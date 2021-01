Offerte Amazon 8 gennaio fino al 56%: SanDisk, Fritz!, Samsung, Xiaomi, House of Marley, Ferrino

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in offerta:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

AUKEY Webcam 1080p Full HD con Microfono Stereo, per Video Chat e Registrazione, Compatibile con Windows, Mac e Android In offerta a 37,80 € – invece di 39,99 €

sconto 5% – fino al 08 gennaio

AVM FRITZ!Box 6820 LTE International – Modem Router 4G/3G, slot per SIM, WiFi N 450 Mbit/s, 1 porta LAN Gigabit, interfaccia in Italiano In offerta a 109,99 € – invece di 162,99 €

sconto 33% – fino al 08 gennaio

SanDisk Ultra Dual Drive Go, Unità USB Flash Type-C, 128 GB, Nero In offerta a 25,23 € – invece di 36,99 €

sconto 32% – fino al 08 gennaio

Reolink 8CH 5MP Kit Videosorveglianza IP PoE, 8CH PoE NVR e 4x Telecamera PoE Esterno, Sistema di Sorveglianza con HDD da 2TB, Registrazione 24/7, RLK8-520B2D2-5MP (Nuovo Aspetto di RLK8-410B2D2-5MP) In offerta a 383,99 € – invece di 479,99 €

sconto 20% – fino al 08 gennaio

Samsung Memorie T5 da 500 GB, USB 3.1 Gen 2, SSD Esterno Portatile, Blu (MU-PA500B) In offerta a 69,99 € – invece di 85,99 €

sconto 19% – fino al 08 gennaio

Xiaomi 26200, Vacuum-Mop PRO, Robot Aspira e Lava, LDS Navigazione con Laser, Pianificazione Intelligente del Percorso, Controllo Remoto Via App, Colore Bianco In offerta a 314,99 € – invece di 349,99 €

sconto 10% – fino al 08 gennaio

ROIDMI F8 Storm PRO-Aspirapolvere Senza Fili, 100.000 RPM, 435 W, autonomia 60 min, Bianco In offerta a 289,99 € – invece di 369,99 €

sconto 22% – fino al 08 gennaio

Robot aspirapolvere Dreame D9 Mistral [Modello Europeo] con tecnologia Smart Slam, navigazione 3.0 tramite radar laser LSD e sistema di scansione a tempo di record In offerta a 329,99 € – invece di 329,99 €

sconto 0% – fino al 08 gennaio

Oral-B Smart 4 4000N Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Nero Connesso con Bluetooth, 2 Testine di Ricambio, Idea Regalo Natale In offerta a 59,99 € – invece di 134,90 €

sconto 56% – fino al 08 gennaio

Avvitatore a Batteria 60N.m, TECCPO Trapano Percussione Batteria 18V, 2 Batterie 2000mAh, 30min Caricatore Rapido, 2 Velocità, 21+3 Posizioni, 29 Accessori In offerta a 84,99 € – invece di 99,99 €

sconto 15% – fino al 08 gennaio

OMOTON Supporto Telefono, Universale Supporto Cellulare Regolabile, Porta Tablet da Tavolo, Dock per iPhone SE/12 Pro Max/12 Mini/11/XS/8/7, iPad, Samsung, Altri Tablet e Smartphone(4,7-12,9″),Argento In offerta a 13,59 € – invece di 16,99 €

sconto 20% – fino al 08 gennaio

Eastpak Provider, Zaino Casual Unisex, Blu (Midnight), 33 liters, Taglia Unica (44 centimeters) In offerta a 59,84 – invece di 90

sconto 34% – fino al 16/01/21

APEMAN Action Cam A77, 4K 20MP Wi-Fi Impermeabile 30M con Telecomando Fotocamera Subacquea Digitale, Hyper Stabilizzazione Videocamera In offerta a 42,49 – invece di 69,99

sconto 39% – fino al 10/01/21

APEMAN A60, Action Cam Full HD 1080P con Custodia Impermeabile Subacqueo Action Sport Camera 170°Grandangolare e Kit Accessori per Ciclismo Nuoto e altri Sport Esterni, Nero In offerta a 30,99 – invece di 49,99

sconto 38% – fino al 10/01/21

House of Marley Positive Vibration 2 Cuffie Bluetooth Wireless con Microfono, Diver da 40 mm, Design Confortevole On-Ear, Pieghevole, Batteria 12 ore, Nero In offerta a 46,7 – invece di 69,99

sconto 33% – fino al 18/01/21

House of Marley Positive Vibration 2 Cuffie con Microfono, Diver da 50mm, Design Confortevole On-Ear, Pieghevole, Rosa/Bianco In offerta a 29,5 – invece di 49,99

sconto 41% – fino al 18/01/21

Kärcher T Racer T 5 ? Pulitore ad alta pressione ? Pulitore per superfici dure ? Pulizia efficace, senza schizzi ? Compatibile con tutte le idropulitrici Kärcher In offerta a 59,8 – invece di 79

sconto 24% – fino al 18/01/21

Presa Smart WiFi 16A 3680W Presa Intelligente TECKIN Spina Energy Monitor, Compatibile con Alexa Echo e Google Home, Controllo da Remoto, Funzione Timer, Presa Wireless per IOS Android APP(2 pack) In offerta a 19,97 – invece di 28,98

sconto 31% – fino al 10/01/21

Bosch Professional Sistema Martello Perforatore a Batteria GBH 18V-21, 0-1800 giri/min, 2 Batterie GBA 18V da 5.0Ah, Caricabatteria GAL 18V-40, Set 6 Pezzi, in Valigetta, Amazon Edition In offerta a 328,13 – invece di 499

sconto 34% – fino al 16/01/21

Braun Jb3010 Frullatore, 800 W, 2 Litri, Plastica, Bianco In offerta a 60,7 – invece di 85

sconto 29% – fino al 18/01/21

VIMAR 0K03925.07 Arké Kit comando connesso, senza fili e senza batterie, VIEW Wireless standard Bluetooth completo di supporto, tasti, placca 2M, Nero In offerta a 48,7 – invece di 61

sconto 20% – fino al 18/01/21

Bresser Stazione Meteorologica In offerta a 37,82 – invece di 58

sconto 35% – fino al 16/01/21

TACKLIFE Utensili da Giardino, Set Attrezzi da Giardino 6 Pezzi con Borsa, Include Cesoie Potatura, Cazzuola per Trapianto, Paletta per Terreno, Sarchiatrice, Coltivatrice, Diserbatrice GGT4A In offerta a 25,49 – invece di 32,99

sconto 23% – fino al 10/01/21

Ferrino Finisterre 48 Zaino, Blu In offerta a 85,9 – invece di 129,9

sconto 34% – fino al 18/01/21

Ferrino Lightec SM 1100 g Sacco a Pelo, Unisex Adulto, Blu, Taglia Unica In offerta a 85,4 – invece di 134,9

sconto 37% – fino al 18/01/21

Ferrino, Clip, Posate, Unisex, Rosso In offerta a 12,1 – invece di 17,5

sconto 31% – fino al 18/01/21

Ferrino – Zero1 Pants Man Tg 48 Denim Pantaloni Lunghi, Uomo, Blu, 48 In offerta a 46,8 – invece di 79,9

sconto 41% – fino al 18/01/21

Ferrino Colibri, Sacco a Pelo Uomo, Blu Scuro, 700 g In offerta a 36,7 – invece di 58,4

sconto 37% – fino al 18/01/21

Ferrino Yukon Pro SQ, Sacco a Pelo Rosso, L In offerta a 57,7 – invece di 99,9

sconto 42% – fino al 18/01/21

Ferrino Proxes, Tenda a Tunnel Verde, 5 Persone In offerta a 308,6 – invece di 445,6

sconto 31% – fino al 18/01/21

Ferrino Narrows, Zaino da Hiking Unisex, Rosso, 50 Litri In offerta a 70,7 – invece di 104,9

sconto 33% – fino al 18/01/21

Ferrino Transalp Lady Zaino, Rosso, 60 In offerta a 97,7 – invece di 159,9

sconto 39% – fino al 18/01/21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).