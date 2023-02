Offerte Amazon 7 febbraio fino al 58% su Apple, Bluetti, iRobot, Govee, Corsair, Lacie

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple iPhone 13 mini (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 910,00 € – invece di 959,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 970 € – invece di 1179,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 899,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1049,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1307,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iMac (24″, Chip M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento In offerta a 1469,00 € – invece di 1809,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 773,99 € – invece di 899,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1349,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 16GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 3111,00 € – invece di 3329,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1359,99 € – invece di 1629,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 599,99 € – invece di 669,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 549,99 € – invece di 589,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad Pro (11″, Wi-Fi, 2TB) – Grigio siderale (3ª generazione) In offerta a 1560,00 € – invece di 2109,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Cinturino Ocean color mezzanotte. Fitness tracker, GPS di precisione, batteria a lunghissima durata In offerta a 890,99 € – invece di 1009,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS + Cellular, 44mm) con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 375,00 € – invece di 399,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 509,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 469,00 € – invece di 549,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag In offerta a 29,90 € – invece di 39,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 129,99 € – invece di 159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi + Ethernet con 128GB di archiviazione (3ª generazione) In offerta a 189,00 € – invece di 189,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore USB-C da 140W In offerta a 72,90 € – invece di 105,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Cavo di ricarica USB-C (2m) In offerta a 21,00 € – invece di 25,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 9,00 € – invece di 10,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,00 € – invece di 119,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia MagSafe trasparente per iPhone 14 Pro Max ​​​​​​​ In offerta a 49,00 € – invece di 59,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

bbb

Corsair T2 Road Warrior ? Sedia gaming in Similpelle (Facile da Assemblare, Perno Regolabile in Altezza, Braccioli con Movimento 4D, Schienale Ampliato Reclinabile) Nero In offerta a 277,10 € – invece di 389,90 €

sconto 29% – fino a 19 feb 23

Click qui per approfondire

LaCie Rugged Mini, 1 TB, Hard Disk Esterno, Resistente agli Urti e alle Cadute, per PC e Mac, incl. USB-C senza cavo USB-A, Arancione/Grigio, 2 anni Rescue Services (LAC301558) In offerta a 84,99 € – invece di 99,99 €

sconto 15% – fino a 10 feb 23

Click qui per approfondire

ESR Cover Trasparente compatibile con iPhone 14 Plus, Custodia sottile in silicone e in TPU antiurto, Resistente all’ingiallimento, serie Project Zero, Trasparente In offerta a 6,23 € – invece di 9,99 €

sconto 38% – fino a 18 feb 23

Click qui per approfondire

ESR HaloLock Caricabatterie Wireless con CryoBoost per Auto, Compatibile con iPhone Serie 14/13/12/MagSafe e Le custodie magnetiche, Ricarica Veloce, Ventola di Raffreddamento, Nero Opaco In offerta a 39,09 € – invece di 42,99 €

sconto 9% – fino a 6 feb 23

Click qui per approfondire

ESR HaloLock Caricabatterie Wireless Magnetico per Auto, Ricarica Veloce, Supporto per la Bocchetta dell’Aria, Compatibile con MagSafe per iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max e iPhone serie 13/12,Nero In offerta a 29,74 € – invece di 36,99 €

sconto 20% – fino a 12 feb 23

Click qui per approfondire

ESR HaloLock Mini Power Bank Wireless con Cavalletto, capacità 5000mAh, Batteria MagSafe con Cavo USB-C, Compatibile con iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max e iPhone serie 13/12, Nero In offerta a 42,49 € – invece di 52,99 €

sconto 20% – fino a 6 feb 23

Click qui per approfondire

ESR HaloLock Mini Power Bank Wireless con Cavalletto, capacità 5000mAh, Batteria MagSafe con Cavo USB-C, Compatibile con iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 PRO Max y iPhone Serie 13/12, Bianco In offerta a 42,49 € – invece di 52,99 €

sconto 20% – fino a 6 feb 23

Click qui per approfondire

ESR HaloLock Supporto per telefono da cruscotto, Supporto per auto da parabrezza, Compatibile con iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/13/12 e MagSafe, Ricarica non supportata, Grigio metallizzato In offerta a 28,04 € – invece di 55,99 €

sconto 50% – fino a 6 feb 23

Click qui per approfondire

ESR Hub Portatile con Supporto 8-in-1, Supporto regolabile, Ricarica PD da 100W, 2 porte USB 3.0, HDMI 4K, Jack da 3,5 mm, Slot per SD/microSD, Compatibile con iPad 10, iPad Pro e altri iPad con USB-C In offerta a 51,84 € – invece di 61,99 €

sconto 16% – fino a 6 feb 23

Click qui per approfondire

BLUETTI Batteria Espandibile B300, 3072Wh LiFePO4 Batteria Pacco per Centrale Elettrica AC300/AC500/AC200MAX/AC200P/EB240/EP500Pro, DC e 100W USB-C, Batteria Extra per Domestico, Emergenza, Viaggio In offerta a 2299,00 € – invece di 2749,00 €

sconto 16% – fino a 14 feb 23

Click qui per approfondire

BLUETTI Centrale Elettrica Portatile EB3A, 268Wh LiFePO4 Batteria Backup 600W (1200W Picco) AC Uscita, Ricarica da 0-80% in 30 Minuti, Generatore Solare per Campeggio (Pannello Solare Opzionale) In offerta a 299,00 € – invece di 399,00 €

sconto 25% – fino a 14 feb 23

Click qui per approfondire

BLUETTI Centrale Elettrica Portatile EB55, 537Wh LiFePO4 Batteria Backup w/ 2 700W AC Uscite (1400W Picco), 100W Type-C, Generatore Solare per Campeggio, Emergenza (Pannello Solare Opzionale) In offerta a 649,00 € – invece di 699,00 €

sconto 7% – fino a 14 feb 23

Click qui per approfondire

BLUETTI Centrale Elettrica Portatile EB70, 716Wh LiFePO4 Batteria Backup, 2 1000W AC Uscite (1400W Picco) 100W Type-C, Generatore Solare per Campeggio, Viaggio, Off-grid (Pannello Solare Opzionale) In offerta a 749,00 € – invece di 749,00 €

sconto 0% – fino a 14 feb 23

Click qui per approfondire

BLUETTI Generatore Solare EB3A con PV120 Pannello Solare Incluso, 268Wh Centrale Elettrica Portatile 1 600W (1200W Picco) AC Uscia, LiFePO4 Batteria Backup per Campeggio all’Aperto, Emergenza In offerta a 599,00 € – invece di 769,00 €

sconto 22% – fino a 14 feb 23

Click qui per approfondire

BLUETTI Centrale Elettrica Portatile AC200MAX, 2048Wh LiFePO4 Batteria Backup, Espandibile a 8192Wh w/ 4 2200W AC Prese (4800W Picco), 30A RV, Generatore Solare per Campeggio, Domestico, Emergenza In offerta a 1899,00 € – invece di 2399,00 €

sconto 21% – fino a 14 feb 23

Click qui per approfondire

BLUETTI Centrale Elettrica Portatile AC200P, 2000Wh LiFePO4 Batteria Backup w/ 2 2000W AC Uscite (4800W Picco), Generatore Solare per Campeggio, Domestico, Emergenza (Solare Pannello Non Incluso) In offerta a 1699,00 € – invece di 1999,00 €

sconto 15% – fino a 14 feb 23

Click qui per approfondire

BLUETTI Generatore Solare EB70 e PV120 Pannello Solare, 716Wh Centrale Elettrica Portatile 2 230V/1000W AC Uscite, Pannello Solare da 120W, LiFePO4 Batteria Backup per Campeggio, Emergenza In offerta a 949,00 € – invece di 1099,00 €

sconto 14% – fino a 14 feb 23

Click qui per approfondire

BLUETTI Generatore Solare EB70 e PV200 Pannello Solare, 716Wh Centrale Elettrica Portatile 2 230V/1000W AC Uscite, Pannello Solare da 200W, LiFePO4 Batteria Backup per Campeggio, Emergenza In offerta a 1099,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 19% – fino a 14 feb 23

Click qui per approfondire

iRobot Roomba 692 Robot Aspirapolvere con Connessione Wi-Fi, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Sistema di Pulizia ad Alte Prestazioni con Dirt Detect, Smart Home e Controllo con App, Grigio Scuro In offerta a 199,99 € – invece di 299,00 €

sconto 33% – fino a 14 feb 23

Click qui per approfondire

iRobot Roomba i1152 Robot aspirapolvere connesso, due spazzole in gomma multisuperficie, suggerimenti personalizzati, compatibile con assistente vocale, ideale per animali domestici, tortora In offerta a 349,90 € – invece di 459,00 €

sconto 24% – fino a 14 feb 23

Click qui per approfondire

iRobot Roomba I7+ (I7556) Robot Aspirapolvere Wifi, Svuotamento Automatico, Adatto per chi ha Animali Domestici, Memorizza la Planimetria della Casa, Programmabile, Contenitore Lavabile, 33 W, Argento In offerta a 659,90 € – invece di 999,00 €

sconto 34% – fino a 14 feb 23

Click qui per approfondire

Govee Glide RGBIC Smart Wall Light, Decorazioni per la Casa con Sincronizzazione Musicale per Giochi e Streaming, Oltre 40 Scene Dinamiche, Alexa e Google Assistant, 6 Pezzi e 1 Angolo In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino a 12 feb 23

Click qui per approfondire

Govee LED Striscia, 10m RGB con 44 Tasti Telecomando IR, 20 Colori 6 Modalità, Luci Colorate per Decorazioni, Cucina, Bar, Festa, 12V, 1.5A In offerta a 19,59 € – invece di 28,99 €

sconto 32% – fino a 12 feb 23

Click qui per approfondire

Govee Retroilluminazione 2m TV, Striscia LED RGB USB con App Control, Led Monitor 7 Modalità 16 Milioni Colori DIY per HDTV da 40-60 Pollici, 4 × 50cm, 5V, 2A In offerta a 13,59 € – invece di 15,99 €

sconto 15% – fino a 12 feb 23

Click qui per approfondire

Govee RGBIC Neon Strisica LED con Controllo App, Sincronizzazione di Musica, Striscia Luminosa Colorosa DIY, Funziona con Alexa e Google Assistant, 3m Neon Striscia Led per Cucina, Giochi In offerta a 62,99 € – invece di 89,99 €

sconto 30% – fino a 12 feb 23

Click qui per approfondire

Govee Smart LED Light Bars, WiFi RGBIC TV Retroilluminato con Fotocamera, Lampada da Gioco Sincronizza con la Musica, Funziona con Alexa Google Assistant, LED Play per PC TV 27-45 Pollici DreamView P1 In offerta a 70,54 € – invece di 82,99 €

sconto 15% – fino a 12 feb 23

Click qui per approfondire

Govee Striscia LED 10 Metri, Bluetooth RGB LED Striscia Dimmerabile Colorati Controllo App In offerta a 15,29 € – invece di 17,99 €

sconto 15% – fino a 12 feb 23

Click qui per approfondire

Govee Striscia LED RGBIC 5 Metri, Strisce Bluetooth Dimmerabile, Luci LED Colorati Controllo App, 64 Scene Sincronizza Musica per DIY Casa Soggiorno Cucina Feste Gaming Decorazione In offerta a 18,19 € – invece di 25,99 €

sconto 30% – fino a 12 feb 23

Click qui per approfondire

Govee Striscia LED Smart 5m, Strisce LED WiFi RGB Compatibile con Alexa e Google Smart Home, Luci LED Colorati APP Sincronizzazione con La Musica per Decorare La Casa Camera Da Letto Party Bar Gaming In offerta a 18,19 € – invece di 21,99 €

sconto 17% – fino a 12 feb 23

Click qui per approfondire

Govee Striscia LED, Smart WiFi RGB Compatibile con Alexa e Google Assistant, App Controllato Musica, Multicolore per casa, Bar, Festa, 12V 5m In offerta a 22,39 € – invece di 27,99 €

sconto 20% – fino a 12 feb 23

Click qui per approfondire

Striscia LED Auto con APP, Govee Luci LED Interne per Auto con 48 LEDs 9 Colori Multicolore Impermeabile, Musica sotto il cruscotto Kit di illuminazione, Controllo APP, DC 12V In offerta a 16,99 € – invece di 40,49 €

sconto 58% – fino a 12 feb 23

Click qui per approfondire

Bresser NightSpyDIGI Pro HD 1877493 – Visore notturno digitale 3,6 x 250 m/940 nm IR (invisibile), colore: nero In offerta a 161,00 € – invece di 299,00 €

sconto 46% – fino a 14 feb 23

Click qui per approfondire

Bresser 1821051 Dachkant Binocular Condor 10 x 50 Impermeabile con Riempimento di Azoto e Rivestimento Multistrato Ur, Nero In offerta a 129,00 € – invece di 256,00 €

sconto 50% – fino a 14 feb 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).

bbb