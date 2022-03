Offerte Amazon 5 marzo fino al 42% su Apple, Samsung, Xiaomi, JBL, Echo, Syncwire, Asus, Neewer, Dreame, Roidmi, Invicta

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

LG 32UN650 Monitor 32″ UltraHD 4K LED IPS HDR, 3840×2160, AMD FreeSync 60Hz, 1 Miliardo di Colori, Audio Stereo 10W, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Altezza Regolabile, Flicker Safe, Bianco

In offerta a 499,99 € – invece di 599,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, fino a 120 MB/s, Prestazioni dell’App A1, Clase 10, U1, 128 GB

In offerta a 17,10 € – invece di 29,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione)

In offerta a 109,99 € – invece di 149,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 512GB) – Azzurro

In offerta a 1599,00 € – invece di 1949,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag in confezione da 4

In offerta a 90,99 € – invece di 119,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Nuovo Apple AirPods Max – Grigio siderale

In offerta a 408,90 € – invece di 629,00 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirPods (terza generazione)

In offerta a 159,00 € – invece di 199,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (512GB) – (PRODUCT) RED

In offerta a 1005,00 € – invece di 1289,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128 GB) – Mezzanotte

In offerta a 829,00 € – invece di 939,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 Pro Max (512GB) – Argento

In offerta a 1479,00 € – invece di 1639,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 12 (64GB) – Azzurro

In offerta a 662,50 € – invece di 839,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (Prima Generazione)

In offerta a 89,99 € – invece di 99,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie MZ-V8P250 980 PRO SSD Interno da 250GB, compatibile con Playstation 5, PCIe NVMe M.2, Nero

In offerta a 61,86 € – invece di 69,99 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Monitor LED T35F (F24T352), Flat, 24″, 1920 x 1080 (Full HD), IPS, Bezeless, 75 Hz, 5 ms, FreeSync, HDMI, D-Sub, Eye Saver Mode, Dark Blue Grey

In offerta a 129,90 € – invece di 169,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart TV P1 32 Pollici, senza Cornice, HD, Triplo Tuner, Android 9.0, Assistente Google, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, Nero [Classe di efficienza energetica E]

In offerta a 218,00 € – invece di 279,90 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

JBL Flip Essential Speaker Bluetooth Portatile – Cassa Altoparlante Wireless Waterproof IPX7 – JBL Bass Radiator, Fino a 10h di Autonomia, Grigio

In offerta a 59,99 € – invece di 84,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa – Bianco ghiaccio

In offerta a 34,99 € – invece di 59,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Show 8 (1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l’aiuto di Alexa | Antracite

In offerta a 74,99 € – invece di 109,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Syncwire Sdoppiatore Accendisigari Auto, Presa Accendisigari USB con 2 PD 20W Tipo C e QC 3.0 USB, 150W Sdoppiatore Auto per 12V/24V con Interruttore Voltmetro LED per Telefono Cellulare GPS DashCam

In offerta a 21,59 € – invece di 35,99 €

sconto 40% con Coupon Speciale = LV3LOECA – fino a 14 marzo

Syncwire Caricabatteria Auto iPhone Lightning 20W Cavo [Certificato C94 MFi], Caricatore da Auto PD 20W e USB 12W con Cavo Lightning Arrotolato per iPhone 13 12, Samsung, Xiaomi, Redmi, Huawei – Nero

In offerta a 21,77 € – invece di 32,99 €

sconto 34% con Coupon Speciale = ORC9ASHH – fino a 14 marzo

Syncwire Anello Supporto Telefono Cellulari – Universale Cellulare Anello Metallico Rotazione 360° Gradi Smartphone Ring per 13/13 Pro/12/12 PRO/X/XS/XR, Samsung Galaxy, Huawei, Xiaomi, LG, ECC.

In offerta a 11,99 € – invece di 19,99 €

sconto 40% con Coupon Speciale = ZITHBXNB – fino a 14 marzo

Syncwire Cavo USB C a HDMI Maschio [[email protected]] -1.8M Cavo Tipo C 3.1 HDMI [per Thunderbolt 3] Nylon Intrecciato Cavi per MacBook Pro, iPad Pro 2020, Samsung S22,S22 Ultra,21,20, S10, Dell XPS 13/15

In offerta a 22,98 € – invece di 34,83 €

sconto 34% con Coupon Speciale = UZS6N2GC – fino a 14 marzo

Syncwire Adattatore da USB C a USB 3.0 – 2 Pezzi, Adattatore OTG da Thunderbolt 3 a USB Femmina per MacBook Pro 2021, MacBook Air 2020, iPad Pro 2021, Samsung, Altri Dispositivi con USB Tipo C

In offerta a 9,99 € – invece di 14,27 €

sconto 30% con Coupon Speciale = F4SYQ875 – fino a 14 marzo

Syncwire Adattatore USB C Femmina a USB Maschio [2-Pezzi], Adattatore USB-A a Tipo C di Ricarica e Trasferimento Dati per iPhone 13, 13 Pro, 12, 12 Pro, 11 Pro Max, Airpods, iPad, Samsung S20, ecc.

In offerta a 8,57 € – invece di 12,99 €

sconto 34% con Coupon Speciale = SFKEHTFA – fino a 14 marzo

Samsung Smart Monitor M5 (S32AM503), Flat 32″, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, Bianco

In offerta a 279,90 € – invece di 379,00 €

sconto 26% – fino a 3 apr 22

Samsung Business Monitor T45F (F27T452), Flat, 27″, 1920×1080 (Full HD), IPS, 75 Hz, 5 ms, FreeSync, 2 HDMI, 2 USB, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Eye Saver Mode, Flicker Free

In offerta a 189,90 € – invece di 239,00 €

sconto 21% – fino a 3 apr 22

Samsung Monitor S40VA (S24A406), Flat, 24″, 1920×1080 (Full HD), Built-in Camera, IPS, 75 Hz, 5 ms, FreeSync, HDMI, USB 3.0, D-Sub, Display Port, Ingresso Audio, Casse integrate, HAS, Pivot

In offerta a 229,00 € – invece di 289,00 €

sconto 21% – fino a 3 apr 22

Samsung Monitor HRM UR55 (U28R552), Flat, 28″, 3840×2160 (UHD 4K), HDR10, IPS, 60 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Dark Blue Gray

In offerta a 299,90 € – invece di 439,00 €

sconto 32% – fino a 3 apr 22

Samsung HRM Monitor T70F (F27T702), Flat, 27″, 2560×1440 (WQHD 2K), IPS, 75 Hz, 5 ms, FreeSync, HDMI, Display port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode, Nero

In offerta a 259,90 € – invece di 339,00 €

sconto 23% – fino a 3 apr 22

Samsung Monitor HRM S7A0 (S32A704), Flat, 32″, 3840×2160 (UHD 4K), VA, Bezeless, HDR10, 60 Hz, 5 ms, HDMI, USB, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero

In offerta a 359,90 € – invece di 429,00 €

sconto 16% – fino a 3 apr 22

Samsung Monitor HRM S80UA (S27A80), Flat, 27″, 3840×2160 (UHD 4K), HDR10, IPS, Bezeless, 60 Hz, 5 ms, HDMI, USB Type C, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, PIP, PBP, Flicker Free. Eye Saver Mode

In offerta a 429,00 € – invece di 589,00 €

sconto 27% – fino a 3 apr 22

Samsung Monitor CF39 (C27F396), Curvo (1800R), 27″, 1920 x 1080 (Full HD), VA, 60 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, D-Sub, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Nero

In offerta a 169,90 € – invece di 219,00 €

sconto 22% – fino a 3 apr 22

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (F24G33), Flat, 24″, 1920×1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, D-Sub, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free

In offerta a 199,90 € – invece di 259,00 €

sconto 23% – fino a 3 apr 22

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (F27G33), Flat, 27″, 1920×1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, D-Sub, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free

In offerta a 249,90 € – invece di 259,00 €

sconto 4% – fino a 3 apr 22

Samsung Monitor Gaming Odyssey G7 (C32G73), Curvo (1000R), 32″, 2560×1440 (WQHD 2K), HDR 600, VA, 240 Hz, 1 ms, FreeSync Pro, G-Sync, HDMI, USB 3.0, Display port, Ingresso Audio, HAS, Pivot

In offerta a 679,00 € – invece di 799,00 €

sconto 15% – fino a 3 apr 22

Microfono a Cardioide Condensatore USB per i video giochi, 192kHz/24 bit, kit microfono per computer PC TONOR, con regolazione del volume, monitoraggio a latenza zero per streaming, podcasting, TC40

In offerta a 59,49 € – invece di 119,99 €

sconto 50% – fino a 6 mar 22

Lepro Striscia LED Musicale 15M (2*7.5M), Microfono Integrato Sensibile, Cambio Colore e Dimmerabile, SMD 5050 RGB LED Strisce, 12V Striscia Luminosa con Telecomando a 44 Tasti per Casa Festa Bar TV

In offerta a 22,94 € – invece di 44,99 €

sconto 49% – fino a 6 mar 22

Lamicall Cuscino Supporto per Tablet – Supporto Tablet per Cuscino per Divano Letto, 2021 iPad Pro 9.7, 10.5, 12.9, iPad Air mini 2 3 4, Switch, Samsung Tab, iPhone, Libri, altro Tablet – Blu

In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino a 6 mar 22

iClever Tastiera e Mouse Wireless – Tastiera Wireless Ricaricabile Design Ergonomico con Tastierino Numerico, Connessione Stabile 2.4G Tastiera e Mouse Sottile per Windows, Computer Mac OS, Bianco

In offerta a 28,04 € – invece di 49,99 €

sconto 44% – fino a 6 mar 22

Cellularline Interphotour TOUR – Interfono Bluetooth, Connette fino a 4 motociclisti, Dstanza massima di 1.5 km, Compatibile con tutti gli smartphone con Bluetooth e con tutti i tipi di casco

In offerta a 136,10 € – invece di 239,00 €

sconto 43% – fino a 13 mar 22

V-Moda HEXM-PR-BK, Auricolari wireless V-MODA Hexamove Pro – Per controllare l’audio, rispondere alle chiamate e accedere agli assistenti vocali (Nero)

In offerta a 146,00 € – invece di 169,00 €

sconto 14% – fino a 13 mar 22

Huawei Watch GT2 Pro – Smartwatch Night Black

In offerta a 252,00 € – invece di 329,00 €

sconto 23% – fino a 13 mar 22

Jabra Elite 85t Auricolari Wireless – Cancellazione attiva del rumore avanzata – Lunga durata della batteria e altoparlanti potenti – Custodia di ricarica wireless – grigio

In offerta a 132,40 € – invece di 229,99 €

sconto 42% – fino a 13 mar 22

ASUS VG279Q 27” FHD (1920 x 1080) Gaming Monitor per PC, IPS, 144 Hz, 1 ms MPRT, DP, HDMI, DVI, FreeSync, Filtro Luce Blu, Flicker Free, Certificazione TUV, Nero

In offerta a 238,99 € – invece di 339,99 €

sconto 30% – fino a 6 mar 22

ASUS TUF Gaming VG289Q, 28” 4K (3840×2160) Gaming monitor, IPS, 90% DCI-P3, DP, HDMI, FreeSync, Low Blue Light, Flicker Free, Shadow Boost, HDR 10

In offerta a 339,99 € – invece di 439,00 €

sconto 23% – fino a 6 mar 22

ASUS ROG Sheath Mousepad Gaming, Formato XXL, Base Antiscivolo, Tessuto Resistente, 900 x 440 x 3 mm, Nero/Rosso

In offerta a 30,99 € – invece di 39,90 €

sconto 22% – fino a 6 mar 22

ASUS ROG Falchion 65% Tastiera Gaming Wireless e USB, Meccanica, Switch Cherry MX Rossi, RGB, Tasti in ABS, USB, Wireless 2.4GHz, Pannello Touch Laterale, Custodia, Macro, Layout Italia, Nero

In offerta a 123,99 € – invece di 169,90 €

sconto 27% – fino a 6 mar 22

ASUS ROG Gladius III Mouse Gaming Wireless, Tre Modalità di Connessione Cavo/ Wireless 2.4 GHz/ Bluetooth, Sensore Ottico 19.000 DPI, 6 Tasti Programmabili, RGB, 85 Ore di Batteria, Ergonomico, Nero

In offerta a 77,99 € – invece di 109,90 €

sconto 29% – fino a 6 mar 22

ASUS TUF Dash F15 FX516PE#B09HBXLWL2, Notebook 15,6″ FHD Anti-Glare, 144Hz, Intel Core 11ma gen i7-11370H, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6, Win 10 Home, Bianco Moonlight

In offerta a 1299,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 13% – fino a 6 mar 22

ASUS Laptop 15 F509FA#B099ZY6YJ3, Notebook con Monitor 15,6″ FHD Anti-Glare, Intel Core i5-10210U, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Windows 10 Home, Argento

In offerta a 569,00 € – invece di 679,00 €

sconto 16% – fino a 6 mar 22

ASUS 4G N12 B1 Modem Router LTE, Velocità Internet Fino a 150Mbps, Velocità WiFi fino a 300Mbps, 3G e 4G, Porta Ethernet, Firewall, Installazione Facile Plug-n-Surf, Nero

In offerta a 86,99 € – invece di 99,00 €

sconto 12% – fino a 6 mar 22

ASUS ZenWiFi CD6, Confezione da 3 Pezzi, Sistema Wi-Fi Mesh AC1500 Dual-band Copertura fino a 360 m², Internet security e Parental Control Inclusi a Vita, 4X Porte Gigabit, 3 SSIDs

In offerta a 176,99 € – invece di 238,99 €

sconto 26% – fino a 6 mar 22

Neewer 2.6x3m Sistema di Supporto per Sfondo Fondale di 2.6x3m & Kit di Illuminazione Continua 800W 5500K con Softbox Ombrelli per Fotografia di Prodotti, Ritratti e Produzione di Video

In offerta a 178,49 € – invece di 211,99 €

sconto 16% – fino a 6 mar 22

Neewer 53-in-1 Action Camera Kit Accessori Compatibile con GoPro Hero 10 9 8 Max 7 6 5 4 Nero GoPro 2018 Session Fusion Argento Bianco Insta360 DJI Action 2 AKASO APEMAN Campark SJCAM ecc

In offerta a 31,44 € – invece di 37,99 €

sconto 17% – fino a 6 mar 22

Neewer 9 x 15 Piedi/2.7 x 4.6 Metri Verde Chromakey Muslin Fondale Sfondo con 3 Morsetti per Foto in Studio(Supporto per fondale non incluso)

In offerta a 34,84 € – invece di 39,99 €

sconto 13% – fino a 6 mar 22

Neewer Canon LP-E6&LP-E6N Caricatore con 2 Batterie di Ricambio da 2000mAh, 100% Compatibile Canon EOS 5D Mark IV 5D Mark III, 5DS 5DS R 5D Mark II, 6D 7D Mark II 7D 80D 70D (Nero)

In offerta a 37,81 € – invece di 47,99 €

sconto 21% – fino a 6 mar 22

Neewer Studio Fotografico 10ft/3m Larga Barra Trasversale 7ft/2.1m Alto Sfondo Regolabile Staffa, Sistema di Supporto con 6 Morsetti di Sfondo, 2 Sacchi di Sabbia e Borsa per Fotografia

In offerta a 65,01 € – invece di 77,99 €

sconto 17% – fino a 6 mar 22

Airthings House Kit, sistema di monitoraggio della qualità dell’aria interna e Radon, multi-room

In offerta a 199,95 € – invece di 299,00 €

sconto 33% – fino a 21 mar 22

Airthings Hub, accesso 24/7 ai dati del monitor Airthings

In offerta a 56,41 € – invece di 79,00 €

sconto 29% – fino a 21 mar 22

LE Lampada da Soffitto LED 1400lm, 15W(=100W ), Plafoniera LED Impermeabile IP54, Bianco Diurno 5000K Lampada da Bagno, Luci Lampade a Soffitto Protegge Occhi per Bagno Cucina Camera da letto Sala

In offerta a 18,69 € – invece di 25,99 €

sconto 28% – fino a 6 mar 22

Dreame V11 Aspirapolvere Senza Fili, Modello Europeo, 125.000 Giri, 90 Minuti, 150AW, Rosso/Grigio

In offerta a 259,99 € – invece di 349,99 €

sconto 26% – fino a 8 mar 22

Dreame T20 Mistral PRO Aspirapolvere Senza Fili, Modello Europeo, 125.000 RPM, con Display LCD a Colori e con 2 Batterie Esterne Incluse, Blu

In offerta a 354,99 € – invece di 459,99 €

sconto 23% – fino a 8 mar 22

Dreame T20 Mistral Aspirapolvere Senza Fili, Modello Europeo, 0.6 litri, 125.000 rpm, Display LCD a Colori, Batteria Rimovibile, Potenza di Aspirazione di 150AW e 25.000 PA, Rosso/Grigio

In offerta a 265,99 € – invece di 359,99 €

sconto 26% – fino a 8 mar 22

Dreame V10 Mistral Aspirapolvere Senza Fili, Modello Europeo, Tecnologia Riduzione del Rumore, 100.000 RPM, 60 Minuti di Autonomia

In offerta a 209,99 € – invece di 249,99 €

sconto 16% – fino a 8 mar 22

ROIDMI F8 Aspirapolvere senza cordone, 300 W, 80.000 giri / min, batteria fino a 40 minuti, serbatoio da 0,4 litri, colore blu

In offerta a 169,90 € – invece di 199,99 €

sconto 15% – fino a 8 mar 22

ROIDMI X20 Storm ROIP0010EUN Aspirapolvere Senza Fili, Aluminium, Nero, 65 min, 435 W, 0.4 Litri

In offerta a 295,99 € – invece di 399,90 €

sconto 26% – fino a 8 mar 22

Electraline 49011 Prolunga Elettrica 40 Mt Con avvolgicavo in Metallo con 4 Prese Schuko +10/16A, Spina 16A per Uso Professionale, Sezione Cavo 3G1,5

In offerta a 72,20 € – invece di 84,99 €

sconto 15% – fino a 13 mar 22

Gardena Trimmer Elettrico Easycut 450/25: Trimmer con Impugnatura Regolabile, Testa Angolata e Archetto di Protezione per Piante Rimovibile, Diametro di Taglio 250 Mm (9870-20)

In offerta a 56,60 € – invece di 67,99 €

sconto 17% – fino a 13 mar 22

Mascherine Ffp2 Certificate CE 100% Made In Italy Ffp2 5 strati BFE ?98% 25 Pezzi Bianco

In offerta a 14,44 € – invece di 19,99 €

sconto 28% – fino a 6 mar 22

KARAEASY Mascherine Ffp2 Certificate CE 100% Made In Italy Ffp2 5 strati BFE ?98% 50 Pezzi Bianco

In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino a 6 mar 22

KARAEASY Mascherine Ffp2 Certificate CE Bicolore Made In Italy 5 strati 20 Bianco 20 Nere

In offerta a 23,99 € – invece di 44,99 €

sconto 47% – fino a 6 mar 22

KARAEASY Mascherine Ffp2 Certificate CE Made In Italy 5 strati 50 Pezzi

In offerta a 29,74 € – invece di 44,99 €

sconto 34% – fino a 6 mar 22

KARAEASY Mascherine Ffp2 Certificate CE Made In Italy Confezione da 50 pezzi

In offerta a 29,74 € – invece di 49,99 €

sconto 41% – fino a 6 mar 22

Trolley Invicta , Abstract Jungle, Blu, 2 in 1 con Spallacci per uso Zaino

In offerta a 63,70 € – invece di 70,41 €

sconto 10% – fino a 13 mar 22

Invicta Zaino Jolly Solid S Zaino Casual, 33 cm, 15 litri, Nero

In offerta a 35,20 € – invece di 45,08 €

sconto 22% – fino a 13 mar 22

Invicta Zaino JOLLY SOLID SMALL – Viola – Tasca Pc e Tablet – Eco Material – 15 LT

In offerta a 27,80 € – invece di 45,08 €

sconto 38% – fino a 13 mar 22

Invicta Waist Bag 30 Solid Marsupio sportivo, 30 cm, 4 litri, Blu

In offerta a 21,10 € – invece di 28,69 €

sconto 26% – fino a 13 mar 22

Zaino Format Invicta , Tartan, Blu, Doppio Scomparto, Scuola & Tempo Libero

In offerta a 39,10 € – invece di 57,30 €

sconto 32% – fino a 13 mar 22

Ferrino Yukon, Sacco a Pelo Accoppiabile Blu, 1600 g

In offerta a 68,70 € – invece di 80,90 €

sconto 15% – fino a 13 mar 22

Fossil Orologio Cronografo Quarzo Uomo con Cinturino in Acciaio Inossidabile FS4813, Marrone

In offerta a 97,70 € – invece di 129,00 €

sconto 24% – fino a 13 mar 22

Fossil Orologio Analogico Uomo con Cinturino in Placcato in Acciaio Inox FS4736

In offerta a 108,30 € – invece di 159,00 €

sconto 32% – fino a 13 mar 22

Orologio FOSSIL uomo Townsman, misura cassa 44mm, movimento cronografo al quarzo, cinturino in pelle

In offerta a 91,20 € – invece di 149,00 €

sconto 39% – fino a 13 mar 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).