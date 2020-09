Offerte Amazon 5 settembre fino al 60%: Eve, Jabra, Crosstour, Sennheiser, Eufy, D-Link

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Presa Intelligente Compatibile con HomeKit, Presa WLAN meross, Spina Smart, Compatibile con Alexa, Google Assistant e SmartThings, Nessun Hub Richiesto, 16 A, 2,4 GHz, 2 Pezzi – In offerta a 28,89 € – invece di 28,89 €

sconto 0% – fino al 6 settembre 2020

Eve Door & Window – Sensore di contatto wireless, Bluetooth Low Energy, non richiede bridge, bianco (Apple HomeKit) In offerta a 33,96 € – invece di € 39,95

sconto 15% – fino al 7 settembre 2020

Eve Energy Interruttore e Misuratore di Energia Wireless con Bluetooth Low Energy In offerta a 42,45 € – invece di € 49,95

sconto 15% – fino al 7 settembre 2020

Eve Water Guard – Rilevatore intelligente di perdite d’acqua, cavo rilevatore di 2 m (estensibile), sirena da 100 dB, allarme di perdite d’acqua su iPhone, iPad, Apple Watch (Apple HomeKit) In offerta a 67,96 € – invece di € 79,95

sconto 15% – fino al 7 settembre 2020

Crosstour Action Cam, Sport WiFi Camera 1080P 2?LCD Full HD Impermeabile 2 Batterie 1050mAh 170°Grandangolare e Kit Accessori per Ciclismo Nuoto e Altri Sport Esterni (CT7000-NE) In offerta a 29,74 € – invece di 29,74 €

sconto 0% – fino al 6 set 2020

Crosstour Action Cam, Sport WiFi Camera 1080P 2?LCD Full HD Impermeabile 2 Batterie 1050mAh 170°Grandangolare e Kit Accessori per Ciclismo Nuoto e Altri Sport Esterni (CT7000-NE) In offerta a 29,74 € – invece di 29,74 €

sconto 0% – fino al 6 set 2020

Neewer® – Cavalletto regolabile Pro, 100% metallo, altezza massima: 305 cm, 4 piedi, lunghezza braccio: 120 cm, 2 manici, per Fotografia, riflettore Video/Studio, Monolight e altre attrezzature In offerta a 86,26 € – invece di 86,26 €

sconto 0% – fino al 6 set 2020

Sennheiser M2 IEBT Black Cuffia Microfonica senza Fili Nero/Rosso In offerta a 99,99 € – invece di € 199,00

sconto 50% – fino al 7 settembre 2020

Sennheiser Momentum Auricolari, Bluetooth 4.2, Supporto Codec AAC, Supporto Qualcomm APT-X ,Edizione Speciale, Rosso/Nero In offerta a 79,99 € – invece di € 199,00

sconto 60% – fino al 7 settembre 2020

Jabra Elite 85h Amazon Edition Cuffie Over-Ear, Cuffie Wireless con Cancellazione Attiva del Rumore, Batteria a Lunga Durata per Chiamate e Musica, Nere Ramato In offerta a 199,99 € – invece di € 299,99

sconto 33% – fino al 7 settembre 2020

Jabra Elite Active 45e Auricolari Wireless, Cuffie Sportive con Funzione Bluetooth e Protezione dall’acqua, Chiamate e Musica Wireless, Blu Marino In offerta a 49,99 € – invece di € 99,99

sconto 50% – fino al 7 settembre 2020

Trust Gaming GXT 307 Ravu Cuffie da Gioco, PS4 In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino al 7 set 2020

eufy [BoostIQ RoboVac 30C, Wi-Fi, Nuova Versione, Super-Sottile, Forte Aspirazione Fino a 1500Pa, 4 Metri di Strisce di Demarcazione Incluse, Aspiratore Robotico Silenzioso, con Ricarica Automatica In offerta a 169,99 € – invece di 169,99 €

sconto 0% – fino al 6 set 2020

D-Link DCS-8525LH Telecamera di Sorveglianza Full HD, Wi-Fi N, Audio a Due Vie, Motorizzata, Funziona con Alexa In offerta a 99,90 € – invece di 149,99 €

sconto 33% – fino al 7 set 2020

D-Link DCS-8600LH Telecamera di Sorveglianza da Esterno Full Hd, Audio Bidirezionale, Rileva Suoni e Movimenti, Bianco In offerta a 99,90 € – invece di 189,90 €

sconto 47% – fino al 7 set 2020

D-Link DCS-2802KT-EU Kit Telecamere di Sicurezza Wifi, Alimentate a Batteria, HD, Visione Notturna, 2 Telecamere, Funziona con Alexa In offerta a 279,90 € – invece di 499,00 €

sconto 44% – fino al 7 set 2020

SONOFF MINI 3PCS Interruttore WiFi Wireless intelligente per Smart Home, Funziona con Alexa,Google Home Assistant In offerta a 27,19 € – invece di 27,19 €

sconto 0% – fino al 7 settembre 2020

Interruttore Intelligente, Sonoff MINI 2PCS WiFi Smart Switch 2 Way, Funziona con Alexa,Google Home Assistant – In offerta a 19,54 € – invece di 19,54 €

sconto 0% – fino al 7 settembre 2020

TCL | 65DP602 | Smart TV 3.0 Ultra Slim: Qualità Video, Assitente Google Integrato, Dolby Audio per Suoni Chiari e DInamici. Colore: Nero, 65 Pollici (Classe energetica A+) In offerta a 449,99 € – invece di € 799,99

sconto 44% – fino al 7 settembre 2020

NEBULA Anker Capsule, Mini-proiettore Portatile Wi-Fi Intelligente, 100 ANSI Lumen, Altoparlante 360°, proiettore cinematografico, Immagine da 100?, 4 Ore di Video, intrattenimento Domestico In offerta a 219,99 € – invece di 219,99 €

sconto 0% – fino al 6 settembre 2020

Samsung HW-MS550/ZF Soundbar, 89 x 7.1 x 13.05 cm, Nero In offerta a 159,99 € – invece di € 399,00

sconto 60% – fino al 7 settembre 2020

Samsung HW-R530/ZF Soundbar da 290 W, 2.1 Canali, Nero In offerta a 139,99 € – invece di € 279,00

sconto 50% – fino al 7 settembre 2020

Samsung HW-R650/ZF Soundbar da 340 W, 3.1 Canali, Nero In offerta a 199,99 € – invece di € 399,00

sconto 50% – fino al 7 settembre 2020

Samsung QE55Q64TAUXZT Serie Q64T QLED Smart TV 55″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon In offerta a 799,99 € – invece di € 999,00

sconto 20% – fino al 7 settembre 2020

Samsung QE55Q74TATXZT Serie Q74T QLED Smart TV 55″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon In offerta a 899,99 € – invece di € 1.199,00

sconto 25% – fino al 7 settembre 2020

Samsung QE75Q60RATXZT Serie Q60R QLED Smart TV 75″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Nero, 2019 In offerta a 1.099,99 € – invece di € 2.799,00

sconto 61% – fino al 7 settembre 2020

Samsung TV QE49LS03RAUXZT The Frame 2019 Cornice TV, 4K 49″, Nero In offerta a 629,99 € – invece di € 1.299,00

sconto 52% – fino al 7 settembre 2020

Samsung TV UE50TU7190UXZT Smart TV 50″ Serie TU7190, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Argento In offerta a 399,99 € – invece di € 479,00

sconto 16% – fino al 7 settembre 2020

Samsung TV UE55TU7190UXZT Smart TV 55″ Serie TU7190, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Argento In offerta a 419,99 € – invece di € 549,00

sconto 23% – fino al 7 settembre 2020

Samsung UE65RU7450UXZT Smart TV 4K Ultra HD 65″ Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU7450, 3840 x 2160 Pixels, Silver, 2019 [Esclusiva ] In offerta a 579,99 € – invece di € 1.199,00

sconto 52% – fino al 7 settembre 2020

Kenwood KVL6330S Impastatrice Planetaria Chef Elite, Robot da Cucina Mixer con Sfogliatrice, 1400 W, 6.7 Litri, Acciaio, Argento In offerta a 429,99 € – invece di 600,00 €

sconto 28% – fino al 5 set 2020

Oral-B Pro 1-760 Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 2 Testine, 1 Custodia da Viaggio in Regalo, Nero In offerta a 32,99 € – invece di 48,99 €

sconto 33% – fino al 6 set 2020

Oral-B Kids Spazzolino Elettrico Ricaricabile 1 Manico con Personaggi Disney Pixar Frozen, per età da 3 anni In offerta a 17,99 € – invece di 24,99 €

sconto 28% – fino al 6 set 2020

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).