Offerte Amazon 6 agosto fino al 43% su Apple, Samsung, realme, LG, Xiaomi, Netatmo, Google, Keter, Honor, Soundcore

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Gli spazzolini elettrici Oral-B sono in sconto per l’estate fino al 17 agosto

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 689,00 € – invece di 819,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2020 Apple Mac mini (Processore Intel Core i5 6-core di ottava generazione a 3,0GHz, 8GB RAM, 512GB) In offerta a 1121,02 € – invece di 1359,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 449,00 € – invece di 559,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 3 (GPS, 38 mm) Cassa in Alluminio Grigio Siderale e Cinturino Sport Nero In offerta a 189,99 € – invece di 229,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Smart Keyboard (per iPad – ottava generazione) – Italiano In offerta a 161,28 € – invece di 179,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 122,00 € – invece di 135,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy M53 5G Smartphone Android Display 6.7’’¹ FHD+ Super AMOLED Plus, Batteria 5.000 mAh, RAM 6GB Memoria interna 128 GB espandibile², Blue [Versione italiana] Esclusiva Amazon In offerta a 379,00 € – invece di 479,90 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

realme 9i Smartphone, Mega batteria da 5.000 mAh, Processore Qualcomm Snapdragon 680, Ricarica rapida Dart da 33 W, Display Ultra Smooth da 90 Hz, Dual Sim, 4+128 GB, Android 11, Prism Black In offerta a 189,90 € – invece di 249,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

realme Band 1 Smartwatch con Ampio Display a Colori, Fitness Tracker, Battito Cardiaco 24/7 e Sonno, Display 0.96″, Resistente all’Acqua IP68 (1.5 m), Nero (Black) In offerta a 20,53 € – invece di 24,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG Gram 17Z90P, Display 17″ Quad HD 16:10 IPS, 2560×1600, Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB DDR4, SSD 512GB, Intel Iris Xe, Batteria 80Wh, Thunderbolt4, Win10 PRO, Tastiera Italiana, Peso 1350g, Black In offerta a 1399,99 € – invece di 1899,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech Combo Touch per iPad (7a, 8a e 9a generazione) Custodia con trackpad di precisione, tastiera retroilluminata simile a quella di un laptop, Smart Connector, Layout Italiano QWERTY – Nero In offerta a 121,98 € – invece di 154,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Buds 3, Auricolari Wireless Bluetooth 5.2, Cuffie senza Fili, Leggeri e Confortevoli, Fino a 32 ore di Durata, Cancellazione del Rumore, Nero, Versione Italiana In offerta a 87,13 € – invece di 132,09 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Amazon Brand – Umi W5s cuffie Bluetooth 5.2 True Wireless Stereo auricolari Bluetooth per iPhone Samsung Huawei con custodia smart di ricarica brevettata in metallo(Argento) In offerta a 24,79 € – invece di 30,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

YOSH Custodia Impermeabile Smartphone Borsa – 2 Pezzi 7 Pollici IPX8 Porta Cellulare Subacquea Universale con Cordino Regolabile Finestre Trasparenti per Telefono iPhone Xiaomi Samsung Huawei In offerta a 14,99 € – invece di 17,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

JETech Custodia per iPad 10,2 Pollici, 2021/2020/2019 Modello, 9/8/7 Generazione, Cover con Auto Svegliati/Sonno, Nero In offerta a 12,74 € – invece di 14,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Netatmo NWS01-EC Stazione Meteo Con Sensore Esterno Wireless, Argento In offerta a 163,18 € – invece di 189,99 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Eve Termostato per radiatore Thermo Smart con display a LED, controllo automatico della temperatura, nessun ponte richiesto, Bluetooth/Thread, Apple HomeKit, Made in Germany [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 62,99 € – invece di 79,95 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Anker 735 Caricatore USB C (Nano II 65W), Caricatore rapido e Compatto PPS a 3 Porte per MacBook PRO/Air, iPad PRO, Galaxy S20/S10, dell XPS 13, Note 20/10+, iPhone 13/PRO, Pixel e Altro In offerta a 59,99 € – invece di 69,99 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

INIU 15W Caricatore Wireless, Ricarica Rapida Wireless con funzione Temp°Guard per iPhone 13 12 Pro Max Xr Xs X 8 Plus, Samsung Galaxy S21 S20 S10 S9 Note20 ultra 5G AirPods Huawei Xiaomi Google ECC. In offerta a 12,99 € – invece di 14,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ESR Cover Ibrida con Anello HaloLock, Compatibile con iPhone 13, Ricarica Magnetica Wireless, Custodia dal Retro Resistente ai Graffi, Serie Classic, Trasparente In offerta a 13,59 € – invece di 23,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ESR Cover Ibrida con Anello HaloLock, Compatibile con iPhone 13 PRO, Ricarica Magnetica Wireless, Custodia dal Retro Resistente ai Graffi, Serie Classic, Trasparente In offerta a 14,44 € – invece di 16,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TechMatte Supporto Auto Magnetico, Progettato per iPhone 13/12 Serie MagSafe – Supporto Magnetico Regolabile a 360° per iPhone 13 12 Pro Max Mini e Custodia per MagSafe In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Multi Cavo di Ricarica, 3 in 1 Multiplo Cavetto Micro USB Tipo C Nylon Intrecciato Cavo di Ricarica USB per Phone 11/XS/XR, Samsung Galaxy/Huawei/Honor/Xiaomi/Nexus 6P 5X/Google Pixel/LG- 1.5M

In offerta a 5,94 € – invece di 10,99 €

sconto 46% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

Amazon Brand – Eono Pellicola iPhone 13 Pro e iPhone 13, Vetro Temperato 6.1 Pollici, 2 Pezzi, Pellicola Protettivo Anti Graffio, Senza Bolle con Accessori di Montaggio, Copertura Totale Schermo

In offerta a 7,99 € – invece di 1099,00 €

sconto 99% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

Amazon Brand – Eono Supporto Cellulare Auto Magnetico, Universale Porta Cellulare per Auto con Rotazione a 360° con Magnete N52, compatibile con iPhone, Samsung , Huawei, non supporta Mag-safe

In offerta a 10,97 € – invece di 16,99 €

sconto 35% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

Amazon Brand – Eono Supporto Cellulare Auto, Girevole a 360°, per Cruscotto e Parabrezza, Sistema di Rilascio a Pulsante Singolo, Ventosa Lavabile ad alta Tenuta, per iPhone 13/12/11 Samsung Huawei

In offerta a 16,97 € – invece di 24,99 €

sconto 32% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

UGREEN 100W Caricatore USB C 4 Porte con GaN Tech, Nexode Alimentatore Multiplo USB, Caricabatterie USB da Muro Compatibile con MacBook Pro/Air, iPad Pro/Air/Mini, iPhone 13, Galaxy S22, Laptop

In offerta a 67,99 € – invece di 79,99 €

sconto 15% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

UGREEN USB 3.1 Case Esterno per Disco Rigido M.2 NGFF a USB C per B-Key e B+M 2230/2242/2260/2280 6Gbps UASP 2TB per PS4 PS3 Xbox PC, Cavo USB C 0.5M,Tool-Free

In offerta a 24,79 € – invece di 30,99 €

sconto 20% – fino a 13 ago 22

Click qui per approfondire

Baseus Caricatore USB C rapido 100 W, PD Alimentazione USB C con GaN II Tech 4 porte [2USB-C + 2USB] Stazione di ricarica per MacBook Pro/Air, USB-C Laptop, iPhone 13/12, Samsung Galaxy Nero

In offerta a 48,99 € – invece di 69,99 €

sconto 30% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

Baseus Caricatore USB C, 4 porte Power Delivery Caricabatterie USB con tecnologia GaN per Macbook Pro/Air, iPad, iPhone 12/12 Pro/ 12 Pro Max, Samsung e Plus, colore: Nero

In offerta a 50,99 € – invece di 69,99 €

sconto 27% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

Altoparlante Bluetooth Soundcore Motion+ con Hi-Res Audio 30W, BassUp, alti/bassi estesi, cassa bluetooth HIFI con app, EQ personalizzabile, 12 ore di riproduzione, IPX7 impermeabile e USB-C

In offerta a 84,99 € – invece di 99,99 €

sconto 15% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker Life P2 Mini, Auricolari Driver 10mm, Bassi Potenti, Bluetooth 5.2, IPX5, 32 Ore, Ricarica Rapida USB-C, Dimensioni Ridotte Per Attività Fisica

In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

Cuffie ibride Soundcore Anker Life Q30 canc. attiva rumore mod. multiple, suono alta ris, 40 ore di ripr, chiamate chiare, ric. rapida, auricolari morbidi, cuffie Bluetooth, viaggi, ufficio e casa

In offerta a 63,99 € – invece di 79,99 €

sconto 20% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

Cuffie bluetooth Soundcore P3i di Anker, cancellazione rumore attiva ibrida, 4 microfoni, chiamate AI, driver 10 mm, equalizzazione personalizzata, 36 ore, ricarica rapida, trasparenza, Bluetooth 5.2

In offerta a 59,49 € – invece di 69,99 €

sconto 15% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

Soundcore Auricolari con cancellazione del Rumore Liberty 3 PRO di Anker, Auricolari True Wireless con ACAA 2.0, HearID ANC, Fusion Comfort, Audio Alta risoluzione, 6 microfoni, Riproduzione 32 h

In offerta a 119,99 € – invece di 159,99 €

sconto 25% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

Baseus Lampada da Scrivania LED, Lampada da Tavolo Magnetica con Sensore Wireless Touch, Funzione di Memoria, Luce Scrivania con Porta di Ricarica USB per Lampada Lettura, Studio, Lavorare

In offerta a 22,67 € – invece di 49,99 €

sconto 55% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

Dreame D9 Robot Aspirapolvere, Aspirapolvere e Lavapavimenti con Mappatura Multi Piano, Alexa, Wi-Fi, 2 in 1 Aspira e Lava Aspirapolvere Robot, 3000Pa, Autonomia 150 min

In offerta a 239,99 € – invece di 329,99 €

sconto 27% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

Dreame D9 Max Robot 2in1 Aspirapolvere e Lava Pavimenti, Navigazione Intelligente Mappatura Laser, Aspirazione 4000Pa polvere fino 570ml, Auton. 150 minuti, Wi-Fi, App Compatibile Alexa/Google

In offerta a 236,99 € – invece di 279,90 €

sconto 15% – fino a 10 ago 22

Click qui per approfondire

Dreame T20 Aspirapolvere Senza Fili, Schermo integrato, Potenza Aspirazione 150AW pavimenti/tappetti, Vano Polvere 600 ml, Autonomia 70 min, Smontabile/Lavabile, Rullo Scopa elettrica anti groviglio

In offerta a 202,99 € – invece di 239,90 €

sconto 15% – fino a 10 ago 22

Click qui per approfondire

Dreame T30 Neo Aspirapolvere Senza Fili, Schermo integrato, Potenza Aspirazione 190AW, Vano Polvere 600 ml, Autonomia 90 minuti, Smontabile/Lavabile, Rullo Scopa elettrica anti groviglio

In offerta a 270,99 € – invece di 319,00 €

sconto 15% – fino a 10 ago 22

Click qui per approfondire

Dreame T10 Aspirapolvere Senza Fili pavimenti duri/moquette, Potenza Aspirazione 130AW, Vano Polvere 600 ml, Autonomia 60 minuti, Smontabile/Lavabile, Rullo Scopa elettrica anti groviglio

In offerta a 151,99 € – invece di 179,90 €

sconto 16% – fino a 10 ago 22

Click qui per approfondire

Google Nest Protect, Bianco, Il Rilevatore di Fumo che Fa Invidia a Tutti

In offerta a 119,99 € – invece di 129,00 €

sconto 7% – fino a 22 ago 22

Click qui per approfondire

Google Nest Learning Thermostat 3rd Generation Nero, Si Controlla Direttamente dallo Smartphone e Ti Aiuta a Risparmiare Energia

In offerta a 209,99 € – invece di 249,00 €

sconto 16% – fino a 22 ago 22

Click qui per approfondire

TicWatch Pro 3 GPS Smartwatch Unisex, Wear OS by Google, Display a doppio strato 2.0, Batteria a lunga durata, Nero (Shadow Black)

In offerta a 209,33 € – invece di 299,99 €

sconto 30% – fino a 20 ago 22

Click qui per approfondire

Ticwatch Pro 3 Ultra GPS Smartwatch Orologio Intelligente Qualcomm SDW4100 e Mobvoi Dual Processor System Wear OS Smart Watch for Men Blood Oxygen IHB AFiB Detection Fatigue Assessment

In offerta a 243,00 € – invece di 299,99 €

sconto 19% – fino a 20 ago 22

Click qui per approfondire

TicWatch Pro 3 Ultra 4G/LTE Smartwatch Connessione cellulare Qualcomm SDW4100 e Mobvoi Dual Processor System Wear OS for Men Blood Oxygen IHB AFiB Detection (funzione LTE non disponibile in Italia)

In offerta a 287,99 € – invece di 359,99 €

sconto 20% – fino a 20 ago 22

Click qui per approfondire

TicWatch Pro 3 LTE Smartwatch, Wear OS by Google, monitoraggio della frequenza cardiaca del sonno e NFC, IP68 Swim Ready, Nero (Shadow Black) [Funzionalità LTE non disponibile in Italia]

In offerta a 233,99 € – invece di 359,99 €

sconto 35% – fino a 20 ago 22

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto Parete TV, Orientabile Inclinabile ed Estendibile Supporto TV per 27-55 Pollici Schermi con Max VESA 400 x 400 mm, Staffa TV Fino a 40 kg

In offerta a 33,99 € – invece di 43,99 €

sconto 23% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

Invision Supporto TV Parete per 24-55 pollici Schermi, Inclinazione, Girevole con Braccio Estensibile per LED LCD, 4K HDR TVs ? VESA 100×100 a 400x400mm – Capacità Massima di Peso 36,2 kg (HDTV-E)

In offerta a 29,74 € – invece di 41,99 €

sconto 29% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

Invision Supporto Monitor Braccio Schermo PC 22-35″ – Ergonomico Altezza Regolabile (Alimentato a Gas) Movimento Completo Morsetto Inclinazione e Rotazione VESA 75mm e 100mm Peso 3kg a 12kg (MX450)

In offerta a 55,24 € – invece di 67,99 €

sconto 19% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

Invision Supporto Doppio Monitor per 22-32″ Schermi, VESA 75/100mm Regolabile in Altezza Inclinazione Girevole e Rotazione, Ergonomica Molla a Gas Staffa da Tavolo con Morsetto Peso da 3-12kg (MX900)

In offerta a 67,99 € – invece di 99,99 €

sconto 32% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

Purificatore d’aria Philips 2000 Series – Rimuove polvere, virus, allergeni, agenti inquinanti in ambienti fino a 79m², 3 Velocità, Modalità Sleep (AC2887/10)

In offerta a 208,50 € – invece di 349,99 €

sconto 40% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

Honor Router 3-Router Ethernet Dual Band WiFi 6, 2402 Mbps/5 GHz+574 Mbps/2,4 GHz, 4 Porte Gigabit, 4 Antenne, Supportare Controllo Genitori, WPS, VPN

In offerta a 49,21 € – invece di 95,00 €

sconto 48% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

HONOR Watch GS Pro – Smartwatch GPS Multisport con Corpo Robusto e Resistente, 25-Giorni Batteria Durata, 1,39 Pollici AMOLED, IP68, Frequenza Cardiaca 24-ore, compatibile con Android e iOS (Blu)

In offerta a 99,90 € – invece di 219,00 €

sconto 54% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

HONOR Band 5 Smartwatch, Activity Tracker Braccialetto per Uomo Donna, Impermeabile, IP68, con cardiofrequenzimetro, monitoraggio dell?attività Sportiva, Fitness Tracker con pedometro, Nero

In offerta a 28,90 € – invece di 59,00 €

sconto 51% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

HONOR Band 6 Orologio-Smartband Fitness Tracker, 1.47″ AMOLED Display, SpO2 Monitor, Cardiofrequenzimetro Contapassi, Durata Della Batteria 14 Giorni, 10 modalità allenamento, Salute delle donne, Nero

In offerta a 39,90 € – invece di 79,00 €

sconto 49% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

HONOR Smartwatch Magic Watch 2 46mm, 14 Giorni In Standby, con Cardiofrequenzimetro, Modalità Di Esercizio, GPS, Fitness Tracker Orologio, Marrone

In offerta a 125,90 € – invece di 235,00 €

sconto 46% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

Honor Smartwatch Magic Watch 2 42mm, 7 Giorni in Standby, con Cardiofrequenzimetro, modalità di Esercizio, GPS, Fitness Tracker Orologio, Agata Nera

In offerta a 115,51 € – invece di 208,00 €

sconto 44% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

HONOR Band 5 Smartwatch, Activity Tracker Braccialetto per Uomo Donna, Impermeabile, IP68, con cardiofrequenzimetro, monitoraggio dell?attività Sportiva, Fitness Tracker con pedometro, Blu

In offerta a 28,90 € – invece di 59,00 €

sconto 51% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

HONOR Band 6 Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Android iOS Smart Band, 1.47″ Schermo Durata della Batteria di 14 Giorni Impermeabile Smartwatch con Contapassi Cardiofrequenzimetro(Grigio)

In offerta a 39,90 € – invece di 79,00 €

sconto 49% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

Avvolgitubo Anti Torsione con Tubo Flessibile per Aria Compressa da 20 Metri, Made in Austria, Brennenstuhl 1127010010, Tubo, 6/12mm, Avvolgitubo Robusto con Supporti per Montaggio a Parete, Nero/Blu

In offerta a 52,30 € – invece di 66,00 €

sconto 21% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

Keter Manor 6X5 – Casetta da giardino, Grigio, 185 x 152 x 226 cm

In offerta a 486,36 € – invece di 699,00 €

sconto 30% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

Keter Manor 4X6 – Casetta da giardino, In Resina, Grigio, 130 x 192 x 198 cm

In offerta a 478,79 € – invece di 599,00 €

sconto 20% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

Keter Lettino Prendi Sole da Esterno con Cuscino Incluso, Grafite, 187.5 x 58 x 29 centimetri

In offerta a 89,61 € – invece di 117,99 €

sconto 24% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

Keter Emma Balcony Set – Mobile da esterno composto da due poltrone con cuscini e tavolino contenitore, grafite

In offerta a 125,92 € – invece di 149,90 €

sconto 16% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

ZAINO Seven – THE DOUBLE PRO – CAMOUFLAGE ROYAL – con Power bank – scuola e tempo libero

In offerta a 41,70 € – invece di 59,00 €

sconto 29% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

Seven ZAINO ADVANCED – URBAN ROCK, blu

In offerta a 59,50 € – invece di 86,90 €

sconto 32% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

Trolley Seven, Dyed Hearts, Blu, 2 in 1 Zaino con Cross-Over System, Scuola & Viaggio

In offerta a 76,20 € – invece di 89,90 €

sconto 15% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

Seven Trolley, Bagagli Set Di Unisex Bambini E Ragazzi, Grigio (Grey), Taglia unica

In offerta a 76,40 € – invece di 89,90 €

sconto 15% – fino a 7 ago 22

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).