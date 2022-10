Offerte Amazon 6 ottobre fino al 70% su Apple, Steelseries, yeedi, Ticwatch, Medisana, Vimar

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

Attenzione! i prezzi base riferiti ai prodotti Apple sono ora quelli del nuovo listino in vigore fino al 7 Settembre e quindi lo sconto è maggiore.

Verificate anche la disponibilità sia di Airpods Pro 2 che di iPhone 14 e iPhone 14 Pro, Apple Watch 8, SE 2022 e Apple Watch Ultra.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento

In offerta a 2032,60 € – invece di 2349,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Argento

In offerta a 2399,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale

In offerta a 2399,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale

In offerta a 1349,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte

In offerta a 1349,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale

In offerta a 2699,00 € – invece di 3079,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale

In offerta a 1499,00 € – invece di 1709,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 512GB SSD)

In offerta a 899,00 € – invece di 1049,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD)

In offerta a 699,00 € – invece di 819,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple iPhone SE (64 GB) – Mezzanotte (3a Generazione)

In offerta a 487,00 € – invece di 559,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Ultra GPS + Cellular, Cassa 49 mm in titanio con Alpine Loop color galassia – Small

In offerta a 1099,00 € – invece di 1099,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Pencil (Prima Generazione)

In offerta a 89,00 € – invece di 99,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

OPPO A16, Tripla Fotocamera I.A. 13+2+2MP, Display 6.52” 60HZ, Batteria 5000mAh, Ricarica rapida 10W, RAM 4GB + ROM 64GB Espandibile, cavo dati OPPO Tipo-C, Versione Italiana, Crystal Black

In offerta a 149,99 € – invece di 179,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro Scheda Di Memoria microSDXC Da 256 Gb E Adattatore SD, Fino A 170 Mb/Sec, Rosso Nero

In offerta a 41,64 € – invece di 48,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kingston DataTraveler Exodia DTX/32GB-2P Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con cappuccio protettivo e anello portachiavi in colori multipli

In offerta a 9,99 € – invece di 9,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Spigen ArcHybrid Mag Caricabatterie Wireless magnetico portatile 5000mAh Power Bank compatibile con iPhone iPhone 14 13 12 Plus Pro Max Mini USB C Caricatore wireless [Cavo USB C incluso]

In offerta a 32,49 € – invece di 49,99 €

sconto 35% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

NEEWER Kit microfono USB, microfono a condensatore supercardioide Plug & Play 192kHz/24-Bit con braccio e supporto antiurto per YouTube Vlogging, giochi, podcasting con zoom, NW-8000-USB, nero

In offerta a 27,29 € – invece di 36,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Vimar 16494 Idea Comando connesso VIEW Wireless con uscita a relè, per tapparella con lamelle orientabili, controllo da remoto, doppia tecnologia Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0

In offerta a 41,30 € – invece di 66,20 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Vimar 19597 Arké Gateway connesso IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di VIEW Wireless, mediante Cloud e App, 2 moduli

In offerta a 67,34 € – invece di 101,60 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Vimar 14597 Plana Gateway connesso IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di VIEW Wireless, mediante Cloud e App, 2 moduli

In offerta a 69,00 € – invece di 96,75 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

VIMAR 03982 Modulo relè tapparella connesso IoT, per tapparella con orientamento delle lamelle, controllo da remoto, doppia tecnologia Bluetooth e Zigbee, grigio

In offerta a 49,00 € – invece di 55,62 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Tryone Porta Cellulare, Supporto Cellulare Letto – Collo Oca Supporto Regolabile per iPhone, Telefono, Samsung, Huawei, Switch, Google Pixel e Smartphone, Lunghezza Complessiva 90cm/35 Pollic

In offerta a 14,39 € – invece di 22,99 €

sconto 37% – fino a 9 ott 22

Click qui per approfondire

Tryone Supporto Tablet Letto: Collo Oca Supporto Regolabile per iPad Pro 12.9, 10.5, 9.7, iPad Air Mini, Switch, Galaxy Tab, Huawei Mediapad, Altri Tablets, Lunghezza Complessiva 100cm/39.4 Pollici

In offerta a 19,19 € – invece di 24,99 €

sconto 23% – fino a 9 ott 22

Click qui per approfondire

SBS Auricolari True Wireless Stereo Sport Races con archetti in silicone per allernarsi, custodia di ricarica 350 mAh, gommini taglia S/M/L inclusi, controlli touch, 3 ore di musica e chiamate, Nero

In offerta a 48,20 € – invece di 69,95 €

sconto 31% – fino a 16 ott 22

Click qui per approfondire

yeedi k700 Robot aspirapolvere Lavapavimenti, Grande serbatoio della polvere da 600ml, 2-in-1 Aspira e Lava, Aspirazione 2000Pa, navigazione smart, Ideale per Peli di Animali, tappeti e pavimenti

In offerta a 139,99 € – invece di 229,99 €

sconto 39% – fino a 9 ott 22

Click qui per approfondire

Samsung Caricatore Wireless Charger Single Fast Charging 2.0 con Power Adapter 25W, Bianco

In offerta a 32,50 € – invece di 65,90 €

sconto 51% – fino a 16 ott 22

Click qui per approfondire

[2022-2a Generazione] Miracase Porta Cellulare Auto e Supporto Cellulare Flessibile , Per Presa D’aria Dell’Auto Porta Smartphone Universale Compatibile con iPhone 13/14 e Samsung Xiaomi

In offerta a 14,44 € – invece di 25,99 €

sconto 44% – fino a 9 ott 22

Click qui per approfondire

Miracase Porta Cellulare Auto Magnetico , Supporto Telefono Auto Calamita?Per Presa D’aria?Dell’Auto Porta Smartphone Universale , Compatibile con iPhone 14/iPhone 13 e Samsung e Xiaomi

In offerta a 14,10 € – invece di 22,99 €

sconto 39% – fino a 9 ott 22

Click qui per approfondire

Miracase Porta Cellulare Auto [Design 3-Volte-Stabile] Per Presa D’aria Dell’Auto , Supporto Cellulare Auto Universale Compatibile con iPhone / Samsung /Xiaomi/HuaWei e Tutti i Telefoni da 4-7″

In offerta a 16,95 € – invece di 29,99 €

sconto 43% – fino a 9 ott 22

Click qui per approfondire

Miracase Porta Cellulare Auto e Supporto Cellulare Flessibile, Per Presa D’aria Dell’Auto Porta Smartphone Universale Compatibile con iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max, Argento

In offerta a 16,10 € – invece di 25,99 €

sconto 38% – fino a 9 ott 22

Click qui per approfondire

Miracase Porta Cellulare Universale per Auto 4 in 1,?Stabile e Forte Aspirazione?, Grado Militare, Supporto Telefono Auto di Cruscotto, Parabrezza e Presa d’Aria, Compatibile con Tutti gli Telefoni

In offerta a 20,39 € – invece di 32,99 €

sconto 38% – fino a 9 ott 22

Click qui per approfondire

tomtoc Custodia per MacBook Air M2/M1 13 pollici 2022-2018, MacBook Pro M2/M1 13 pollici 2022-2016, borsa a tracolla per notebook per 12,9″ iPad Pro 2021-2018, 12,3″ Surface Pro X/8/7

In offerta a 30,59 € – invece di 35,99 €

sconto 15% – fino a 9 ott 22

Click qui per approfondire

tomtoc 13-13.5 Pollici Custodia Borsa a Tracolla per 13.3″ Old MacBook Air A1466 A1369, 13″ MacBook PRO Retina A1502 A1425, 12,9″ iPad PRO, 13.5″ Surface Laptop, Blu Scuro

In offerta a 30,59 € – invece di 35,99 €

sconto 15% – fino a 9 ott 22

Click qui per approfondire

tomtoc Borsa per laptop borsa a tracolla 15/15,6/16 pollici Lenovo ThinkPad/Acer Aspire/HP notebook borsa per laptop borsa per notebook business valigetta donna e uomo, Nero

In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino a 9 ott 22

Click qui per approfondire

Seven Zaino – The Double Breakbeat, Multicolor – 2In1 Reversibile, Grigio – Cuffie Incluse – Schienale Doppio Imbottito

In offerta a 47,29 € – invece di 59,00 €

sconto 20% – fino a 14 ott 22

Click qui per approfondire

Ticwatch Pro 3 Ultra GPS Smartwatch Orologio Intelligente Qualcomm SDW4100 e Mobvoi Dual Processor System Wear OS Smart Watch for Men Blood Oxygen IHB AFiB Detection Fatigue Assessment

In offerta a 226,74 € – invece di 299,99 €

sconto 24% – fino a 20 ott 22

Click qui per approfondire

TicWatch Pro 3 GPS Smartwatch Unisex, Wear OS by Google, Display a doppio strato 2.0, Batteria a lunga durata, Nero (Shadow Black)

In offerta a 162,00 € – invece di 299,99 €

sconto 46% – fino a 20 ott 22

Click qui per approfondire

Ticwatch Smartwatch Pro 3 LTE, Wear OS di Google, piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100, monitoraggio del sonno della frequenza cardiaca e NFC

In offerta a 181,49 € – invece di 359,99 €

sconto 50% – fino a 20 ott 22

Click qui per approfondire

Ticwatch E3 Smartwatch Smart Watch da uomo Wear OS Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Platform e sistema a doppio processore Mobvoi Google Pay GPS Cardiofrequenzimetro

In offerta a 160,00 € – invece di 199,99 €

sconto 20% – fino a 20 ott 22

Click qui per approfondire

TicWatch Pro 3 Ultra 4G/LTE Smartwatch Connessione cellulare Qualcomm SDW4100 e Mobvoi Dual Processor System Wear OS for Men Blood Oxygen IHB AFiB Detection (funzione LTE non disponibile in Italia)

In offerta a 287,99 € – invece di 359,99 €

sconto 20% – fino a 20 ott 22

Click qui per approfondire

SteelSeries Arctis 5, Cuffie da gioco con illuminazione RGB e tecnologia surround DTS Headphone:X v2.0 per PC e PlayStation 5, Nero

In offerta a 89,99 € – invece di 129,99 €

sconto 31% – fino a 10 ott 22

Click qui per approfondire

SteelSeries Tusq – Cuffie da gioco mobili in-ear – Doppio microfono con microfono a braccio staccabile – Auricolari dal design ergonomico con sospensione – Per dispositivi mobili

In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino a 10 ott 22

Click qui per approfondire

SteelSeries Arctis 3 Console – Cuffie stereo da gioco cablate per PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, VR, Android e iOS – Nero

In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino a 10 ott 22

Click qui per approfondire

SteelSeries Aerox 3 Wireless Onyx (2022) – Mouse da gaming super leggero – 68g Design resistente all’acqua – 200 ore di durata della batteria

In offerta a 69,99 € – invece di 109,99 €

sconto 36% – fino a 10 ott 22

Click qui per approfondire

Steelseries Rival 3 Wireless, Mouse Da Gioco Wireless, Oltre 400 Ore Di Autonomia, Dual Wireless 2 -4 Ghz E Bluetooth 5.0, Nero

In offerta a 34,99 € – invece di 59,99 €

sconto 42% – fino a 10 ott 22

Click qui per approfondire

Steelseries Rival 3 Mouse da Gioco, Sensore Ottico Truemove Core da 8.500 Cpi, 6 Tasti Programmabili, Tasti Split Trigger, PC, Cablata, Nero

In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino a 10 ott 22

Click qui per approfondire

SteelSeries Mouse da gioco wireless Aerox 5 – Ultra leggero 74g – 9 pulsanti – Bluetooth/2,4 GHz – 180 ore di durata della batteria – IP54 resistente all’acqua – PC/MAC – FPS, MOBA, Battle Royale

In offerta a 99,99 € – invece di 149,99 €

sconto 33% – fino a 10 ott 22

Click qui per approfondire

SteelSeries Prime – Prestazioni Esports Mouse di Gaming – Sensore ottico TrueMove Pro da 18.000 CPI – Switch ottici magnetici

In offerta a 29,99 € – invece di 69,99 €

sconto 57% – fino a 10 ott 22

Click qui per approfondire

SteelSeries Prime Mini – Prestazioni Esports Mouse di Gaming – Switch magneto-ottici – Fattore di forma mini

In offerta a 29,99 € – invece di 54,00 €

sconto 44% – fino a 10 ott 22

Click qui per approfondire

medisana BS 444 connect, bilancia digitale per analisi corporea 180 kg, bilancia personale per la misurazione del grasso corporeo, acqua corporea, massa muscolare e peso osseo con App

In offerta a 22,99 € – invece di 76,16 €

sconto 70% – fino a 10 ott 22

Click qui per approfondire

medisana PM 100 pulsossimetro misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue, pulsossimetro a dito con display OLED e funzionamento one-touch

In offerta a 22,99 € – invece di 50,95 €

sconto 55% – fino a 10 ott 22

Click qui per approfondire

medisana TM A79 termometro a infrarossi senza contatto, termometro clinico, termometro frontale senza contatto per adulti, bambini e neonati

In offerta a 21,99 € – invece di 39,95 €

sconto 45% – fino a 10 ott 22

Click qui per approfondire

medisana TM 750 digitale 6in1 termometro clinico Termometro auricolare per neonati, bambini e adulti, termometro frontale con allarme visivo di febbre, funzione di memoria e misurazione di liquidi

In offerta a 25,99 € – invece di 35,10 €

sconto 26% – fino a 10 ott 22

Click qui per approfondire

medisana BU 535 Voice sfigmomanometro da braccio superiore, misurazione precisa della pressione sanguigna e del polso con uscita vocale, indicatore di battito cardiaco irregolare

In offerta a 33,99 € – invece di 66,95 €

sconto 49% – fino a 10 ott 22

Click qui per approfondire

medisana BU 546 connect sfigmomanometro da braccio superiore, misurazione precisa della pressione sanguigna e app Bluetooth, indicatore di battito cardiaco irregolare

In offerta a 37,99 € – invece di 59,95 €

sconto 37% – fino a 10 ott 22

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).