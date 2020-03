Offerte Amazon 6 marzo fino al 57%: Harman-Kardon, JBL, HP, Olympus, Panasonic, LG, BenQ

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che sono ancora attive le offerte di martedì sui prodotti Blackview, Anker, Aukey, Sonoff, quelle di inizio mese su iPhone, iPad, LG, Neato, Arlo, Huawei, Honeywell, gli sconti di giovedì su LG, Netgear, JBL, HP, Harman Kardon e le offerte dedicate al mondo dei fotografi oltre ai treppiedi e accessori Manfrotto, Lowepro e Joby.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

3 pz SONOFF MINI Interruttore WiFi Smart Timer Module 10A Interruttore a 2 vie Supporto APP / LAN / Telecomando vocale fai-da-te per domotica intelligente In offerta a € 26,09 – sconto 11%

– fino al 8-mar-20

Anker PowerPort 10 – Caricabatterie da rete, con 10 porte USB, 60 W, per PC portatili/tablet Apple/Android, iPhone 6S/6S Plus/6/6 Plus, iPad Pro/iPad Air 2/Mini 3, Galaxy S6/S6 Edge e altri modelli, colore: Nero/Bianco In offerta a € 24,29 – sconto 19%

– fino al 8-mar-20

Anker PowerWave+ Pad con Supporto Orologio, Caricatore Wireless Certificato Qi 2 in 1 con Supporto per Apple Watch 4/3/2, Ricarica Rapida per iPhone XS/XS Max/XR/X/8 (Senza caric. per Apple Watch) In offerta a € 35,99 – sconto 10%

– fino al 8-mar-20

Anker Soundcore PRO+ Speaker Bluetooth 25W con Bassi Superiori e Suono ad Alta Definizione – Speaker Bluetooth Premium Fino a 18 Ore di Riproduzione, Resistente all’Acqua, con Tecnologia BassUp In offerta a € 63,99 – sconto 20%

– fino al 8-mar-20

BenQ EX3501R 35 Pollici Ultra WQHD 100 Hz HDR Curved Gaming Monitor, 21:9, 3440 x 1440, FreeSync, HDR, 1800R, HDMI, Display Port, USB-C In offerta a € 599,99 – sconto 20%

– fino al 22-apr-20

Blackview BV9600 Rugged Smartphone(2020),IP68 impermeabile Android 9.0,Helio P70 da 4GB+64GB,FHD+ da 6,21’’ Schermo AMOLED,5580mAh,16MP+0.3MP+8MP,NFC,Modalità Fotocamera Subacquea,Carica Wireless In offerta a € 242,99 – sconto 10%

– fino al 8-mar-20

Cavo HDMI Ultra HD 4K【7,6 Metri】, iVANKY Cavo HDMI 2.0, Compatibile con [email protected], Ultra HD, 3D, Full HD 1080p, HDR, Arc, Alta velocità con Ethernet, PS3/4, Xbox, HDTV, Blu-Ray, Nylon Intrecciato,Nero In offerta a € 15,99 – sconto

– fino al 8-mar-20

eufy Smart Scale P1 – Bilancia pesapersone con Bluetooth, grande display a LED, 14 livelli di misurazione, peso/grasso corporeo/BMI/composizione del corpo, superficie in vetro temprato, lbs/kg In offerta a € 29,99 – sconto 57%

– fino al 8-mar-20

Harman/Kardon SABRE SB 35/230 altoparlante soundbar 5.1 canali Nero Con cavo e senza cavo – In offerta a € 599,00 – sconto

– fino al 23-mar-20

Harman/Kardon Soundsticks III Sistema di altoparlanti wireless per Desktop, 2 altoparlanti satellitari, Subwoofer, per Dispositivi con Compatibilità Aux da 3,5 mm, Trasparente In offerta a € 119,00 – sconto 14%

– fino al 23-mar-20

Honor Band 5 Activity Tracker 0,95″ Schermo AMOLED a Colori 50M Waterproof Heart Rate Monitor Wristbands Bracelet per Diverse modalità Sportive (Blu) In offerta a € 30,59 – sconto 10%

– fino al 8-mar-20

HP Sprocket (1AS85A) Stampante Fotografica Istantanea Portatile e senza Bordi, Bluetooth 5.0 e Led Personalizzabile, Formato carta 5 x 7.6 cm, Compatibile con Android e iOS, Perla In offerta a € 79,00 – sconto 47%

– fino al 8-mar-20

HP Sprocket Plus – Stampante fotografica portatile, Connettività Bluetooth, Foto adesive da 5,8 x 8,6 cm con la carta fotografica HP ZINK Plus, Nero In offerta a € 89,99 – sconto 43%

– fino al 8-mar-20

iPosible Cover Batteria per iPhone 6/6S/8/7, 6000mAh Cover Ricaricabile Custodia Batteria Cover Caricabatteria Battery Case per iPhone 6/6S/8/7 [4.7”] Cover Power Bank Backup Charger Case In offerta a € 22,45 – sconto 10%

– fino al 8-mar-20

JBL Charge 3 Cassa Acustica Portatile Waterproof con Bluetooth, Blu In offerta a € 99,00 – sconto 45%

– fino al 23-mar-20

JBL LIVE 400BT Cuffie On-Ear Wireless Bluetooth, Con Alexa integrata e Assistente Google, Fino a 24h di Autonomia, Rosso In offerta a € 89,00 – sconto 31%

– fino al 23-mar-20

LG 32UK550 Monitor 32″ 4K Ultra HD HDR, 3840×2160, 4ms, Speaker Integrati 10 W, Radeon FreeSync, Multitasking, Display Port, HDMI, Regolabile in Altezza In offerta a € 349,99 – sconto 31%

– fino al 31-mar-20

LG 32UL750 Monitor 32″ Ultra HD 4K LED VA HDR 600, 3840 x 2160, 4ms, Radeon FreeSync 60Hz, Speaker Stereo, 1x USB-C, 1x Display Port, 2x HDMI, 2x USB 3.0, Uscita Audio, Altezza Regolabile In offerta a € 549,99 – sconto 31%

– fino al 31-mar-20

LG TV OLED AI, OLED55C8PLA, Smart TV 55″, 4K Cinema HDR con Tecnologia Audio Dolby Atmos, Comandi Vocali Integrati – In offerta a € 1.199,00 – sconto

– fino al 31-mar-20

MARCELO BURLON COUNTY OF MILAN Cover/Custodia Compatibile con iPhone 8/7/6s/6 – MOD. PinkPalm – Custodia Burlon Originale – Rigida – Finitura Soft Touch – Protezione Frontale rialzata In offerta a € 26,10 – sconto 10%

– fino al 8-mar-20

Netgear Orbi Sistema WiFi Mesh Potente RBK50, Pacchetto da 2, copertura fino a 350 m2, Velocità AC3000 Triband In offerta a € 342,90 – sconto 30%

– fino al 14-mar-20

Nikon Coolpix B500 Fotocamera Digitale Compatta, 16 Megapixel, Zoom 40X, ISO 125 – 6.400, VR, LCD Inclinabile 3″, Full HD, Bluetooth, Wi-Fi, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a € 199,00 – sconto 29%

– fino al 8-mar-20

Olympus E-M5II 1240 Kit Fotocamera Professionale OM-D EM5 Mark II con Obiettivo M.Zuiko Digital ED 12-40mm, 1:2.8 Pro, Argento/Nero In offerta a € 1.279,99 – sconto

– fino a 8-mar-20

Panasonic DC-TZ90EG-K Fotocamera 4K, Nero In offerta a € 277,99 – sconto 11%

– fino a 8-mar-20

Panasonic Lumix DMC-FZ300 Fotocamera Digitale Bridge Super Zoom, 12.1 Mpixel, Obiettivo Leica DC Vario-Elmarit DC 25-600 mm 24x, Nero In offerta a € 355,00 – sconto

– fino al 8-mar-20

Panasonic Lumix G DC-GH5 Fotocamera, Nero In offerta a € 1.255,00 – sconto

– fino al 8-mar-20

Elago Custodia in Silicone Liquido Compatibile con Apple iPhone 11 PRO Max (6.5″) – Protezione Full Body, Premium Silicone : Struttura a Tre Strati, Bordo Rialzato per Schermo & Fotocamera (Nero) In offerta a € 10,52 – sconto 19%

– fino al 8-mar-20

HP – PC Pavilion 15-cw1043nl Notebook, AMD Ryzen 5 3500U, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Grafica AMD Radeon Vega 8, Windows 10 Home, Display FHD IPS Antiriflesso 15.6″, Audio Bang&Olufsen, Fast Charge, Argento In offerta a € 549,00 – sconto

– fino al 29-mar-20

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”