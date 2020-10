Offerte Amazon 5 ottobre fino al 65%: Joby, Manfrotto, Samsung, Whirlpool, Braun

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo le altre offerte ancora attive:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

Joby JB01567-BWW GorillaPod 3K PRO Rig, Kit Treppiede Flessibile in Alluminio, con Testa a Sfera e Due Bracci GorillaPod per Fotocamere CSC/Mirrorless Premium, Portata Max 3 kg – In offerta a 91,17 € – invece di 193,11 €

sconto 53% – fino al 5 ott 2020

Click qui per approfondire

Manfrotto MKSCOMPACTADVBK Treppiede Compact Advanced Smart, con Testa a 3 Vie e Morsetto per Smartphone, per iPhone, Samsung, Huawei, LG, Google Smartphones, DSLR, CSC Mirrorless, Alluminio In offerta a 66,99 € – invece di 91,49 €

sconto 27% – fino al 10 ott 2020

Click qui per approfondire

Manfrotto MKCOMPACTADVBH treppiede Fotocamere digitali/film 3 gamba/gambe Nero In offerta a 70,99 € – invece di 101,63 €

sconto 30% – fino al 10 ott 2020

Click qui per approfondire

OWC Cavo di aggiornamento HDD sensore Termico Digitale in Linea per iMac 2009-2010, (OWCDIDIMACHDD09) In offerta a 41,33 € – invece di 46,30 €

sconto 11% – fino al 9 ott 2020

Click qui per approfondire

Belkin Caricabatteria Wireless 3 in 1, Stazione di Ricarica Wireless da 7.5 W per iPhone, Apple Watch ed AirPods, Dock di Ricarica Wireless per iPhone, Supporto di Ricarica per Apple Watch, Bianco In offerta a 99,99 € – invece di 119,99 €

sconto 17% – fino al 7 ott 2020

Click qui per approfondire

Belkin WIZ002VFBK Doppio Caricabatteria Wireless, Doppio Tappetino di Ricarica Wireless da 10 W per iPhone 11, 11 PRO, 11 PRO Max, Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Pixel 4, 4XL, AirPods e Altro, Nero In offerta a 42,99 € – invece di 49,99 €

sconto 14% – fino al 7 ott 2020

Click qui per approfondire

Belkin Thunderbolt 3 Plus Dock con Cavo da 0.8 m (Dock Thunderbolt per macOS e Windows), Supporto Doppio Monitor 4K a 60 Hz, Velocità fino a 40 Gbps, Ricarica Upstream fino a 60 W In offerta a 211,99 € – invece di 269,99 €

sconto 21% – fino al 7 ott 2020

Click qui per approfondire

D-Link DGS-108 Switch 8 Porte Gigabit, Struttura in Metallo, Nero/Antracite In offerta a 26,99 € – invece di 39,99 €

sconto 33% – fino al 7 ott 2020

Click qui per approfondire

D-Link DGS-1008P Switch 8 Porte 10/100/1000 Gigabit, Power Over Ethernet, No Alimentazione Aggiuntiva In offerta a 54,90 € – invece di 100,33 €

sconto 45% – fino al 7 ott 2020

Click qui per approfondire

D-Link DGS-1100-08P Easy Smart Switch Gestito, 8 Porte, Gigabit Poe In offerta a 74,90 € – invece di 215,09 €

sconto 65% – fino al 7 ott 2020

Click qui per approfondire

LG 34WK95U UltraWide Monitor da 34″, 21:9 LED Nano IPS HDR 600, 5120×2160, 5ms, Multitasking, Audio Stereo 10W, Design UltraSlim, HDMI, Display Port, Thunderbolt 3 In offerta a 1099,99 € – invece di 1499,00 €

sconto 27% – fino al 7 ott 2020

Click qui per approfondire

VARTA V28PXL, 6231101401, Batteria Litio Fotografica, 6 Volts, Diametro 13mm, Altezza 25,1mm, 170 mAh, confezione 1 pila In offerta a 7,99 € – invece di 19,99 €

sconto 60% – fino al 5 ott 2020

Click qui per approfondire

Dremel Stampante 3D 3D45, per Filamento in PLA, Nylon, Eco-ABS, PETG, con Display Touch a Colori, in Confezione di Cartone In offerta a 1320,58 € – invece di 1699,95 €

sconto 22% – fino al 7 ott 2020

Click qui per approfondire

Aigostar Lampadina LED E14 7W, Luce Bianca Fredda 6400K 560 Lumen, Non Dimmerabile, Pacco da 5. In offerta a 10,49 € – invece di 14,99 €

sconto 30% – fino al 5 ott 2020

Click qui per approfondire

Aigostar Lampada Solare Giardino Esterno LED Luci Solari Giardino Lampade da Esterno per Prato LED Lampade Solari Terra IP44 Impermeabile Solari Luce Calda 3000K Paesaggio Strade Pacco da 2 In offerta a 14,99 € – invece di 21,99 €

sconto 32% – fino al 5 ott 2020

Click qui per approfondire

SEVERIN SM 3583 Montalatte a induzione, 500 W, Nero In offerta a 85,69 € – invece di 86,03 €

sconto 0% – fino al 7 ott 2020

Click qui per approfondire

Electrolux EKM3700 Impastatrice color Nero, Motore 800W, 6 velocità In offerta a 199,99 € – invece di 299,99 €

sconto 33% – fino al 8 ott 2020

Click qui per approfondire

Electrolux EKM5570 Impastatrice color Beige (Sabbia), Motore 1200W, 10 velocità, struttura in acciaio inox e alluminio pressofuso – In offerta a 299,99 € – invece di 399,90 €

sconto 25% – fino al 8 ott 2020

Click qui per approfondire

AmazonBasics Economy, Fermalibri per l?ufficio, neri, 20 cm, conf. da 2 In offerta a 12,19 € – invece di 14,72 €

sconto 17% – fino al 7 ott 2020

Click qui per approfondire

Whirlpool TTNF 8111 W Frigorifero Doppia Porta, Libera Installazione, 427 L, A+, Total No Frost, A+, Bianco In offerta a 489,00 € – invece di 549,00 €

sconto 11% – fino al 10 ott 2020

Click qui per approfondire

Bosch DUL63CC50 Cappa aspirante a parete Acciaio inossidabile 350m³/h D cappa aspirante In offerta a 170,94 € – invece di 170,94 €

sconto 0% – fino al 10 ott 2020

Click qui per approfondire

Samsung WW80K5210VW Lavatrice Slim 8 kg AddWash, Profondità 46,5 cm, 1200 rpm, Bianco In offerta a 399,00 € – invece di 699,00 €

sconto 43% – fino al 5 ott 2020

Click qui per approfondire

Samsung RT25HAR4DWW/ES Frigorifero Doppia Porta, 264 L, Bianco In offerta a 299,00 € – invece di 599,00 €

sconto 50% – fino al 5 ott 2020

Click qui per approfondire

Hoover H-Free HF18DPT 011 Scopa Elettrica Ricaricabile 2 in 1 con Funzione Pets, Home & Pets, Grigio Blu In offerta a 99,99 € – invece di 129,99 €

sconto 23% – fino al 6 ott 2020

Click qui per approfondire

Braun Serie 5 50-W1500s Rasoio Elettrico Uomo Con Regolabarba, Wet & Dry, Ricaricabile, Lamina Senza Fili, Bianco In offerta a 76,99 € – invece di 124,99 €

sconto 38% – fino al 5 ott 2020

Click qui per approfondire

Braun BT3241 Regolabarba Uomo, Rifinitore, Tagliacapelli con Lame Affilate, 39 Impostazioni di Lunghezza, Confezione con 85 % di Plastica in Meno, Nero/Verde Elettrico In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino al 5 ott 2020

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).