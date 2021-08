Offerte Amazon 7 agosto fino al 55%: Apple, Philips Hue, Yamay, Beko, Teccpo

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento In offerta a 1570,00 € – invece di 1719,00 €

sconto 9% – fino al 07 agosto

Logitech MX ERGO Mouse Trackball Wireless Ergonomico, Bluetooth o 2.4 GHz con Ricevitore USB Unifying, Angolo Trackball Regolabile, Scorrimento Preciso, Batteria Ricarica USB-C, PC/Mac/iPadOS, Nero In offerta a 64,99 € – invece di 114,99 €

sconto 43% – fino al 07 agosto

DJI Mavic Mini Combo Drone Leggero e Portatile, Batteria 30 Minuti, Distanza 2 Km, Gimbal 3 Assi, 12 MP, Video HD 2.7K, EU Plug In offerta a 379,00 € – invece di 499,00 €

sconto 24% – fino al 07 agosto

Novità Apple iPhone 12 mini (128GB) – nero In offerta a 729,00 € – invece di 889,00 €

sconto 18% – fino al 07 agosto

Philips Hue White, Lampadine LED Intelligenti, con Bluetooth, Luce bianca calda, Attacco E27, 9W, 3 Pezzi [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 32,98 € – invece di 44,98 €

sconto 27% – fino al 07 agosto

Philips Lighting Hue White Starter Kit con 2 Lampadine Attacco E27, con Bluetooth, Luce Bianca Calda Dimmerabile + 1 Bridge Hue Controllo Completo del Sistema, Bianco [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 39,99 € – invece di 79,90 €

sconto 50% – fino al 07 agosto

JBL Flip 5 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Bluetooth Impermeabile IPX7, Compatibile con JBL PartyBoost, fino a 12 Ore di Autonomia, Grigio In offerta a 79,89 € – invece di 129,00 €

sconto 38% – fino al 7 ago 2021

YAMAY Orologio Fitness Donna Saturimetro Alexa Integrata Contapassi Cardiofrequenzimetro da polso Fitness Tracker Android iOS, Modalità Nuoto, Visibile al Sole, Meteo, Personalizza il Quadrante In offerta a 32,29 € – invece di 49,99 €

sconto 35% – fino al 8 ago 2021

YAMAY Orologio Fitness Donna Uomo Saturimetro Alexa Integrata Contapassi Cardiofrequenzimetro da polso Fitness Tracker Android iOS, Modalità Nuoto, Visibile al Sole, Meteo, Personalizza il Quadrante In offerta a 32,29 € – invece di 49,99 €

sconto 35% – fino al 8 ago 2021

Batterie VARTA Power on Demand AAA Micro (pacco scorta da 100 in confezione – smart, flessibili e potenti – peres. per accessori PC, dispositivi di domotica o torce) In offerta a 29,60 € – invece di 34,99 €

sconto 15% – fino al 15 ago 2021

Beko WUX71232WI-IT Lavatrice Standard – 7 kg, 1200 giri/min, Motore ProSmart? Inverter, Classe D In offerta a 249,99 € – invece di 329,00 €

sconto 24% – fino al 23 ago 2021

Beko Lavastoviglie DFN16425X – Capacità 14 Coperti, Classe energetica E, Larghezza 60 cm, colore Acciaio Inox In offerta a 299,99 € – invece di 319,99 €

sconto 6% – fino al 23 ago 2021

Beko – HSA29540N – Congelatore 284 Lt, Classe E, autonomi senza corrente 67H, 38dBA In offerta a 319,99 € – invece di 349,00 €

sconto 8% – fino al 23 ago 2021

Beko WTXS61432WI/IT Lavatrice Slim Carica Frontale, Classe D, 1400 Giri, Prosmart Inverter In offerta a 259,99 € – invece di 289,99 €

sconto 10% – fino al 23 ago 2021

HTE7726XA-IT – Lavasciuga SLIM a Vapore SteamCure 7kg + 4kg – nuova classe D – 1400 giri – Prosmart Inverter In offerta a 369,99 € – invece di 449,99 €

sconto 18% – fino al 23 ago 2021

HTV8736XS-IT – Lavasciuga VAPORE SteamCure 8kg + 5kg – classe D – 1400 giri – ProSmart Inverter In offerta a 389,99 € – invece di 449,99 €

sconto 13% – fino al 23 ago 2021

Miele TSD 363 MODERN LIFE, Asciugatrice Libera Installazione, A++, Pompa di Calore, Carico Frontale, 8 kg, Bianco In offerta a 899,00 € – invece di 1.299,00 €

sconto 31% – fino al 13 ago 2021

Shark Anti Hair Wrap Scopa Elettrica con Filo e con Flexology (HZ500EU), Viola In offerta a 226,07 € – invece di 269,99 €

sconto 16% – fino al 17 ago 2021

Utility Diadora – Scarpa da Lavoro Bassa Glove Text Low S1P HRO Sra per Uomo e Donna (EU 43) In offerta a 66,20 € – invece di 107,00 €

sconto 38% – fino al 15 ago 2021

Utility Diadora – Scarpa da Lavoro Bassa Glove Text Low S1P HRO Sra per Uomo e Donna (EU 42) In offerta a 66,20 € – invece di 107,00 €

sconto 38% – fino al 15 ago 2021

TECCPO Kit di Riparazione Pneumatici, 100 Pezzi Kit Riparazione Pneumatici Auto, Accessorio con Manometro, Guanti, Disponibile per Tutti i Pneumatici Tubeless su Auto, Motocicletta, Jeep, Camion In offerta a 23,79 € – invece di 49,99 €

sconto 52% – fino al 8 ago 2021

Trapano Avvitatore a Batteria, TECCPO Brushless 60Nm Trapano a Percussione 18V, 2 Batterie 2.0Ah, 30min Caricatore Rapido, 21+3 Coppie, 2 Velocità Variabile 0-500/0-2000 giri/min, 35 Accessori In offerta a 127,49 € – invece di 179,99 €

sconto 29% – fino al 8 ago 2021

Trapano Avvitatore Batteria, TECCPO Brushless 60Nm Trapano a Percussione 18V, 2 Batteries 2.0Ah, 30min Caricatore Rapido, 21+3 Coppie, 35 Accessori Gratuiti In offerta a 127,49 € – invece di 179,99 €

sconto 29% – fino al 8 ago 2021

Reolink 4K Kit Videosorveglianza IP PoE, Intelligente Rilevamento di persone e veicoli, 8CH 2TB NVR e 6X 8MP Telecamera Esterno PoE Impermeabile, Visione Notturna, Registrazione 24/7, RLK8-810B6-A In offerta a 638,34 € – invece di 839,99 €

sconto 24% – fino al 8 ago 2021

Reolink 4MP Kit Videosorveglianza PoE, 8CH 2TB NVR con 4X 4MP Telecamera Esterno IP PoE Impermeabile, Sistema di Sorveglianza con Visione Notturna di 30 Metri, Registrazione 24/7, RLK8-410B4-4MP In offerta a 311,99 € – invece di 419,99 €

sconto 26% – fino al 8 ago 2021

Reolink Telecamera Solare 3G/4G Sim Esterno Senza Fili con Batteria Ricaricabile, Videocamera con 355°/ 140° Pan&Tilt, 1080P Visione Notturna Starlight Time Lapse, Reolink Go PT con Pannello Solare In offerta a 279,19 € – invece di 348,99 €

sconto 20% – fino al 8 ago 2021

Reolink Telecamera WiFi Esterno a Batteria Ricaricabile o a Energia Solare, 1080P Visione Notturna Starlight, Rilevamento PIR, Audio a due Vie, con Slot di Scheda Micro SD, Argus 2 con Pannello Solare In offerta a 99,99 € – invece di 138,99 €

sconto 28% – fino al 8 ago 2021

Reolink Sistema di Videocamere di Sorveglianza PoE NVR 8 Canali 4K o 5MP o 4MP Super HD con 2TB Hard Drive Registrazione 24×7 RLN8-410 In offerta a 211,99 € – invece di 259,99 €

sconto 18% – fino al 8 ago 2021

Reolink Sistema di Videocamere di Sorveglianza PoE NVR 16 Canali 4K o 5MP o 4MP Super HD con 3TB Hard Disk Registrazione 24×7 RLN16-410 In offerta a 287,99 € – invece di 359,99 €

sconto 20% – fino al 8 ago 2021

Reolink 2 Pezzi 5MP Telecamera Poe Esterno Dome Supporto Audio e Slot per Scheda Micro SD, Telecamera IP Esterno Impermeabile IP66 e Rilevamento Movimento, Visione Nottura IR 30m, RLC-520-5MP In offerta a 92,79 € – invece di 115,99 €

sconto 20% – fino al 8 ago 2021

Reolink 4K Kit Videosorveglianza IP Poe, Intelligente Rilevamento di Persone e Veicoli, 8CH 2TB NVR e 4X 8MP Telecamera Esterno Poe Impermeabile, Visione Notturna, Registrazione 24/7, RLK8-820D4-A In offerta a 535,99 € – invece di 669,99 €

sconto 20% – fino al 8 ago 2021

OSRAM Goccia Lampadine LED, 15 W Equivalenti 150 W, Attacco E27, Luce Naturale 4000K, Confezione da 6 Pezzi In offerta a 51,99 € – invece di 105,99 €

sconto 51% – fino al 30 ago 2021

Osram LED Star Full Glass Par16 120° CW Gu10 Bli, 50 W, Luce Neutra 4000K, Confezione da 10, unità In offerta a 26,49 € – invece di 58,99 €

sconto 55% – fino al 30 ago 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).