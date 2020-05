Offerte Amazon 7 maggio fino al 62%: Parrot, Honor, Apple, Sony, Logitech, Acer

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Vi ricordiamo che sono ancora in sconto diversi prodotti a marchio Apple, Huawei, Samsung, Microsoft, Casio, Eufy, quelli di Philips Hue, Apple, Samsung, Amazon Echo, HP e quelli a marchio Apple, Aukey, EZVIZ, eufy, ESR, oltre a sei diversi modelli di telecamere di sorveglianza EZVIZ per interni ed esterni. Inoltre potete abbonarvi gratuitamente per tre mesi ad Amazon Music e due mesi a Kindle Unlimited.

Tronsmart T6 Plus Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, Suono Stereo TWS, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0

EZVIZ CTQ6C Telecamera Wi-Fi interno PTZ telecamera di sicurezza da interno 1080p compatibile con Alexa e Google Home, ottima visione notturna, tracciamento del movimento e audio bi-direzionale

Puntatore Laser Verde Presentatore Wireless

Neewer Film Maker Sistema Rig Portatile per Montaggio Fotocamera / Videocamera, Pad in Morbida Gomma e Impugnatura a Due Mani per Tutte le Videocamere DSLR e Videocamere DV

LE Lampada da Comodino Intelligente WiFi, Compatibile con Alexa e Google Home, Luce RGB e Bianco Dimmerabile (2000K – 6000K), 1000mA Lampada da Tavolo Smart Controllo da APP Smartphone [Classe di efficienza energetica A+++]

Travistar Zaino Borsa a tracolla da donna in nylon impermeabile Borsa da scuola casual Zaini da donna Zaino piccolo antifurto da donna

Cuffie da Studio DJ chiuse senza adattatore OneOdio per monitoraggio e missaggio, cuffie in pelle con protezioni, isolamento acustico, alloggiamento ruotabile a 90°, cuffie stereo over ear portatili

[Forza Italia] Victure Baby Monitor, Videocamera Babyphone con VOX Notturna Visione di Temperatura 8 Ninne Nanne Audio a Due Vie, Attivazione Vocale, Telecamere 930mAh con Schermo da 3.2″ LCD

CHAOYETECH Caricatore Wireless, Base di Ricarica Wireless Veloce 10W Qi-Certificato per iPhone 11,11 Pro,11 Pro Max,Xs MAX,XR,XS,X,8,8 Plus,AirPods Pro,Galaxy S10,S9,S9+,S8,Note 10,Note 9,Note 8

Neewer 660 LED Luce Dimmerabile Bicolore con Supporto Staffa-U e Barndoor Luce Professionale per Studio, YouTube, Foto di Prodotti e Registrazioni Video, Guscio in Metallo Durevole(Spina UE)

Cacciavite Elettrico 6N.m, HYCHIKA Avvitatore Elettrico (Par max 6 N.m, 3.6 V, 2.0 Ah) Luce a LED come Torcia, Chiave a Cricchetto, Caricatore Cavo USB, 36 Accessori, Custodia

Bosch MCM3501M MultiTalent 3-Robot da Cucina Compatto, 800 W, Plastica, Acciaio Inossidabile, Nero/Argento

Parrot Anafi – Pacchetto drone FPV – Quadricottero iperleggero e pieghevole – Occhiali FPV Cockpitglasses 3 per voli immersivi in streaming Full HD live – Set completo e compatto con zainetto

HONOR Band 5 Basketball Version Smart Watch, Monitoraggio Pallacanestro, Monitoraggio Postura in Esecuzione, 0.5′ PMOLED Display,Grigio IN SCONTO CON IL CODICE –> P3H94R9B <--

Apple iPhone 7 (32GB) – Oro rosa

Sony KD-65XG7005 TV Smart da 65″, 4K Ultra HD, HDR, Slim Design, Nero [Classe di efficienza energetica A]

Logitech M310 Mouse Wireless, 2.4 GHz con Ricevitore USB Nano, Rilevamento Ottico 1 000 DPI, Lunga Durata Batteria Fino a 18 Mesi, PC/Mac/Laptop, Grigio (Argento)

Acer RT270bmid Monitor da 27″, Display IPS Full HD (1920×1080), 60 Hz, Contrasto 100M:1, Formato 16:9, Luminosità 250 cd/m2, Tempo di Risposta 4 ms, VGA, DVI (w/HDCP), HDMI, Speaker Integrati, Nero

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

