Offerte Amazon 7 aprile fino al 44%: LG, SanDisk, FireTV, Samsung

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che fino al 12 aprile restano in sconto anche diversi prodotti Kensington, Honeywell, LEGO, LG, Pattex.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Datacolor SpyderX Pro – Calibrazione del monitor progettata per fotografi e designer (SXP100) In offerta a 130,70 € – sconto 17%

– fino al 07 aprile

TACKLIFE Avvitatore Batteria 12V Leggerezza Trapano avvitatore 2 Batterie da 2000mAh 1 Ora Ricarica Rapida 2 Velocità 19 Coppie Regolabili 1 Modalità da Forare PCD03B In offerta a 45,04 € – sconto 18%

– fino al 07 aprile

TaoTronics Lampada da Scrivania LED, Lampada da Tavolo 14W, 5 Livelli Dimmerabili, 4 modalità Pannello di Controllo Sensibile, Porta di Ricarica USB per iPhone, iPad, Smartphone, Tablet In offerta a 30,59 € – sconto 39%

– fino al 07 aprile

Lampada da Specchio 40CM, SOLMORE Lampada da Bagno 700LM 8W IP44, Luce per Trucco Bianco 6000K 220V, Applique da Specchio per Specchietti, Bagno, Camera da Letto (Senza Interruttore) [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 16,99 € – sconto 29%

– fino al 07 aprile

Idropulsore Dentale, Portatile Ricaricabile USB Professionale Irrigatore Dentale con 3 Modalità 4 Beccucci IPX7 Impermeabile Serbatoio 230ml Irrigatore Orale per Pulizia Dentale Igiene In offerta a 22,09 € – sconto 15%

– fino al 07 aprile

YAGALA Ciabatta Multipresa Intelligente con 3 Presa 3 Porte USB, Compatibile con Alexa/Google Assistant/IFTTT, Supporta Protezione da Sovraccarico/App Controllo Remoto per Android IOS e Android 13A In offerta a 19,99 € – sconto 17%

– fino al 07 aprile

ESR – Custodia per iPad 10.2 2019 (7a Generazione), Trifold Smart Case, Auto Sleep/Wake con Supporto Leggero, Cover Posteriore Rigida per iPad 7a Generazione 2019, Oro Rosa In offerta a 9,34 € – sconto 15%

– fino al 07 aprile

Orangeck Stazione di Ricarica con Caricatore Wireless, 8 Porte Base di Ricarica (Una QC 3.0 e Un Type-C) Caricatore USB con LED Schermo USB Charger per iPhone Samsung Huawei Smartphone e Tablet – In offerta a 26,96 € – sconto 27%

– fino al 07 aprile

LABISTS Raspberry Pi 4 Custodia, Alimentatore 5.1V3A, Ventola, HDMI, 3 Dissipatori di Calore, Cacciavite Magnetico, Accessori per Raspberry Pi 4 In offerta a 14,44 € – sconto 42%

– fino al 07 aprile

Spioncino Digitale per Porta Schermo LCD 8,9 cm Porta Spettatori , High Pixel Peehole Fotocamera con Visione Notturna Grandangolare + Video Record + Photo Campanello Home Security Inclusa Scheda SD 8G In offerta a 45,82 € – sconto 15%

– fino al 07 aprile

Samsung S24F350 Monitor per PC 24 pollici Risoluzione 1920 x 1080, Full HD, 60 Hz D-Sub, HDMI, Pannello PLS, Nero In offerta a 106,33 € – sconto

– fino al

Samsung Monitor S24D330 Monitor Computer 24” Full HD, 1920 x 1080, 60 Hz, 1 ms, Game Mode, D-sub, Cavo HDMI Incluso, Nero In offerta a 94,00 € – sconto 44%

– fino al

LG OLED55B9PLA.AEU Smart TV, Piattaforma (OS), WebOS 4.5, da 55 Pollici, 4K [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 1135,00 € – sconto

– fino al

LG TV OLED AI+ Soundbar, OLED55B9PLA + SL5Y, Smart TV 55″ , 4K Cinema HDR con Dolby Vision e Dolby Atmos + Soundbar SL5Y Digital Wireless Subwoofer 2.1 ch [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 1299,00 € – sconto 24%

– fino al

Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione | Lettore multimediale In offerta a 44,99 € – sconto 25%

– fino al

LG TV LED 4K AI Ultra HD,49UM7400PLB, Smart TV 49″, 4K Active HDR [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 369,00 € – sconto 16%

– fino al

Sandisk Extreme Scheda di Memoria Microsdxc da 64 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, Fino a 160 MB/Sec, Classe 10, Uhs-I, U3, V30 In offerta a 21,09 € – sconto

– fino al

LIEVITO ISTANTANEO GR 500 – In offerta a 11,00 € – sconto 31%

– fino al 07 aprile

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

