Offerte Amazon 8 febbraio fino al 58%: Xiaomi, Fire TV, Sonos, SanDisk, Netatmo, Amazon Echo

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Molte delle offerte pubblicate nei giorni scorsi, che comprendono diversi prodotti di Aukey, AverMedia, BenQ e Belkin, sono ancora attive e abbiamo eliminato quelle scadute: dateci un’occhiata cliccando qui. Restano ancora valide anche le offerte su diversi prodotti a marchio Logitech, Nikon, D-Link, TomTom e Arlo (le trovate qui), quelle su DJI, Blackview, Sonos, Huawei e Xiaomi (qui) quelle su Otterbox, Realme, Panasonic, Satechi, Tronsmart (qui).

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Sonos One SL Speaker per Accoppiamento Stereo e Surround Home Theater, Bianco In offerta a 179,99 € – sconto 10%

Netatmo Telecamera Wifi Interno, Sensore Di Movimento, Visione Notturna, Senza abbonamenti, NSC01-EU (Welcome) In offerta a 160,97 € – sconto 20%

Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione | Lettore multimediale In offerta a 44,99 € – sconto 25%

Nuovo Amazon Echo (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa – Tessuto antracite In offerta a 74,99 € – sconto 25%

Echo Dot (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con integrazione Alexa – Tessuto antracite In offerta a 34,99 € – sconto 42%

Echo Show 5 – Schermo compatto e intelligente con Alexa, Bianco In offerta a 69,99 € – sconto 22%

Nuovo Echo Dot (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con orologio e Alexa – Tessuto grigio chiaro In offerta a 44,99 € – sconto 36%

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa | Lettore multimediale In offerta a 24,99 € – sconto 38%

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 256 GB con Velocità fino a 130 MB/sec,Tradizionale,Nero,256 GB – In offerta a 43,99 € – sconto 58%

Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 128 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento In offerta a 33,63 € – sconto 46%

Xiaomi Mi Note 10 Smartphone, 6 GB RAM + 128 GB ROM, Schermo 3D Curved Amoled 6.47″, Penta Camera 108 MP, 5260 mAh, Aurora Green In offerta a 432,89 € – sconto 28%

Logitech M590 Mouse Wireless Silenzioso, Multidispositivo, Bluetooth o Wireless 2.4 GHz con Ricevitore USB Unifying, Rilevamento Ottico 1000 DPI, Durata Batteria 2 anni, PC/Mac/Laptop, Nero In offerta a 23,99 € – sconto 54%

Logitech M330 Mouse Wireless Silenzioso, 2.4 GHz con Ricevitore USB Nano, 1 000 DPI, 3 Pulsanti, Batteria Lunga Durata 24 Mesi, PC/Mac/Laptop, Rosso In offerta a 20,99 € – sconto 49%

Montalatte Elettrico VAVA Schiumatore Acciaio Inox Caffè Latte Caldo Freddo Antiaderente Controllo Temperatura Strix Indicatore Livello,cappuccinatore(Nero) In offerta a 35,69 € – sconto 19%

Pistola Termica, GALAX PRO Pistola ad Aria Calda 2000W 230V 50Hz, (I: 350 °C 250L/min, II: 550 °C 500L/min) Temperatura Regolabile del Flusso d’aria con 4 Ugelli, Doppia Protezione In offerta a 17,84 € – sconto 55%

MATCC Telo Auto per Cani Protezione Bagagliaio Auto Copertura Universale per Bagagliaio Impermeabile Antiscivolo Coprisedile Posteriore 2 Borse di Stoccaggio di Grandi Dimensioni In offerta a 28,88 € – sconto 15%

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

