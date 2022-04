Offerte Amazon 6 Aprile fino al 50% su Apple, Amazon Echo e Fire TV, Roidmi, Mandarina, Philips

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2540,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2540,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale In offerta a 950,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming in 4K Ultra HD, con controllo vocale tramite Alexa In offerta a 74,99 € – invece di 119,99 €

sconto 38% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 34,99 € – invece di 59,99 €

sconto 42% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 39,99 € – invece di 64,99 €

sconto 38% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Echo (4ª generazione) – Audio di alta qualità – Antracite + Philips Hue Lampadina Connessa (E27), compatibile con Alexa In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Echo Dot (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con integrazione Alexa – Tessuto antracite In offerta a 21,99 € – invece di 49,99 €

sconto 56% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa – Antracite In offerta a 29,99 € – invece di 59,99 €

sconto 50% con Coupon Speciale = checkbox – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con orologio e Alexa – Bianco ghiaccio In offerta a 39,99 € – invece di 69,99 €

sconto 43% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite In offerta a 49,99 € – invece di 84,99 €

sconto 41% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Echo Show 8 (1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l’aiuto di Alexa | Antracite In offerta a 64,99 € – invece di 109,99 €

sconto 41% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Antracite In offerta a 89,99 € – invece di 129,99 €

sconto 31% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Nuovi Echo Buds (2ª generazione) | Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Bianco ghiaccio In offerta a 79,99 € – invece di 119,99 €

sconto 33% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Nuovi Echo Buds (2ª generazione) | Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Con custodia di ricarica wireless | Bianco ghiaccio In offerta a 99,99 € – invece di 139,99 €

sconto 29% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Nuovo Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) + Ring Video Doorbell Wired di Amazon, compatibile con Alexa, Antracite In offerta a 59,99 € – invece di 144,98 €

sconto 59% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Kindle Oasis – Ora con tonalità della luce regolabile – Resistente all?acqua, 32 GB, Wi-Fi, Gold In offerta a 229,99 € – invece di 279,99 €

sconto 18% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Kindle Oasis – Ora con tonalità della luce regolabile – Resistente all?acqua, 8 GB, Wi-Fi, Grafite In offerta a 199,99 € – invece di 249,99 €

sconto 20% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Kindle Paperwhite (8 GB) – Ora con schermo da 6,8?? e tonalità della luce regolabile, con pubblicità In offerta a 104,99 € – invece di 139,99 €

sconto 25% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Kindle Paperwhite (8 GB) – Ora con schermo da 6,8?? e tonalità della luce regolabile, senza pubblicità In offerta a 114,99 € – invece di 149,99 €

sconto 23% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB) – Ora con uno schermo da 6,8??, ricarica wireless e luce frontale con regolazione automatica, senza pubblicità In offerta a 154,99 € – invece di 189,99 €

sconto 18% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Kindle, ora con luce frontale integrata – Con pubblicità – Bianco In offerta a 54,99 € – invece di 79,99 €

sconto 31% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Kindle, ora con luce frontale integrata – senza pubblicità – Nero In offerta a 64,99 € – invece di 89,99 €

sconto 28% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Ring Stick Up Cam Battery di Amazon + Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) Schermo intelligente con Alexa | Videocamera di sicurezza in HD con sistema di comunicazione bidirezionale In offerta a 89,99 € – invece di 184,98 €

sconto 51% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Ring Video Doorbell 3 di Amazon + Echo Dot (3ª generazione) Altoparlante intelligente con integrazione Alexa | Videocitofono in HD, rilevazione avanzata del movimento e facile installazione In offerta a 179,99 € – invece di 229,98 €

sconto 22% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Ring Video Doorbell 3 di Amazon + Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) Schermo intelligente con Alexa | Videocitofono in HD, rilevazione avanzata del movimento e facile installazione In offerta a 189,99 € – invece di 264,98 €

sconto 28% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Ring Video Doorbell di Amazon + Echo Dot (3ª generazione) Altoparlante intelligente con integrazione Alexa | Videocitofono con video in HD a 1080p, rilevazione avanzata del movimento (2ª Generazione) In offerta a 99,99 € – invece di 149,98 €

sconto 33% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Ring Video Doorbell di Amazon + Echo Dot (3ª generazione) Altoparlante intelligente con integrazione Alexa | Videocitofono con video in HD a 1080p, rilevazione avanzata del movimento (2ª Generazione) In offerta a 99,99 € – invece di 149,98 €

sconto 33% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Ring Video Doorbell di Amazon + Echo Show 5 (2ª generazione, 2021) Schermo intelligente con Alexa | Videocitofono con video in HD a 1080p, rilevazione avanzata del movimento (Seconda Generazione) In offerta a 109,99 € – invece di 184,98 €

sconto 41% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Ring Video Doorbell di Amazon + Echo Show 5 (2ª generazione, 2021) Schermo intelligente con Alexa | Videocitofono con video in HD a 1080p, rilevazione avanzata del movimento (Seconda Generazione) In offerta a 109,99 € – invece di 184,98 €

sconto 41% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Ring Video Doorbell Wired + Alimentatore Plug-In di Amazon + Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) Schermo intelligente con Alexa | Video in HD, alimentazione tramite presa elettrica In offerta a 69,00 € – invece di 154,98 €

sconto 55% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Ring Video Doorbell Wired di Amazon + Echo Dot (3ª generazione) Altoparlante intelligente con integrazione Alexa | Video in HD, rilevazione di movimento avanzata, alimentazione via cavo In offerta a 49,99 € – invece di 109,98 €

sconto 55% – fino a 15 apr 22

Click qui per approfondire

Amazfit Bip U Pro Smartwatch Orologio Fitness Alexa Integrato Schermo TFT-LCD da 1,43″, GPS Bluetooth Impermeabile 5 ATM , 60 Modalità Sportive, Contapassi, Monitor del Sonno per Sport, Uomo, Donna In offerta a 58,94 € – invece di 69,90 €

sconto 16% – fino a 10 apr 22

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto Piedistallo TV per Schermi TV LED LCD OLEDPlasma da 22-65 pollici, Può Supportare in Sicurezza 50 kg e il Peso Massimo. VESA 800 x400mm In offerta a 23,79 € – invece di 28,99 €

sconto 18% – fino a 10 apr 22

Click qui per approfondire

Creative – Pebble V2, Altoparlanti da scrivania con alimentazione USB-C 2.0, ingresso AUX da 3,5 mm, fino a 8 W di potenza RMS per computer, adattatore tipo A incluso e cavo esteso (nero) In offerta a 22,09 € – invece di 28,59 €

sconto 23% – fino a 10 apr 22

Click qui per approfondire

Cuffie da Gioco Fnatic REACT+ per Esport con Driver da 53mm, Suono Surround 7.1 Preciso e Scheda Audio USB Avanzata [Compatibile con Windows], Struttura Metallo, Microfono Removibile, Jack da 3.5mm In offerta a 75,99 € – invece di 99,99 €

sconto 24% – fino a 10 apr 22

Click qui per approfondire

DYNASONIC – Cassa Bluetooth portatile (3a generazione) con modalità karaoke e microfono, radio FM e lettore SD USB (modello 12, 2 microfoni) In offerta a 39,94 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino a 10 apr 22

Click qui per approfondire

Huawei Watch GT2 Pro – Smartwatch Night Black In offerta a 245,10 € – invece di 329,00 €

sconto 26% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

ivoler Supporto PC Portatile, Porta PC Pieghevole, Laptop Stand con 6 Tipi di Angoli Regolabili, Alluminio Ventilato Supporto per Porta Computer/MacBook/PRO/Air/iPad Laptop, 10-15,6″ – Argento In offerta a 13,59 € – invece di 25,99 €

sconto 48% – fino a 10 apr 22

Click qui per approfondire

PERLESMITH Supporto da parete per TV, orientabile e inclinabile, per TV o monitor da 32-55 pollici, fino a 45 kg, VESA 400 x 400 mm In offerta a 33,59 € – invece di 46,99 €

sconto 29% – fino a 9 apr 22

Click qui per approfondire

ROIDMI F8 Aspirapolvere senza cordone, 300 W, 80.000 giri / min, batteria fino a 40 minuti, serbatoio da 0,4 litri, colore blu In offerta a 160,00 € – invece di 199,99 €

sconto 20% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Roidmi X20 Lite Aspirapolvere Senza Fili, 435 W, 0.4 Litri, 72 Decibel, Aluminium, Oro In offerta a 299,00 € – invece di 399,00 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Momodesign MD-GC005A-KR sedia gaming In offerta a 138,50 € – invece di 249,00 €

sconto 44% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

LEDVANCE Sottopensile Linear LED Flat 12W Luce Calda 3000K In offerta a 23,60 € – invece di 34,95 €

sconto 32% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Philips Lampadina LED Goccia Filamento, 6 Pezzi, Equivalente a 60W, Attacco E27, Luce Bianca Calda, non Dimmerabile In offerta a 19,99 € – invece di 26,81 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Philips Lampadina LED Goccia, 6 Pezzi, Equivalente a 60W, Attacco E27, Luce Bianca Calda, non Dimmerabile In offerta a 18,99 € – invece di 25,81 €

sconto 26% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Philips Lampadina LED Oliva Filamento, 6 Pezzi, Equivalente a 40W, Attacco E14, Luce Bianca Calda, non Dimmerabile In offerta a 16,99 € – invece di 22,98 €

sconto 26% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Philips Lampadine LED Oliva, E14, 5.5 W, 2700K, 6 pezzi In offerta a 17,99 € – invece di 35,94 €

sconto 50% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

DYMO LabelWriter 550 Turbo stampante di etichette | Etichettatrice con stampa termica diretta ad alta velocità | Riconoscimento automatico delle etichette | Spina UE a 2 poli In offerta a 150,50 € – invece di 207,59 €

sconto 28% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Amazon Brand ? Eono Borsa Termica per Zaino da Picnic per 4 Persone con Set di stoviglie e Coperta In offerta a 53,54 € – invece di 79,99 €

sconto 33% – fino a 10 apr 22

Click qui per approfondire

Blink Outdoor Videocamera di sicurezza in HD (1 videocamera) + Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021), Antracite In offerta a 86,99 € – invece di 184,98 €

sconto 53% – fino a 19 apr 22

Click qui per approfondire

Divoom Ditoo Altoparlante Bluetooth Portatile con Display Pixel Retro, Controllo con Smartphone APP/Tastiere Meccaniche Retroilluminate RGB (bianco) In offerta a 76,49 € – invece di 99,00 €

sconto 23% – fino a 10 apr 22

Click qui per approfondire

Blink Outdoor Videocamera di sicurezza in HD (3 videocamere) + Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021), Antracite In offerta a 171,99 € – invece di 334,98 €

sconto 49% – fino a 19 apr 22

Click qui per approfondire

Blink Outdoor Videocamera di sicurezza in HD (4 videocamere) + Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021), Blu In offerta a 211,99 € – invece di 394,98 €

sconto 46% – fino a 19 apr 22

Click qui per approfondire

Ferrino Cheneil Jacket Woman TG L, Bordeaux In offerta a 92,00 € – invece di 139,90 €

sconto 34% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Mandarina Duck Hunter Borsa A Tracolla Donna, Blu (Jeans), 25x20x9 (L x H x W) In offerta a 59,50 € – invece di 85,00 €

sconto 30% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Mandarina Duck MD 20 Borsa A Spalla Donna, Nero (Black), 31x39x14 (L x H x W) In offerta a 69,50 € – invece di 110,00 €

sconto 37% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Mandarina Duck MD 20 Borsa A Tracolla Donna, Beige (Taupe), 27x26x13 (L x H x W) In offerta a 60,70 € – invece di 90,00 €

sconto 33% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Mandarina Duck MD 20 Pochette Donna, Blu (Dress Blue), 18x12x8 (L x H x W) In offerta a 29,00 € – invece di 42,00 €

sconto 31% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Mandarina Duck MD 20 Pochette Donna, Rosso (Salsa), 28.5x19x4 (L x H x W) In offerta a 23,10 € – invece di 30,00 €

sconto 23% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Mandarina Duck Mellow Leather Borsa A Tracolla Donna, Rosso (Mahogany), 26x24x10 (L x H x W) In offerta a 73,70 € – invece di 170,00 €

sconto 57% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Mandarina Duck Style Zaino Donna, Nero (Black), 28x28x13 (L x H x W) In offerta a 76,50 € – invece di 95,00 €

sconto 19% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).