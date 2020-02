Offerte Amazon 6 febbraio fino al 58%: Otterbox, TP-Link, Panasonic, iRobot, tado, Fire TV

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Molte delle offerte pubblicate nei giorni scorsi, che comprendono diversi prodotti di Aukey, AverMedia, BenQ e Belkin, sono ancora attive e abbiamo eliminato quelle scadute: dateci un’occhiata cliccando qui. Restano ancora valide anche le offerte su diversi prodotti a marchio Logitech, Nikon, D-Link, TomTom e Arlo (le trovate qui) e quelle su DJI, Blackview, Sonos, Huawei e Xiaomi (qui).

Muzili Cuffie Bluetooth 5.0 Auricolari Bluetooth con Custodia Ricarica 3000 mAh Cuffie Wireless, 130 Ore di Riproduzione, Auricolari Senza Fili in Ear CVC 8.0 HiFi Stereo IP65 con Mic per iOS Android In offerta a € 31,35 – sconto 48%

– fino al 6-feb-20

Tronsmart Cassa Bluetooth Altoparlante 20W Impermeabile Senza Fili, Speaker Portatile Waterproof IPX7,Cassa Wireless Bluetooth 5.0 con TWS, Voice Assistant, per telefono esterno In offerta a € 27,89 – sconto

– fino al 9-feb-20

TP-Link KL110 Lampadina Wi-Fi E27, 10 W, Funziona con Amazon Alexa e Google Home, 800 lumen, Bianco Dimmerabile dall’ 1% al 100%, Controllo da remoto In offerta a € 19,99 – sconto 20%

– fino al 9-mar-20

DYNASONIC 025 – Altoparlante Bluetooth con modalità Karaoke 10W | Wireless portatile compatibile con computer, telefoni ecc con microfono incluso | Lettore SD USB e lettore Mp3, Radio FM (Modello 1) In offerta a € 34,00 – sconto

– fino al 7-feb-20

Auricolari Bluetooth HolyHigh Cuffie Wireless In Ear Portatile Custodia di Ricarica con Display Digitale Bluetooth 5.0 6H Playtime Prolungato Hi-Fi Stereo Auto-Pairing Tocco Controllo Attivazione Siri In offerta a € 30,39 – sconto

– fino al 8-feb-20

Trasmettitore FM Bluetooth 5.0 per Auto, 2 Porta USB (QC 3.0 e 2.4A) Supporta Chiavetta U Disk TF Card Radio FM Transmitter Bluetooth Kit Vivavoce per Auto con Luce 7 Colori Supporto Siri In offerta a € 15,99 – sconto

– fino al 9-feb-20

LIFEBEE Smartwatch Orologio Fitness Tracker Uomo Donna, Bluetooth Smart Watch Cardiofrequenzimetro da Polso Schermo Colori Impermeabile IP68 Orologio Sportivo Calorie Activity Tracker per Android iOS In offerta a € 31,99 – sconto

– fino al 9-feb-20

Vamvo Schermo Proiettore Interno ed Esterno – 120 Pollici, Supporto Pieghevole, Schermo Portatile, una Scelta Perfetta per Teatro Domestico, il Campeggio All’aperto e Altre Attività di Intrattenimento In offerta a € 107,99 – sconto

– fino al 9-feb-20

XGIMI MoGo/MoGo Pro/H2/Z6, projector, 1080p, desktop stand, portable, tripod stand – In offerta a € 26,99 – sconto 10%

– fino al 9-feb-20

OtterBox 77-51360 Custodia Serie Symmetry Protezione Sottile e Minimalista per Samsung Galaxy S10+, Giallo In offerta a € 12,99 – sconto

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-51360 Custodia Serie Symmetry Protezione Sottile e Minimalista per Samsung Galaxy S10+, Verde In offerta a € 11,99 – sconto

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-54653 Custodia Serie Symmetry Protezione Sottile e Minimalista per Galaxy S8, Nero In offerta a € 10,99 – sconto

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-54662 Custodia Serie Symmetry Protezione Sottile e Minimalista per Galaxy S8+, Rosa In offerta a € 12,99 – sconto

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-56825 Serie Defender Custodia per Apple iPhone 7 Plus / 8 Plus, Nero In offerta a € 19,99 – sconto 58%

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-57773 custodia serie Symmetry antichoc, fine ed elegante per Apple iPhone 8+/7+ – Stormtrooper In offerta a € 16,99 – sconto

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-58090 Custodia Serie Symmetry Clear Fine ed Elegante Posteriore per Samsung Galaxy S9+, Trasparente In offerta a € 12,99 – sconto

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-58188 Custodia Serie Symmetry Clear Fine ed Elegante Posteriore per Samsung Galaxy S9+, Glitter In offerta a € 10,99 – sconto

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-61607 Custodia Serie Strada Folio Stile Elegante a Prova di Caduta per Samsung Galaxy S10e, Marrone In offerta a € 14,99 – sconto

– fino al 31-mar-20

Otterbox Amplify Glare Guard Proteggi Schermo per iPhone 11 Pro Max in Vetro Temperato Anti-Riflesso Resistente, Trasparente – In offerta a € 17,99 – sconto

– fino al 31-mar-20

OtterBox Symmetry – Custodia per Samsung Galaxy Tab A 10,5″, PRO Pack In offerta a € 46,99 – sconto

– fino al 31-mar-20

Panasonic SC-HTB200EGK Soundbox Bluetooth, 2ch, 80W, Nero In offerta a € 70,00 – sconto 42%

– fino al 17-feb-20

Panasonic SC-HTB250EGK Soundbar Bluetooth, Nero In offerta a € 125,00 – sconto 32%

– fino al 17-feb-20

Panasonic SC-HTB8EG-K Soundbar/soundbase In offerta a € 64,00 – sconto 29%

– fino a 17-feb-20

realme 5 Pro Smartphone Cellulari, 6.3 ” Snapdragon 712AIE Octa Core 48MP AI Quad Camera 4035mAh, Dual Sim, Versione Europea (4GB+128GB, Blu) In offerta a € 179,10 – sconto 22%

– fino a 9-feb-20

realme 5 Smartphone Cellulari, 3 GB RAM 64 GB ROM 6,5″ Snapdragon 665 AIE 12MP AI Quad Camera, Versione Europea (Blu) In offerta a € 134,10 – sconto

– fino al 9-feb-20

realme X2 Pro smartphone Cellulari, 6,5″ 8 GB 128 GB Snapdragon 855 Plus Octa-Core, Quad Camera 64 MP + 16 MP, Dual Sim telefono, Versione Europea (Blu) In offerta a € 404,10 – sconto 19%

– fino al 9-feb-20

RICOO Supporto da Parete per TV Montaggio S7244 Staffa per televisore Piatto inclinabile Girevole Smart 4K Curvo 3D QLED OLED LED LCD televisori Mobile Braccio Television VESA 400×400 Universale In offerta a € 29,99 – sconto 17%

– fino al 9-feb-20

SALCAR USB 3.0 Non in Linea Clone Docking Station 2-bay ottimizzato per Hard Disk HDD/SSD da 2,5 e 3,5 Pollici (SATA I/II/III), compreso Il Cavo USB 3.0 e 12V PSU 3A, 2 x 10 TB Aluminum (Argento) In offerta a € 27,89 – sconto 10%

– fino al 9-feb-20

Satechi Mouse M1 Wireless Bluetooth con Porta Tipo-C Ricaricabile – Compatibile con Mac Mini, iMac Pro/iMac, MacBook Pro/Air, 2019 iPad, 2018 iPad Pro (Argento) In offerta a € 25,99 – sconto 26%

– fino al 9-feb-20

Satechi Mouse M1 Wireless Bluetooth con Porta Tipo-C Ricaricabile – Compatibile con Mac Mini, iMac Pro/iMac, MacBook Pro/Air, 2019 iPad, 2018 iPad Pro (Oro) In offerta a € 25,99 – sconto 26%

– fino al 9-feb-20

Spigen DuraSync Cavo USB C Compatibile Huawei Supercharge 22,5W e 40W 1,5m Cavo di Ricarica e Trasferimento Dati Intrecciati in Cotone Extra Resistente per Huawei P30 PRO, Mate 20 PRO In offerta a € 6,39 – sconto 42%

– fino al 9-feb-20

Tecnoware Alimentatore per Office PC ATX Free Silent 520 W, Ventola 12 cm, 2 x SATA, 1 x 24 Poli, 1 x 12 V, 4 Poli, 2 x Molex, 1 x Floppy In offerta a € 16,39 – sconto 9%

– fino al 16-feb-20

Tecnoware Stabilizzatore Elettrico, Monofase 230 V da 1.2 KVA, Forma d’Onda Sinusoidale In offerta a € 199,99 – sconto

– fino al 16-feb-20

Tecnoware Stabilizzatore Elettrico, Monofase 230 V da 25 KVA, Forma d’Onda Sinusoidale In offerta a € 879,99 – sconto

– fino al 16-feb-20

Tecnoware Stabilizzatore Elettrico, Trifase 380 V da 25 KVA, Forma d’Onda Sinusoidale In offerta a € 999,99 – sconto

– fino al 16-feb-20

Tecnoware Stabilizzatore Elettronico, Monofase 230 V da 12.0 KVA, Forma d’Onda Sinusoidale In offerta a € 899,99 – sconto

– fino al 16-feb-20

Tecnoware Stabilizzatore Elettronico, Monofase 230 V da 18.0 KVA, Forma d’Onda Sinusoidale In offerta a € 999,99 – sconto

– fino al 16-feb-20

Tecnoware Stabilizzatore Elettronico, Monofase 230 V da 9.0 KVA, Forma d’Onda Sinusoidale In offerta a € 464,99 – sconto

– fino al 16-feb-20

tado° Testa Termostatica Intelligente – prodotto aggiuntivo per il controllo multi-stanza, gestione intelligente del riscaldamento, Bianco In offerta a 49,99 € – sconto 37%

– fino al

iRobot Roomba 671 Robot aspirapolvere WiFi, Adatto a tappeti e Pavimenti, Tecnologia Dirt Detect, Sistema 3 Fasi, Pulizia programmabile, Grazie alla App, Compatibile con Alexa, Nero In offerta a 239,99 € – sconto 31%

– fino al

Echo Show 5 – Schermo compatto e intelligente con Alexa, Nero In offerta a 69,99 € – sconto 22%

– fino al

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa | Lettore multimediale In offerta a 24,99 € – sconto 38%

– fino al

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta.