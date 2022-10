Offerte Amazon 7 ottobre fino al 56% su Apple, Lamicall, TCL, Reolink, Karcher, iVoler

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 2032,60 € – invece di 2349,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 2399,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2399,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1349,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1349,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2699,00 € – invece di 3079,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1499,00 € – invece di 1709,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 899,00 € – invece di 1049,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 699,00 € – invece di 819,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPhone SE (64 GB) – Mezzanotte (3a Generazione) In offerta a 487,00 € – invece di 559,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra GPS + Cellular, Cassa 49 mm in titanio con Alpine Loop color galassia – Small In offerta a 1099,00 € – invece di 1099,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (Prima Generazione) In offerta a 89,00 € – invece di 99,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

iVoler Supporto PC Portatile, Porta PC Pieghevole, Laptop Stand con 6 Tipi di Angoli Regolabili, Alluminio Ventilato Supporto per Porta Computer/MacBook/PRO/Air/iPad Laptop, 10-15,6″ – Argento In offerta a 14,35 € – invece di 25,99 €

sconto 45% – fino a 9 ott 22

iVoler Supporto Cellulare Auto Magnetico Porta Cellulare da Auto, Universale Calamita per Cellulare Auto per iPhone 13 Pro Max 12 Samsung Galaxy Xiaomi e Altro Smartphone o Dispositivo GPS – Nero In offerta a 9,34 € – invece di 19,99 €

sconto 53% – fino a 9 ott 22

iVoler Porta Cellulare da Auto [2 Pezzi] Supporto Smartphone per Auto Porta Cellulare Auto Supporto Auto Smartphone per Samsung Huawei ASUS Zenfone – Argento In offerta a 9,34 € – invece di 20,99 €

sconto 56% – fino a 9 ott 22

iVoler 4 in 1 Cover per iPhone 14 PRO 6.1 Pollici con 3 Pezzi Pellicola Vetro Temperato, Trasparente Antiurto [Protezione Fotocamera] Custodia, Sottile Morbida in Silicone TPU Protettiva Case In offerta a 9,33 € – invece di 14,95 €

sconto 38% – fino a 9 ott 22

Supporto Tablet, Lamicall Supporto Regolabile – Universale Stand Dock per 2020 iPad Pro 10.5, Pro 9.7, Pro 12.9, iPad mini 2 3 4, iPad Air, Air 2, iPhone, Samsung Tab, altri Tablets – Argento In offerta a 16,79 € – invece di 25,99 €

sconto 35% – fino a 9 ott 22

Supporto Telefono Bicicletta, Lamicall Supporto Telefono Moto – 2022 Universale Manubrio Supporto Cellulare per iPhone 14 Pro Max, 13 12 11 Pro Max, Mini Xs X 8 7, Samsung S10 S9, 4.7-6.8″ Smartphones In offerta a 15,99 € – invece di 23,99 €

sconto 33% – fino a 9 ott 22

Lamicall Supporto Telefono Regolabile, Dock Telefono – Universale Supporto Cellulare per iPhone 14 Pro Max Plus, 13 12 11 Pro Max, XS Max X XR 8 7 6, Samsung S10 S9 S8, Huawei, Altri Smartphone – Nero In offerta a 12,79 € – invece di 17,99 €

sconto 29% – fino a 9 ott 22

Lamicall Supporto Cellulare Auto – Supporto Telefono per la Ventilazione Dell’Auto, Rotazione 360 Porta per iPhone 14 13 12 11 PRO Max, XS Max XR X 8 7 6, Huawei, Samsung S10 S9 S8, Altri Smartphones In offerta a 10,99 € – invece di 16,99 €

sconto 35% – fino a 9 ott 22

Lexar Chiavetta USB 128 GB, Pen Drive USB 3.0, USB Flash Drive Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV In offerta a 15,99 € – invece di 21,99 €

sconto 27% – fino a 9 ott 22

TCL TABMAX 10.4, Tablet 10.36 Pollici Android 11 FHD+ 2K Display, RAM 6GB + 256GB (fino a 512GB), 8000mAh, Wi-Fi Tablet PC, Non LTE, Fotocamera 13MP + 8MP In offerta a 228,65 € – invece di 329,99 €

sconto 31% – fino a 9 ott 22

TCL TABMAX 10.4, Tablet Android 10.36 Pollici FHD+ 2K Display, 6GB + 256GB (fino a 512GB), 8000mAh, Wi-Fi Tablet PC Android 11, Fotocamera 13MP + 8MP In offerta a 211,65 € – invece di 299,99 €

sconto 29% – fino a 9 ott 22

TCL TAB 10V Tablet Android 10.1 Pollici Wi-Fi RAM 4 GB 128 GB Tablet Android 11, Batterie 5500 mAh In offerta a 152,15 € – invece di 199,99 €

sconto 24% – fino a 9 ott 22

Leitz Cucitrice a Pinza, Capacità 15 fogli, Design Ergonomico in Metallo, Include Punti, Gamma WOW, Verde In offerta a 13,60 € – invece di 20,47 €

sconto 34% – fino a 16 ott 22

Lepro Striscia LED 10M 600LED SMD2835, Dimmerabile, 24V, 1800lm, Bianco Freddo 6000K Nastro Luminoso LED per Decorazioni Interne/Feste/Natale, Strisce Kit Completo Alimentatore e Interruttore Dimmer In offerta a 21,24 € – invece di 29,99 €

sconto 29% – fino a 9 ott 22

Reolink Solare Telecamera Wi-Fi Esterno Batteria Senza Fili, Visione Notturna Brillante 1080P Videosorveglianza con Rilevamento PIR, Time Lapse, Audio Bidirezionale, Slot Scheda Micro SD, Argus 2E In offerta a 66,99 € – invece di 83,99 €

sconto 20% – fino a 9 ott 22

Reolink Telecamera Solare PTZ 2K Batteria Esterno/Interno con Rilevamento di Uomo/Veicoli, WiFi 2,4 GHz, Sensore di PIR, Visione Notturna, Slot per Scheda SD, Time-Lapse, Audio a 2 Vie, Argus PT-4MP In offerta a 119,99 € – invece di 159,99 €

sconto 25% – fino a 9 ott 22

Reolink Videocamera di Sorveglianza Solare Wi-Fi Senza Fili Esterna 1080p a Batteria con Rilevamento di PIR, Visione Notturna, Time-Lapse, Audio Bidirezionale, Argus Eco con Pannello Solare (2 Pezzi) In offerta a 159,99 € – invece di 194,99 €

sconto 18% – fino a 9 ott 22

Reolink 12MP 36CH NVR PoE Sistema di Videosorveglianza a 36 Canali, 3 Slot per HDD (Nessun HDD Incluso), Supporta Telecamera 12MP/4K/5MP/4MP, Registrazione 24/7, Sistema Allarme O/I Integrato, RLN36 In offerta a 203,99 € – invece di 239,99 €

sconto 15% – fino a 9 ott 22

Reolink Telecamera di Sicurezza IP CCTV WiFi 2,4/5 GHz 5MP per Esterni con Rilevamento di Persone e Veicoli, Visione Notturna, Impermeabilità IP66, Slot per Scheda Micro SD e Time-Lapse, RLC-510WA In offerta a 76,49 € – invece di 99,99 €

sconto 24% – fino a 9 ott 22

Reolink Go Telecamera 3G/4G Sim da Esterno Batteria Solare, 1080p Videocamera Sorveglianza Senza Fili, Infrarossi & Starlight Visione Notturna, PIR & Movimento, Audio a 2 Vie, Impermeabile, Cloud In offerta a 174,99 € – invece di 229,99 €

sconto 24% – fino a 9 ott 22

Reolink Pannello Solare per Telecamera Wi-Fi/4G Esterno Senza Fili Batteria Argus Serie Go/Go PT Serie, Alimentazione Continua, Impermeabile, Montaggio Regolabile(con Cavo di 4 Metri)(Nero) In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino a 9 ott 22

Reolink Telecamera Solare Wi-Fi Esterno, Videocamera sorveglianza Batteria 1080P Senza Fili con Visione Notturna a Colori, Time-Lapse, Audio Bidirezionale, Sensore di PIR, Argus 3 + Pannello Solare In offerta a 89,99 € – invece di 119,99 €

sconto 25% – fino a 9 ott 22

Reolink 4MP Telecamera 4G Sim Esterno Senza Fili, Videosorveglianza Batteria Solare Senza WiFi,360° PTZ, Rilevamento Persone/Veicoli, Cloud, 2 Vie Audio, Compatibile con Alexa, Go PT Plus+32G SD Card In offerta a 269,99 € – invece di 369,99 €

sconto 27% – fino a 9 ott 22

Reolink 5MP Kit Videosorveglianza Poe, 8CH 2TB 4K NVR con 4X 5MP Telecamera Esterno IP Poe Impermeabile, Visione Notturna di 30 Metri, Rilevazione del Movimento, Registrazione 24/7, RLK8-520B2D2-5MP In offerta a 407,99 € – invece di 509,99 €

sconto 20% – fino a 9 ott 22

Avvitatore Elettrico, TECCPO 6Nm Cacciavite Elettrico, 9+1 Coppia di Serraggio, 45 Punte, 2000mAh Li-ion 3,6V, 2 Diversi Angolazione a Piegare, Luce LED, Migliore Regalo di DIY In offerta a 25,49 € – invece di 49,99 €

sconto 49% – fino a 9 ott 22

Kärcher Accessorio Per Aspiratori Wd+Ad – Set Per Elettroutensili In offerta a 16,60 € – invece di 33,56 €

sconto 51% – fino a 16 ott 22

Kärcher Accessorio Per Idropulitrice – Lancia VarioPower 180 In offerta a 37,90 € – invece di 49,53 €

sconto 23% – fino a 14 ott 22

Kärcher SP 6 Flat Inox Elettropompa Sommersa – 14000 L/H, 0.9 m/Bar, Massima Profondità 7 m, Filtro Principale Acciaio, Interruttore per Aspirazione in Piano, Interruttore per Modalità Auto In offerta a 117,00 € – invece di 217,29 €

sconto 46% – fino a 17 ott 22

Kärcher BP 2 Cistern Elettropompa da Giardino – Portata Massima 5700l/h, Profondità d’Immersione Massima 7 m, Pressione Massima 3.2m/bar, Raccordo Tubo, Interruttore Galleggiante In offerta a 163,40 € – invece di 214,00 €

sconto 24% – fino a 17 ott 22

