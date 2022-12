Offerte Amazon 6 Dicembre fino al 48% su Apple, Omron, Meater, Amazon Basic cavi, iRobot

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

E non dimenticate queste ancora valide.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple iPhone 14 (256 GB) – Viola In offerta a 1,109 € – invece di 1159,00 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Cinturino Ocean bianco. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 929,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 709,00 € – invece di 859,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 128,99 € – invece di 159,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

<span style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” data-mce-type=”bookmark” class=”mce_SELRES_start”></span> <span style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” data-mce-type=”bookmark” class=”mce_SELRES_start”></span> Apple Alimentatore USB‑C da 96W In offerta a 71,99 € – invece di 85,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 13 mini) – Giallo Marigold In offerta a 26,99 € – invece di 59,00 €

sconto 54% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop color galassia – Medium. Fitness tracker, GPS di precisione, batteria a lunghissima durata In offerta a 929,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 489,00 € – invece di 549,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in acciaio inossidabile color argento con Cinturino Sport bianco In offerta a 579,00 € – invece di 789,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse – Superficie Multi‑Touch nera ​​​​​​​ In offerta a 94,99 € – invece di 109,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Blue Yeti X Microfono Professionale USB a Condensatore per Registrazione, Streaming, Gaming, Podcasting su PC e Mac, Mic ad Alta risoluzione, Illuminazione LED, Effetti Blue VO!CE – Nero In offerta a 135,00 € – invece di 179,99 €

sconto 25% – fino a 15 dic 22

Blue Snowball iCE Microfono USB Plug ‘n Play per Registrazione, Streaming, Podcast, Gaming su PC e Mac, Capsula a Condensatore Cardioide, Supporto da Tavolo Regolabile e Cavo USB – Nero In offerta a 48,00 € – invece di 64,99 €

sconto 26% – fino a 15 dic 22

HOMIEE Custodia PC 15.4/15.6 Pollici con Piccola Borsa Aggiuntiva, Custodia Morbide per MacBook PRO/Acer/ASUS/dell/Lenovo/HP/Chromebook e Oltre 15.6 Pollici Notebook In offerta a 11,89 € – invece di 2599,00 €

sconto 100% – fino a 11 dic 22

MEATER | Termometro Bluetooth Fino a 10 Metri a Sonda Senza Fili Per Forno, Grigliate, Barbecue. App in Italiano Compatibile con iPhone, Android, iPad e Tablet In offerta a 90,33 € – invece di 109,00 €

sconto 17% – fino a 19 dic 22

MEATER Block | Termometro WiFi con Quattro Sonde Senza Fili Per Forno, Grigliate, Barbecue. App in Italiano Compatibile con iPhone, Android, iPad e Tablet In offerta a 289,23 € – invece di 349,00 €

sconto 17% – fino a 19 dic 22

MEATER Plus | Termometro Bluetooth Fino a 50 Metri a Sonda Senza Fili Per Forno, Grigliate, Barbecue. App in Italiano Compatibile con iPhone, Android, iPad e Tablet In offerta a 106,91 € – invece di 129,00 €

sconto 17% – fino a 19 dic 22

Moulinex FP5441 Double Force Compact Robot da Cucina Multifunzione All-in-One, 2,2L, 800W, 6 Velocità, 7 Accessori, 25 Funzioni, Robot Frullatore e Tritatutto per Affettare, Impastare, Emulsionare In offerta a 76,99 € – invece di 154,99 €

sconto 50% – fino a 12 dic 22

Amazon Brand Eono Supporto per tablet regolabile e pieghevole, in alluminio regolabile, per tablet e iPad Air Mini Pro, iPhone 14 Pro Max Mini 13 12 (4,7-12,9 pollici) – Rosa In offerta a 16,69 € – invece di 26,09 €

sconto 36% – fino a 13 dic 22

Amazon Brand Eono Supporto per cellulare regolabile e pieghevole in alluminio di tipo Z,compatibile con 4,7”-7,9” pollici di apparecchiature elettroniche,ufficio, verde In offerta a 9,59 € – invece di 15,99 €

sconto 40% – fino a 13 dic 22

OMRON X3 Comfort Misuratore di Pressione Arteriosa da Braccio digitale – Apparecchio per Misurare la Pressione con Bracciale Intelli Wrap, per il Monitoraggio Domestico dell’Ipertensione In offerta a 48,49 € – invece di 69,99 €

sconto 31% – fino a 19 dic 22

OMRON EVOLV Misuratore di Pressione Arteriosa da Braccio – Apparecchio Intelligente Senza Fili per Misurare la Pressione, Design All-in-One, clinicamente validato In offerta a 99,99 € – invece di 194,99 €

sconto 49% – fino a 19 dic 22

OMRON X4 Smart Misuratore di Pressione Arteriosa da Braccio digitale – Apparecchio Portatile per Misurare la Pressione e Monitoraggio dell’Ipertensione, Connessione Bluetooth In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a 19 dic 22

Omron Misuratore Smart Di Pressione Arteriosa Ed Ecg Domiciliare Complete Per Il Monitoraggio Dell?Ipertensione E Il Rilevamento Dell?Afib, Bianco Nero, 12.3 x 23.2 x 9.8 cm; 550 grammi In offerta a 159,99 € – invece di 215,99 €

sconto 26% – fino a 19 dic 22

PHILIPS AVENT SCD833/26 – Video-Babyphone, colore: Bianco In offerta a 119,99 € – invece di 225,99 €

sconto 47% – fino a 18 dic 22

iRobot ProClean Wicks – 5 pezzi, Tamponi Umidificatori di Ricambio per Piastra Multifunzione Braava 320 e 380 Originale In offerta a 12,56 € – invece di 15,12 €

sconto 17% – fino a 9 dic 22

iRobot Roomba Combo Robot aspirapolvere e Lava Pavimenti, Wi-Fi, Suggerimenti personalizzati, Compatibilità con l’assistente vocale, grigio In offerta a 249,99 € – invece di 399,00 €

sconto 37% – fino a 22 dic 22

iRobot Roomba 971, Robot aspirapolvere WiFi, Power-Lifting, Dirt Detect, Adatto per peli di Animali Domestici, Tecnologia Imprint, Sistema Pulizia 3 Fasi, programmabile con App, 70 Decibel, Argento In offerta a 299,99 € – invece di 499,00 €

sconto 40% – fino a 22 dic 22

Amazon Basics – Kit di pulizia per fotocamere reflex e dispositivi elettronici sensibili In offerta a 9,37 € – invece di 12,29 €

sconto 24% – fino a 19 dic 22

Broadlink – RM4 Mini – Telecomando universale IR audio/video, hub remoto WiFi per la casa intelligente, compatibile con Alexa In offerta a 28,04 € – invece di 32,99 €

sconto 15% – fino a 19 dic 22

Broadlink Smart Home Hub, RM Mini3 Telecomando universale WiFi intelligente IR (a infrarossi), telecomando a infrarossi unico per tutti In offerta a 22,94 € – invece di 26,99 €

sconto 15% – fino a 19 dic 22

BroadLink RM4 pro – Telecomando universale IR e RF, apprendimento codici, TV, AC, motori per tende, supporta Alexa In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino a 19 dic 22

Amazon Basics – Mini microfono a condensatore da scrivania, Nero In offerta a 26,19 € – invece di 34,12 €

sconto 23% – fino a 19 dic 22

Amazon Basics – Batterie alcaline AAA 1.5 Volt, Performance, confezione da 36 (l?aspetto potrebbe variare dall?immagine) In offerta a 9,78 € – invece di 10,98 €

sconto 11% – fino a 19 dic 22

Amazon Basics – Batterie ricaricabili AA (confezione da 24), 2000 mAh, pre-caricate In offerta a 25,09 € – invece di 30,50 €

sconto 18% – fino a 19 dic 22

Amazon Basics – Batterie ricaricabili AAA (confezione da 24), 800 mAh, pre-caricate In offerta a 17,69 € – invece di 21,47 €

sconto 18% – fino a 19 dic 22

Amazon Basics – Batterie AAA ricaricabili, pre-caricate, confezione da 8 (l?aspetto potrebbe variare dall?immagine) In offerta a 10,38 € – invece di 15,09 €

sconto 31% – fino a 19 dic 22

Amazon Basics – Batterie AA ricaricabili, pre-caricate, confezione da 16 (l?aspetto potrebbe variare dall?immagine) In offerta a 19,09 € – invece di 23,18 €

sconto 18% – fino a 19 dic 22

Amazon Basics – Cavo Ultra HD HDMI 2.0 ad alta velocità, formati 3D supportati, con Audio Return Channel, 3 m In offerta a 7,22 € – invece di 10,88 €

sconto 34% – fino a 19 dic 22

Amazon Basics – Cavo HDMI 2.0 ad alta velocità, supporta Ethernet, 3D, video 4K e ARC, 0,9 m – Pacco da 3 (standard più recente) In offerta a 9,04 € – invece di 21,56 €

sconto 58% – fino a 19 dic 22

Amazon Basics – Batterie alcaline mezza torcia, 1.5 volt, per uso quotidiano, confezione da 12 (l?aspetto potrebbe variare dall?immagine) In offerta a 12,10 € – invece di 18,30 €

sconto 34% – fino a 19 dic 22

Amazon Basics – Cavi Ultra HD HDMI 2.0 ad alta velocità, supportano formati 3D, con Audio Return Channel, 1,8 m (confezione da 2) In offerta a 8,26 € – invece di 17,40 €

sconto 53% – fino a 19 dic 22

Amazon Basics – Cavo Ultra HD HDMI 2.0 ad alta velocità, formati 3D supportati, con Audio Return Channel, 1,8 m In offerta a 5,88 € – invece di 9,67 €

sconto 39% – fino a 19 dic 22

Amazon Basics – Cavo coassiale per audio digitale, 1,2 metri In offerta a 7,41 € – invece di 9,29 €

sconto 20% – fino a 19 dic 22

Amazon Basics – Cavo audio ottico digitale Toslink, 1,83 m In offerta a 8,09 € – invece di 9,69 €

sconto 17% – fino a 19 dic 22

Amazon Basics – Cavo HDMI intrecciato, 4,57 m In offerta a 9,38 € – invece di 20,50 €

sconto 54% – fino a 19 dic 22

Amazon Basics – Accoppiatore HDMI (confezione da 2), 29 x 22 mm, Nero In offerta a 5,76 € – invece di 7,68 €

sconto 25% – fino a 19 dic 22

Amazon Basics – Cavi Ultra HD HDMI 2.0 ad alta velocità, formati 3D supportati, con Audio Return Channel, 3 m (confezione da 2) In offerta a 9,39 € – invece di 19,58 €

sconto 52% – fino a 19 dic 22

Amazon Basics – Convertitore da ingresso audio digitale ottico coassiale ad analogico RCA, 192 KHz, materiale ABS In offerta a 16,09 € – invece di 21,02 €

sconto 23% – fino a 19 dic 22

Amazon Basics – Cavo prolunga audio stereo maschio/femmina, 3,5 mm, 7,6 metri In offerta a 9,90 € – invece di 10,67 €

sconto 7% – fino a 19 dic 22

Amazon Basics – Cavo da Mini DisplayPort a HDMI, con connettori rivestiti in oro, supporta audio digitale nitido e risoluzione Full HD, 1,83 m In offerta a 10,89 € – invece di 12,81 €

sconto 15% – fino a 19 dic 22

Amazon Basics – Cavo adattatore RCA da 3,5 mm a 2 maschio, 2,4 m, confezione da 5 In offerta a 27,29 € – invece di 33,12 €

sconto 18% – fino a 19 dic 22

Amazon Basics – Cavo audio RCA da 2 maschi a 2 maschi, 4,57 metri In offerta a 18,29 € – invece di 21,54 €

sconto 15% – fino a 19 dic 22

Imetec Scaldasonno Singolo 150 x 80 cm, Basso Consumo, Comando 2 Temperature, Tessuto Trapuntato, Made in Italy, Lavabile a Mano e in Lavatrice In offerta a 54,90 € – invece di 64,90 €

sconto 15% – fino a 19 dic 22

