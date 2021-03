Offerte Amazon 6 marzo fino all’80%: Crucial, DJI, Honeywell, TP-Link, Netgear, Sony

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Smartwatch Orologio Fitness Uomo Donna Fitness Tracker Contapassi Calorie Cardiofrequenzimetro da polso Impermeabile IP65 Smart Watch con Cronometro Notifiche Messaggi per Android iOS In offerta a 14,39 € – invece di 71,95 €

sconto 80% con Coupon Speciale Macitynet = 5BMTEIBH – fino al 06 marzo

Crucial P2 CT1000P2SSD8 SSD Interno, 1TB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2 In offerta a 97,04 € – invece di 108,89 €

sconto 11% – fino al 06 marzo

Hub USB C VAVA, Adattatore USB C 8-in-1 con HDMI 4K a 60Hz, 5Gbps Porta dati USB-C e 2 USB-A, Porte USB 3.0, Lettore di Schede SD/TF, Erogazione di Potenza 100W, Jack per Cuffie, per Laptop Type-C In offerta a 26,60 € – invece di 37,99 €

sconto 30% con Coupon Speciale Macitynet = checkbox – fino al 06 marzo

DJI OSMO Pocket Videocamera 12 megapixel In offerta a 271,41 € – invece di 271,41 €

sconto 0% – fino al 06 marzo

Supporto PC Portatile, Angolazione Regolabile Portatile Pieghevole PC Stand, Alluminio Ventilato Supporto per MacBook/PRO/Air/iPad Laptop/Huawei Matebook D/HP/Altri 10-15.6″ Laptop Tablet iPad-Argento In offerta a 16,14 € – invece di 25,99 €

sconto 38% – fino al 7 marzo 2021

TP-Link Archer VR2800 Modem Router, Wi-Fi AC2800 Dual Band, ADSL/VDSL/Fibra, 4 Porte Gigabit, Wi-Fi Avanzata MU-MIMO 4 Stream, 2 USB 3.0, CPU Broadcom Dual-Core, Nero In offerta a 185,40 € – invece di 249,99 €

sconto 26% – fino al 14 marzo 2021

Honeywell Home DC313S Serie 3, Campanello Portatile senza Fili con LED e Pulsante, Bianco In offerta a 28,99 € – invece di 39,99 €

sconto 28% – fino al 7 marzo 2021

Honeywell W1KS Rilevatore di Perdite Acqua, Gelo, Umidità W1, Bianco In offerta a 52,59 € – invece di 79,90 €

sconto 34% – fino al 7 marzo 2021

NETGEAR Ripetitore WiFi Mesh AC2200 EX7300, WiFi Extender Dual band, Porta Lan, Ripetitore WiFi wireless compatibile con modem fibra e adsl In offerta a 79,90 € – invece di 94,99 €

sconto 16% – fino al 14 marzo 2021

NETGEAR Ripetitore WiFi Mesh AC3000 EX8000, WiFi Extender Tri-Band, 4 porte Lan, Ripetitore WiFi wireless compatibile con modem Fibra e ADSL In offerta a 144,00 € – invece di 169,90 €

sconto 15% – fino al 14 marzo 2021

NETGEAR Orbi RBK50 Sistema Wi-fi Mesh Potente, Router + Satellite, Copertura Fino a 350 m² , Velocità AC3000 Triband, Sicurezza Informatica Armor In offerta a 299,99 € – invece di 486,90 €

sconto 38% – fino al 7 marzo 2021

Netgear R8000 Router WiFi Nighthawk X6, TriBand AC3200, 4 porte Gigabit, Sicurezza Armor In offerta a 159,90 € – invece di 329,90 €

sconto 52% – fino al 21 marzo 2021

NETGEAR Orbi Pro SRK60 Sistema WiFi Mesh Potente, Router + Satellite, Copertura fino a 350 m2, Velocità AC3000 Triband In offerta a 322,00 € – invece di 544,90 €

sconto 41% – fino al 7 marzo 2021

Netgear SRR60 Orbi Pro Router WiFi Mesh, copertura negozi, bar e uffici fino a 175 mq e 40 dispositivi collegati, sostituisce gli AP In offerta a 182,99 € – invece di 239,90 €

sconto 24% – fino al 14 marzo 2021

LifeProof – CUSTODIA PER IPHONE 11 – GRIGIO In offerta a 47,90 € – invece di 79,99 €

sconto 40% – fino al 21 marzo 2021

AUKEY Caricatore automatico 3.0 di Due Porte 36W con AiPower Alimentatore da Auto per Samsung Galaxy Note 8 / S8 / S8+, LG G6 / G5 / V20, Nexus, HTC 10, iPhone 12 Pro Max/11 Pro Max/XS/XR, iPad ecc In offerta a 11,89 € – invece di 17,99 €

sconto 34% – fino al 7 marzo 2021

Jabra Elite 45H Cuffie On-Ear Wireless Sovraurali Solide, Pieghevoli e con Autonomia della Batteria Pari a 50 Ore, 2 Microfoni per le Chiamate, Oro Beige, Regolabile In offerta a 81,70 € – invece di 99,99 €

sconto 18% – fino al 14 marzo 2021

Sennheiser IE 80S BT Audiophile, Cuffie Intrauricolari Bluetooth, In-ear, Nero In offerta a 115,00 € – invece di 499,00 €

sconto 77% – fino al 7 marzo 2021

Sony WF-XB700 – Cuffie Bluetooth senza fili, True Wireless, Extra Bass con microfono integrato e autonomia fino a 18 ore (Blu) In offerta a 69,90 € – invece di 150,00 €

sconto 53% – fino al 6 marzo 2021

Kensington K72425EU Puntatore Expert Laser, Rosso, con Joystick In offerta a 35,10 € – invece di 56,09 €

sconto 37% – fino al 14 marzo 2021

Lowepro Zaino Flipside Trek 450, Zaino Fotografico per Fotocamere DSLR e Obiettivi Multipli, Zaino Macchina Fotografica per Laptop, Tablet, Accessori Fotografia, Treppiede, Grigio, 28.5 x 21 x 49 cm In offerta a 150,64 € – invece di 209,33 €

sconto 28% – fino al 13 marzo 2021

Tecnoware Power Systems Reg – Stabilizzatore Elettronico Office Monofase – Stabilizzazione ± 8% – Ingresso Cavo con Spina SCHUKO, 2 Uscite (1 SCHUKO/ITALIA e 1 IEC) – Potenza 3000 VA In offerta a 106,80 € – invece di 167,90 €

sconto 36% – fino al 14 marzo 2021

Misuratore di Pressione da Braccio Digitale, 1byone Sfigmomanometro da Braccio Pressione Arteriosa e Battito Cardiaco, Bracciale 22-42 cm, Schermo LCD, 2 * 99 Posizioni di Memoria, 4 Batterie incluse In offerta a 21,16 € – invece di 39,00 €

sconto 46% – fino al 7 marzo 2021

STANLEY SXPW16PE Idropulitrice ad Alta Pressione con Patio Cleaner e Spazzola Fissa (1600 W, 125 bar, 420 l/h) In offerta a 104,00 € – invece di 124,90 €

sconto 17% – fino al 7 marzo 2021

Stanley FMC625M2S-QW Fatmax Trapano a Percussione Avvitatore con 2 Batterie 4Ah e Borsa, 18 W, 18 V, 1/2 pollice In offerta a 180,80 € – invece di 199,52 €

sconto 9% – fino al 14 marzo 2021

Stanley STHT77502-1 Livella Laser, CROSS90, Croce + Linea In offerta a 84,40 € – invece di 118,00 €

sconto 28% – fino al 14 marzo 2021

Trapano Avvitatore Batteria, TECCPO Avvitatore Batteria 180Nm Trapani Combinati 18V (2×2.0Ah Batteries+30min Caricatore Rapido+13mm Mandrino Metallico Autoserrante+35 Accessori)-TDCK01P In offerta a 135,99 € – invece di 179,99 €

sconto 24% – fino al 7 marzo 2021

Avvitatore Elettrico, TECCPO 6Nm Cacciavite Elettrico, 9+1 Coppia di Serraggio, 45 Punte, 2000mAh Li-ion 3,6V, 2 Diversi Angolazione a Piegare, Luce LED, Migliore Regalo di DIY In offerta a 22,09 € – invece di 32,99 €

sconto 33% – fino al 7 marzo 2021

AICOK Bollitore Elettrico Temperatura Regolabile(40°-100°C), 1.7 L Bollitore in Acciaio Inox 2200W, Mantenere Caldo 120 Minuti, Arresto Automatico, BPA Free, Thermally Insulated Handle In offerta a 37,39 € – invece di 43,99 €

sconto 15% – fino al 7 marzo 2021

Aicok Centrifuga Frutta e Verdura, 800W Potente Estrattore di Succo Freddo con 75MM Bocca Larga, Piedi Anti-scivolosi e Facile Pulizia, Centrifuga di Acciaio Inox con 2 Velocità, Senza BPA In offerta a 46,74 € – invece di 69,99 €

sconto 33% – fino al 7 marzo 2021

Hisense RR330D4AY2 Frigorifero Monoporta con comparto congelatore 4, 60 x 66.9 x 154 cm, 254 Litri, 40 Decibel, Crema In offerta a 599,00 € – invece di 799,00 €

sconto 25% – fino al 11 marzo 2021

Hisense Rr220D4Erf Frigorifero Monoporta Comscomparto Congelatore, 164 L, Rosso In offerta a 229,00 € – invece di 299,00 €

sconto 23% – fino al 11 marzo 2021

Hisense BSA5211BX Forno Multifunzione con Vapore Add Steam, Termo Ventilato, Cavità 71 L, 11 Funzioni tra cui Riscaldamento Rapido, Classe A, Display Led Touch Control, Acciaio Inox In offerta a 269,99 € – invece di 349,00 €

sconto 23% – fino al 11 marzo 2021

Hisense H20MOWS3G Forno Microonde Elettronico, Capacità 20 L, Potenza 700 W, Grill Potenza 900 W, Display Led con Comandi Touch, Bianco In offerta a 89,99 € – invece di 129,00 €

sconto 30% – fino al 11 marzo 2021

Hisense RR330D4AK2 Frigorifero Monoporta con comparto congelatore 4, 66.9 x 60 x 154 cm, 254 Litri, 40 Decibel, Azzurro In offerta a 549,00 € – invece di 799,00 €

sconto 31% – fino al 11 marzo 2021

Hisense H20MOBS1HG Forno Microonde Meccanico, Capacità 20 L, Potenza 700 W, Grill Potenza 900 W, Nero In offerta a 79,99 € – invece di 119,00 €

sconto 33% – fino al 11 marzo 2021

LG MH7235GPSS Forno Microonde Smart Inverter con Grill al Quarzo, 32 Litri, 1350 W, Programmi Automatici, Livelli di Potenza Regolabili, Piatto Microonde Crispy Incluso – Argento In offerta a 149,99 € – invece di 190,00 €

sconto 21% – fino al 12 marzo 2021

LG GBP62DSSFR Frigorifero Combinato Total No Frost con Congelatore, 384 L, Classe A+++, 36 dB – Frigo con Freezer, Tecnologia FRESH Converter, Display LED Interno, Inox In offerta a 619,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 48% – fino al 12 marzo 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).