Offerte Amazon 6 novembre fino al 73% su Apple, Xiaomi, LG, Samsung, Medisana, Intex

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple Magic Keyboard – Italiano In offerta a 59,99 € – invece di 109,00 €

sconto 45% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 23,99 € – invece di 25,00 €

sconto 4% – fino al scadenza sconosciuta

Apple iPhone 12 (128GB) – nero In offerta a 829,00 € – invece di 889,00 €

sconto 7% – fino al scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (256GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 899,00 € – invece di 959,00 €

sconto 6% – fino al scadenza sconosciuta

INIU 15W Caricatore Wireless, Ricarica Rapida Wireless con funzione Temp°Guard per iPhone 13 12 Pro Max Xr Xs X 8 Plus, Samsung Galaxy S21 S20 S10 S9 Note20 ultra 5G AirPods Huawei Xiaomi Google ECC. In offerta a 12,73 € – invece di 14,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Sennheiser HD 250BT, cuffie wireless Bluetooth 5.0 con AAC, aptX™, aptX™ a bassa latenza, tecnologia dei trasduttori e microfono integrato; durata della batteria 25 ore, ricarica rapida tramite USB-C; In offerta a 44,99 € – invece di 69,00 €

sconto 35% – fino al scadenza sconosciuta

Sennheiser Momentum True Wireless 2 Auricolari Bluetooth Earbud con Cancellazione Attiva del Rumore, Nero In offerta a 186,99 € – invece di 299,00 €

sconto 37% – fino al scadenza sconosciuta

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite In offerta a 54,99 € – invece di 84,99 €

sconto 35% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2, Bilancia Pesapersona Digitale, Misurazione Precisa, Bluetooth Low Energy 5.0, Batteria a Lunga Durata, Design Semplice, Bianco, Versione Italiana In offerta a 23,00 € – invece di 34,99 €

sconto 34% – fino al scadenza sconosciuta

Tado – Controllo Climatizzazione Intelligente & Controllo Pompa di Calore V3+, installazione autonoma, progettato in Germania [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 86,99 € – invece di 99,99 €

sconto 13% – fino al scadenza sconosciuta

TOSHIBA HDTB410EK3AA Canvio Basics, Disco Rigido Esterno Portatile, USB 3.0, 1 TB, Nero In offerta a 39,40 € – invece di 39,40 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Crucial BX500 480 GB CT480BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Nero In offerta a 48,13 € – invece di 54,81 €

sconto 12% – fino al scadenza sconosciuta

LG 27UL500 Monitor 27″ UltraHD 4K LED IPS HDR 10, 3840×2160, 1 Miliardo di Colori, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco In offerta a 259,99 € – invece di 349,00 €

sconto 26% – fino al scadenza sconosciuta

Samsung Monitor HRM UR55 (U28R552), Flat, 28″, 3840×2160 (UHD 4K), HDR10, IPS, 60 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Dark Blue Gray In offerta a 259,90 € – invece di 439,00 €

sconto 41% – fino al scadenza sconosciuta

Govee Smart LED Lightbar Flow PRO, WiFi RGBIC TV Retroilluminato con Fotocamera, Lampada da Gioco Sincronizza con la Musica, Funziona con Alexa Google Assistant, LED Play per PC TV 27-45 Pollici In offerta a 67,99 € – invece di 79,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Govee Immersion TV LED Striscia, Luci Smart Retroilluminazione WiFi 3,8m con Fotocamera, Strisce LED RGBIC per TV e PC 55-65 Pollici, Controllo App Compatibile con Alexa e Google Assistant per TV PC In offerta a 67,99 € – invece di 79,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Lampada da Tavolo con Morsetto, 12w Lampada da Scrivania, Efficienza Energetica Lampada,10 Livelli di Luminosità 3 Modalità, Lampada Pieghevole USB per Testiera, Lettura, Lavoro, Studio [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 16,99 € – invece di 20,99 €

sconto 19% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi 23.8” Desktop Monitor 1C, Monitor da 23.8″, Full HD Display 1080P, Bassa emissione di luce blu, Design elegante, Connessione semplice e veloce, Nero, Versione Italiana In offerta a 127,90 € – invece di 128,00 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

HUAWEI MateView GT 34” Monitor Ultrawide curvo gaming, 165Hz, 21:9 WQHD 3440 x 1440, 3K+, 1500R, Doppio altoparlante SoundBar 5W, Controllo touch volume, doppio microfono 360°, USB-C, HDMI, DP, Nero In offerta a 499,00 € – invece di 549,00 €

sconto 9% – fino al scadenza sconosciuta

TOSING 008 Microfono Karaoke Bluetooth wireless, volume maggiore 10W, più basso, 3-in-1 Microfono portatile con doppio altoparlante per Android/PC (Argento) In offerta a 33,99 € – invece di 33,99 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Behringer XENYX Q1002USB In offerta a 79,00 € – invece di 79,00 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Guzzini Set Borsa Termica con Contenitore Salvafreschezza On The Go, Verde Mela, Borsa 22 x 18 x h22 cm, Contenitore 19.6 x 19.6 x h7 cm, 1400 cc In offerta a 13,84 € – invece di 18,90 €

sconto 27% – fino al 22 nov 21

RENPHO Purificatore d’Aria con H13 Filtro HEPA, 88m², Elimina 99,97% di Allergeni Polline Polvere Fumo Odori Dander di Pet, 26dB Modalità di Sonno Timer Luce Notturna Indicatore di Controllo Filtri In offerta a 111,99 € – invece di 139,99 €

sconto 20% – fino al 8 nov 21

EBL 1.2V AA Batterie Ricaricabili con 1200 cicli, Pile Ricaricabili da 2800mAh Ni-MH con Comodo Astuccio, Confezione da 8 pezzi In offerta a 14,44 € – invece di 19,99 €

sconto 28% – fino al 8 nov 21

SkullCap® BMX & Casco per Skater Casco – Bicicletta & Monopattino Elettrico, Design: Ace of Spades, Taglia: L (58-61 cm) In offerta a 35,20 € – invece di 49,90 €

sconto 29% – fino al 7 nov 21

Honor Magic Earbuds Cuffie In-Ear Auricolari Wireless Bluetooth Senza Fili, Microfoni Integrati, Cancellazione del Rumore,Touch Control Blu In offerta a 59,49 € – invece di 79,99 €

sconto 26% – fino al 8 nov 21

Tronsmart Onyx Apex Cuffie Bluetooth Senza Fili In Ear, Auricolari True Wireless Bluetooth ANC Cuffie Stereo con Cancellazione del Rumore, Custodia di Ricarica, cVc 8.0, Microfono In offerta a 44,79 € – invece di 67,20 €

sconto 33% – fino al 6 nov 21

Intex 26334 Piscina Rotonda, Grigio, 610X122 cm, 30079 L In offerta a 1004,35 € – invece di 1181,60 €

sconto 15% – fino al 8 nov 21

Intex 26364NP, Piscina con cornice rettangolare Ultra XTR, Multicolore, 732x366x132cm In offerta a 1019,99 € – invece di 1300,00 €

sconto 22% – fino al 8 nov 21

Angetube HD Gaming Webcam 1080P con Microfono, Webcam USB PC Streaming Webcam con videochiamate Widescreen e Supporto Skype OBS Xbox XSplit Facebook Youtube Compatibile con Mac OS e Windows In offerta a 26,98 € – invece di 79,95 €

sconto 66% – fino al 8 nov 21

Angetube Streaming HD Webcam 1080P con Anello di Luce, 967 USB PC autofocus Webcam con Doppio Microfono,videocamera per Mac Windows Portatile per conferenze e Giochi Xbox Skype OBS Twitch Youtube In offerta a 32,58 € – invece di 79,99 €

sconto 59% – fino al 8 nov 21

Medisana BS 445 Connect, Bilancia Digitale per Analisi Corporea 180 Kg, Bilancia Personale per La Misurazione del Grasso Corporeo, Acqua Corporea, Massa Muscolare e Peso Osseo con App In offerta a 22,99 € – invece di 84,95 €

sconto 73% – fino al 8 nov 21

Medisana PS 470 Bilancia Personale Digitale Xl fino a 250 kg, Bilancia da Bagno in Vetro di Sicurezza Temperato e Spegnimento Automatico In offerta a 30,99 € – invece di 54,95 €

sconto 44% – fino al 8 nov 21

Medisana BU 535 Misuratore di Pressione Sanguigna Braccio Superiore, Visualizzazione dell’Aritmia per la Misurazione Precisa della Pressione Sanguigna e la Misurazione del Polso con Uscita Vocale In offerta a 29,99 € – invece di 64,95 €

sconto 54% – fino al 8 nov 21

Medisana MC 810 Riscaldamento dei Sedili Coprisedile Auto, Coprisedile Massaggiante con Massaggio a Vibrazione, 9 Programmi di Massaggio, Coprisedile Massaggiante con 3 Intensità In offerta a 35,99 € – invece di 69,95 €

sconto 49% – fino al 8 nov 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).