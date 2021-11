Offerte Amazon 5 novembre fino al 64% su Sandisk, Crucial, Amazon

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Kindle, ora con luce frontale integrata – Con pubblicità – Nero In offerta a 79,99 € – invece di 79,99 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (256GB) – Azzurro In offerta a 989,00 € – invece di 1059,00 €

sconto 7% – fino al scadenza sconosciuta

Ti presentiamo Amazon Smart Air Quality Monitor – Sistema di monitoraggio della qualità dell’aria di Amazon | Conosci la qualità dell’aria, compatibile con Alexa In offerta a 79,99 € – invece di 79,99 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Echo Show 8 (1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l’aiuto di Alexa | Antracite In offerta a 64,99 € – invece di 109,99 €

sconto 41% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech MX Keys Tastiera Wireless Illuminata Avanzata, Bluetooth, Digitazione tattile, Tasti Retroilluminati, USB-C, PC/Mac/Laptop Windows/Linux/IOS/Android, Layout Italiano QWERTY – Nero Grafite In offerta a 77,99 € – invece di 114,99 €

sconto 32% – fino al scadenza sconosciuta

Adattatore da Viaggio, Amoner Adattatore da Viaggio Universale con 2 Porte Caricabatterie USB Adatto per più di 180 paesi (Nero) In offerta a 12,99 € – invece di 14,99 €

sconto 13% – fino al scadenza sconosciuta

Blink Mini – Videocamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, compatta, con video in HD a 1080p, rilevazione di movimento, compatibile con Alexa – 1 videocamera In offerta a 22,99 € – invece di 34,99 €

sconto 34% – fino al scadenza sconosciuta

UGREEN Caricatore USB C 20W Caricabatterie PD Quick Charge 4.0 Power Delivery 3.0 Compatibile con iPhone 13 12 11 Pro Galaxy S21 Ultra S20 iPad Pro/Air 2020 (Cavo di ricarica non incluso) (Bianco) In offerta a 16,99 € – invece di 16,99 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Poly Pool PP0434Q Adattatore da Viaggio con Spina Italiana Piccola 10 A, Presa Americana, Italiana Piccola 10 A, Bianco In offerta a 2,90 € – invece di 4,88 €

sconto 41% – fino al scadenza sconosciuta

Power Bank, INIU Ultra Compact 10000mAh 22.5W PD 3.0 QC4.0 LED Display 10000mAh Powerbank, Mini Batteria Esterna con 3 uscite da 5V/3A Powerbank per iPhone 13 AirPods iPad Samsung Xiaomi HUAWEI ECC. In offerta a 23,99 € – invece di 23,99 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

BuTure Avviatore Batteria Auto, Picco 2500A, Avviatore di Emergenza 23800mAh (Tutto Gas o 8.0L Diesel), Caricatore Wireless 10W e Starter Auto 2 in 1 In offerta a 76,49 € – invece di 89,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

thinkcar Scanner THINKOBD 100 OBD2, Lettore di Codici Auto OBD2 / EOBD con funzioni OBD2 Complete. Controllare Il Lettore di codice del Motore Strumento diagnostico per Auto automobilistiche In offerta a 28,90 € – invece di 34,95 €

sconto 17% – fino al scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170/90 MB/sec, UHD 4K ready, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 29,08 € – invece di 49,99 €

sconto 42% – fino al scadenza sconosciuta

Ciabatta, Ciabatta Intelligente, Presa Multipla, Presa di Distribuzione, Ciabatta Intelligente Funziona con Alexa/Echo/Apple HomeKit/Google Assistant/Siri Remote Control su rete a 2,4 GHz In offerta a 22,99 € – invece di 32,99 €

sconto 30% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

ROSI Emilia Flat, Bianco, 1-A In offerta a 3,21 € – invece di 3,21 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

NOKLEAD Igrometro Termometro per interni – Indicatore digitale con sensore di monitoraggio della temperatura, Portable misuratore di umidità accurato per Ambiente Stanza monitoraggio dell’aria In offerta a 10,99 € – invece di 12,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

LIORQUE Igrometro Digitale Termometro Ambiente Interno Misuratore di umidità e Temperatura per Casa e Ufficio, Record di Valore Massimo e Minimo (Batteria Inclusa) In offerta a 12,34 € – invece di 12,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor, Monitor Temperatura e Umidità, Design Elegante, Connessione Bluetooth, Schermo 1.5″ LCD, Bianco, Versione Italiana, 1 pezzo In offerta a 10,66 € – invece di 14,99 €

sconto 29% – fino al scadenza sconosciuta

Angetube HD Gaming Webcam 1080P con Microfono, Webcam USB PC Streaming Webcam con videochiamate Widescreen e Supporto Skype OBS Xbox XSplit Facebook Youtube Compatibile con Mac OS e Windows In offerta a 28,98 € – invece di 79,95 €

sconto 64% – fino al scadenza sconosciuta

Tavolino da PC Scrivania per Letto,Vassoio da Letto Colazione Pieghevole e Portatile PC Tavolino D’Appoggio in bambù con Fori di Raffreddamento,30x50x20 cm In offerta a 20,69 € – invece di 39,59 €

sconto 48% – fino al scadenza sconosciuta

Crucial P2 CT1000P2SSD8 SSD Interno, 1TB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2 In offerta a 92,89 € – invece di 122,45 €

sconto 24% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech Pebble Mouse Wireless, Bluetooth o 2.4 GHz con Mini Ricevitore USB, Silenzioso, Mouse per Computer Sottile, Clic silenziosi, per PC/Mac/Laptop/iPadOS, Nero In offerta a 16,99 € – invece di 25,99 €

sconto 35% – fino al scadenza sconosciuta

Oral-B Sensitive Clean Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Confezione da 10 Pezzi, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere In offerta a 24,99 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino al 10 nov 21

Oral-B Smart 4 4900 Spazzolino Elettrico Ricaricabile, Rosa e Nero Connesso con Bluetooth, 2 Testine di Ricambio In offerta a 79,99 € – invece di 169,90 €

sconto 53% – fino al 10 nov 21

Amazon Basics set di tre scatole di storage con chiusura a scatto – Power Box – SK-700, di plastica, trasparente, 68 L, 63,5 x 44,6 x 35,5 cm In offerta a 75,99 € – invece di 89,99 €

sconto 16% – fino al 19 nov 21

Bi-Office Bacheca Enclore Extra, Superficie Magnetica In Acciaio Laccato, Bacheca Con Anta Battente Per Interni in Alluminio, Dimensioni: 723 x 984 mm – 9xA4 In offerta a 84,99 € – invece di 101,99 €

sconto 17% – fino al 19 nov 21

Bi-Office GA03266170 – Planner Settimanale Magnetico, 90 x 60 cm, Bianco In offerta a 45,99 € – invece di 57,99 €

sconto 21% – fino al 19 nov 21

Bi-Office Lavagna Portablocco Magnetico, Cavalletto Treppiedi Basic, Cornice in Grigio, Dimensioni Pannello Euro – 700 x 1000 mm, Incluso Blocco Di Carta e Pennarello Per Lavagna In offerta a 53,99 € – invece di 94,53 €

sconto 43% – fino al 19 nov 21

Evidenziatore – STABILO LUMINATOR – lunga durata e doppio tratto (2 + 5 mm) – Confezione da 5 – Giallo In offerta a 16,32 € – invece di 22,50 €

sconto 27% – fino al 1 dic 21

Fashion Commerce FC655 Tavolo Allungabile, Legno, Bianco Consumato, 180 x 100 x 77 cm In offerta a 558,99 € – invece di 599,00 €

sconto 7% – fino al 19 nov 21

Fineliner – STABILO point 88 – Astuccio da 20 – Colori assortiti In offerta a 14,99 € – invece di 20,00 €

sconto 25% – fino al 1 dic 21

HOMCOM Camino Elettrico con Fiamma Realistica e Temperatura Regolabile, Riscalda 20-25?, Acciaio Nero e Vetro Temperato In offerta a 178,99 € – invece di 218,95 €

sconto 18% – fino al 19 nov 21

Vinsetto Poltrona Gaming con Altezza Schienale Regolabile, Sedia Ufficio con Poggiatesta e Cuscino Lombare Nera e Arancione In offerta a 109,99 € – invece di 157,95 €

sconto 30% – fino al 19 nov 21

Vinsetto Poltrona Gaming con Altezza Schienale Regolabile, Sedia Ufficio con Poggiatesta e Cuscino Lombare Nera e Bianca In offerta a 128,99 € – invece di 157,95 €

sconto 18% – fino al 19 nov 21

2parts ADBLUE ADDITIVO 10 Litri UREA Veicoli Euro 6 Tecnologia SCR con BECCUCCIO In offerta a 38,75 € – invece di 38,75 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Liquido AdBlue Basf10 litri In offerta a 34,20 € – invece di 34,20 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).