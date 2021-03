Offerte Amazon 5 marzo fino al 60%: Belkin, Osram, Oral-B, Samsung, Mandarina, EBL

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

Microfono a Condensatore, TONOR Microfono Professionale Cardioid XLR con Braccio T20, Supporto Antiurto, Filtro Pop per Registrazione, Podcasting, Voice Over, Streaming, Home Studio, YouTube (TC20) In offerta a 43,99 € – invece di 61,99 €

sconto 29% – fino al 05 marzo

AUKEY Cavo USB C a Lightning 1.2m Nylon [ Apple MFi Certificato ] Cavo iPhone per iPhone 12/11 / XR/XS/XS Max/X / 8/8 Plus / 7/7 Plus / 6s / 6s Plus / 6/6 Plus, iPad, iPod ed’Altri Dispositivi Apple In offerta a 10,19 € – invece di 11,99 €

sconto 15% – fino al 05 marzo

Belkin Boost Charge Doppio Caricabatteria da Parete GaN USB-PD 68 W (Caricabatteria USB-C per iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini e Precedenti, iPad Pro, Pixel, MacBook Pro, Galaxy e Altri), bianco In offerta a 42,99 € – invece di 58,84 €

sconto 27% – fino al 05 marzo

Belkin BSV604VF2M Surge Stripe Protezione dalle Sovracorrenti fino a 650 Joules con 6 Prese, Cavo da 2 m e 2 Porte di Ricarica Condivisa, USB da 2.4 A, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 26,90 € – invece di 34,99 €

sconto 23% – fino al 05 marzo

Belkin Adattatore Multimediale USB-C, Hub USB-C con porte VGA, HDMI 4K, USB 3.0 ed Ethernet, per MacBook Pro, iPad Pro, Surface Pro, Chromebook e Altri, Nero In offerta a 41,99 € – invece di 59,99 €

sconto 30% – fino al 05 marzo

Belkin Boost Charge Caricabatteria da Parete GaN USB-PD 30 W (Caricabatteria USB-C per iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini e Precedenti, MacBook Air, iPad Pro, Pixel, Dispositivi Galaxy ecc) In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 05 marzo

Bomaker Sistema PA Portatile, Cassa Karaoke Bluetooth, 500w Cassa Amplificata Ricaricabile con Microfono e Telecomando, 6 Modalità EQ, Bluetooth/USB 2.0/FM/AUX/Chitarra, Esterno e Famiglia In offerta a 110,46 € – invece di 129,99 €

sconto 15% – fino al 05 marzo

EARISE T26 – Sistema PA portatile con altoparlante Bluetooth con microfono wireless, macchina per karaoke ricaricabile con radio FM, funzione registrazione, telecomando, supporta scheda TF/USB In offerta a 50,99 € – invece di 59,99 €

sconto 15% – fino al 05 marzo

AUKEY Webcam 1080p Full HD con Microfono Stereo, per Video Chat e Registrazione, Compatibile con Windows, Mac e Android In offerta a 28,22 € – invece di 39,99 €

sconto 29% con Coupon Speciale Macitynet = checkbox – fino al 05 marzo

KabelDirekt ? 3 m ? Cavo 8K HDMI 2.1 Ultra High Speed, Certificato (48G [email protected] Hz, ultimo Standard, Ufficialmente omologato/Testato per Una qualità impeccabile, Perfetto per PS5/Xbox, Blu/Nero) In offerta a 13,99 € – invece di 19,47 €

sconto 28% – fino al 14 marzo 2021

KabelDirekt ? 2m Cavo DisplayPort (Versione 1.2, 3840×2400, HDCP, 4K, Spina a contatti Dorati, per Applicazioni multimediali esigenti e per Il Gaming, Nylon), PRO Series In offerta a 5,70 € – invece di 13,83 €

sconto 59% – fino al 14 marzo 2021

KabelDirekt ? 10 m ? Cavo Ethernet Cat 8, Patch e di Rete (Cat 8.1, 40 Gbit/s, connettori RJ45, per velocità Estreme in Rete/Internet, Doppia schermatura S/FTP, Argento/Nero) In offerta a 17,29 € – invece di 24,59 €

sconto 30% – fino al 14 marzo 2021

EBL 16pcs AA AAA Ni-MH Batterie Ricaricabili Combinate, Confezione 8 X 2300mAh AA Pile Ricaricabili & 8 X 800mAh AAA Pile Ricaricabili In offerta a 16,79 € – invece di 23,99 €

sconto 30% – fino al 7 marzo 2021

EBL Caricabatterie Universale 8 slot per AA e AAA C e D Batterie Ricaricabili con LCD Display e Porta USB,Confezione con 4 pcs AA Pile Ricaricabili e 4 pcs AAA Pile Ricaricabili In offerta a 23,79 € – invece di 30,99 €

sconto 23% – fino al 7 marzo 2021

Osram Smart+ LED Lampadina Zigbee, con attacco E27, 8.5W, Bianco caldo, Dimmerabile In offerta a 8,99 € – invece di 15,97 €

sconto 44% – fino al 7 marzo 2021

Osram Smart+ Lampadina LED a F ilamento Bluetooth Compatibile con Apple Homekit e Android. Globo, E27, 50 W Equivalenti, Dimmerabile In offerta a 15,99 € – invece di 39,99 €

sconto 60% – fino al 7 marzo 2021

Osram Lampadine LED Capsula, 2.8 W Equivalenti 30W, Attacco G9, Luce Calda 2700K, Confezione da 2 In offerta a 8,80 € – invece di 14,95 €

sconto 41% – fino al 14 marzo 2021

Osram Smart+ Lampadina LED a F ilamento Bluetooth Compatibile con Apple Homekit e Android. Forma Edison, E27, 50 W Equivalenti, Dimmerabile, 4 Pezzi In offerta a 20,99 € – invece di 39,99 €

sconto 48% – fino al 7 marzo 2021

Osram Smart+ Ceiling, Applique LED Zigbee con Luce Bianca Regolabile, Diametro 33 cm In offerta a 69,99 € – invece di 99,00 €

sconto 29% – fino al 7 marzo 2021

Osram Smart+Switch Mini, Interruttore Portatile, Blu In offerta a 15,99 € – invece di 24,99 €

sconto 36% – fino al 7 marzo 2021

Rowenta RH9046 Air Force 360 Max Scopa Ricaricabile Senza Fili, Autonomia 30 Minuti, Spazzola Motorizzata luci a LED, Animal Care, 21.9 V, 0.65 Litri, 85 Decibel, ABS, Nero/Grigio In offerta a 199,99 € – invece di 299,99 €

sconto 33% – fino al 14 marzo 2021

Rowenta RH6974 X-Pert 3.60 Animal, Aspirapolvere ricaricabile, 45 minuti di autonomia, pulizia 3 in 1 dal pavimento al soffitto, Peso di 2,2 Kg, Spazzola motorizzata a luci a LED, Nero & Giallo In offerta a 169,99 € – invece di 249,99 €

sconto 32% – fino al 14 marzo 2021

Rowenta RO3761 Aspirapolvere a Traino Senza Sacco, Filtro ad Alta Efficienza, Design Compatto, Animal Care Kit, Riemette Aria Pulita, Pulizie Ottime su Pavimenti e Tappeti, 550 W, Blu Corsica In offerta a 119,99 € – invece di 149,99 €

sconto 20% – fino al 14 marzo 2021

Samsung POWERbot VR7000 Aspirapolvere Robot, senza Sacco, 20 W, Telecomando, Blu In offerta a 299,00 € – invece di 629,00 €

sconto 52% – fino al 18 marzo 2021

Samsung VR05R5050WK/ET Robot 2 in 1 Aspira e Lava, Motore BLDC 5 W, Wi-Fi Programmabile da Remoto, 3400mAh, 34 x 8.5 x 34 cm, Nero In offerta a 199,00 € – invece di 399,00 €

sconto 50% – fino al 18 marzo 2021

Samsung Elettrodomestici Purificatore d’Aria AX34R3020WW/EU Aria Visibilmente Pulita Sensore Polvere Sistema di Purificazione Modalità Auto Sicurezza Bambini, Copertura di 34 m2, Colore Bianco In offerta a 169,00 € – invece di 299,00 €

sconto 43% – fino al 18 marzo 2021

Samsung Elettrodomestici WW10T554DAT/S3 Lavatrice 10 kg AddWash, Ai Control, 1400 Giri, Bianco In offerta a 599,00 € – invece di 1099,00 €

sconto 45% – fino al 18 marzo 2021

Samsung Elettrodomestici RB38T634DSA/EF Frigorifero Combinato RB7300T, 376 L, Silver Inox In offerta a 649,00 € – invece di 1299,00 €

sconto 50% – fino al 18 marzo 2021

Samsung NZ64K5747BK Piano Cottura Induzione 60 cm con Area Flex e Limitatore di Potenza In offerta a 399,00 € – invece di 409,00 €

sconto 2% – fino al 18 marzo 2021

Samsung Elettrodomestici WW80T754DBT/S3 Lavatrice 8 kg, UltraWash, 1400 Giri, Bianco In offerta a 529,00 € – invece di 1099,00 €

sconto 52% – fino al 18 marzo 2021

Vinsetto Lavagna Magnetica Bianca con Cavalletto, Faccia Doppia Girevole a 360° Larghezza Regolabile, 139-219x51x177cm In offerta a 78,36 € – invece di 129,95 €

sconto 40% – fino al 5 marzo 2021

Oral-B Design Edition Smart 4-4500 Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Bianco Connesso con Bluetooth, 1 Testina, 1 Custodia da Viaggio In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino al 18 marzo 2021

Oral-B Sensitive Clean, Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Compatibile con tutti gli spazzolini Oral-B, tranne Pulsonic e iO, Confezione da 10 Pezzi In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino al 18 marzo 2021

Oral-B Design Edition Smart 4-4500 Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Rosa Connesso con Bluetooth, 1 Testina, 1 Custodia da Viaggio In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino al 18 marzo 2021

Oral-B Genius 8900 Spazzolini Elettrici Ricaricabili con Connessione Bluetooth, 3 Testine di Ricambio, 1 Custodia da Viaggio, con 5 Modalità, tra cui Denti Sensibili, Protezione Gengive e Sbiancante In offerta a 132,99 € – invece di 299,90 €

sconto 56% – fino al 18 marzo 2021

Oral-B Genius 8500 Design Edition Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Premium Argento Connesso, 5 Modalità di Spazzolamento Visibili, 1 Testina di Ricambio, 1 Custodia da Viaggio Premium In offerta a 99,99 € – invece di 159,99 €

sconto 38% – fino al 18 marzo 2021

Mandarina Duck Camden, Borsa a Tracolla Donna, Nero/Black, 10x21x28.5 cm (B x H x T) In offerta a 83,70 € – invece di 145,00 €

sconto 42% – fino al 14 marzo 2021

Mandarina Duck Hunter, Borsa a Tracolla Donna, Beige/Simply Taupe, 10x21x28.5 cm (B x H x T) In offerta a 84,00 € – invece di 135,00 €

sconto 38% – fino al 14 marzo 2021

Mandarina Duck MD 20, Borsa Donna, Mole, Taglia Unica In offerta a 56,20 € – invece di 95,00 €

sconto 41% – fino al 14 marzo 2021

Mandarina Duck MD 20, Borsa Donna, Steel, Taglia Unica In offerta a 39,80 € – invece di 70,00 €

sconto 43% – fino al 14 marzo 2021

Mandarina Duck MD 20, Borsa Donna, Mole, Taglia Unica In offerta a 34,10 € – invece di 70,00 €

sconto 51% – fino al 14 marzo 2021

Mandarina Duck Vct08 Eclipse, Borsa Donna, One Size In offerta a 48,20 € – invece di 95,00 €

sconto 49% – fino al 14 marzo 2021

Mandarina Duck MD 20, Borsa Donna, Moonlight Blue, Taglia Unica In offerta a 39,20 € – invece di 70,00 €

sconto 44% – fino al 14 marzo 2021

Mandarina Duck Hera 3.0 Portafoglio, Donna, Nero (Black), 2x10x19.5 centimeters (B x H x T) In offerta a 61,70 € – invece di 121,00 €

sconto 49% – fino al 14 marzo 2021

Mandarina Duck MD 20 Lux, Accessori da Viaggio-Portafogli Donna, Blackberry Syrup, Taglia Unica In offerta a 39,10 € – invece di 69,00 €

sconto 43% – fino al 14 marzo 2021

Mandarina Duck Hera 3.0 Portafoglio, Donna, Rosso (Red), 2x10x19.5 centimeters (B x H x T) In offerta a 62,10 € – invece di 121,00 €

sconto 49% – fino al 14 marzo 2021

