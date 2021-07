Offerte Amazon 6 Luglio fino al 52%: Xiaomi, Sony, Amazfit, Yamay, TP-Link, Oral-B

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che sono ancora valide le offerte che vi abbiamo segnalato ieri

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56”, Tracciamento Sport, Resistente all’Acqua Fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero In offerta a 39,99 € – invece di 44,99 €

sconto 11% – fino al 11 lug 21

Xiaomi Mi 11 5G Smartphone 8 GB + 256 GB, Display WQHD+ AMOLED da 6.81” Curvo sui Quattro Lati, Qualcomm Snapdragon 888, Tripla Fotocamera 108MP + 13MP + 5MP, Batteria da 46000mAh, NFC, Gray In offerta a 681,84 € – invece di 795,00 €

sconto 14% – fino al 11 lug 21

Sony WF-1000XM3 – Cuffie completamente wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Alexa e Siri, iOS/Android, Bluetooth, NFC, Batteria fino a 32 ore, Argento In offerta a 141,99 € – invece di 259,00 €

sconto 45% – fino al 11 lug 21

2 Pezzi Faretto LED RGBW da 40W, LED Dimmerabile Faretto da Esterno con Telecomando, 4000LM, DIY, Tempistica del Ciclo, Memoria dei Colori, 2 Modalità di Archiviazione Super Luminoso Giardino Faretto In offerta a 29,73 € – invece di 40,00 €

sconto 26% – fino al 11 lug 21

Sony KE55XH8096PBAEP Android Tv 55 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati In offerta a 599,00 € – invece di 949,00 €

sconto 37% – fino al 31 lug 21

Sony KE85XH8096PBAEP, Android Tv 85 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati In offerta a 1599,00 € – invece di 2599,00 €

sconto 38% – fino al 31 lug 21

Sony KE75XH8096PBAEP, Android Tv 75 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati In offerta a 999,00 € – invece di 1999,00 €

sconto 50% – fino al 31 lug 21

Yale Linus Cylinder In offerta a 33,60 € – invece di 39,99 €

sconto 16% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 18 lug 21

Logitech K480 Tastiera Wireless Multidispositivo per Windows, Apple iOS, Android o Chrome, ?Bluetooth Wireless, Design Compatto, PC/Mac/Laptop/Smartphone/Tablet, Layout Italiano ?QWERTY – Nero In offerta a 42,30 € – invece di 56,99 €

sconto 26% – fino al 18 lug 21

DYNASONIC (3a generazione)- Cassa Bluetooth portatile con Karaoke, 1 microfono inclusi, TWS, Radio FM, Lettore USB e SD compatibile con computer e telefoni (Modello 12 1 Micro) In offerta a 33,60 € – invece di 41,99 €

sconto 20% – fino al 18 lug 21

EBL 1.2V AA Batterie Ricaricabili con 1200 cicli, Pile Ricaricabili da 2800mAh Ni-MH con Comodo Astuccio, Confezione da 8 pezzi In offerta a 11,12 € – invece di 19,99 €

sconto 44% – fino al 11 lug 21

Edision OS MINI 4K S2X, E2 Linux 4? UHD, DVB-S2X ricevitore MULTI STREAM, BLIND SCAN, T2MI Tuner In offerta a 108,70 € – invece di 139,90 €

sconto 22% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 18 lug 21

TP-Link Archer AX10 AX1500 Wi-Fi 6 Router Gigabit Dual Band In offerta a 63,92 € – invece di 79,99 €

sconto 20% – fino al 31 lug 21

TP-Link Archer T2U Nano Adattatore USB Scheda di Rete, Wireless Dual-Band 600Mbps, Nano Size, non occorre rimuoverlo prima di riporre il computer, Nuovo lancio In offerta a 9,98 € – invece di 16,99 €

sconto 41% – fino al 31 lug 21

TP-Link TL-WA1201 AC1200 Dual-Band Access Point, Range Extender, Multi-SSID e Client, PoE Passivo, Captive Portal, Tecnologia MU-MIMO In offerta a 43,73 € – invece di 59,90 €

sconto 27% – fino al 31 lug 21

TP-Link Deco E4 Wifi Mesh, Dual Band Ac1200, 2 Porte Ethernet 100Mbps, Modalità Router e Access Point, Parental Control, 2 Pezzi con Copertura Fino a 260M2 In offerta a 70,53 € – invece di 82,99 €

sconto 15% – fino al 31 lug 21

TP-Link Deco X20 Wi-Fi 6 Wi-Fi Mesh, Dual Band AX1800, 2 Porte Ethernet Gigabit, sostituisce router e extender, 2 pezzi con copertura fino a 350?, compatibile con Alexa In offerta a 199,21 € – invece di 249,00 €

sconto 20% – fino al 31 lug 21

Aogled Lampada da Specchio Bagno 40 cm 10W 820LM 230V Bianco Freddo 6000K, Lampada da Bagno,IP44 Classe II,Morsetto su Specchio/Armadio/Illuminazione a Parete 400mm In offerta a 19,54 € – invece di 33,99 €

sconto 43% – fino al 11 lug 21

Aogled Lampada da specchio Luce Bagno 10W 820LM 40cm 230V 4000K,IP44 Lampada,Senza Sfarfallio,Non Dimmerabile Specchio Frontale/Armadio/Illuminazione a Parete Bianco Neutro 400mm In offerta a 22,09 € – invece di 45,99 €

sconto 52% – fino al 11 lug 21

YAMAY Smartwatch Uomo Donna con Saturimetro Pressione Sanguigna Cardiofrequenzimetro Orologio Fitness Contapassi Fitness Tracker Conta Calorie IP68 per Huawei Xiaomi Samsung Android iOS Smartphone In offerta a 33,99 € – invece di 43,99 €

sconto 23% – fino al 11 lug 21

Amazfit Bip S Smartwatch Orologio Fitness Tracker, Display Always-on, Durata Batteria 40 Giorni, GPS integrato, 17 Modalita di Allenamento Impermeabil 5 ATM, Montoraggio della Frequenza Cardiaca In offerta a 42,41 € – invece di 69,99 €

sconto 39% – fino al 11 lug 21

BONTEC Supporto da Tavolo Per TV LCD LED 26-55″, Support TV Regolazione in Girevole one-touch, Piedistallo TV che Regge fino a 40 Kg, VESA Max 400×400 mm In offerta a 33,99 € – invece di 41,99 €

sconto 19% – fino al 11 lug 21

BONTEC Supporto Piedistallo TV per schermi LED LCD Plasma da 22-65 pollici, Supporto da Tavolo per TV Max. VESA 800 x400mm, Capacità massima di peso: 50kg In offerta a 22,09 € – invece di 27,99 €

sconto 21% – fino al 11 lug 21

BONTEC Supporto Monitor da Scrivania in Vetro,Supporto per Monitor Regolabile in Altezza, Rialzo Monitor per Laptop, Computer, iMac, PC, Stampante, Alza monitor Fino a 40kg con 5x Velcro In offerta a 19,54 € – invece di 24,99 €

sconto 22% – fino al 11 lug 21

BONTEC Supporto per TV Pavimento per Schermo 30″-65″ Plasma, LCD, LED, 3D, Supporto TV da Terra con Staffa Girevole e 2 Ripiani in Vetro Temperatoper, Max VESA 600x400mm In offerta a 73,94 € – invece di 89,99 €

sconto 18% – fino al 11 lug 21

BONTEC Universale Supporto TV, Altezza Regolabile Piedistallo Stand per Schermo 26-55 Pollici LCD/LED/Plasma, VESA max 400×400 mm, che Regge fino a 40 Kg In offerta a 27,19 € – invece di 33,99 €

sconto 20% – fino al 11 lug 21

BONTEC Staffa per TV per TV da Plasma Curvi LED LCD 23-60 inch, Inclinazione e Girevole Supporto Parete TV con Doppio Braccio Peso fino a 45kg, Max VESA 400x400mm In offerta a 29,74 € – invece di 36,99 €

sconto 20% – fino al 11 lug 21

Oral-B Design Edition Smart 4-4500 Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Rosa Connesso con Bluetooth, 1 Testina, 1 Custodia da Viaggio In offerta a 78,00 € – invece di 99,99 €

sconto 22% – fino al 18 lug 21

Oral-B Precision Clean Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico con Tecnologia CleanMaximiser, Confezione da 4 Pezzi In offerta a 13,80 € – invece di 19,99 €

sconto 31% – fino al 18 lug 21

Oral-B Genius 8000N Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Manico Argento, 5 Modalita’ tra cui Sbiancante e Denti Sensibili, 3 Testine di Ricambio In offerta a 122,80 € – invece di 199,99 €

sconto 39% – fino al 18 lug 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).