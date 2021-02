Offerte Amazon 8 febbraio fino al 68%: Aiino, Choetech, Eve, JBL, EzWiz, Philips Lighting, Birkenstock

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in offerta alcuni prodotti di queste pagine:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

aiino – Alimentatore USB-C per iPhone 12/12 PRO da 27W, Fast Charger, 2 Porte USB Quick Charge 3.0 e USB Type C PD, Compatibile con iPhone 12/12 mini/11 Pro/11 PRO Max/11/X/SE, iPad/iPad PRO – Bianco In offerta a 19,50 € – invece di 32,99 €

sconto 41% – fino al 21 feb 21

CHOETECH Caricatore Wireless 10W Due Bobine Ricarica Wireless 7.5W per iPhone 12/12 Pro/11/11 PRO/XS Max/XR/XS/SE 2020/8 Plus,Caricabatterie Senza Fili 10W Samsung S20/Note 20/S10/S9/S8, Qi Abilitati In offerta a 14,44 € – invece di 36,59 €

sconto 61% – fino al 14 feb 21

CHOETECH Caricatore Wireless,Caricabatterie Wireless 7.5W Ricarica Wireless iPhone 12 Mini/12 Pro Max/11/11 Pro/XS/XR/X/8 Plus/SE 2,10W Samsung S20/S10/Note 20/S9/S8+/Note 8, 5W Airpods Pro/2,Huawei In offerta a 8,49 € – invece di 19,99 €

sconto 58% – fino al 14 feb 21

Eve Aqua – Regolatore dell’acqua intelligente per l’app Apple Home o Siri, irrigazione automatica con programmazioni, facile da usare, accesso remoto, senza bridge, Bluetooth, HomeKit In offerta a 71,70 € – invece di 99,95 €

sconto 28% – fino al 21 feb 21

JBL CLUB ONE Cuffie Over-Ear Wireless Bluetooth, Cuffia pieghevole senza fili con Microfono, Cancellazione del Rumore Adattiva, Alexa e Assistente Google, Fino a 45h di autonomia, Colore Nero In offerta a 269,10 € – invece di 349,00 €

sconto 23% – fino al 20 feb 21

JBL Charge 4 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Bluetooth Waterproof IPX7, Con Microfono, Porta USB, JBL Connect+ e Bass Radiator, Fino a 20h di Autonomia, Giallo In offerta a 143,50 € – invece di 179,00 €

sconto 20% – fino al 21 feb 21

EZVIZ S3 Action Camera 4K Action Cam con custodia impermeabile fino a 40m action camera con LCD di 2″ touchscreen 150° grandangolo con la modalità in luce bassa WiFi e Bluetooth integrati In offerta a 76,40 € – invece di 89,90 €

sconto 15% – fino al 21 feb 21

EZVIZ C1C Telecamera di Sorveglianza 1080p, Generazione con Sensore PIR Audio Bidirezionale, Baby Monitor, Visione Notturna, Servizio di Cloud Compatibile con Alexa In offerta a 41,47 € – invece di 49,99 €

sconto 17% – fino al 22 feb 21

EZVIZ C1 Mini Telecamera di Sorveglianza 1080p, Telecamera WiFi Interno, Compatibile con Alexa, IP Camera per Bambini con Sensore Rilevamento Movimento, Audio Bidirezionale, Visione Notturna In offerta a 33,14 € – invece di 39,99 €

sconto 17% – fino al 22 feb 21

EZVIZ Telecamera da Esterno Pan & Tilt Telecamera Wi-Fi Esterno 1080p, Videocamera di Sorveglianza con Copertura Visiva a 360 °con Visione Notturna Fino a 30 m,AI, H.265, Impermeabile In offerta a 93,49 € – invece di 109,99 €

sconto 15% – fino al 22 feb 21

Huawei Mediapad T5 10 LTE Tablet con Display da 10.1″, IPS, 1080p Full HD, Processore Octa-Core, Memoria RAM da 2 GB, Memoria Interna da 32 GB, Andorid 8.0, EMUI 8.0, Nero In offerta a 179,90 € – invece di 249,90 €

sconto 28% – fino al 8 feb 21

Victure Baby Monitor, Videocamera Babyphone con VOX Notturna Visione di Temperatura 8 Ninne Nanne Audio a Due Vie, Attivazione Vocale, Telecamere 930mAh Batteria con Schermo da 3.2″ LCD In offerta a 47,59 € – invece di 99,99 €

sconto 52% – fino al 8 feb 21

Aigostar Lampadina LED GU10 8W, Luce Bianca Calda 3000K 560 Lumen, Angolo a Fascio 120-160 Gradi, Nessun Sfarfallio Non Dimmerabile, Confezione da 5. In offerta a 12,39 € – invece di 22,99 €

sconto 46% – fino al 8 feb 21

Philips Lighting 163529316 Lampada da Parete, Lampadina Inclusa, Alluminio, 15W, E27, Antracite In offerta a 49,99 € – invece di 89,90 €

sconto 44% – fino al 8 feb 21

Philips Lighting 562444816 myLiving Barra Spot con 4 Luci a LED, Alluminio, Grigio In offerta a 56,99 € – invece di 108,90 €

sconto 48% – fino al 8 feb 21

Philips Lighting Black Suspension Light Durham Lampada Sospensione Nera E27, Nero In offerta a 46,99 € – invece di 64,90 €

sconto 28% – fino al 8 feb 21

Philips Lighting Lampada a Sospensione Smart Volume Mohair, Design Moderno, Cromato In offerta a 66,99 € – invece di 99,90 €

sconto 33% – fino al 8 feb 21

Philips Lighting Mauve Lampada da Soffitto LED, Forma Quadrata, 1700 lm, Bianco In offerta a 24,99 € – invece di 34,99 €

sconto 29% – fino al 8 feb 21

Philips Lighting myLiving Star spot LED da parete, Alluminio, Bianco In offerta a 15,99 € – invece di 28,90 €

sconto 45% – fino al 8 feb 21

Philips Lighting Piantana Himroo, Lampada da Terra per Soggiorno, Salotto, Camera da Letto, Design Moderno ed Elegante, Attacco E27 In offerta a 35,99 € – invece di 49,90 €

sconto 28% – fino al 8 feb 21

Philips Lighting Star, Lampada 3 Faretti LED Integrato Orientabili, Bianco, 3 x 4.5 W In offerta a 29,99 € – invece di 94,99 €

sconto 68% – fino al 8 feb 21

Philips Lighting Suede Lampada da Soffitto, LED, 24 W, Diametro 38 cm, Bianco In offerta a 39,99 € – invece di 49,90 €

sconto 20% – fino al 8 feb 21

Gillette Fusion 5 Lamette di Ricambio per Rasoio Uomo, Confezione da 16 Lamette di Ricambio, Maxi Formato Pacchetto per Casella Postale In offerta a 34,99 € – invece di 40,99 €

sconto 15% – fino al 8 feb 21

Gillette Fusion 5 Proglide Rasoio Uomo + 10 Lamette di Ricambio Con Tecnologia FlexBall In offerta a 24,99 € – invece di 31,99 €

sconto 22% – fino al 8 feb 21

Gillette Sensor3 Cool Rasoi Uomo Usa e Getta, Maxi Formato da 30 Rasoi di cui 12 Gratis In offerta a 19,99 € – invece di 26,99 €

sconto 26% – fino al 8 feb 21

Birkenstock 1014565, Ciabatte Donna, Rosa, 36 EU In offerta a 28,60 € – invece di 38,50 €

sconto 26% – fino al 21 feb 21

Birkenstock Mayari Greased Leather, Infradito Donna, Marrone Habana, 39 EU In offerta a 56,50 € – invece di 85,00 €

sconto 34% – fino al 21 feb 21

Birkenstock Sandales Arizona Birko-Flor Icy Metallic Old Rose, Sandali Bambina, 35 EU In offerta a 50,20 € – invece di 75,00 €

sconto 33% – fino al 21 feb 21

Birkenstock Kids NEW YORK BF-NUBUK – Zuecos de material sintético infantil, Azul (Navy), 33 In offerta a 31,50 € – invece di 55,00 €

sconto 43% – fino al 21 feb 21

Birkenstock Kids – Zoccoli NEW YORK BF-NUBUK, Unisex bambini, Marrone (Marron (Mocca)), 27 In offerta a 31,00 € – invece di 55,00 €

sconto 44% – fino al 21 feb 21

Birkenstock Milano – Sandali con Cinturino alla Caviglia Bambino, Narrow Fit, beige (desert soil taupe/ls orange), 36 EU In offerta a 35,20 € – invece di 68,00 €

sconto 48% – fino al 21 feb 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).