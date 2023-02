Offerte Amazon 6 febbraio fino al 59% su Apple, LG, Amazfit, AOC, Benq, EZVIZ, Anker

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 1TB) – Argento (4ª generazione) In offerta a 1154,97 € – invece di 1949,00 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Max con CPU 12-core e GPU 38‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 32GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 3928,44 € – invece di 4249,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 249,00 € – invece di 299,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 130,99 € – invece di 159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Nuovo AirPods Max – Celeste In offerta a 538,68 € – invece di 629,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 910,00 € – invece di 959,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 976,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 1049,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1299,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1269,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1349,99 € – invece di 1629,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 599,99 € – invece di 669,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 511,99 € – invece di 589,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 12,9″ (Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (6ª generazione) In offerta a 1249,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad Pro (11″, Wi-Fi, 2TB) – Grigio siderale (3ª generazione) In offerta a 1610,00 € – invece di 2109,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 512GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 1312,99 € – invece di 1449,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi + Cellular, 512GB) – Argento (4ª generazione) In offerta a 1549,99 € – invece di 1649,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 845,98 € – invece di 989,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 659,99 € – invece di 789,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 349,00 € – invece di 439,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Cinturino Ocean color mezzanotte. Fitness tracker, GPS di precisione, batteria a lunghissima durata In offerta a 899,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 299,00 € – invece di 349,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS + Cellular, 44mm) con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti

In offerta a 375,00 € – invece di 399,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 509,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 469,00 € – invece di 549,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB-C da 140W In offerta a 72,90 € – invece di 105,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,00 € – invece di 119,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iMac (24″, Chip M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento

In offerta a 1469,00 € – invece di 1809,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 729,00 € – invece di 729,00 €

sconto 0% – fino a ordinabili da subito – pagamento a rate

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 1579,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 0% – fino a ordinabili da subito

Apple 2023 MacBook Pro ortatile con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 2499,00 € – invece di 2499,00 €

sconto 0%

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 3099,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 0%

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Max con CPU 12-core e GPU 30‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 32GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 3799,00 € – invece di 3799,00 €

sconto 0%

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 3099,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 0% –

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 16GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Argento

In offerta a 3111,00 € – invece di 3329,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi + Ethernet con 128GB di archiviazione (3ª generazione) In offerta a 189,00 € – invece di 189,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 9,00 € – invece di 10,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe trasparente per iPhone 14 Pro Max ​​​​​​​ In offerta a 49,00 € – invece di 59,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Belkin Tappetino di ricarica wireless portatile con MagSafe (ricarica rapida fino a 15 W, supporto integrato, compatibilità con iPhone 14/14 Plus, 13, Pro/Max, mini alimentatore non incluso) – Blu

In offerta a 47,39 € – invece di 59,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

DJI Mini 3 Pro, drone con fotocamera leggero e pieghevole con video in 4K/60fps, foto da 48 MP, autonomia di 34 minuti, rilevamento ostacoli tridirezionale, adatti per fotografia aerea e social media

In offerta a 759,99 € – invece di 839,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

LG 22MP410 Monitor 22″ Full HD LED VA, 1920×1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite

In offerta a 99,99 € – invece di 159,00 €

sconto 37% – fino a 14 feb 23

LG 27MP400 Monitor 27″ Full HD LED IPS, 1920×1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite

In offerta a 119,99 € – invece di 219,00 €

sconto 45% – fino a 14 feb 23

LG 29WQ60A Monitor 29″ UltraWide 21:9 LED IPS HDR 10, 2560×1080, 1ms, AMD FreeSync 100Hz, Audio Stereo 14W, HDMI 1.4 (HDCP 2.2),Display Port 1.4, USB-C, Flicker Safe, Nero

In offerta a 219,99 € – invece di 279,00 €

sconto 21% – fino a 14 feb 23

LG 34WN750 Monitor 34″ QuadHD UltraWide 21:9 LED IPS HDR, 3440×1440, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 14W, HDMI 2.0, 1x Display Port 1.4, USB Hub, Uscita Audio, Altezza Regolabile, Flicker Safe, Nero

In offerta a 399,99 € – invece di 549,00 €

sconto 27% – fino a 14 feb 23

Anker 621 Magnetic Battery (MagGo), power bank magnetico da 5000 mAh con cavo USB-C, compatibile solo con iPhone 13/13 Pro / 13 Pro Max, 12/12 Pro / 12 Pro Max

In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 12 feb 23

Anker Batteria magnetica 633, 10.000 mAh, ricarica magnetica senza fili, compatibile solo con iPhone 13/13 Pro / 13 Pro Max / 12/12 Pro e 12 Pro Max

In offerta a 55,99 € – invece di 79,99 €

sconto 30% – fino a 12 feb 23

Anker Power Bank 737 (PowerCore 24K), batteria esterna da 24.000 mAh con 3 porte, potenza 140 W, display digitale, compatibile con iPhone 13, Samsung, MacBook, Dell, AirPods e altro ancora

In offerta a 119,99 € – invece di 149,99 €

sconto 20% – fino a 12 feb 23

Anker Soundcore Cuffie Life Q35 cancellazione attiva rumore multimodalità, cuffie Bluetooth LDAC per audio wireless ad alta risoluzione, 40 ore, comode, chiamate chiare, casa, lavoro, viaggi

In offerta a 89,99 € – invece di 129,99 €

sconto 31% – fino a 12 feb 23

Baseus Caricatore USB C rapido 100 W, PD Alimentazione USB C con GaN II Tech 4 porte [2USB-C + 2USB] Stazione di ricarica per MacBook Pro/Air, USB-C Laptop, iPhone 13/12, Samsung Galaxy Nero

In offerta a 49,59 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino a 12 feb 23

Logitech M330 SILENT PLUS Mouse Wireless, 2,4 GHz con Ricevitore USB Nano, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Durata Batteria di 2 Anni, Compatibile con PC, Mac, Laptop, Chromebook – Blu

In offerta a 27,99 € – invece di 47,99 €

sconto 42% – fino a 17 feb 23

atolla Hub USB 3.0 Alimentato, Hub USB Alimentato – 4 Porta USB 3.0 SuperSpeed e Una Aipower Porte con Interruttore On/off e Alimentatore 5V/3A per MacBook/MacBook Air/MacBook PRO

In offerta a 23,79 € – invece di 29,99 €

sconto 21% – fino a 12 feb 23

Amazfit Bip 3 Smartwatch Orologio Intelligente Fitness Tracker, 1,69″ Full Touch, 60 Modalità Sport, Impermeabile 5 ATM, SpO2, Cardiofrequenzimetro, Monitor del Sonno, Notifiche Messaggi, Uomo, Donna

In offerta a 49,49 € – invece di 59,90 €

sconto 17% – fino a 13 feb 23

Amazfit Gts Orologio Intelligente Sport Donne, 46 Giorni Nel Modello Base Gps + Glonass Biotracker, Rossa, 4.32 x 3.62 x 0.94 Cm

In offerta a 52,99 € – invece di 129,99 €

sconto 59% – fino a 13 feb 23

Amazfit Gts Smartwatch Orologio Intelligente Fitness 5 Atm Impermeabile, Arancione, ?4.32 x 3.62 x 0.94 cm; 260 grammi

In offerta a 53,99 € – invece di 89,90 €

sconto 40% – fino a 13 feb 23

Amazfit GTS 2 Mini Smartwatch, Alexa Integrato, AMOLED da 1,55″, 68 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, GPS, SpO2, Durata della Batteria di 14 Giorni, Nero [2022 Nuova Versione]

In offerta a 64,84 € – invece di 89,90 €

sconto 28% – fino a 13 feb 23

Amazfit GTR 3 Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, AMOLED da 1.39?, 150 Modalità di Allenamento con GPS , 5 ATM Impermeabile, Monitor del Sonno, Durata Batteria di 21 Giorni, SpO2

In offerta a 119,90 € – invece di 149,90 €

sconto 20% – fino a 12 feb 23

Amazfit GTR 3 PRO Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, 150 modalità di Allenamento con GPS, Monitor del Sonno, AMOLED da 1.45?, 5 ATM Impermeabile, Durata Batteria di 12 Giorni, SpO2

In offerta a 159,90 € – invece di 199,90 €

sconto 20% – fino a 12 feb 23

AOC 24B1H Monitor LED da 23.6″, Pannello MVA, FHD, 1920 x 1080, No VESA, VGA, HDMI, Senza Bordi, Nero

In offerta a 89,90 € – invece di 131,00 €

sconto 31% – fino a 16 feb 23

AOC 27B2DA – Monitor FHD da 27 pollici, AdaptiveSync (1920 x 1080, 75 Hz, VGA, DVI, HDMI), colore: Nero

In offerta a 123,90 € – invece di 169,00 €

sconto 27% – fino a 16 feb 23

AOC 31.5IN LCD 1920X1080 16:9 1MS MNTR

In offerta a 214,00 € – invece di 289,00 €

sconto 26% – fino a 16 feb 23

AOC Monitor Italia 24B2XH LED da 23.8″ IPS, FHD, 1920 x 1080, 75 Kz, VGA, HDMI, Nero

In offerta a 99,00 € – invece di 146,00 €

sconto 32% – fino a 16 feb 23

BenQ MOBIUZ EX240 Monitor da gaming / 23,8 pollici IPS HDR 1ms 165 Hz compatibilità a 144Hz

In offerta a 189,99 € – invece di 229,00 €

sconto 17% – fino a 28 feb 23

BenQ MOBIUZ EX240N Monitor da gaming / 23,8 pollici VA HDR 1ms 165 Hz compatibilità a 144Hz

In offerta a 169,99 € – invece di 189,00 €

sconto 10% – fino a 28 feb 23

Extender Wi-Fi 6 mesh Amazon eero 6 | Estendi la tua rete eero esistente | Copertura fino a 140 m²

In offerta a 74,00 € – invece di 99,00 €

sconto 25% – fino a 15 feb 23

Sistema di router Wi-Fi 6 mesh Amazon eero Pro 6 | Hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Copertura fino a 420 m² | Confezione da 3 (1 router e 2 extender)

In offerta a 220,00 € – invece di 259,00 €

sconto 15% – fino a 15 feb 23

Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 1 pezzo

In offerta a 89,00 € – invece di 119,00 €

sconto 25% – fino a 15 feb 23

Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6+, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato e supporto per i dispositivi client a 160 MHz | Kit da 3 pezzi

In offerta a 247,00 € – invece di 329,00 €

sconto 25% – fino a 15 feb 23

EZVIZ BC1 Telecamere Senza Fili da Esterno 1080p Telecamera Wi-Fi Esterno a Batteria, Batteria Durata 365 Giorni, Visione Notturna a Colori, Audio Bidirezionale, Kit da 2 Telecamere con 1 Base, Alexa

In offerta a 199,99 € – invece di 299,99 €

sconto 33% – fino a 14 feb 23

EZVIZ Telecamera WiFi Esterno 3mp, Videocamera Sorveglianza Esterno WiFi con Visione Notturna a Colori 30m, IP Camera con Intelligenza Artificiale, Rilevamento di Persone, Funziona con Alexa Outpro

In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a 14 feb 23

EZVIZ Telecamera wifi esterno batteria 2k, 100% senza fili, 270 Giorni di durata della batteria, impermeabilità IP66, Visione notturna a colori, Alexa, Rilevamento di Persone, Modello BC1C 4MP

In offerta a 144,49 € – invece di 169,99 €

sconto 15% – fino a 14 feb 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).