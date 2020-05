Offerte Amazon 8 maggio fino al 33%: LG, Apple, Ecovacs, Kensington, eufy, Beats

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Vi ricordiamo che sono ancora in sconto diversi prodotti a marchio Apple, Huawei, Samsung, Microsoft, Casio, Eufy, quelli di Philips Hue, Apple, Samsung, Amazon Echo, HP, quelli sui prodotti Parrot, Honor, Apple, Sony, Logitech, Acer e quelli a marchio Apple, Aukey, EZVIZ, eufy, ESR, oltre a sei diversi modelli di telecamere di sorveglianza EZVIZ per interni ed esterni. Inoltre potete abbonarvi gratuitamente per tre mesi ad Amazon Music e due mesi a Kindle Unlimited, guardare gratis per un mese tutti i film e le serie TV trasmesse su Amazon Prime Video e fare un regalo last-minute per la Festa della Mamma.

RAVPOWER USB C Power Bank 10000mAh Caricabatterie Portatile con Power Delivery 18W, Quick Charge 3.0 Batteria Esterna per iPhone XS/XS Max/XR/11 Huawei Samsung

Click qui per approfondire

VicTsing Mouse Wireless Ergonomico Mouse Ottico Senza Fili con Ricevitore USB Portatile. Basics Mouse per Business e Casa, Nero

Click qui per approfondire

Kdely Cavo da micro USB a HDMI di tipo C, convertitore da MHL a HDMI, per prodotti Android, adattatore per display con risoluzione del telefono/proiettore/risoluzione 1080p per telefono a specchio

Click qui per approfondire

Neewer Pannello Luce 480 LED 2,4G Avanzato Dimmerabile Bicolore con LCD Display & 2,4G Wireless Telecomando, per Foto di Prodotti Ritratti & Registrazioni Video, con Staffa-U di Montaggio & Barndoor

Click qui per approfondire

OMORC Protezione Bagagliaio Auto, 100% Impermeabile e Antiscivolo Telo Auto per Cani Protezione Bagagliaio Auto per Cani Copertura Bagagliaio Auto Catione Tessuto Fantasia Universale Portabagagli

Click qui per approfondire

Protezione Sedili Auto Bambini, Oasser 2pcs Proteggi Sedile Organizzatore Sedile Posteriore Impermeabile Supporto per Tablet 10”con Scatola di Tessuto

Click qui per approfondire

AKASO V1 WiFi Dash Cam con GPS, Dash Camera Full HD per auto con scheda di memoria da 16 GB inclusa, Monitor di parcheggio, G-Sensor con registrazione, super visione notturna e grandangolare 170 °

Click qui per approfondire

LG 34WK650 Monitor per PC, 34″, 21:9 UltraWide LED IPS HDR 10, 2560×1080, AMD FreeSync 75Hz, Multitasking, Speaker Stereo 2 x 5W, 2 HDMI, 1 Display Port, Uscita Audio

Click qui per approfondire

Cuffie Beats Solo3 Wireless – Beats Club Collection – Giallo Club

Click qui per approfondire

vankyo Proiettore 720P Native 5000 Lumen, Videoproiettore Display da 250” HiFi Speaker, 2 Porte HDMI, con Borsa Portatile, Design Compatto per iOS/Android TV Stick Home Cinema Regalo, Leisure 470C

Click qui per approfondire

TP-Link Archer MR600 Router 4G+ Cat6 300Mbps, Wi-Fi AC1200 Dual Band, MicroSIM, Porta LAN/WAN Gigabit, Senza configurazione

Click qui per approfondire

Kensington K72327EU Mouse SlimBlade, Mouse cablato con trackball, Per PC, Mac e Windows, Rotella di scorrimento, Design ambidestro, Tracciamento ottico, Rosso

Click qui per approfondire

Nuovo Apple iPhone SE (64GB) – nero

Click qui per approfondire

Apple iPhone XR (64GB) – Bianco

Click qui per approfondire

Smoby Big 800056704 – Scivolo Baby Discesa, 118 cm

Click qui per approfondire

eufy Robot aspirapolvere [BoostIQ] RoboVac 15C Max, connessione Wi-Fi, Super Sottile, aspirazione a 2.000 Pa, Silenzioso, aspirapolvere Robot autocaricabile, pulisce parquet e tappeti a Pelo Medio

Click qui per approfondire

HYLOGY Misuratore di Pressione da Polso Digitale, Sfigmomanometro da Polso e Pulsazione Rilevazione Automatica, Grande Schermo LCD, 180 Posizioni di Memoria

Click qui per approfondire

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”