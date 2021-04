Offerte Amazon 8 aprile fino al 69%: Xiaomi, tado°, House of Marley, Huawei, GIMA, TI

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Samsung Monitor M5 da 27”, 16:9, Full HD, Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay e Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB, Bluetooth, No TV Tuner, Versione 2021 In offerta a 219,99 € – invece di 279,00 €

sconto 21% – fino al

HYLOGY Misuratore di Pressione, Digitale Automatica Sfigmomanometro da Braccio, Grande Schermo Led e Bracciale, 2 utente 180 Memoria In offerta a 20,38 € – invece di 29,99 €

sconto 32% – fino al

Lavazza A Modo Mio Voicy, Macchina Caffè Espresso con Alexa Integrata e Controllo Smart Home, per Capsule Lavazza A Modo Mio, Nera In offerta a 249,39 € – invece di 249,39 €

sconto 0% – fino al

SanDisk Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità di Lettura Fino a 1.050 MB/s e di Scrittura Fino a 1.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 500 GB In offerta a 96,99 € – invece di 125,00 €

sconto 22% – fino al

Xiaomi Mue4115Gl Mi Motion Activated Night Light 2 In offerta a 9,99 € – invece di 14,99 €

sconto 33% – fino al

Xiaomi Mi Smart Space Heater S, Calorifero Stufetta Elettrica, 2200 watt, Controllo Remoto con App o Assistenza Vocale Google Alexa, Versione Italiana In offerta a 74,99 € – invece di 99,99 €

sconto 25% – fino al

Xiaomi Redmi 9C Smartphone, 2 GB + 32 GB, 6.53″ HD+ Dot Drop Display 5000mAh (typ), con Face Unlock AI, 13 MP, Tripla Fotocamera, Grigio (Midnight Grey) – Italia, Germania, F… In offerta a 99,90 € – invece di 129,90 €

sconto 23% – fino al

AUKEY Webcam 1080p Full HD con Microfono Stereo, per Video Chat e Registrazione, Compatibile con Windows, Mac e Android In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% con Coupon Speciale Macitynet = checkbox – fino al

Xiaomi Mi 11 5G Smartphone 8 GB + 256 GB, Display WQHD+ AMOLED da 6.81? Curvo sui Quattro Lati, Qualcomm Snapdragon 888, Tripla Fotocamera 108MP + 13MP + 5MP, Batteria da 46000mAh, NFC, Gray In offerta a 749,90 € – invece di 899,90 €

sconto 17% – fino al 9 apr 2021

Texas Instruments Ti-Nspire Cx II-T, Calcolatrice Grafica per Matematica e Scienze, Schermo a Colori ad Alta Risoluzione – 5808830 In offerta a 124,40 € – invece di 189,99 €

sconto 35% – fino al 18 apr 2021

House of Marley Positive Vibration 2 Cuffie Wireless, Auricolari Over Ear Senza Fili con Bluetooth, Durata Batteria 12 Ore, Diver da 40 mm, Microfono Incorporato, Comandi Integrati, Nero In offerta a 47,10 € – invece di 69,99 €

sconto 33% – fino al 18 apr 2021

House of Marley Uplift 2 Bluetooth Wireless, Fino a 8 ore di riproduzione, Microfono con 3 pulsanti di controllo ideale per IOS e Android, Ultraleggeri, Nero In offerta a 47,20 € – invece di 97,59 €

sconto 52% – fino al 18 apr 2021

HUAWEI Display 23.8″, Monitor Full HD, Display FullView da 1080P, Gamma di colori al 72% NTSC, Cornici da 5,7 mm, Rapporto schermo/corpo 90%, Angolo di visione 178°, Assenza di Sfarfallio, Black In offerta a 139,90 € – invece di 159,90 €

sconto 13% – fino al 6 apr 2021

Reolink 16CH 4K Kit Videosorveglianza IP Poe, Sistema di Sorveglianza con Rilevamento Intelligente di Persone/Veicoli, 3TB HDD NVR con 8X8MP Telecamera Poe Esterno, Registrazione 24/7, RLK16-820D8-A In offerta a 919,99 € – invece di 1081,99 €

sconto 15% – fino al 11 apr 2021

Reolink 5MP Kit Videocamera Sorveglianza, 16CH 5 Megapixels Poe NVR con 8x1920P HD Poe Videocamere Bullet IP da Esterno Impermeabile, HDD da 3TB CCTV Sistema di Sorveglianza, RLK16-410B8-5MP In offerta a 649,46 € – invece di 865,99 €

sconto 25% – fino al 11 apr 2021

Walplus AY221 – Adesivo da parete con metro per bambini, motivo: albero con volpi, multicolore In offerta a 13,14 € – invece di 41,99 €

sconto 69% – fino al 17 apr 2021

Lampada da Scrivania TaoTronics, Lampada da Tavolo Ufficio LED 12W con 6 Luminosità + 3 Temperature di Colore, Porta di Ricarica USB per Smartphone, LED Occhi-Cura, Funzione Memoria, Grigio Argento In offerta a 32,74 € – invece di 49,99 €

sconto 35% – fino al 11 apr 2021

5M Striscia LED Musicale, TASMOR LED Striscia Retroilluminazione TV USB SMD 5050 RGB Sync con Musica, Luci Led 16 colorate e 4 Modalità Dinamiche Strisce Luminosa a LED per HDTV, Cucina, Festa, Bar In offerta a 12,74 € – invece di 19,99 €

sconto 36% – fino al 11 apr 2021

Avvitatore a Batteria 18V, Avvitatore a Percussione 45Nm, 2 x 2,0 Ah Batterie, Foratura di Muri e Calcestruzzo, 105 Accessori Adatti a Tutti i Tipi di Montaggio di Mobili In offerta a 76,49 € – invece di 129,99 €

sconto 41% – fino al 11 apr 2021

Avvitatore a Batteria 60N.m, TECCPO Trapano Percussione Batteria 18V, 2 Batterie 2000mAh, 30min Caricatore Rapido, 2 Velocità, 21+3 Posizioni, 29 Accessori In offerta a 84,99 € – invece di 149,99 €

sconto 43% – fino al 11 apr 2021

Trapano Avvitatore a Batteria, TECCPO Brushless 60Nm Trapano a Percussione 18V, 2 Batterie 2.0Ah, 30min Caricatore Rapido, 21+3 Coppie, 2 Velocità Variabile 0-500/0-2000 giri/min, 35 Accessori In offerta a 110,49 € – invece di 169,99 €

sconto 35% – fino al 11 apr 2021

tado° Termostato Intelligente Wireless Kit di Base V3+ – Gestione Intelligente del Riscaldamento, Progettato in Germania, Compatibile con Alexa, Siri & Assistente Google In offerta a 161,60 € – invece di 229,99 €

sconto 30% – fino al 18 apr 2021

meross Lampadina Wifi Intelligente LED Dimmerabile Multicolore E27 9W Smart Light RGBCW Compatibile con Homekit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, 2 pezzi In offerta a 28,04 € – invece di 49,99 €

sconto 44% – fino al 11 apr 2021

Macchina Sottovuoto per Alimenti KitchenBoss Sottovuoto Macchina Vacuum Sealer Professionale Automatica Portatile con 20PCS sacchetti + 1 Tubo Accessorio, Freschi Sia Secchi Che Umidi In offerta a 50,14 € – invece di 66,99 €

sconto 25% – fino al 11 apr 2021

Sous Vide Cooker Macchina Roner: G320 Pro Colore LCD Circulatore di Immersione con Ricette del Programma | Ultra-Silenzioso | Motore CC senza spazzole | 1100 Watt | IPX7 Impermeabile | da KitchenBoss In offerta a 110,49 € – invece di 179,88 €

sconto 39% – fino al 11 apr 2021

Inter Orologio Sportivo P-IB430KB1 In offerta a 27,10 € – invece di 32,90 €

sconto 18% – fino al 18 apr 2021

iRobot Roomba 692 Robot Aspirapolvere con Connessione Wi-Fi, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Sistema di Pulizia ad Alte Prestazioni con Dirt Detect, Smart Home e Controllo con App, Grigio Scuro In offerta a 199,99 € – invece di 399,00 €

sconto 50% – fino al 21 apr 2021

Gima Tappeto Decontaminante Antibatterico, Spessore 1,5 mm, Scatola da 5 Tappetini con 30 Fogli Usa e Getta, Certificato CE, Uso Domestico e Professionale, Adesivo, Bianco, 45 x 115 cm In offerta a 68,20 € – invece di 87,84 €

sconto 22% – fino al 18 apr 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).