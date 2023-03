Offerte Amazon 6 marzo fino al 60% su Apple, Kingston, JBL, Echo, Oppo

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Non dimenticate infine:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1129,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 1007,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Galassia In offerta a 999,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 999,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 887,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 887,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 887,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 887,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – viola In offerta a 899,99 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (512 GB) – Galassia In offerta a 1299,99 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 349,00 € – invece di 439,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 477,00 € – invece di 549,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 306,99 € – invece di 349,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard (Ultimo Modello) – Italiano – Argento In offerta a 89,99 € – invece di 109,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard Folio per iPad (decima generazione) – Italiano ​​​​​​​ In offerta a 248,99 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 245,06 € – invece di 299,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning

In offerta a 15,56 € – invece di 19,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

aaa

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite

In offerta a 44,99 € – invece di 84,99 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ASUS VZ249HE 24″ (23.8″) Monitor, FHD, 1920 x 1080, IPS, Design Ultra-Slim, HDMI, D-Sub, Flicker Free, Filtro Luce Blu, Certificazione TUV

In offerta a 139,99 € – invece di 187,01 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

JBL GO 3 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless con Design Compatto, Resistente ad Acqua e Polvere IPX67, fino a 5 h di Autonomia, USB, Blu

In offerta a 26,99 € – invece di 44,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

OPPO Enco Buds2, Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, in-ear, Noise Reduction, Comandi Touch, Batteria ricaricabile, Audio Binaurale, Suono Nitido, Gaming Mode, [Versione Italiana], Bianchi

In offerta a 19,99 € – invece di 49,99 €

sconto 60% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con cappuccio protettivo e anello portachiavi in colori multipli

In offerta a 10,26 € – invece di 15,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kingston DataTraveler Exodia DTX/256GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con cappuccio protettivo e anello portachiavi in colori multipli

In offerta a 21,72 € – invece di 42,99 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kingston Canvas Select Plus SDCS2/256GB Scheda microSD Classe 10 con Adattatore SD Incluso, 256 GB

In offerta a 24,99 € – invece di 45,99 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial P3 1TB PCIe 3.0 3D NAND NVMe M.2 SSD, Fino a 3500MB/s – CT1000P3SSD8

In offerta a 62,00 € – invece di 110,99 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Elgato Cam Link 4K, scheda di acquisizione esterna, streaming, registrazioni con DSLR, camcorder, webcam in 1080p60, 4K30 per videoconferenze, home office, gaming, su OBS, Zoom, Teams, PC/Mac

In offerta a 99,99 € – invece di 129,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Baseus Caricatore USB C rapido 65 W, PD GaN3 Fast Wall Charger Block, 4 porte [2USB-C + 2USB] Stazione di ricarica con cavo 5ft AC per MacBook Pro/Air, USB-C Laptop, iPhone 13/12, Samsung Galaxy

In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Caricabatterie Anker 735 USB C (GaNPrime 65 W), Caricabatterie a Muro Veloce e Compatto a 3 Porte per MacBook Pro/Air, iPad Pro, Galaxy S22/S21, HP Spectre, iPhone 13/Pro, Pixel e altro ancora

In offerta a 46,99 € – invece di 59,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Schermo Proiettore con Supporto 120 Pollici 4K HD 16:9 Telo Proiettore Anti Rughe Pieghevole Portatile Lavabile, Schermo Doppia Faccia con Borsa per il Trasporto, Schermo Proiezione Esterno per Teatro

In offerta a 79,99 € – invece di 109,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

WEWATCH PS01 Schermo Proiettore Portatile con Supporto, Schermo Videoproiettori da 100 pollici, 16:9, 4K HD, Telo Videoproiettore con Borsa per il trasporto, per home theater, cinema da viaggio

In offerta a 79,99 € – invece di 119,99 €

sconto 33% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Varta 4103 – Pack di 10 batterie alcaline AAA, colore: blu

In offerta a 2,20 € – invece di 3,99 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).