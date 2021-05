Offerte Amazon 8 maggio fino al 50%: Apple, Meross, FFP2, Netgear, Philips

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto…

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Presa Intelligente Wifi 16A 3680W Smart Plug Energy Monitor Protezione Sovraccarico, Funzione Timer, APP Controllo Remoto, Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Home e IFTTT, 4pcs

In offerta a 26,69 € – invece di 48,99 €

sconto 46% con Coupon Speciale = KMAECMNR – fino al 09 maggio

Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 256GB SSD) – Argento (novembre 2020)

In offerta a 999,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino al 08 maggio

JBL Flip 5 Speaker Bluetooth Portatile, cassa Altoparlante Bluetooth Waterproof IPX7, compatibile con JBL PartyBoost, fino a 12 h di Autonomia, nero

In offerta a 79,99 € – invece di 129,00 €

sconto 38% – fino al 08 maggio

Samsung Soundbar HW-T420/ZF da 150W, 2.1 Canali, Nero

In offerta a 89,99 € – invece di 139,00 €

sconto 35% – fino al 08 maggio

Novità Apple iPhone 12 (128GB) – viola

In offerta a 839,00 € – invece di 989,00 €

sconto 15% – fino al 08 maggio

Apple Watch SE (GPS, 44 mm) Cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco

In offerta a 299,00 € – invece di 339,00 €

sconto 12% – fino al 08 maggio

Fitbit Versa 2 Smartwatch per Benessere e Forma Fisica con Controllo Vocale, Punteggio del Sonno e Musica, con Alexa Integrata, Limited Edition

In offerta a 119,90 € – invece di 199,95 €

sconto 40% – fino al 08 maggio

RAVPower Caricatore USB a 3 porte, da 30 W, 5 V e 6 A, con tecnologia iSmart, compatibile con iPhone 11 Pro Max XS XR X 8/7/6, iPad, Galaxy S9 S8 Plus, LG, Huawei, HTC, Powerbank, MP3, ecc.

In offerta a 12,99 € – invece di 16,99 €

sconto 24% – fino al 08 maggio

Bosch Elettrodomestici MSM6B500 CleverMixx Mixer a Immersione, 350 W, 1 Liter, 1 Decibel, plastica, Bianco [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 25,99 € – invece di 44,90 €

sconto 42% – fino al 08 maggio

soges Scrivania per Computer,Postazioni di lavoro per computer,Table d’ordinateur Classique,Realizzato in Materiale di legno di alta qualità,Struttura in acciaio,120 * 60 * 75CM

In offerta a 39,99 € – invece di 79,99 €

sconto 50% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 08 maggio

Philips Airfryer XL HD9260/90 Friggitrice ad aria, 1900W, capacità 1,2 Kg, Con schermo digitale

In offerta a 159,99 € – invece di 269,99 €

sconto 41% – fino al 08 maggio

Momo Design Venezia, Bicicletta elettrica a pedalata assistita Unisex Adulto, Nero, Unica

In offerta a 639,00 € – invece di 699,90 €

sconto 9% – fino al 08 maggio

i-Bike Mono Adventure, nero, Taglia unica

In offerta a 519,00 € – invece di 599,00 €

sconto 13% – fino al 08 maggio

Vinsetto Sedia da Gaming Ergonomica Reclinabile con Poggiapiedi Estendibile Girevole Ecopelle 66×60×127-134cm Rosso

In offerta a 147,99 € – invece di 189,95 €

sconto 22% – fino al 08 maggio

XGIMI Halo LED 1080P Full HD Proiettore Portatile Intelligente AF 800 ANSI Lumen Android TV 9.0 Google Assistant 3D Videoproiettore Harman / Kardon Altoparlante TV Box / PS4 / Smartphone

In offerta a 679,15 € – invece di 799,00 €

sconto 15% – fino al 08 maggio

Eono by Amazon – Bilancia digitale da cucina, in acciaio inossidabile, pesa in grammi e once, 5 kg / 1 g, garanzia 15 anni

In offerta a 8,49 € – invece di 10,99 €

sconto 23% – fino al 08 maggio

Amazon Brand – Eono Bilancia digitale da cucina, in acciaio inossidabile, pesa in grammi e once, 10 kg / 2 g , garanzia 15 anni

In offerta a 15,29 € – invece di 17,99 €

sconto 15% – fino al 08 maggio

Anker Powerbank Wireless PowerCore da 10.000 mAh con USB-C (Solo Ingresso), caricabatteria Portatile Compatibile con iPhone 11, Samsung, iPad 2020 PRO, AirPods e Altro.

In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 08 maggio

NETGEAR Orbi RBK53 Sistema Wi-Fi Mesh Potente, Router + 2 Satelliti, Copertura fino a 525 m², Velocità AC3000 Triband, Sicurezza Informatica Armor

In offerta a 399,90 € – invece di 599,99 €

sconto 33% – fino al 16 mag 21

NETGEAR Orbi RBK50 Sistema Wi-fi Mesh Potente, Router + Satellite, Copertura Fino a 350 m² , Velocità AC3000 Triband, Sicurezza Informatica Armor

In offerta a 319,90 € – invece di 486,90 €

sconto 34% – fino al 16 mag 21

NETGEAR Access Point WiFi 6 WAX204, Velocità WiFi Dual Band AX1800, 4 porte Ethernet 1G, protezione WPA3, creazioni di 3 reti wireless separate

In offerta a 103,99 € – invece di 129,99 €

sconto 20% – fino al 9 mag 21

Netgear GS305P Switch Ethernet PoE 5 porte Gigabit, 4 porte PoE e budget energetico pari a 55W, switch unmanaged desktop, struttura in metallo senza ventole

In offerta a 54,99 € – invece di 64,99 €

sconto 15% – fino al 9 mag 21

Philips June Lampada da Parete Down con Sensore per Esterno, Alluminio Antracite, Lampadina Inclusa

In offerta a 39,99 € – invece di 53,90 €

sconto 26% – fino al 16 mag 21

Philips Stratosphere Palo da Esterno, 77 cm, 4000 K, Grigio Scuro

In offerta a 65,99 € – invece di 78,55 €

sconto 16% – fino al 16 mag 21

Philips Stratosphere Lampada da Parete per Esterno, 4000 K, 1000 lm, Grigio Scuro

In offerta a 43,99 € – invece di 54,39 €

sconto 19% – fino al 16 mag 21

Striscia LED Intelligente meross 10M, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google Home, RGB Luce Nastro Luminoso WiFi, Multicolore per Festa, Bar, Scrivania Gaming

In offerta a 39,09 € – invece di 65,99 €

sconto 41% – fino al 9 mag 21

meross Lampadina Wifi Intelligente LED 9W 810LM Dimmerabile Multicolore E27 A19 Smart Light RGBCW Equivalente 60W 2700K-6500K Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, 4 pezzi

In offerta a 33,99 € – invece di 43,99 €

sconto 23% – fino al 9 mag 21

meross Smart Lampada da Comodino a LED Intelligente, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna Bambini Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno, con Cavo USB

In offerta a 31,44 € – invece di 46,99 €

sconto 33% – fino al 9 mag 21

Meliconi Slimstyle Plus 400 S – Supporto Fisso Ultra Sottile da Parete per Tv a Schermo Piatto Da 40?? a 82?? (102-208 cm), Portata max 50kg, Vesa 200X200, 300X300,400X400, Nero

In offerta a 28,99 € – invece di 34,99 €

sconto 17% – fino al 9 mag 21

Meliconi OLED SDRP – Supporto Doppio Braccio e Doppia Rotazione, per TV OLED fino a VESA 400×200, Orientabile Orizzontalmente e Verticalmente, Portata Max 35 kg, Dimensioni TV 40″-82″

In offerta a 115,99 € – invece di 229,99 €

sconto 50% – fino al 9 mag 21

Kenwood JKP250 Bollitore Elettrico da Viaggio, 0.5 L, 650 W, 2 Cups, plastica, Bianco

In offerta a 26,30 € – invece di 35,00 €

sconto 25% – fino al 16 mag 21

Originale Einhell 2X 3,0 Ah Power X-Change Starter Kit (Ioni di Litio, 18 V, Max. Sicurezza, Prestazioni Ottimali del Dispositivo, Brevi Tempi di Caricamento Grazie Alla Tecnologia di Ricarica Rapida)

In offerta a 76,20 € – invece di 139,95 €

sconto 46% – fino al 16 mag 21

Tractive GPS Cat Tracker (2021). Seguilo ovunque. Localizzazione 24/7 e Cronologia di 365 giorni

In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino al 21 mag 21

Lenovo Legion 5 Notebook Gaming, Display 15.6″ Full HD AntiGlare, Processore Intel Core i7-10750H, 256 GB SSD+1 TB HDD, RAM 16 GB, Scheda grafica GTX 1660 Ti 6 GB GDDR6, Windows 10, Phantom Black

In offerta a 1499,00 € – invece di 1699,00 €

sconto 12% – fino al 8 mag 21

Gillette Fusion5 Proglide Lamette di Ricambio per Rasoio Uomo, Confezione da 12 Lamette

In offerta a 30,99 € – invece di 45,99 €

sconto 33% – fino al 20 mag 21

Gillette Mach 3 Rasoio Uomo + 12 Lamette di Ricambio

In offerta a 19,99 € – invece di 25,99 €

sconto 23% – fino al 20 mag 21

Gillette Fusion ProGlide Styler Rasoio Regolabarba 3 in 1, Confezione da 3 Lamette + 3 Regolatori di Lunghezza Intercambiabili, Regola, Rade e Rifinisce

In offerta a 19,99 € – invece di 26,99 €

sconto 26% – fino al 20 mag 21

King C. Gillette Kit Regalo Da Uomo: Rasoio Per Il Collo + 3 Lamette + Gel Trasparente Per La Rasatura + Detergente Barba E Viso + Olio Per La Barba + Pettine per La Barba + Supporto Per Il Rasoio

In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino al 20 mag 21

Gillette Fusion 5 ProGlide Rasoio Uomo + 5 Lamette di Ricarica con Tecnologia FlexBal

In offerta a 20,99 € – invece di 29,99 €

sconto 30% – fino al 20 mag 21

20 Mascherine FFP2 Certificate CE Italia Adulti BFE ?99% Made in Italy. Mascherina ffp2 SANIFICATA e sigillata singolarmente. Certificata ISO Dispositivo Medico. Produzione italiana.

In offerta a 18,99 € – invece di 35,00 €

sconto 46% – fino al 14 mag 21

50 Mascherine FFP2 Certificate CE Made in Italy SICURA BFE ?99% Mascherina Produzione italiana e Sanificata. Pluricertificata ISO 13485 e ISO 9001 EN 149:2001+A1:2009

In offerta a 38,36 € – invece di 70,00 €

sconto 45% – fino al 14 mag 21

50 Mascherine FFP2 Colorate Certificate CE Italia BFE ?99%. 7 Colori Mascherine FFP2 Nere, Blu Jeans, Azzurre Verdi Lavanda Grigie Scuro e Bianche. ISO 13485 dispositivi Medici Made in italy

In offerta a 43,99 € – invece di 80,00 €

sconto 45% – fino al 14 mag 21

Mascherine FFP2 colorate BLU LAVANDA Certificate CE Italia BFE ?99% Made in Italy. Mascherina Colorata SANIFICATA e sigillata singolarmente Certificata ISO Dispositivi medici Pacco da 10

In offerta a 14,90 € – invece di 25,00 €

sconto 40% – fino al 14 mag 21

Mascherine FFP2 colorate AZZURRE Certificate CE Italia BFE ?99% Made in Italy. Mascherina Colorata AZZURRA SANIFICATA e sigillata singolarmente Certificata ISO Dispositivi medici Pacco da 10

In offerta a 14,90 € – invece di 25,00 €

sconto 40% – fino al 14 mag 21

50 Mascherine FFP2 Colorate Certificate CE Italia BFE ?99%. Mascherina FFP2 Mix 7 Colori Nere, Blu Jeans Scuro, Azzurre Verdi Lavanda Grigie Scuro e Bianche. ISO dispositivi Medici Made in italy

In offerta a 43,99 € – invece di 80,00 €

sconto 45% – fino al 14 mag 21

50 Mascherine FFP2 NERE Certificate CE colorate SICURA Italia logo Impresso. BFE ?99% Made in Italy Mascherina ffp2 Colorata NERA SANIFICATA e sigillata singolarmente. ISO dispositivi Medici

In offerta a 47,75 € – invece di 80,00 €

sconto 40% – fino al 14 mag 21

Mascherine FFP2 Certificate CE colorate GRIGIE CHIARO SICURA Italia logo impresso. BFE ?99% Made in Italy. Mascherina ffp2 SANIFICATA e sigillata singolarmente Certificata ISO Dispositivi medici

In offerta a 43,90 € – invece di 80,00 €

sconto 45% – fino al 14 mag 21

20 Mascherine FFP2 NERE Carbone Certificate CE SICURA Italia logo impresso. BFE ?99% Made in Italy. Mascherina NERA SANIFICATA e sigillata singolarmente Certificata ISO Dispositivi medici

In offerta a 26,99 € – invece di 40,00 €

sconto 33% – fino al 14 mag 21

10 Mascherine FFP2 Certificate CE colorate BLU JEANS SICURA Italia logo impresso. BFE ?99% Made in Italy Mascherina ffp2 SANIFICATA e sigillata singolarmente. Certificata ISO dispositivi Medici

In offerta a 13,90 € – invece di 25,00 €

sconto 44% – fino al 14 mag 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).