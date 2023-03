Offerte Amazon 7 marzo fino al 67% su Apple, Anker, Samsung, ESR, UGREEN

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1129,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 1007,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Galassia In offerta a 999,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 999,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 887,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 887,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 887,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 887,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – viola In offerta a 899,99 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – Galassia In offerta a 1299,99 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 349,00 € – invece di 439,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 929,00 € – invece di 1069,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 477,00 € – invece di 549,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 306,99 € – invece di 349,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard (Ultimo Modello) – Italiano – Argento In offerta a 89,99 € – invece di 109,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard Folio per iPad (decima generazione) – Italiano ​​​​​​​ In offerta a 248,99 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 245,06 € – invece di 299,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning In offerta a 15,56 € – invece di 19,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

INIU Caricatore Wireless Phone Stand, 15W Ricarica Rapida di Adujstable Wireless Charger Holder Indicatore Adattivo Supporto per iPhone 14 13 12 11 Pro SE X XR Samsung Galaxy S22 S21 Xiaomi Google LG

In offerta a 9,35 € – invece di 27,97 €

sconto 67% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Scheda di memoria Evo plus 128 GB microSD SDXC U3 classe 10 A2 130 MB/S con adattatore versione 2021(mb-mc128KA/RU)

In offerta a 17,25 € – invece di 17,25 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme 1TB Portable NVMe SSD, USB-C, up to 1050MB/s Read and 1000MB/s Write Speed, Water and Dust-Resistant, Black

In offerta a 115,00 € – invece di 241,87 €

sconto 52% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra 64GB SDXC Scheda, fino a 120 MB/s, Class 10, UHS-I, V10

In offerta a 14,56 € – invece di 19,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

ORICO Case HDD 2.5 SATA USB 3.0, Case Hard Disk per HDD e SSD 9.5mm e 7mm, Supporto UASP, TRIM,Nessuno Strumento Richiesto(Nero)

In offerta a 7,99 € – invece di 9,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Anker PowerPort Atom III Slim Caricatore USB-C (65W Max), 4 porte PIQ 3.0 & GaN, per laptop, iPad Pro, iPhone, Galaxy, Pixel

In offerta a 47,99 € – invece di 59,99 €

sconto 20% – fino a 12 mar 23

Caricabatterie Anker 735 USB C (GaNPrime 65 W), Caricabatterie a Muro Veloce e Compatto a 3 Porte per MacBook Pro/Air, iPad Pro, Galaxy S22/S21, HP Spectre, iPhone 13/Pro, Pixel e altro ancora

In offerta a 46,99 € – invece di 59,99 €

sconto 22% – fino a 12 mar 23

Anker Mouse Verticale Wireless – Mouse Senza Fili Con Impugnatura Verticale e Design Ergonomico, Nero

In offerta a 21,99 € – invece di 25,99 €

sconto 15% – fino a 12 mar 23

Anker Power Bank, caricatore portatile USB-C da 10000 mAh con alimentazione da 20 W, 523 Power Bank (PowerCore Slim 10 K PD) per iPhone 13 Series/iPhone 12 Series, S10, Pixel 4 e altri

In offerta a 31,99 € – invece di 69,99 €

sconto 54% – fino a 12 mar 23

Anker Soundcore Cuffie Life Q35 cancellazione attiva rumore multimodalità, cuffie Bluetooth LDAC per audio wireless ad alta risoluzione, 40 ore, comode, chiamate chiare, casa, lavoro, viaggi

In offerta a 92,28 € – invece di 129,99 €

sconto 29% – fino a 12 mar 23

ESR Cover Magnetica Ibrida con HaloLock, Compatibile con iPhone 14 e iPhone 13, Protezione antiurto di livello militare, Retro resistente ai graffi, Serie Classic, Trasparente

In offerta a 14,39 € – invece di 17,99 €

sconto 20% – fino a 13 mar 23

ESR Cover Ibrida Magnetica con HaloLock, compatibile con le custodie iPhone 14 Pro Max e MagSafe, protezione antiurto di livello militare, retro resistente ai graffi,trasparente

In offerta a 14,81 € – invece di 22,99 €

sconto 36% – fino a 13 mar 23

ESR Cover Trasparente compatibile con iPhone 14 e iPhone 13, Custodia sottile in silicone e in TPU antiurto, Resistente all’ingiallimento, serie Project Zero, Trasparente

In offerta a 7,99 € – invece di 9,99 €

sconto 20% – fino a 13 mar 23

ESR Cover Ibrida Sidekick Compatibile con iPhone 12 e 12 Pro (2020), Ricarica Wireless Magnetica HaloLock, Resistente ai Graffi, Struttura Protettiva Antiscivolo, Custodia Trasparente

In offerta a 13,59 € – invece di 26,39 €

sconto 49% – fino a 13 mar 23

ESR Cover Trasparente compatibile con iPhone 14 Pro Max, Custodia sottile in silicone e in TPU antiurto, Resistente all’ingiallimento, serie Project Zero, Trasparente

In offerta a 8,59 € – invece di 10,99 €

sconto 22% – fino a 13 mar 23

ESR Cover Ibrida con Anello HaloLock, Compatibile con iPhone 13 PRO Max, Ricarica Magnetica Wireless, Custodia dal Retro AntiGraffio, Serie Classic, Trasparente

In offerta a 13,25 € – invece di 26,39 €

sconto 50% – fino a 13 mar 23

ESR Protezione per lo Schermo in Vetro Temperato compatibile con iPhone 14 Pro, Telaio di facile installazione, Protezione di livello militare, Ultra resistente, Resistente ai graffi, 3 pezzi

In offerta a 10,19 € – invece di 23,99 €

sconto 58% – fino a 13 mar 23

ESR Protezione per Lo Schermo in Vetro Temperato Compatibile con iPhone 14 Plus e iPhone 13 PRO Max, Telaio per l?Installazione, Ultra Resistente, 3 Pezzi

In offerta a 10,19 € – invece di 23,00 €

sconto 56% – fino a 13 mar 23

TomTom Rider 500 Navigatore Satellitare, Mappe Europa 49 Paesi, Percorsi Tortuosi e Collinari Dedicati alle Moto, Aggiornamenti Tramite Wi-Fi, Siri e Google Now, Traffico e Autovelox, Nero

In offerta a 259,95 € – invece di 399,90 €

sconto 35% – fino a 20 mar 23

VANMASS Porta Cellulare Auto [Ventosa Premium, Non stacca] Universale Portacellulare Auto+ [Ultra Stabile] Cruscotto Parabrezza Supporto Telefono Compatibile iPhone Samsung con 99% Casi, Nero

In offerta a 22,99 € – invece di 39,99 €

sconto 43% – fino a 18 mar 23

Supporto Telefono Auto, VANMASS Porta Cellulare Portacellulare Smartphone Per Reggi iPhone Sostegno Poggia Macchina Universale Appoggia Phone Holder Car Navigatore Portatelefono

In offerta a 22,94 € – invece di 40,00 €

sconto 43% – fino a 18 mar 23

SAMSUNG Galaxy Watch5 LTE 40 mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Benessere, Fitness Tracker, Batteria a lunga durata, Bluetooth, Pink Gold [Versione Italiana]

In offerta a 279,00 € – invece di 349,00 €

sconto 20% – fino a 12 mar 23

Samsung Galaxy Tab A7 Lite, 8.7 Pollici, Wi-Fi, RAM 4 GB, Memoria 64 GB, Tablet Android 11, Grigio, 2021 [Versione italiana]

In offerta a 139,00 € – invece di 199,90 €

sconto 30% – fino a 12 mar 23

Samsung Galaxy Tab S8 Tablet 11 Pollici Wi-Fi RAM 8 GB 128 GB Tablet Android 12 Silver [Versione italiana] 2022

In offerta a 699,00 € – invece di 899,00 €

sconto 22% – fino a 12 mar 23

Samsung Galaxy Tab S8+ 12.4 Pollici Wi-Fi RAM 8 GB 256 GB Tablet Android 12 Graphite [Versione italiana] 2022

In offerta a 999,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 17% – fino a 12 mar 23

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 14.6 Pollici Wi-Fi RAM 12 GB 256 GB Tablet Android 12 Graphite [Versione italiana] 2022

In offerta a 1199,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 20% – fino a 12 mar 23

Samsung Galaxy Buds Live Auricolari True Wireless Open-type senza tappi In-Ear, Tre Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, Cancellazione attiva del rumore, Mystic Bronze [Versione Italiana]

In offerta a 59,00 € – invece di 169,00 €

sconto 65% – fino a 12 mar 23

Samsung Galaxy M13 Smartphone Android Display 6.6??¹ FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh, Tripla fotocamera, RAM 4GB Memoria interna 64 GB² espandibile³, Green [Versione italiana] Esclusiva Amazon

In offerta a 149,90 € – invece di 189,90 €

sconto 21% – fino a 12 mar 23

Samsung Galaxy M13 Smartphone Android Display 6.6?? FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh, Tripla Fotocamera, RAM 4GB, Memoria Interna 128GB Espandibile, Blue [Versione italiana] Esclusiva Amazon

In offerta a 169,90 € – invece di 219,90 €

sconto 23% – fino a 12 mar 23

Samsung Galaxy M23 5G Smartphone Android Display 6.6??¹ FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh² Fotocamera principale 50MP, RAM 4GB Memoria interna 128 GB³, Deep Green [Versione italiana] Esclusiva Amazon

In offerta a 229,90 € – invece di 299,90 €

sconto 23% – fino a 12 mar 23

Samsung Galaxy M33 5G Smartphone Android Display 6.6′?¹ FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh Quattro Fotocamere, Principale 50 MP, RAM 6GB Memoria Interna 128 GB, Green [Versione italiana] Esclusiva Amazon

In offerta a 259,90 € – invece di 339,90 €

sconto 24% – fino a 12 mar 23

Samsung Galaxy M53 5G Smartphone Android Display 6.7¹ FHD+ Super AMOLED Plus, Batteria 5.000 mAh, RAM 6GB Memoria interna 128 GB espandibile², Green [Versione italiana] Esclusiva Amazon

In offerta a 369,00 € – invece di 479,90 €

sconto 23% – fino a 12 mar 23

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 512GB Display 6.8??¹ Dynamic AMOLED 2X, 5 Fotocamere, 108MP, Burgundy 2022 [Versione Italiana]

In offerta a 1099,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 26% – fino a 12 mar 23

Samsung SM-M536B/DSN 17 cm (6.7 ) Dual SIM 5G USB Type-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blue

In offerta a 369,00 € – invece di 479,90 €

sconto 23% – fino a 12 mar 23

UGREEN Cavo Ethernet Cat 8 Nylon 40Gbps 2000MHz Alta Velocità, Cavo Lan, Cavo di Rete, FFTP, per Gaming PS4 PS5 Router Modem, Compatibile con Cat 5 Cat 6 Cat 7, 2 Metri

In offerta a 10,19 € – invece di 11,99 €

sconto 15% – fino a 12 mar 23

UGREEN Cavo Ethernet Cat 8 Nylon 40Gbps 2000MHz Alta Velocità, Cavo Lan, Cavo di Rete, FFTP, per Gaming PS4 PS5 Router Modem, Compatibile con Cat 5 Cat 6 Cat 7, 10 Metri

In offerta a 22,94 € – invece di 26,99 €

sconto 15% – fino a 12 mar 23

UGREEN Cavo USB C 90 Gradi Cavo Type C Ricarica Rapida 3A Compatibile con Macbook Pro 16″ M2 Max 2023, Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S22/A53/A33, Readmi Note 11, ecc. 1m

In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% – fino a 12 mar 23

UGREEN Cavo USB C 90 Gradi Cavo Type C Ricarica Rapida 3A Compatibile con Macbook Pro 16″ M2 Max 2023, Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S22/A53/A33, Readmi Note 11, ecc. 0.5m

In offerta a 8,07 € – invece di 9,49 €

sconto 15% – fino a 12 mar 23

UGREEN Adattatore Jack 3,5mm Bluetooth 5.1 per TV, 2-IN-1 Trasmettitore Ricevitore Bluetooth con Cavo Audio 3,5mm per TV, PC, Amplificatore, Auto, Telefono, Altoparlanti, Cuffie Bluetooth

In offerta a 13,59 € – invece di 1599,00 €

sconto 99% – fino a 12 mar 23

UGREEN Cavo Ethernet Cat 8 Nylon 40Gbps 2000MHz Alta Velocità, Cavo Lan, Cavo di Rete, FFTP, per Gaming PS4 PS5 Router Modem, Compatibile con Cat 5 Cat 6 Cat 7, 3 Metri

In offerta a 11,89 € – invece di 13,99 €

sconto 15% – fino a 12 mar 23

UGREEN Cavo Jack a 2RCA con HiFi Suono, Cavo Audio RCA Jack 3.5mm a 2RCA, Cavo Minijack a RCA Macho Audio Stereo per Cellulare, Tablet, PC, iPod, Amplificatore, Altoparlante, TV, DVD, 2 Metri

In offerta a 9,34 € – invece di 10,99 €

sconto 15% – fino a 12 mar 23

Call of Duty: Modern Warfare II | Vault Edition | Xbox One/Series X|S – Codice download

In offerta a 109,99 € – invece di 109,99 €

sconto 0% – fino a 20 mar 23

THE SIMS 4: CITY LIVING | Xbox One – Codice download

In offerta a 19,99 € – invece di 39,99 €

sconto 50% – fino a 13 mar 23

The SIMS 4: Vampires | Xbox One – Codice download

In offerta a 19,99 € – invece di 19,99 €

sconto 0% – fino a 13 mar 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).