Offerte Amazon 7 febbraio fino al 77%: WD, Netgear, Philips, SanDisk, Netgear, Xiaomi

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in offerta

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Western Digital WD My Passport Go SSD Portatile, 1 TB, Blu (Bordo Cobalto) In offerta a 119,99 € – invece di 258,99 €

sconto 54% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

Western Digital WD My Passport SSD Portatile con Tecnologia NVMe, USB-C, Fino a 1.050 MB/s in Lettura, Fino a 1000 MB/s in Scrittura, Nuova Generazione, 500 GB,Rosso In offerta a 89,99 € – invece di 159,99 €

sconto 44% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

Western Digital WD My Passport SSD Portatile con Tecnologia NVMe, USB-C, Fino a 1.050 MB/s in Lettura, Fino a 1000 MB/s in Scrittura, Nuova Generazione, 1TB, Rosso In offerta a 164,99 € – invece di 260,99 €

sconto 37% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

Western Digital Gaming Drive Accelerated per Xbox One, Unità Esterna Rapida e Portatile, 500 GB, Nero In offerta a 109,99 € – invece di 132,99 €

sconto 17% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

SanDisk Scheda MicroSDXC UHS-I per Nintendo Switch 256 GB, Prodotto con Licenza Nintendo, 256 GB, Nuova Versione, Giallo In offerta a 49,99 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO SSD NVMe portatile da 2 TB, USB-C, velocità di lettura e scrittura fino a 2.000 MB/s, resistente e impermeabile (IP55) In offerta a 379,99 € – invece di 504,99 €

sconto 25% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 400 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-3, U3, V30 In offerta a 99,99 € – invece di 186,99 €

sconto 47% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

SanDisk Scheda Extreme PRO CFexpress Tipo B, 256 GB, fino a 1.700 MB/sec, per filmati RAW 4K In offerta a 369,99 € – invece di 565,99 €

sconto 35% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

SanDisk HIGH Endurance Scheda microSDXC 256 GB per Videosorveglianza Domestica e Dashcam, con Adattatore SD, fino a 100MB/s in Lettura e 40MB/s in Scrittura, Class 10, U3, V30 In offerta a 44,99 € – invece di 105,99 €

sconto 58% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

SanDisk iXpand Go 256 GB Unità Flash USB per Backup di iPhone e iPad, nero In offerta a 79,99 € – invece di 123,99 €

sconto 35% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO Scheda di Memoria da 512 GB, Velocità di Lettura fino a 170 MB/s, Classe 10, U3, V30 In offerta a 149,99 € – invece di 299,99 €

sconto 50% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Luxe Unità Flash da 128 GB, USB 3.1, Fino a 150 MB/sec In offerta a 28,79 € – invece di 49,99 €

sconto 42% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

SanDisk MAX Endurance Scheda microSDXC 64 GB per Videosorveglianza Domestica e Dashcam, con Adattatore SD, 30.000 ore di Endurance In offerta a 24,99 € – invece di 31,99 €

sconto 22% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

SanDisk iXpand Luxe Unità Flash 256 GB, 2-in-1 Lightning e connettori USB Type-C per iPhone e iPad In offerta a 109,99 € – invece di 141,99 €

sconto 23% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

SanDisk MAX Endurance Scheda microSDXC 256 GB per Videosorveglianza Domestica e Dashcam, con Adattatore SD, 120.000 ore di Endurance In offerta a 89,99 € – invece di 127,99 €

sconto 30% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

SanDisk iXpand Wireless Charger 256 GB, Caricabatterie Veloce da 10 W con Backup Automatico di Foto per Smartphone Apple e Android Compatibili con Tecnologia Qi In offerta a 129,99 € – invece di 160,99 €

sconto 19% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

SanDisk Scheda Extreme PRO CFexpress Tipo B, 512 GB, fino a 1.700 MB/sec, per filmati RAW 4K In offerta a 579,99 € – invece di 788,99 €

sconto 26% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

NETGEAR Orbi Router 4G con SIM LBR20, Modem 4G integrato per Connessione Internet Principale o di Backup, Copertura Fino a 125 m2 e Oltre 20 Dispositivi, WiFi AC2200 (Fino a 2.2 Gbps) In offerta a 339,00 € – invece di 399,99 €

sconto 15% – fino al 20 feb 2021

Click qui per approfondire

Netgear Modem 4G con slot sim, Backup automatico linea fissa, 2 Porte gigabit WAN (LB2120) In offerta a 126,99 € – invece di 159,90 €

sconto 21% – fino al 20 feb 2021

Click qui per approfondire

Netgear GS324P-100EUS Switch Unmanaged PoE+ Gigabit Ethernet 24 Porte, GS324P, con 16 PoE+ a 190 W, Desktop/Montaggio a Parete In offerta a 229,49 € – invece di 269,99 €

sconto 15% – fino al 7 feb 2021

Click qui per approfondire

Netgear Router WiFi Gaming XR500, Velocità AC2600, Ottimizzato per Fortnite, COD, FIFA e Tutti i Giochi più Famosi, Router per Fibra Nighthawk Pro Gaming In offerta a 219,99 € – invece di 299,90 €

sconto 27% – fino al 8 mar 2021

Click qui per approfondire

Netgear SRR60 Orbi Pro Router WiFi Mesh, copertura negozi, bar e uffici fino a 175 mq e 40 dispositivi collegati, sostituisce gli AP In offerta a 182,99 € – invece di 239,90 €

sconto 24% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

NETGEAR Ripetitore WiFi Mesh AC2200 EX7300, WiFi Extender Dual band, Porta Lan, Ripetitore WiFi wireless compatibile con modem fibra e adsl In offerta a 79,99 € – invece di 94,99 €

sconto 16% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

NETGEAR Ripetitore WiFi Mesh AC3000 EX8000, WiFi Extender Tri-Band, 4 porte Lan, Ripetitore WiFi wireless compatibile con modem Fibra e ADSL In offerta a 144,29 € – invece di 169,90 €

sconto 15% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi 9C Smartphone 2GB 32GB 6.53″ HD+ Dot Drop display 5000mAh (typ) AI Face Unlock 13 MP AI Triple telecamera [Versione globale] Blu In offerta a 99,90 € – invece di 129,90 €

sconto 23% – fino al 7 feb 2021

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi Note 9 PRO -Smartphone 6.67″ FHD+ DotDisplay (6GB RAM, 64GB ROM, Quad Camera , 5020mah Batteria, NFC) 2020 [Versione Italiana] – Colore Interstellar Grey In offerta a 219,90 € – invece di 269,90 €

sconto 19% – fino al 7 feb 2021

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi Note 9 PRO -Smartphone 6.67″ FHD+ DotDisplay (6GB RAM, 64GB ROM, Quad Camera , Alexa Hands-Free, 5020mah Batteria, NFC) 2020 [Versione Italiana], Verde (Tropical Green) In offerta a 219,90 € – invece di 269,90 €

sconto 19% – fino al 7 feb 2021

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi Note 9 PRO -Smartphone, DotDisplay (6GB RAM, 64GB ROM, Quad Camera , Alexa Hands-Free, 5020mah Batteria, NFC) 2020 [Versione Italiana] – Colore Glacier White In offerta a 219,90 € – invece di 269,90 €

sconto 19% – fino al 7 feb 2021

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi Note 9T 5G Smartphone, 4GB+64GB, 6,53? FHD+ DotDisplay 90 Hz, MediaTek Dimensity 800U, 48MP Triple Camera, 5000mAh, NFC, Nightfall Black In offerta a 229,90 € – invece di 269,90 €

sconto 15% – fino al 7 feb 2021

Click qui per approfondire

YAMAY Smartwatch Orologio Fitness Donna Uomo Smart Watch Android iOS Contapassi Cardiofrequenzimetro da polso Orologio Sportivo Bluetooth Touch Conta Calorie Activity Tracker IP68 con Cronometri In offerta a 33,99 € – invece di 59,99 €

sconto 43% – fino al 7 feb 2021

Click qui per approfondire

YAMAY Smartwatch Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Pressione Sanguigna Smart Watch Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Smartband Sportivo Activity Tracker per Android iOS Xiaomi Samsung Huawei In offerta a 21,99 € – invece di 36,99 €

sconto 41% – fino al 7 feb 2021

Click qui per approfondire

Nokia 3.4 DS 4/64 BLUE In offerta a 149,90 € – invece di 179,99 €

sconto 17% – fino al 7 feb 2021

Click qui per approfondire

Nokia 8.3 5G Smartphone con schermo da 6,81″, Dual Sim, fotocamera quadrupla con elementi ottici ZEISS, connettività 5G, Android One, Qualcomm Snapdragon, Polar Night, blu In offerta a 459,90 € – invece di 609,99 €

sconto 25% – fino al 7 feb 2021

Click qui per approfondire

Nokia 2.4 Smartphone HD+ da 6,5″, modalità Notturna, modalità Ritratto, durata della batteria di 2 giorni, sensore impronte digitali, design resistente, Android 10, Google Assistant Button, Charcoal In offerta a 129,90 € – invece di 159,99 €

sconto 19% – fino al 7 feb 2021

Click qui per approfondire

Nokia 2.4 Smartphone HD+ da 6,5″, modalità Notturna, modalità Ritratto, durata della batteria, di 2 giorni, sensore di impronte digitali, design resistente, Android 10, Google Assistant Button, Fjord In offerta a 129,90 € – invece di 159,99 €

sconto 19% – fino al 7 feb 2021

Click qui per approfondire

Moleskine Bundle Vertical Notebook Classic Pagina a Righe e Penna Go, Taccuino Copertina Rigida e Chiusura ad Elastico, Dimensione Large 13 x 21 cm, 192 Pagine, Rosso Scarlatto In offerta a 16,10 € – invece di 22,90 €

sconto 30% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

Moleskine Edizione Box in Pelle Notebook Classic Pagina a Righe – Taccuino Copertina Rigida in Pelle e Chiusura ad Elastico, Colore Avio, Dimensione Large 13 x 21 cm, 176 Pagine In offerta a 18,50 € – invece di 39,90 €

sconto 54% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

Panasonic RZ-S300WE-G Cuffie Bluetooth, Auricolari True Wireless, Ricarica Rapida, Compatibilità Assistenti Vocali, Sensore Touch, Fino a 30 Ore Autonomia con Custodia, Verde In offerta a 69,99 € – invece di 119,99 €

sconto 42% – fino al 7 feb 2021

Click qui per approfondire

Panasonic RZ-S300WE-K Cuffie Bluetooth, Auricolari True Wireless, Ricarica Rapida, Compatibilità Assistenti Vocali, Sensore Touch, Fino a 30 Ore Autonomia con Custodia, Nero In offerta a 69,99 € – invece di 119,99 €

sconto 42% – fino al 7 feb 2021

Click qui per approfondire

Panasonic RZ-S500WE-K Cuffie Bluetooth, Auricolari True Wireless, Cancellazione Rumore Dual Hybrid, Ricarica Rapida, Compatibilità Assistenti Vocali, Sensore Touch, Impermeabilità Acqua IPX4, Nero In offerta a 119,99 € – invece di 179,99 €

sconto 33% – fino al 7 feb 2021

Click qui per approfondire

Panasonic RZ-S500WE-W Cuffie Bluetooth, Auricolari True Wireless, Cancellazione Rumore Dual Hybrid, Ricarica Rapida, Compatibilità Assistenti Vocali, Sensore Touch, Impermeabilità Acqua IPX4, Bianco In offerta a 119,99 € – invece di 179,99 €

sconto 33% – fino al 7 feb 2021

Click qui per approfondire

Panasonic RP-TCA400E Cuffia per DECT, jack da 2.5mm, Nero In offerta a 13,99 € – invece di 19,99 €

sconto 30% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

Panasonic KX-TU150 Telefono Cellulare ad Utilizzo Facilitato, Pulsanti Grandi, Ampio Schermo a Colori da 2.4″, Pulsante SOS, Compatibilità con Apparecchi Acustici, Blu In offerta a 35,90 € – invece di 59,99 €

sconto 40% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

Panasonic KX-TU446EXR Telefono Cellulare Facilitato, Compatibile con Apparecchi Acustici, Ottimale per Anziani, Pulsanti Grandi Retroilluminati, Ampio Display, 600 Ore di Autonomia, Rosso In offerta a 66,99 € – invece di 89,99 €

sconto 26% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

Panasonic Kx-tu150exrn New Red Easy Phone 2.4″ In offerta a 35,90 € – invece di 59,99 €

sconto 40% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

Panasonic KX-TU446EXB Telefono Cellulare Facilitato, Compatibile con Apparecchi Acustici, Ottimale per Anziani, Pulsanti Grandi Retroilluminati, Ampio Display, 600 Ore di Autonomia, Nero In offerta a 66,99 € – invece di 89,99 €

sconto 26% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

Panasonic KX-TU446EXG Telefono Cellulare Facilitato, Compatibile con Apparecchi Acustici, Ottimale per Anziani, Pulsanti Grandi Retroilluminati, Ampio Display, 600 Ore di Autonomia, Grigio In offerta a 66,99 € – invece di 89,99 €

sconto 26% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

Panasonic KX-PRS120JTW Telefono Cordless Digitale (DECT) Singolo Premium Range con Segreteria telefonica, Bianco/Nero In offerta a 59,90 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

Panasonic KX-TU400EXG Telefono Cellulare ad Utilizzo Facilitato, Pulsanti Grandi Retroilluminati, Ampio Display da 2,4″, Batteria a Lunga Durata, Tasto per Chiamata Prioritaria con Vivavoce, Grigio In offerta a 40,99 € – invece di 59,99 €

sconto 32% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

Panasonic KX-TU400EXC Telefono Cellulare ad Utilizzo Facilitato, Ideale per Anziani, Pulsanti Grandi Retroilluminati, Ampio Display, Tasto per Chiamata Prioritaria con Vivavoce, Azzurro In offerta a 40,99 € – invece di 59,99 €

sconto 32% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

Panasonic KX-TU400EXR Telefono Cellulare ad Utilizzo Facilitato, Pulsanti Grandi Retroilluminati, Ampio Display da 2,4″, Batteria a Lunga Durata, Tasto per Chiamata Prioritaria con Vivavoce, Bordeaux In offerta a 40,99 € – invece di 59,99 €

sconto 32% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

Philips AZB798T/12 CD Soundmachine (Ricettore Musica, Bluetooth, USB Direct, Sintonizzatore FM, DAB+, 12 Watt), Nero In offerta a 102,99 € – invece di 159,99 €

sconto 36% – fino al 13 feb 2021

Click qui per approfondire

Philips DAB+ M2505/10 Radio Bluetooth, DAB+/UKW, Bluetooth Multipairing, Entrata audio da 3,5 mm, Driver Full Range da 2,75 pollici, Funzione di sveglia, Modello 2020/2021, Nero In offerta a 74,99 € – invece di 119,99 €

sconto 38% – fino al 13 feb 2021

Click qui per approfondire

Philips Cuffie In Ear True Wireless T2205BK/00 (Bluetooth In Ear, Assistente Vocale, Lunga Durata Batteria, Resistenza Agli Schizzi IPX4, Custodia di Ricarica Compatta) Nero – Modello 2020/2021 In offerta a 32,99 € – invece di 59,99 €

sconto 45% – fino al 13 feb 2021

Click qui per approfondire

Philips R5005/10 Radiosveglia Driver Dell’altoparlante Full-Range da 2.5″, Design Compatto, Radio DAB+/FM, Display Nero Lucido, Allarme Doppio, Modello 2020/2021 In offerta a 43,99 € – invece di 59,99 €

sconto 27% – fino al 13 feb 2021

Click qui per approfondire

Philips Cuffie In Ear True Wireless T2205RD/00 (Bluetooth In Ear, Assistente Vocale, Lunga Durata Batteria, Resistenza Agli Schizzi IPX4, Custodia di Ricarica Compatta) Rosso – Modello 2020/2021 In offerta a 43,99 € – invece di 59,99 €

sconto 27% – fino al 13 feb 2021

Click qui per approfondire

Philips S5505/00 Altoparlante Bluetooth Wireless con Microfono, Driver Full Range da 3.15″, Bluetooth 5.0, Resistente All’acqua IPX7, 12 Ore di Riproduzione, Modello 2020/2021, Grigio In offerta a 67,99 € – invece di 99,99 €

sconto 32% – fino al 13 feb 2021

Click qui per approfondire

Philips Rasoio Series 7000 Con Piattaforma Skiniq, Testine Contour Following Con Movimento In 360 Direzioni – 750 Gr In offerta a 142,99 € – invece di 159,99 €

sconto 11% – fino al 15 feb 2021

Click qui per approfondire

Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9901/13 Spazzolino Elettrico Sonico, Connesso all’App, con 1 Testina e Bicchiere di Ricarica In offerta a 170,99 € – invece di 259,99 €

sconto 34% – fino al 15 feb 2021

Click qui per approfondire

Philips Over Ear PH805BK/00 Cuffie auricolari (Bluetooth, Active Noise Cancelling, 30 ore durata della batteria, audio Hi-Res, microfono, Google Assistant) nero In offerta a 97,99 € – invece di 179,99 €

sconto 46% – fino al 13 feb 2021

Click qui per approfondire

Philips Radio via Internet R8805/10 DAB+ con Spotify Connect (Bluetooth, Allarme Doppio, Timer per Spegnimento Automatico, Base di Ricarica Wireless Qi per Cellulari, USB) Nero – Modello 2020/2021 In offerta a 108,99 € – invece di 149,99 €

sconto 27% – fino al 13 feb 2021

Click qui per approfondire

Philips S5305/00 Bluetooth Speaker, Altoparlante Bluetooth con microfono incorporato (Bluetooth 5.0, Impermeabile IPX7, 12 ore di durata, Luci LED multicolore), Nero – Modello 2020/2021 In offerta a 43,99 € – invece di 99,99 €

sconto 56% – fino al 13 feb 2021

Click qui per approfondire

Spigen Caricatore Wireless Veloce 10W Qi Certificato Compatibile per iPhone 12 Mini PRO Max SE 2020 11 11 PRO 11 PRO Max XS XR XS Max Galaxy S20 S10 Note 20 Ultra Ricarica Wireless Veloce In offerta a 16,99 € – invece di 26,99 €

sconto 37% – fino al 7 feb 2021

Click qui per approfondire

Sony ICD-PX240 Registratore Digitale Mono, Altoparlante Integrato, Jack Cuffie e Microfono, Memoria 4 GB, Batteria fino a 32 Ore, Nero/Grafite In offerta a 32,99 € – invece di 60,00 €

sconto 45% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

Sony ICD-PX240 Registratore Digitale Mono, Altoparlante Integrato, Jack Cuffie e Microfono, Memoria 4 GB, Batteria fino a 32 Ore, Nero/Grafite In offerta a 32,99 € – invece di 60,00 €

sconto 45% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

Sony MHC-V83D – Altoparlante Bluetooth All in One con JET BASS BOOSTER, Effetti Luminosi, Lettore CD, USB, Nero In offerta a 619,99 € – invece di 770,00 €

sconto 19% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

Sony Wh-Xb900N – Cuffie Wireless Over-Ear con Noise Cancellig Ed Extra Bass, Alexa Built-In, Compatibile con Google Assistant E Siri, Batteria Fino a 30 Ore, Bluetooth, Nfc, Blu In offerta a 164,99 € – invece di 250,00 €

sconto 34% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

Sony WH-XB700 EXTRA BASS – Cuffie wireless on-ear, Alexa Built-in, Compatibile con Google Assistant e Siri, Batteria fino a 30 ore, Bluetooth, NFC, Nero In offerta a 99,99 € – invece di 149,00 €

sconto 33% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

Sennheiser IE 80S BT Audiophile, Cuffie Intrauricolari Bluetooth, In-ear, Nero In offerta a 115,00 € – invece di 499,00 €

sconto 77% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

Sennheiser Momentum Auricolari, Bluetooth 4.2, Supporto Codec AAC, Supporto Qualcomm APT-X ,Edizione Speciale, Rosso/Nero In offerta a 75,00 € – invece di 199,00 €

sconto 62% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

Samsung C34J791 Monitor Curvo Ultrawide, 34 Pollici, WQHD, QHD, 3440 x 1440, 4 ms, 21:9, 100 Hz, 1440p, HDMI, Display Port, Thunderbolt 3, Quantum Dot, Base Tonda, Bianco, VESA In offerta a 699,99 € – invece di 999,00 €

sconto 30% – fino al 28 feb 2021

Click qui per approfondire

Samsung Monitor F27T35 da 27? (68.6 cm), Full HD, 75Hz, Freesync, Eye Saver Mode, HDMI, Dark Blue Grey In offerta a 139,99 € – invece di 199,00 €

sconto 30% – fino al 28 feb 2021

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy Buds+ Auricolari Wireless, Tre Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, Suoni Ambientali, Autonomia 22 Ore, Auricolari 11 Ore e Custodia 11 Ore, 2020 [Versione Italiana], Blu In offerta a 99,90 € – invece di 169,00 €

sconto 41% – fino al 7 feb 2021

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy Watch Active2 Smartwatch Bluetooth 40 mm in Alluminio e Cinturino Sport Violet, con GPS, Sensore di Frequenza Cardiaca, Tracker Allenamento, IP68, Gold Rose, Versione Italiana In offerta a 189,90 € – invece di 299,00 €

sconto 36% – fino al 7 feb 2021

Click qui per approfondire

SAMSUNG Galaxy Buds+ Auricolari Wireless, 3 Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, Suoni Ambientali, Autonomia 22 Ore, Auricolari 11 Ore e Custodia 11 Ore, 2020 [Versione Italiana], Rosso In offerta a 99,90 € – invece di 169,00 €

sconto 41% – fino al 7 feb 2021

Click qui per approfondire

Samsung Aspirazione Jet 70 turbo – Aspirapolvere Senza Fili, 150 W, Base 2 in 1, Bianco/Argento In offerta a 289,00 € – invece di 499,00 €

sconto 42% – fino al 15 feb 2021

Click qui per approfondire

Samsung Elettrodomestici WW70TA026AE/ET Lavatrice 7 kg, Crystal Clean, 1200 Giri, Bianco In offerta a 299,00 € – invece di 649,00 €

sconto 54% – fino al 15 feb 2021

Click qui per approfondire

Samsung RT25HAR4DWW/ES Frigorifero Doppia Porta, 264 L, Bianco In offerta a 339,00 € – invece di 599,00 €

sconto 43% – fino al 15 feb 2021

Click qui per approfondire

Samsung WD80J5B30AW Lavasciuga 8 Kg (6 kg Asciugatura) Caricamento Frontale, Ecolavaggio, 1400 rpm, Bianco, 8KG/6KG In offerta a 469,00 € – invece di 799,00 €

sconto 41% – fino al 15 feb 2021

Click qui per approfondire

Samsung NK24M1030IS Cappa da Cucina Incasso a 3 Velocità con Filtro in Alluminio Lavabile In offerta a 159,00 € – invece di 199,00 €

sconto 20% – fino al 15 feb 2021

Click qui per approfondire

Samsung Monitor LC27G73TQSUXEN – Monitor Gaming Curvo G73 da 27 Pollici, 240 Hz, 1000R, 1 ms, G-Sync, Nero In offerta a 589,90 € – invece di 649,00 €

sconto 9% – fino al 28 feb 2021

Click qui per approfondire

Samsung S24F356 Monitor per PC 24?, 4 ms, Risoluzione 1920 x 1080, Full HD, 60 Hz D-Sub, HDMI, Pannello PLS, Freesync, Nero In offerta a 109,90 € – invece di 139,00 €

sconto 21% – fino al 28 feb 2021

Click qui per approfondire

Samsung Monitor PC C24F396 Curvo, 24” Full HD, 1920 x 1080, 60 Hz, 4 ms, Freesync, Nero In offerta a 119,99 € – invece di 219,00 €

sconto 45% – fino al 28 feb 2021

Click qui per approfondire

Samsung LS05T The Sero, Smart TV 43″, 4K, Wi-Fi, 2020, con Alexa integrata, Classe di Efficienza Energetica B, Blue In offerta a 1199,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 20% – fino al 14 feb 2021

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).