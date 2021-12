Offerte Amazon 7 dicembre fino al 53% su Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi, TP-Link, Toshiba

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple iPhone 13 (128GB) – Azzurro In offerta a 922,63 € – invece di 922,63 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Magic Mouse In offerta a 69,00 € – invece di 75,00 €

sconto 8% – fino al scadenza sconosciuta

2021 Apple Watch SE (GPS) Cassa 40 mm in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 298,99 € – invece di 309,00 €

sconto 3% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio blu con Cinturino Sport blu abisso – Regular In offerta a 409,00 € – invece di 439,00 €

sconto 7% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio blu con Cinturino Sport blu abisso – Regular In offerta a 429,00 € – invece di 469,00 €

sconto 9% – fino al scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy A03s Smartphone Android, Display Infinity-V HD+ da 6,5 Pollici, 3 GB di RAM e 32 GB di Memoria Interna Espandibile, Batteria da 5.000 mAh, White [Versione Italiana] In offerta a 129,00 € – invece di 159,90 €

sconto 19% – fino al scadenza sconosciuta

OPPO A94 Smartphone 5G, 173g, Display 6.43″ AMOLED, 4 Fotocamere 48MP, RAM 8GB + ROM 128GB, Batteria 4310mAh, Ricarica VOOC 30W, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Cosmo Blue In offerta a 269,99 € – invece di 369,99 €

sconto 27% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56”, Tracciamento Sport, Resistente all’Acqua Fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero In offerta a 34,99 € – invece di 44,99 €

sconto 22% – fino al scadenza sconosciuta

INIU Power Bank, 10500mAh 22,5W PD3.0 QC4.0 Powerbank a Ricarica Rapida Display LED Caricatore Portatile più Sottile con Portacellulare & Torcia, per iPhone 13 12 Samsung S21 S20 ECC.【Versione 2022】 In offerta a 19,54 € – invece di 22,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Power Bank, INIU Ultra Compact 10000mAh 22.5W PD 3.0 QC4.0 LED Display 10000mAh Powerbank, Mini Batteria Esterna con 3 uscite da 5V/3A Powerbank per iPhone 13 AirPods iPad Samsung Xiaomi HUAWEI ECC. In offerta a 23,74 € – invece di 24,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Lemorele Hub USB C Ethernet – 6 in 1, Spazio Alluminio Adattatore USB C Hub con HDMI 4K, 2 USB 3.0, Ricarica Rapida PD 100 W, Adattatore MacBook Air/PRO M1, iPad M1, Chromecast, Switch, PS4, Windows In offerta a 26,99 € – invece di 27,77 €

sconto 3% – fino al scadenza sconosciuta

TP-Link TL-SG105 Switch 5 Porte Gigabit, 10/100/1000 Mbps, Plug & Play, Nessuna Configurazione Richiesta, Struttura in Acciaio In offerta a 16,98 € – invece di 17,99 €

sconto 6% – fino al scadenza sconosciuta

Adattatore USB a Ethernet, BENFEI USB 3.0 a RJ45 1000Mbps Gigabit Ethernet LAN Adattatore, Compatibile per Laptop, PC con Windows7/8/10, XP, Vista, Mac[Guscio in alluminio e cavo in nylon] In offerta a 11,89 € – invece di 13,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

TP-Link Archer MR600 Router 4G+ Cat6 300Mbps, Wi-Fi AC1200 Dual Band, MicroSIM, Porta LAN/WAN Gigabit, Senza configurazione, Tecnologia TP-Link OneMesh In offerta a 109,99 € – invece di 149,90 €

sconto 27% – fino al scadenza sconosciuta

JETech Pellicola Protettiva Compatibile con iPad 9/8/7 (10,2 Pollici, Modello 2021/2020/2019, 9/8/7 Generazione), Vetro Temperato In offerta a 10,16 € – invece di 11,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Dual Drive Go, Unità USB Flash Type-C, 128 GB, Nero In offerta a 18,98 € – invece di 36,99 €

sconto 49% – fino al scadenza sconosciuta

TOSHIBA HDTB410EK3AA Canvio Basics, Disco Rigido Esterno Portatile, USB 3.0, 1 TB, Nero In offerta a 39,40 € – invece di 41,00 €

sconto 4% – fino al scadenza sconosciuta

Hoidokly Caricatore Wireless 3 in 1 Ricarica Wireless Supporto di Caricabatterie Senza Fili Docking per Apple Watch 7/6/5/4/3/2/1, iPhone 13/13 Pro/12/11/XS/X/8 e AirPods Pro(Nessun iWatch Cavo) [Classe di efficienza energetica A++] In offerta a 32,99 € – invece di 38,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Anpollo Tappetino Mouse Gaming Grande Mouse Pad XXL 900x400mm con Base in Gomma Antiscivolo Nero – Modello World Map In offerta a 12,74 € – invece di 14,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Lettore di schede 4 in 1 SD/Micro SD/MS/CF, BENFEI Compact USB-C/USB 3.0 a SD/Micro SD/MS/CF Card Reader Adapter In offerta a 11,04 € – invece di 12,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Trust Gaming GXT 232 Mantis Microfono USB per Streaming, Shock-Mount, Filtro Pop e Treppiede, Microfono per PC, Computer, PS4, PS5, Podcast, Vlog – Nero In offerta a 26,00 € – invece di 39,99 €

sconto 35% – fino al scadenza sconosciuta

Marvel’s Spider-Man – PlayStation 4 In offerta a 29,89 € – invece di 46,80 €

sconto 36% – fino al scadenza sconosciuta

Philips Hue White Lampadina LED Smart, con Bluetooth, E27, 9.5W, Dimmerabile, 1100 Lumen, 2 Pezzi In offerta a 29,90 € – invece di 29,90 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Avvitatore Elettrico 6N.m, HYCHIKA Cacciavite Elettrico (Par max 6 N.m, 3.6 V, 2.0 Ah) Luce a LED come Torcia, Chiave a Cricchetto, Caricatore Cavo, 36 Accessori, Custodia In offerta a 27,19 € – invece di 27,99 €

sconto 3% – fino al scadenza sconosciuta

48 Mascherine FFP2 Certificate CE Colorate Made in Italy BFE ≥99% Mix di 6 Colori Mascherina FFP2 Blu, Arancioni, Rosse, Nere, Azzurre e Verdi Pluri Certificata ISO 13485 e 9001 In offerta a 29,99 € – invece di 34,79 €

sconto 14% – fino al scadenza sconosciuta

Ibiza Port10VHF-BT-WH Impianto audio portatile cassa attiva (500 Watt, ingressi USB SD MP3, 2 microfoni, cuffie, batteria integrata, telecomando) – nero, 10” – 500W In offerta a 141,85 € – invece di 249,00 €

sconto 43% – fino al 21 dic 21

Ibiza – Port12VHF-BT – SISTEMA SONORO PORTATILE 12”/30CM CON USB-MP3, REC, VOX, BLUETOOTH, 2 MICROFONI VHF In offerta a 162,99 € – invece di 199,00 €

sconto 18% – fino al 21 dic 21

Ibiza Port15VHF-BT Impianto audio portatile cassa attiva, ingressi USB SD MP3, Nero, 15” – 800W In offerta a 221,99 € – invece di 359,00 €

sconto 38% – fino al 21 dic 21

PORT12UHF-MKII – Ibiza – SISTEMA AUDIO PORTATILE STAND-ALONE 12” / 700W CON 2 MICROFONI UHF, USB-MP3, VOX E BLUETOOTH In offerta a 245,99 € – invece di 299,90 €

sconto 18% – fino al 21 dic 21

eufy Robot Aspirapolvere RoboVac 11S (Slim), BoostIQ, Super-Sottile, Forte Aspirazione Fino a 1300Pa, Silenzioso, Autopulente, Pulisce Pavimenti e Tappeti di Media Altezza In offerta a 139,99 € – invece di 179,99 €

sconto 22% – fino al 12 dic 21

Telecamera wi-fi interno eufy Security 2K, videosorveglianza domestica, AI per il riconoscimento di persone/animali, assistenza vocale, visione notturna, non richiede HomeBase, microSD non inclusa In offerta a 32,99 € – invece di 39,99 €

sconto 18% – fino al 12 dic 21

EZVIZ BC1 Telecamere a Batteria 1080p Telecamera WiFi Esterno, Batteria Durata di 365 Giorni,100% Senza Fili, Visione Notturna a Colori, PIR, Audio Bidirezionale, Alexa, Kit da 3 telecamere con 1 Base In offerta a 349,99 € – invece di 399,99 €

sconto 13% – fino al 17 dic 21

EZVIZ – Telecamera IP interna motorizzata 2K – visione a 360° – Rilevamento di movimento – Visione notturna 10m – App Mobile – C6N 4MP Ezviz In offerta a 52,99 € – invece di 68,99 €

sconto 23% – fino al 17 dic 21

Garmin – Sensore di cadenza pedalata, Bluetooth e ANT+ In offerta a 29,90 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 20 dic 21

Garmin ETREX 32x – Navigatore portatile a colori da 2,2″ e mappa TopoActive preinstallata, GPS/GLONASS, Altimetro barometrico, 8 GB espandibili In offerta a 209,90 € – invece di 249,99 €

sconto 16% – fino al 20 dic 21

Garmin Fenix 6 Solar – GPS Smartwatch Multisport 42mm, Display 1,2”, HR e saturazione ossigeno al polso, Pagamento contactless Garmin Pay, Schermo Solar Power Glass, Colore Nero/Siver In offerta a 519,90 € – invece di 749,99 €

sconto 31% – fino al 20 dic 21

Garmin Instinct Solar, Tidal Blue – Smartwatch Gps Ultra-Resistente con Ricarica Solare, Cardio, Pulseox, App Multisport In offerta a 259,90 € – invece di 399,99 €

sconto 35% – fino al 20 dic 21

Garmin Lily Sport – Smartwatch Piccolo ed Elegante, 34 mm, Monitoraggio 24/7, App Fitness e Sport, Cream Gold & White In offerta a 174,90 € – invece di 199,99 €

sconto 13% – fino al 20 dic 21

Garmin Vivoactive 4 Smartwatch GPS, Music, Garmin Pay, Wi-Fi, Diametro: 4,5 cm, Lunghezza: ca. 24 cm, Grigio (Grey Silver) In offerta a 224,90 € – invece di 299,99 €

sconto 25% – fino al 20 dic 21

BERING Donna Analogico Quarzo Classic Collection Orologio con Cinturino in Acciaio Inossidabile & Vetro Zaffiro 10122-265 In offerta a 82,04 € – invece di 149,00 €

sconto 45% – fino al 13 dic 21

BERING Uomo Analogico Quarzo Titanium Collection Orologio con Cinturino in Titanio & Vetro Zaffiro 11739-727 In offerta a 140,39 € – invece di 229,00 €

sconto 39% – fino al 13 dic 21

Asmodee – Exploding Kittens: Party Pack, Gioco di Carte, Edizione in Italiano, 8543 In offerta a 21,85 € – invece di 29,90 €

sconto 27% – fino al 14 dic 21

Asmodee – Pandemic Legacy: Season 0, Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 8397 In offerta a 52,41 € – invece di 79,90 €

sconto 34% – fino al 14 dic 21

Asmodee Star Wars: Orlo Esterno Gioco da Tavolo, Colore, 9095 In offerta a 48,36 € – invece di 64,90 €

sconto 25% – fino al 14 dic 21

Asmodee-Il Signore degli Anelli-Viaggi nella Terra di Mezzo: Sentieri dell’Ombra-Espansione Gioco da Tavolo Edizione in Italiano (10703 Italia) In offerta a 55,49 € – invece di 79,90 €

sconto 31% – fino al 14 dic 21

Oral-B Smart 4 4900 Spazzolino Elettrico Ricaricabile, Rosa e Nero Connesso con Bluetooth, 2 Testine di Ricambio In offerta a 79,99 € – invece di 169,90 €

sconto 53% – fino al 14 dic 21

Oral-B Sensitive Clean Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 8 pezzi, Clean & Care, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere, Bianco In offerta a 22,99 € – invece di 29,99 €

sconto 23% – fino al 14 dic 21

Oral-B Pro 2 Spazzolino Elettrico 2 Modalità di Spazzolamento, 1 Testina, Batteria Litio, Custodia da Viaggio, Idea Regalo, Design Special Edition, Nero In offerta a 39,99 € – invece di 79,99 €

sconto 50% – fino al 14 dic 21

Oral-B iO 7n Go Electric Spazzolino Elettrico Pulizia Professionale, Sbiancante Denti, Protezione Gengive, 1 Testina, Custodia Viaggio, Batteria Litio, Idea Regalo, Bianco/Nero In offerta a 149,90 € – invece di 249,00 €

sconto 40% – fino al 14 dic 21

Oral-B Special Edition iO 8, Go Electric, Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolin con Tecnologia Magnetica, Display a Colori, 1 Testina, 1 Astuccio, Viola In offerta a 169,99 € – invece di 220,99 €

sconto 23% – fino al 14 dic 21

Oral-B Genius X Spazzolino Elettrico 6 Modalità di spazzolamento, Protegge le Gengive, Azione Sbiancante, Intelligenza Artificiale, 1 Testina, Batteria Litio Idea Regalo, Bianco e Rose Gold In offerta a 99,99 € – invece di 115,53 €

sconto 13% – fino al 14 dic 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).