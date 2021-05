Offerte Amazon 5 maggio fino al 50%: Apple, Samsung Monitor, OtterBox, Laica, Lego

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto…

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

BTICINO 363911 Kit citofono della porta con la classe di video 300 x13e e linea 3000 distintivo, bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 607,34 € – invece di 699,00 €

sconto 13% – fino al 05 maggio

Vimar K40945 Kit videocitofono smart monofamiliare con monitor touch screen vivavoce WiFi , targa audiovideo 1 pulsante con cornice parapioggia, 1 alimentatore multispina In offerta a 329,00 € – invece di 399,00 €

sconto 18% – fino al 05 maggio

Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD) (novembre 2020) In offerta a 744,99 € – invece di 819,00 €

sconto 9% – fino al 05 maggio

HONOR Band 6 Smartwatch Orologio Fitness Uomo Donna Activity Tracker, SpO2 e Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi, 1.47’’ AMOLED Touch Screen,di 14 Giorni, 5ATM Smart Watch Versione Globale In offerta a 41,90 € – invece di 49,90 €

sconto 16% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 05 maggio

Logitech K400 Plus Tastiera Wireless per TV, PC, Home Theater, Tasti Multimediali Personalizzabili, Windows, Android, Laptop/Tablet, Layout Italiano QWERTY, Nero In offerta a 22,99 € – invece di 45,99 €

sconto 50% – fino al 05 maggio

Novità Apple iPhone 12 mini (128GB) – Azzurro In offerta a 699,00 € – invece di 889,00 €

sconto 21% – fino al 05 maggio

Caricatore USB C, Alimentatore USB C 65W, Caricabatterie Cellulare Spina USB Compatibile per iPhone 12 Mini Pro Max, iPad Pro, AirPods Pro, Macbook Pro, Presa USB da Muro per Samsung Galaxy S20 tipo c In offerta a 25,49 € – invece di 36,99 €

sconto 31% – fino al 05 maggio

Samsung Monitor M5 da 32?, 16:9, Full HD, Smart TV (Amazon Video, Netflix), Air-play e Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB, Bluetooth, No TV Tuner, Versione 2021 In offerta a 249,00 € – invece di 329,00 €

sconto 24% – fino al 31 mag 21

Samsung Monitor M7 da 32?, 16:9, UHD, Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay e Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB Type C, Bluetooth, No TV Tuner, Versione 2021 In offerta a 369,00 € – invece di 469,00 €

sconto 21% – fino al 31 mag 21

Samsung Monitor M5 da 27?, 16:9, Full HD, Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay e Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB, Bluetooth, No TV Tuner, Versione 2021 In offerta a 219,00 € – invece di 279,00 €

sconto 22% – fino al 31 mag 21

Samsung Monitor LED T35, Flat da 24 Pollici, Pannello IPS, Full HD, 1920 x 1080, 16:09, 75 Hz, 5ms, Freesync, D-Sub, 1 HDMI 1.4, Modalità Gioco, Tecnologia Eye Saver, Flicker Free, Dark Blue Grey In offerta a 129,90 € – invece di 169,00 €

sconto 23% – fino al 31 mag 21

ECOVACS WINBOT 880 robot lavavetri ? robot di pulizia per le finestre con navigazione intelligente & tecnologia di rilevamento bordi, Bianco In offerta a 319,44 € – invece di 399,00 €

sconto 20% – fino al 14 mag 21

Lifeproof Slam Sports Custodia Antiribaltamento per iPhone 11, Contorno Nero, Schienale Trasparente In offerta a 24,90 € – invece di 34,99 €

sconto 29% – fino al 7 giu 21

Otterbox 77-62457 Defender Custodia Anti-Caduta Cover per iPhone 11, Nero In offerta a 27,90 € – invece di 49,99 €

sconto 44% – fino al 7 giu 21

OtterBox Custodia Serie Symmetry Protezione Anti Caduta, Sottile e Minimalista, per Apple iPhone 7/8/SE 2020, Nero In offerta a 25,90 € – invece di 34,99 €

sconto 26% – fino al 7 giu 21

Otterbox Symmetry Custodia per iPhone 11 Pro Protezione Cristallina, Nero In offerta a 22,90 € – invece di 34,99 €

sconto 35% – fino al 7 giu 21

OtterBox 77-57201 Custodia Serie Symmetry Protezione Sottile e Minimalista per Apple iPhone 7/8/SE 2020, Borgogna In offerta a 22,90 € – invece di 29,99 €

sconto 24% – fino al 7 giu 21

Otterbox 77-59608 Serie Symmetry Custodia Clear Protezione Cristallina per iPhone X/Xs, Trasparente In offerta a 24,90 € – invece di 34,99 €

sconto 29% – fino al 7 giu 21

Otterbox Strada Custodia per iPhone 11 Pro Anti-Caduta in Vera Pelle Sottile ed Elegante, Nera In offerta a 29,90 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino al 7 giu 21

OtterBox Utility Latch – Cinghia regolabile per trasporto per Tablet da 9 a 12 pollici – Versione senza retail package In offerta a 29,90 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino al 7 giu 21

OtterBox Symmetry Clear Protezione Cristallina, Design Minimalista e al Tempo Stesso Resistente per Apple iPad 7 & iPad 8 (2020) 10.2 In offerta a 43,90 € – invece di 69,99 €

sconto 37% – fino al 7 giu 21

OtterBox 78-52430 Clear Case Bundle, Set Cover Antiurto Sottile e Proteggi Schermo in Vetro Temperato Performance Glass, Retro iPhone XR, Viola(Porpora) In offerta a 23,90 € – invece di 34,99 €

sconto 32% – fino al 7 giu 21

Otterbox Strada Custodia per iPhone X/Xs Anti-Caduta in Vera Pelle Sottile ed Elegante, Beige Chiaro In offerta a 27,90 € – invece di 42,99 €

sconto 35% – fino al 7 giu 21

OtterBox 78-51943 Serie Clearly Protected Skin e Vetro per Apple iPhone XR, Trasparente In offerta a 25,90 € – invece di 34,99 €

sconto 26% – fino al 7 giu 21

Laica VT3119 Macchina Alimenti, Automatica, 12 L/min, Doppia sigillatura, 1 Rotolo Sacchetti per sottovuoto Incluso, Uso con barattoli, Plastica In offerta a 94,99 € – invece di 129,90 €

sconto 27% – fino al 22 mag 21

Laica Macchina per Sottovuoto VT3225, 18L/Min, Tripla Impostazione di Sigillatura, Funzione Marinatura Rapida, Acciaio In offerta a 134,99 € – invece di 159,90 €

sconto 16% – fino al 22 mag 21

VT3512 Laica FrescoPiù, 100 Sacchetti per il sottovuoto per Alimenti 28×36 cm, adatti al freezer, frigorifero e per la cottura a bassa temperatura In offerta a 27,99 € – invece di 39,90 €

sconto 30% – fino al 22 mag 21

Bosch Elettrodomestici MSZV6FS1 Set Accessori Sottovuoti, con FreshVacuum, Contenitore per Alimenti e Sacchetti Riutilizzabili, Trasparente In offerta a 39,99 € – invece di 49,90 €

sconto 20% – fino al 15 mag 21

LEGO Star Wars Clone Trooper della Legione 501 Walker AT, BARC Speeder e Droidi da Battaglia, Set di Costruzioni, 75280 In offerta a 22,70 € – invece di 29,99 €

sconto 24% – fino al 5 mag 21

LEGO Star Wars Y-Wing Starfighter della Resistenza, Set da Costruzione dell?Astronave da Battaglia, Collezione L?Ascesa di Skywalker, 75249 In offerta a 52,99 € – invece di 69,99 €

sconto 24% – fino al 5 mag 21

LEGO Star Wars Sith TIE Fighter, Set da Costruzione, Serie: L’Ascesa di Skywalker, 75272 In offerta a 55,70 € – invece di 74,99 €

sconto 26% – fino al 5 mag 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).