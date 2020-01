Offerte Amazon 7 gennaio fino al 61%: Bosch, Rowenta, TP-Link, Philips, Jabra, PlayStation

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Bosch Professional GLM 50 C Distanziometro laser,Fino a 50m + Bluetooth + App In offerta a € 85,80 – sconto 57%

Bosch Professional GCL 2-15 Livella Laser Rosso, 3 batterie AA, Raggio d’Azione: 15 m, in Cartone In offerta a € 83,20 – sconto 50%

Bosch Professional 601061800 GRL 400 H Livella Laser Rotante, Nero/Blu In offerta a € 332,80 – sconto 48%

Rowenta RH9057WO Air Force 360, Scopa Elettrica Senza Fili e Senza Sacco, 21.9 V, Autonomia 30 minuti, Ricaricabile, Bianco In offerta a € 149,99 – sconto 57%

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in tempo reale del sensore di movimento(Tapo C200) In offerta a € 29,99 – sconto 25%

TP-Link TL-WR802N Nano Router N300 Wi-Fi Portatile, 300 Mbps, 1 Porta LAN/WAN, 1 Porta Micro USB, Modalità Operative: Router, Repeater, Client, AP e WISP In offerta a € 24,08 – sconto 17%

TP-Link Archer MR600 Router 4G+ Cat6 300Mbps, Porte Gigabit, Wi-Fi AC1200, MicroSIM, Senza configurazione, Supporta TP-Link OneMesh In offerta a € 119,99 – sconto 20%

OMRON Healthcare VIVA Bilancia Smart e Misuratore della Composizione Corporea Bluetooth, con Calcolo di Grasso Corporeo, Peso, Grasso Viscerale, Muscolatura Scheletrica, Metabolismo Basale e BMI In offerta a € 49,99 – sconto 61%

AUKEY Powerbank 20000mah, Caricabatterie Portatile 2 Ingressi, Caricatore Portatile per iPhone 11Pro/ XS Max/XR/ 8/7/ 6s, iPad, Samsung, Tablet ECC. (Grigio Scuro) – In offerta a € 17,09 – sconto 10%

Philips Airfryer XL HD9240/90 Friggitrice Low-Oil e Multicooker con Tecnologia Rapid Air, 2100 W, 1.2 kg, Plastica, Nero In offerta a € 169,99 – sconto 43%

Philips GC9650/80 Ferro da stiro con caldaia PerfectCare Elite super silenzioso, tecnologia OptimalTEMP, fino a 7.5bar di pressione, colpo vapore 500gr, serbatoio 1.8L In offerta a € 239,99 – sconto 40%

PlayStation Plus Abbonamento 12 Mesi | Codice download per PSN – Account italiano In offerta a € 44,99 – sconto

Jabra Elite 65t Active Cuffie Auricolari True Wireless, 100% senza Fili, In-Ear, Bluetooth 5.0 con Custodia di Ricarica e Accesso One-Touch ad Amazon Alexa, Sport, Blu/Rame In offerta a € 142,84 – sconto 25%

Lampada da Scrivania TaoTronics, Lampada da Tavolo Ufficio LED 12W con 6 Luminosità + 3 Temperature di Colore, Porta di Ricarica USB per Smartphone, LED Occhi-Cura, Funzione Memoria – Argento In offerta a € 33,99 – sconto 32%

ZOLO Liberty Cuffie True Wireless, Cuffie Bluetooth con Driver in Grafene e Autonomia di 24 Ore, Resistenti al Sudore, Cuffie Senza Fili per Wireless Totale e Supporto Smart per Assistenti Virtuali. In offerta a € 59,99 – sconto 20%

Lamicall Supporto Telefono, Dock Telefono : Universale Supporto Dock per Phone XS XS Max XR X 8 7 6 6S Plus 5 5S 4 4S, Huawei, Samsung S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3, Scrivania, Altri Smartphone – Argento In offerta a € 7,98 – sconto 20%

TACKLIFE Pistola ad Aria Calda HGP73AC Pistola Termica Elettrica Professionale 2000W 50HZ Temperatura Regolabile 50 ℃~600 ℃ con 4 Accessori Sverniciatore In offerta a € 25,49 – sconto 15%

ESR Caricabatterie Wireless [10 W/7,5 W Telaio Metallico] Ricarica Rapida per iPhone XS/XS Max/XR/X/iPhone 8/8 Plus, GalaxyS10/S10+/S10e/Note 9/S9/S9 Plus/S8/Note 8/S7/S7 Edge, Blu In offerta a € 16,79 – sconto 16%

Trapano Avvitatore a Batteria 20V 2 Velocità Trapani combinati Elettrico con Percussione, Batterie al Litio 2.0Ah, Mandrino da 10mm Coppia Max 33N.m, Ricarica Rapida in 1 Ora, 27 Accessori Gratuiti – In offerta a € 50,99 – sconto 15%

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

