Offerte Amazon 7 dicembre fino al 53% su Apple, yeedi, Duracell, HP, Dell, Oppo, Amazon Echo

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

E non dimenticate queste ancora valide.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia

In offerta a 949,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Lettore per fotocamere da Lightning a scheda SD

In offerta a 28,99 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Adattatore Apple per fotocamere da Lightning a USB 3

In offerta a 41,18 € – invece di 41,18 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 709,00 € – invece di 859,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 489,00 € – invece di 549,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 1099,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Cinturino Ocean bianco. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 929,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 709,00 € – invece di 859,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 128,99 € – invece di 159,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB‑C da 96W

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 13 mini) – Giallo Marigold In offerta a 26,99 € – invece di 59,00 €

sconto 54% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop color galassia – Medium. Fitness tracker, GPS di precisione, batteria a lunghissima durata In offerta a 929,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 489,00 € – invece di 549,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in acciaio inossidabile color argento con Cinturino Sport bianco In offerta a 579,00 € – invece di 789,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse – Superficie Multi‑Touch nera ​​​​​​​ In offerta a 97,99 € – invece di 109,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

TECLAST Tablet Android 11 P80T Tablets 8 Pollici, 3GB RAM 32GB ROM, Allwinner A133 Quad Core, 1280×800 HD IPS, 2.4/5.0GHz WiFi 6+Type C+Bluetooth 5.0+TF (512 GB TF)

In offerta a 67,99 € – invece di 99,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Smart Monitor M5 (S27BM502), Flat 27”, 1920×1080, Full HD, Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, IoT Hub, WiFi, HDMI

In offerta a 199,90 € – invece di 299,00 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Smart Monitor M7 (S43Bm700), Flat 43”, 3840X2160 (Uhd 4K), Piattaforma Smart Tv (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Nero, 24.71 x 96.55 x 62.94 cm; 10.6 Kg

In offerta a 439,00 € – invece di 609,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore – Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto – Nero (Opaco)

In offerta a 209,00 € – invece di 399,95 €

sconto 48% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie MZ-V8P1T0B 980 PRO SSD Interno da 1TB, compatibile con Playstation 5, PCIe NVMe M.2, Nero

In offerta a 139,00 € – invece di 139,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Fossil Smartwatch Gen 6 Connected da Uomo con Wear OS by Google, Frequenza Cardiaca, Notifiche per Smartphone e NFC

In offerta a 206,99 € – invece di 206,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Focusrite Vocaster Two — Interfaccia per la registrazione di podcast per un conduttore e un ospite. Due ingressi microfono e due uscite cuffie con gain automatico, funzione Enhance e muto

In offerta a 225,00 € – invece di 338,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Blue Snowball Microfono USB per Registrazione, Streaming, Podcast, Gaming su PC e Mac, Mic a Condensatore con Modelli Polari Cardioide e Omnidirezionale e Design Retrò Elegante – Argento

In offerta a 68,90 € – invece di 84,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

NOKLEAD Igrometro Termometro per interni – Indicatore digitale con sensore di monitoraggio della temperatura, Portable misuratore di umidità accurato per Ambiente Stanza monitoraggio (Bianco)

In offerta a 13,99 € – invece di 27,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics – Batterie alcaline AA 1.5 Volt, Performance, confezione da 48 (l’aspetto potrebbe variare dall’immagine)

In offerta a 13,42 € – invece di 13,42 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics – Batterie alcaline AAA 1.5 Volt, Performance, confezione da 36 (l’aspetto potrebbe variare dall’immagine)

In offerta a 9,29 € – invece di 9,29 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Stazione di ricarica wireless Amazon Basics da 15 W con certificazione Qi

In offerta a 17,84 € – invece di 22,26 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Duracell – Optimum AA, Batterie Stilo Alcaline, confezione da 12, 1.5 V LR6 MX1500

In offerta a 11,48 € – invece di 14,99 €

sconto 23% – fino a 8 dic 22

Duracell – Optimum AAA, Batterie Ministilo Alcaline, confezione da 12, 1.5 V LR03 MX2400

In offerta a 11,48 € – invece di 14,99 €

sconto 23% – fino a 8 dic 22

Duracell – Plus AA, Batterie Stilo Alcaline, confezione da 18, 1.5 volt LR6 MN1500

In offerta a 12,69 € – invece di 15,99 €

sconto 21% – fino a 12 dic 22

Duracell – Plus AAA, Batterie Ministilo Alcaline, Confezione da 24, 1.5 volt LR03 MN2400

In offerta a 16,49 € – invece di 19,99 €

sconto 18% – fino a 12 dic 22

Duracell – Plus AAA, Batterie Ministilo Alcaline, Confezione da 18, 1.5 volt LR03 MN2400

In offerta a 12,69 € – invece di 15,99 €

sconto 21% – fino a 12 dic 22

Duracell Batteria Ricaricabile Aa 2500 Mah Mignon Hr6, Nimh 1,2 V, Confezione Da 4, ?Bronzo Nero, 4 x 1 x 1 cm; 100 grammi

In offerta a 11,49 € – invece di 14,99 €

sconto 23% – fino a 12 dic 22

Duracell – Rechargeable AAA 750mAh, Batterie Ministilo Ricaricabili 750 mAh, confezione da 8

In offerta a 16,49 € – invece di 19,90 €

sconto 17% – fino a 12 dic 22

yeedi vac hybrid Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Aspira&Lava 2 in 1, Aspirazione Potenza 2500Pa, Pulizia Personalizzata, Barriere Virtuali, Controllo App & Alexa

In offerta a 189,99 € – invece di 299,99 €

sconto 37% – fino a 18 dic 22

yeedi vac max, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Aspira&Lava 2 in 1, Aspirazione 3000Pa, Autonomia 200 min, Pulizia Personalizzata, Barriere virtuali (aggiornamento 2 hybird)

In offerta a 239,99 € – invece di 399,99 €

sconto 40% – fino a 18 dic 22

yeedi mop Station 2 in 1, robot pulitore mop e aspirapolvere, stazione autolavante, mop pressurizzato, 2500 Pa, navigazione visiva, rilevamento tappeti

In offerta a 499,99 € – invece di 699,99 €

sconto 29% – fino a 18 dic 22

yeedi vac 2 pro, robot aspirapolvere e lavapavimenti con lavaggio oscillante, 3000Pa, rilevamento ostacoli 3D, Runtime 240 min, Aspira e Lava con mappatura intelligente per Peli di Animali

In offerta a 309,99 € – invece di 499,99 €

sconto 38% – fino a 18 dic 22

ANYCUBIC Wash and Cure 2.0 Macchina, per Modello di Stampante 3D a Resina Photon Mono/Mars, 2 in 1 Secchio di Lavaggio e UV Curing Box per Modello 405nm/356nm

In offerta a 135,99 € – invece di 249,99 €

sconto 46% – fino a 11 dic 22

ANYCUBIC Stampante 3D Resina Bianco 1000g, UV 405nm Veloce LCD Fotopolimerizzante Resina Fotopolimerica Standard per Stampa 3D

In offerta a 27,99 € – invece di 39,99 €

sconto 30% – fino a 11 dic 22

Dell, Pc Portatile Notebook Pronto All’Uso, Display 14″ FullHD, Intel Core i5, Ram 8 Gb, SSD 256 Gb, Computer Portatile Con Pacchetto Office 2021, tastiera retroilluminata, W 11 Pro (Ricondizionato)

In offerta a 349,00 € – invece di 399,00 €

sconto 13% – fino a 20 dic 22

Dell, Pc Desktop Pronto All’Uso, Computer Pc Fisso Intel i5, Ram 16Gb, SSD 512Gb, Pacchetto Office 2021, Windows 11 Pro e Chiavetta WI-Fi (Ricondizionato)

In offerta a 199,00 € – invece di 249,00 €

sconto 20% – fino a 20 dic 22

HP G9, Pc Portatile Notebook Pronto All’Uso, Cpu Intel® Core? i5 12Th 4.4 GHz, Ram 20Gb, SSD + HDD 1256Gb, Incluso Pacchetto Office 2021 e W11 Pro

In offerta a 629,00 € – invece di 729,00 €

sconto 14% – fino a 20 dic 22

Hp 255 G8 notebook portatile, ram 16 gb ddr4, sshd da 628 gb display fullhd 15.6″, amd 3020, Wi-fi, 3 usb, Win 11 pro, libre office, pronto all’uso

In offerta a 365,00 € – invece di 449,00 €

sconto 19% – fino a 20 dic 22

HP 250 G8, Pc portatile notebook silver, Display Full HD da 15,6″, cpu Intel i3 di 11Th, ram da 16 Gb, SSHD 756 Gb, Windows 11 Pro, Office Pro, computer portatile, Layout Italiano, pronto all’uso

In offerta a 449,00 € – invece di 539,00 €

sconto 17% – fino a 20 dic 22

Mobvoi Home Treadmill Pro, Tapis Roulant Elettrico Pieghevole, Compatibile con Smartwatch, Percorsi di Allenamento Virtuali, Tapis Roulant Elettrico Pieghevole Salvaspazio, Bluetooth, Nero

In offerta a 424,99 € – invece di 499,99 €

sconto 15% – fino a 21 dic 22

Corsair T3 Rush Poliestere Sedia Gaming da Ufficio, Tessuto Esterno Morbido Traspirante, al Cuscino Cervicale Regolabile, Supporto Lombare in Memory Foam, Tela, Grigio E Nero, Normale

In offerta a 218,39 € – invece di 329,90 €

sconto 34% – fino a 20 dic 22

Echo Dot (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con integrazione Alexa – Tessuto antracite

In offerta a 24,99 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino a 28 dic 22

Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante intelligente con integrazione Alexa | Bianco ghiaccio

In offerta a 29,99 € – invece di 59,99 €

sconto 50% – fino a 28 dic 22

Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) con orologio | Altoparlante intelligente con orologio e integrazione Alexa | Azzurro tenue

In offerta a 39,99 € – invece di 69,99 €

sconto 43% – fino a 28 dic 22

Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante intelligente con integrazione Alexa | Blu notte

In offerta a 29,99 € – invece di 59,99 €

sconto 50% – fino a 28 dic 22

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Blu notte

In offerta a 39,99 € – invece di 84,99 €

sconto 53% – fino a 28 dic 22

Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Bianco ghiaccio

In offerta a 74,99 € – invece di 129,99 €

sconto 42% – fino a 28 dic 22

Echo Show 10 (3ª generazione) | Schermo intelligente in HD con movimento e Alexa, Bianco ghiaccio

In offerta a 189,99 € – invece di 249,99 €

sconto 24% – fino a 28 dic 22

Echo Show 15 | Schermo intelligente Full HD da 15,6?, progettato per l?organizzazione della tua famiglia

In offerta a 219,99 € – invece di 249,99 €

sconto 12% – fino a 28 dic 22

Meccano, Multimodello da 5 – Veicolo a Retrocarica, kit di costruzioni da 175 Pezzi, dagli 8 Anni

In offerta a 12,99 € – invece di 19,99 €

sconto 35% – fino a 14 dic 22

EDITRICE GIOCHI – RISIKO – Risiko classico – Gioco da tavolo di strategia – Gioco in scatola per adulti e bambini – A partire dai 10 anni – Board game da 3 a 6 giocatori – Per sfide in famiglia

In offerta a 21,16 € – invece di 36,99 €

sconto 43% – fino a 14 dic 22

EDITRICE GIOCHI – Jumanji – Jumanji classico – Gioco da tavolo in legno – Gioco in scatola d’avventura, per adulti e bambini – Board game da 2 a 4 giocatori – Per sfide in famiglia

In offerta a 25,99 € – invece di 39,99 €

sconto 35% – fino a 14 dic 22

EDITRICE GIOCHI, RisiKo! Napoli, classico gioco da tavolo di strategia, edizione originale ambientata a Napoli, board game da 4 giocatori e per adulti e bambini dai 10 anni in su

In offerta a 30,99 € – invece di 36,99 €

sconto 16% – fino a 14 dic 22

Editrice Giochi, Essere o Non Essere , il più classico tra i giochi da tavolo per indovinare chi sei! per bambini e famiglie, dai 7 anni in su, Board game da 3 a 6 giocatori – Per sfide in famiglia

In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino a 14 dic 22

Editrice Giochi, Risiko! BATMAN DC, Gioco di Strategia, Gioco da Tavolo, dagli 10 anni in su,

In offerta a 41,99 € – invece di 53,99 €

sconto 22% – fino a 14 dic 22

Nokia G21 Smartphone 4G 128GB, 4GB RAM, Display 6.5″ 90Hz HD+, Tripla Camera 50 Mp, Batteria 5050 mAh, Ricarica Rapida, Dual Sim, Nordic Blue, Versione con Cavo USB Type-C Aggiuntivo 1m

In offerta a 159,90 € – invece di 199,99 €

sconto 20% – fino a 14 dic 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).