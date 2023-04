Offerte Amazon 6 aprile fino al 68% su Apple, Samsung, Xiaomi, Echo, Soundcore, Meross, Adobe

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple 2021 iMac (24 Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento In offerta a 1499,00 € – invece di 1809,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) – Azzurro In offerta a 1289,00 € – invece di 1809,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 2799,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Pro ortatile con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 2267,99 € – invece di 2499,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale In offerta a 898,99 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento

In offerta a 1239,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1559,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 888,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1199,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1199,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1559,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (512GB) – Rosa In offerta a 1069,42 € – invece di 1289,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1109,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Galassia In offerta a 999,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 989,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1129,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 889,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – Galassia In offerta a 1299,99 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – giallo In offerta a 899,99 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 969,00 € – invece di 1069,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi + Cellular, 128GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 1069,99 € – invece di 1269,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Argento (10ª generazione) In offerta a 529,00 € – invece di 589,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 457,00 € – invece di 549,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 299,99 € – invece di 349,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 115,00 € – invece di 149,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 244,99 € – invece di 299,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 126,99 € – invece di 159,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 169,99 € – invece di 209,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning In offerta a 15,56 € – invece di 19,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 8,99 € – invece di 10,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 28,00 € – invece di 39,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 13 Pro) – Mezzanotte In offerta a 29,90 € – invece di 59,00 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,99 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 37,70 € – invece di 49,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy S22 5G Smartphone Android senza SIM, Caricatore incluso, 128GB Display 6.1’’, Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere, 2022, Verde [Versione Italiana]

In offerta a 599,90 € – invece di 879,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie SSD 870 EVO, 4 TB, Fattore di forma 2.5”, Tecnologia Intelligent Turbo Write, Software Magician 6, Colore Nero

In offerta a 336,99 € – invece di 430,23 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C34G55), Curvo (1000R), 34″, 3440×1440 (Ultra WQHD), 21:9, HDR10, VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PBP, Flicker Free

In offerta a 419,90 € – invece di 492,40 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Watch, Orologio Smart, Display HD 1.39”, 16 Giorni Di Autonomia, Gps Integrato, 117 Modalità Fitness, GPS con 4 Modalità, Test SpO2, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Design Leggero, Nero

In offerta a 99,99 € – invece di 129,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021), Blu + Amazon Smart Plug (presa intelligente con connettività Wi-Fi), compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente

In offerta a 56,99 € – invece di 109,98 €

sconto 48% – fino a scadenza sconosciuta

Soundcore di Anker 3 altoparlante bluetooth con suono stereo, driver a membrana in titanio puro, tecnologia PartyCast, BassUp, riproduzione 24 ore su 24, impermeabile IPX7, casa, all’aperto

In offerta a 47,59 € – invece di 69,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Meross Presa Smart Italiana WiFi, Presa Intelligente 16A (Type L), Compatibile con Alexa, HomeKit e Google Home, Controllo Vocale e App, 3840W, 2,4GHz, 2 Pezzi

In offerta a 26,39 € – invece di 32,99 €

sconto 20% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Adobe Photoshop Elements 2023 1 Dispositivo 1 Utente PC Codice d’attivazione per PC via email

In offerta a 58,49 € – invece di 98,77 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Adobe Creative Cloud | Standard | 1 Anno | PC/Mac | Codice d’attivazione via email

In offerta a 448,49 € – invece di 772,85 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Adobe Creative Cloud | Student & Teacher | 1 Anno | PC/Mac | Codice d’attivazione via email

In offerta a 155,99 € – invece di 237,90 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Adobe Creative Cloud Photography Plan with 20GB | 1 Anno | PC/Mac | Codice d’attivazione via email

In offerta a 100,42 € – invece di 154,53 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Adobe Lightroom 1TB | 1 Anno | PC/Mac | Codice d’Attivazione vie Email

In offerta a 97,49 € – invece di 145,52 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Adobe Express Premium | 1 Anno | Premium | PC/Mac/Mobile | Codice d’attivazione via email

In offerta a 92,62 € – invece di 121,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

F.lli Schiano E- Moon 28” Bicicletta Elettrica da Città, Bici Elettrica con Pedalata Assistita 250W, City E-bike Unisex Adulto, Batteria Rimovibile 36V 13Ah, SHIMANO 7 velocità, Donna Uomo, Blanco

In offerta a 649,00 € – invece di 819,00 €

sconto 21% – fino a 14 apr 23

Ducati Pro-III, Monopattino Elettrico, con Frecce Direzionali Integrate Autonomia 50 km, Motore 350W, Batteria 468Wh, Freni a disco e Elettronico, App Integrata

In offerta a 749,00 € – invece di 899,00 €

sconto 17% – fino a 14 apr 23

Ducati Pro-II EVO Monopattino Elettrico con Frecce direzionali Integrate, Pieghevole, Doppio freno, Full Suspension, Fino a 40 Km di Autonomia, App Integrata, Motore 350W, Ruote 10″ Tubeless

In offerta a 539,00 € – invece di 699,00 €

sconto 23% – fino a 14 apr 23

Ducati, Pro-II EVO, Advanced Safety, Monopattino Elettrico, Frecce direzionali, Pieghevole, Doppio freno, Campanello Elettronico, Full Suspension, 40 Km di Autonomia, Motore 350W, Ruote 10 Tubeless

In offerta a 599,00 € – invece di 749,00 €

sconto 20% – fino a 14 apr 23

Italia Power – Off Grid, Bike BRANCH, Bicicletta Elettrica FAT, Unisex, Adulto, Bianco/Nero, pieghevole, M

In offerta a 849,00 € – invece di 999,00 €

sconto 15% – fino a 14 apr 23

Italia Power – Off Grid, Bike BRANCH, Bicicletta Elettrica FAT, Unisex, Adulto, Silver, pieghevole, M

In offerta a 849,00 € – invece di 999,00 €

sconto 15% – fino a 14 apr 23

i-Bike City Easy S ITA99, Bicicletta elettrica a pedalata assistita Unisex Adulto, Nero, 46 cm

In offerta a 649,00 € – invece di 899,00 €

sconto 28% – fino a 14 apr 23

Amazfit Bip U Smartwatch Orologio Intelligente Fitness Tracker, 60 Modalità Sport, Impermeabile 5 Atm, Monitor Del Sonno, Contapassi, ?Verde, ??4.09 x 3.55 x 1.14 cm; 32 grammi

In offerta a 34,90 € – invece di 43,90 €

sconto 21% – fino a 14 apr 23

Amazfit Bip 3 Smartwatch Orologio Intelligente Fitness Tracker, 1,69″ Full Touch, 60 Modalità Sport, Impermeabile 5 ATM, SpO2, Cardiofrequenzimetro, Monitor del Sonno, Notifiche Messaggi, Uomo, Donna

In offerta a 49,49 € – invece di 59,90 €

sconto 17% – fino a 14 apr 23

Amazfit Gts Smartwatch Orologio Intelligente Fitness 5 Atm Impermeabile, Arancione, ?4.32 x 3.62 x 0.94 cm; 260 grammi

In offerta a 49,90 € – invece di 89,90 €

sconto 44% – fino a 14 apr 23

[2022 Nuova Versione] Amazfit GTS 2 Mini Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, AMOLED da 1,55″, 68 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, GPS, SpO2, Durata della Batteria di 14 Giorni

In offerta a 69,90 € – invece di 89,90 €

sconto 22% – fino a 14 apr 23

[2022 Nuova Versione] Amazfit GTS 2 Mini Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, AMOLED da 1,55″, 68 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, GPS, SpO2, Durata della Batteria di 14 Giorni

In offerta a 69,90 € – invece di 89,90 €

sconto 22% – fino a 14 apr 23

Amazfit GTS 2 Mini Smartwatch, Alexa Integrato, AMOLED da 1,55″, 68 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, GPS, SpO2, Durata della Batteria di 14 Giorni, Nero [2022 Nuova Versione]

In offerta a 69,90 € – invece di 89,90 €

sconto 22% – fino a 14 apr 23

[2022 Nuova Versione] Amazfit Smartwatch GTR 2 Orologio Intelligente, Chiamata Bluetooth, Riproduzione di Musica, 90+ Modalità Sportive, Cardiofrequenzimetro, Impermeabile 5 ATM, Alexa, GPS, SpO2

In offerta a 99,90 € – invece di 129,90 €

sconto 23% – fino a 14 apr 23

[2022 Nuova Versione] Amazfit Smartwatch GTR 2 Orologio Intelligente, Chiamata Bluetooth, Riproduzione di Musica, 90+ Modalità Sportive, Cardiofrequenzimetro, Impermeabile 5 ATM, Alexa, GPS, SpO2

In offerta a 99,90 € – invece di 129,90 €

sconto 23% – fino a 14 apr 23

Amazfit GTS 2 Smartwatch Orologio Intelligente, Alexa Integrato, AMOLED da 1,65″, Chiamata Bluetooth, Assistenti Vocali, Riproduzione di Musica, 90 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, GPS, SpO2

In offerta a 99,90 € – invece di 129,90 €

sconto 23% – fino a 14 apr 23

Amazfit GTS 2 Smartwatch Orologio Intelligente, Alexa Integrato, AMOLED da 1,65″, Chiamata Bluetooth, Assistenti Vocali, Riproduzione di Musica, 90 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, GPS, SpO2

In offerta a 109,90 € – invece di 169,90 €

sconto 35% – fino a 14 apr 23

Amazfit T-Rex Pro Smartwatch Orologio Intelligente Fitness Tracker, Impermeabile 10 ATM, 100 Modalità Sportive, GPS, SpO2, Cardiofrequenzimetro, Monitor del Sonno, Contapassi, AMOLED 1,3″, Uomo, Donna

In offerta a 129,90 € – invece di 169,90 €

sconto 24% – fino a 14 apr 23

Amazfit GTR 3 PRO Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, 150 modalità di Allenamento con GPS, Monitor del Sonno, AMOLED da 1.45?, 5 ATM Impermeabile, Durata Batteria di 12 Giorni, SpO2

In offerta a 159,90 € – invece di 199,90 €

sconto 20% – fino a 14 apr 23

iRobot Roomba e6192 Aspirapolvere Robot Connesso, 2 Spazzole in Gomma Multisuperficie, Ideale per Animali Domestici, Suggerimenti Personalizzati, Compatibile con Gli Assistenti Vocali, 33W, Nero

In offerta a 249,99 € – invece di 499,00 €

sconto 50% – fino a 15 apr 23

Bialetti Caffettiera Moka Induction, 2 Tazze (100 ml), Adatta a Tutti i piani cottura, Design Elegante, Nero

In offerta a 27,99 € – invece di 43,00 €

sconto 35% – fino a 7 apr 23

Bialetti Caffettiera Moka Induction, 6 Tazze (280 ml), Adatta a Tutti i piani cottura, Design Elegante, Nero

In offerta a 35,99 € – invece di 62,00 €

sconto 42% – fino a 7 apr 23

Bialetti – Moka a induzione, caffettiera moka, adatta a tutti i tipi di piani cottura, 4 tazze di caffè espresso (150 ml), nero

In offerta a 30,99 € – invece di 49,50 €

sconto 37% – fino a 7 apr 23

Bialetti Caffettiera Moka Express 3 Tazze, Manico Anti Scottatura, Non Adatta A Induzione, 3 Tazze (130 Ml), Alluminio, Argento, ?14 x 10.01 x 16.99 cm; 400 grammi

In offerta a 19,99 € – invece di 32,30 €

sconto 38% – fino a 7 apr 23

Bialetti Caffettiera New Venus Quattro Tazze, Manico Antiscottatura, Adatta A Induzione, Argento, ?12.5 x 12.5 x 19 cm; 500 grammi

In offerta a 20,35 € – invece di 40,90 €

sconto 50% – fino a 7 apr 23

Bialetti Caffettiera New Venus 6 Tazze, Manico Anti Scottatura, Adatta A Induzione, 6 Tazze (235 Ml), Acciaio 18/10, Argento, ?13 x 11 x 21.5 cm; 540 grammi

In offerta a 29,63 € – invece di 47,50 €

sconto 38% – fino a 7 apr 23

Bialetti Sei Tazzine Impilabili, Multicolore, Porcellana, Multicolore, ?9 x 9 x 28.5 cm; 450 grammi

In offerta a 15,99 € – invece di 23,90 €

sconto 33% – fino a 7 apr 23

Bialetti Caffettiera New Venus 10 Tazze, Manico Anti Scottatura, Adatta a Induzione, 10 Tazze , Acciaio 18/10 – 460ml

In offerta a 41,99 € – invece di 60,50 €

sconto 31% – fino a 7 apr 23

Bialetti Caffettiera Brikka, 2 Tazze (100 ml), Espresso Cremoso come al Bar, Non Adatta a Piano Induzione, Misurino incluso, Manico antiscottatura, Design Elegante, Alluminio

In offerta a 26,34 € – invece di 39,90 €

sconto 34% – fino a 7 apr 23

Bialetti Rainbow Caffettiera Colorata, Alluminio, Rosso, 3 Tazze

In offerta a 18,99 € – invece di 25,90 €

sconto 27% – fino a 7 apr 23

Bialetti – Moka Color: iconica macchina per caffè espresso da piano cottura, vero caffè italiano, da 3 tazze (130 ml), alluminio, rosso

In offerta a 22,99 € – invece di 30,90 €

sconto 26% – fino a 7 apr 23

Bialetti Kitty Caffettiera 2 Tazze, 95 ml, Non adatta ai piani ad induzione, Design ottimo, Acciaio Inossidabile

In offerta a 21,99 € – invece di 33,90 €

sconto 35% – fino a 7 apr 23

Bialetti Caffettiera Kitty, 4 Tazze (145 ml), Ottima per tutti i piani cottura, Design ottimo, Acciaio Inossidabile

In offerta a 23,99 € – invece di 38,90 €

sconto 38% – fino a 7 apr 23

Foppapedretti Go Up Carrello Portaspesa, Navy

In offerta a 99,99 € – invece di 178,50 €

sconto 44% – fino a 16 apr 23

Foppapedretti Lacopertina Copertina Ricambio Per Asse Da Stiro, Grigio, ?103 x 52 cm; 120 grammi

In offerta a 13,99 € – invece di 23,00 €

sconto 39% – fino a 16 apr 23

Foppapedretti Assai Asse da Stiro, Naturale

In offerta a 115,99 € – invece di 187,00 €

sconto 38% – fino a 16 apr 23

Foppapedretti Gulliver Stendibiancheria Pieghevole, Alluminio Bianco

In offerta a 109,99 € – invece di 218,00 €

sconto 50% – fino a 16 apr 23

Foppapedretti Supergulliver Stendibiancheria, Legno, Bianco/Marrone, 189 x 122 x 174 cm

In offerta a 139,99 € – invece di 250,00 €

sconto 44% – fino a 16 apr 23

Foppapedretti Asse Da Stiro Pieghevole,? Bianco, ?136 x 39 x 87 cm; 20.7 Kg

In offerta a 157,99 € – invece di 249,00 €

sconto 37% – fino a 16 apr 23

Foppapedretti Assai Asse Da Stiro, Wenge, ?14 x 50 x 115 cm; 8.7 Kg

In offerta a 119,99 € – invece di 211,00 €

sconto 43% – fino a 16 apr 23

Foppapedretti Lo Stiro Mobile con Asse da Stiro a Scomparsa, Legno, Bianco

In offerta a 229,99 € – invece di 418,00 €

sconto 45% – fino a 16 apr 23

Foppapedretti Cenerentola 18 Scarpiera Modulare, Bianco

In offerta a 199,99 € – invece di 294,00 €

sconto 32% – fino a 16 apr 23

Foppapedretti Dandy Portacravatte, Legno

In offerta a 26,99 € – invece di 42,00 €

sconto 36% – fino a 16 apr 23

Philips Macchina Per La Pasta Serie 7000 – Tecnologia ProExtrude, Bilancia Integrata, Completamente Automatica, 8 Trafile Per Pasta, Nero (HR2665/93)

In offerta a 269,99 € – invece di 349,99 €

sconto 23% – fino a 9 apr 23

Philips 3000 Series Stiratore Verticale – 1000W, Vapore 20g/min, Piastra Riscaldata, Bianco (STH3020/10)

In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 9 apr 23

Philips Aqua Solutions Sistema filtrante doccia in linea con filtro contro cloro, impurità e calcare, Acciaio inossidabile

In offerta a 23,49 € – invece di 29,99 €

sconto 22% – fino a 16 apr 23

Samsung Asciugatrice Crystal EcoDry DV80TA220AE/ET, 8 kg, Pompa di calore, Carica Frontale. 60l x 85h x 60p cm

In offerta a 559,99 € – invece di 999,00 €

sconto 44% – fino a 20 apr 23

Samsung Asciugatrice Crystal Eco Dry DV90TA040AH/ET 9 Kg, Pompa di Calore, Classe A++, Sensore Optimal Dry, Oblò reversibile, Carica Frontale, 60l x 85h x 60p cm

In offerta a 693,00 € – invece di 999,00 €

sconto 31% – fino a 20 apr 23

Samsung Asciugatrice Crystal EcoDry DV80TA020TH/ET, 8 kg, Pompa di calore, Carica Frontale. 60l x 85h x 60p cm

In offerta a 459,99 € – invece di 899,00 €

sconto 49% – fino a 20 apr 23

Samsung Lavatrice Crystal Clean WW70TA026AE/ET Libera Installazione, 7 Kg, 1200 RPM, Classe B, Ecobubble, Vapore, Carica Frontale, 60l x 85h x 55p cm

In offerta a 648,00 € – invece di 649,00 €

sconto 0% – fino a 20 apr 23

Samsung Aspirapolvere senza fili BESPOKE Jet pro extra, VS20A95973B/WA, Clean Station, Potenza 210W, Fino a 120 min di autonomia, Midnight Blue

In offerta a 869,99 € – invece di 1099,00 €

sconto 21% – fino a 20 apr 23

Automobili Lamborghini Alext, Monopattino Elettrico, con Frecce Direzionali Integrate, Freno Elettronico e a Disco, Motore 500W, Batteria 600Wh, Peso Max Supportato 120 kg, Ruote 11″ Tubeless, Nero

In offerta a 1049,00 € – invece di 1299,00 €

sconto 19% – fino a 14 apr 23

SCH Bici Runner, Bicicletta Bambino, Blu, 12

In offerta a 79,90 € – invece di 99,90 €

sconto 20% – fino a 14 apr 23

Tognana Set Pentola per la Pasta Multifunzione Country Chic, 22 cm, Alluminio forgiato, Nero

In offerta a 46,99 € – invece di 106,60 €

sconto 56% – fino a 17 apr 23

Venchi – Collezione Pasqua – Uovo di Cioccolato Gran Gourmet Caramello & Mandorle Salate, 540 g – Con Sorpresa – Fatto a Mano – Idea Regalo – Senza Glutine

In offerta a 19,99 € – invece di 62,90 €

sconto 68% – fino a 19 apr 23

Venchi – Collezione Pasqua – Uovo di Cioccolato Brutto&Buono Extra Fondente 70% con Nocciole Piemonte IGP, 500 g – Fatto a Mano – Con Sorpresa – Idea Regalo – Senza Glutine – Vegano

In offerta a 19,99 € – invece di 62,90 €

sconto 68% – fino a 19 apr 23

Venchi – Collezione Pasqua – Uovo di Cioccolato BacioDiDama, 600 g – Croccanti Biscotti alla Nocciola Piemonte IGP – Con Sorpresa – Idea Regalo – Senza Glutine

In offerta a 19,99 € – invece di 62,90 €

sconto 68% – fino a 19 apr 23

Venchi – Collezione Pasqua – Uovo di Cioccolato Lampone & Nibs con Sorpresa PANTONE – Cioccolato Bianco, Lampone e Granella di Fave di Cacao, 350 g – Confezione In Latta – Idea Regalo – Senza Glutine

In offerta a 15,99 € – invece di 44,90 €

sconto 64% – fino a 19 apr 23

Venchi – Collezione Pasqua – Uovo di Cioccolato Nougatine, 570 g – Con Sorpresa – Idea Regalo – Senza Glutine – Vegano

In offerta a 19,99 € – invece di 62,90 €

sconto 68% – fino a 19 apr 23

Venchi – Collezione Pasqua – Uovo di Cioccolato Chocoviar Latte con Sorpresa PANTONE, 350 g – Confezione In Latta – Idea Regalo – Senza Glutine

In offerta a 15,99 € – invece di 38,00 €

sconto 58% – fino a 19 apr 23

Venchi – Collezione Pasqua – Uovo di Cioccolato Gran Gourmet Bianco Salato con Nocciole Piemonte IGP, Mandorle e Pistacchi Salati, 500 g – Con Sorpresa – Fatto a Mano – Idea Regalo – Senza Glutine

In offerta a 19,99 € – invece di 62,90 €

sconto 68% – fino a 19 apr 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).