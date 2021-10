Offerte Amazon 8 ottobre fino al 38% su Logitech, Kingston, KEsingtone, Huawei, Oral-B, Bosch

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Kingston Canvas Select Plus SDCS2/128GB Scheda microSD Classe 10 con Adattatore SD Incluso, 128 GB In offerta a 13,99 € – invece di 15,46 €

sconto 10% – fino al 10 ott 21

Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con Cappuccio Protettivo e Anello Portachiavi in Colori Multipli In offerta a 13,69 € – invece di 15,99 €

sconto 14% – fino al 10 ott 21

Kensington 64325 Mouse Expert, Mouse Cablato con Trackball, per PC, Mac e Windows, Rotella di Scorrimento, Design Ambidestro, Tracciamento Ottico, Grigio, 55 mm In offerta a 73,79 € – invece di 116,74 €

sconto 37% – fino al 17 ott 21

Kensington 60112 Supporto di Raffreddamento per Laptop Smartfit Easy Riser, Ergonomico (12″-17″) per Windows & Mac, Dell, Toshiba, Hp, Samsung, Macbook, Lenovo con Secure Fit E Smartfit, Grigio In offerta a 16,13 € – invece di 18,98 €

sconto 15% – fino al 10 ott 21

Kensington 56152 Poggiapiedi Ergonomico Regolabile Solesaver, per Migliorare la Postura E Mitigare I Dolori Legati a Sciatica E Problemi Ortopedici, Grigio In offerta a 21,23 € – invece di 24,99 €

sconto 15% – fino al 10 ott 21

Kensington 62401 Mouse Pad con Poggiapolsi, Poggiapolsi Duo Gel Ergonomico per Computer/Laptop con Mouse Laser E Ottici, Tappetino Antiscivolo con Cuscinetto In Gel, Blu In offerta a 16,06 € – invece di 18,90 €

sconto 15% – fino al 10 ott 21

Logitech StreamCam – Webcam per Live Streaming su Youtube e Twitch, Full HD 1080p a 60 fps, Connessione USB-C, Facial Tracking, Autofocus, Video Verticali, Grigio Scuro In offerta a 94,99 € – invece di 103,70 €

sconto 8% – fino al 10 ott 21

Logitech M705 Marathon Mouse Wireless, 2,4 GHz Con Mini Ricevitore USB Unifying, Rilevamento In offerta a 27,99 € – invece di 31,99 €

sconto 13% – fino al 10 ott 21

Logitech K400 Plus Tastiera Wireless per TV, PC, Home Theater In offerta a 22,99 € – invece di 25,99 €

sconto 12% – fino al 10 ott 21

Logitech M171 Mouse Wireless, 2.4 GHz con Mini Ricevitore USB, Rilevamento Ottico, Durata In offerta a 8,99 € – invece di 9,99 €

sconto 10% – fino al 10 ott 21

Logitech K780 Tastiera Wireless In offerta a 64,99 € – invece di 85,42 €

sconto 24% – fino al 10 ott 21

Nuki Combo 2.0 Smart Lock e Bridge Serratura elettronica bluetooth, sensor della porta, apriporta con wifi, semplice installazione, Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home, Nuki Smart Home In offerta a 199,99 € – invece di 269,00 €

sconto 26% – fino al 10 ott 21

Honeywell Home THR99C3100 evohome Termostato Wi-Fi Smart, Utilizzabile con App, Compatibile con, Google Home e IFTTT, Bianco (1 Pezzo) In offerta a 119,99 € – invece di 149,99 €

sconto 20% – fino al 10 ott 21

Honeywell Home W1KS Rilevatore di perdite Acqua, Gelo, umidità Lyric W1, Bianco In offerta a 61,88 € – invece di 77,35 €

sconto 20% – fino al 10 ott 21

HUAWEI WATCH FIT Smartwatch, Display AMOLED da 1.64″, Animazioni Quick-Workout, Durata della Batteria 10 Giorni, 96 Modalità di Allenamento, GPS Integrato, 5ATM, Monitoraggio del Sonno, Pink In offerta a 69,00 € – invece di 79,99 €

sconto 14% – fino al 10 ott 21

Huawei Watch Fit Elegant Smartwatch, Display AMOLED da 1.64″, Animazioni Quick-Workout, Durata della Batteria 10 Giorni, GPS Integrato, 5ATM, Midnight Black In offerta a 89,00 € – invece di 120,58 €

sconto 26% – fino al 10 ott 21

HUAWEI WATCH FIT ELEGANT Smartwatch, Display AMOLED da 1.64″, Animazioni Quick-Workout, Durata della Batteria 10 Giorni, GPS Integrato, 5ATM, Frosty White In offerta a 89,00 € – invece di 129,90 €

sconto 31% – fino al 10 ott 21

HUAWEI WATCH 3 Pro CLASSIC – Smartwatch 4G AMOLED 1,43 pollici, AP52, chiamata eSIM, batteria fino a 3 giorni, saturazione ossigeno, frequenza cardiaca 24/7, GPS, 5ATM, cinturino pelle Brown In offerta a 449,00 € – invece di 499,00 €

sconto 10% – fino al 10 ott 21

HUAWEI WATCH GT 2 Pro Smartwatch, Touchscreen 1.39″ AMOLED HD, 2 settimane di utilizzo con una ricarica, GPS e GLONASS, SpO2, 100+ Modalità di allenamento, Chiamate Bluetooth, Grigio (Gray) In offerta a 179,00 € – invece di 186,10 €

sconto 4% – fino al 10 ott 21

Oral-B Genius 8900 Spazzolini Elettrici Ricaricabili con Connessione Bluetooth, 3 Testine di Ricambio, 1 Custodia da Viaggio, con 5 Modalità, tra cui Denti Sensibili, Protezione Gengive e Sbiancante In offerta a 129,99 € – invece di 152,30 €

sconto 15% – fino al 22 ott 21

Oral-B Design Edition Smart 4-4500 Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Rosa Connesso con Bluetooth, 1 Testina, 1 Custodia da Viaggio In offerta a 59,99 € – invece di 89,99 €

sconto 33% – fino al 22 ott 21

Bandai. Dragon Ball Super. Action figure Dragon Star da 17 cm. Super Saiyan 4 Gogeta. 36765 In offerta a 18,74 € – invece di 24,99 €

sconto 25% – fino al 10 ott 21

Bandai. Anime Heroes. Naruto Shippuden. Action figure Anime heroes 17 cm. Sasuke Uchiwa. 36902 In offerta a 18,74 € – invece di 24,99 €

sconto 25% – fino al 10 ott 21

Bandai One Piece-Action Figure Anime Heroes 17 cm-Monkey D. Rufy-36931, Colore, 36931 In offerta a 23,13 € – invece di 30,84 €

sconto 25% – fino al 10 ott 21

Bandai- Freezer Dragon Ball Super-Action Figure Gigante Limit Breaker da 30 cm-Freezer-36733, Multicolore, Taglia única, 36733 In offerta a 18,74 € – invece di 24,99 €

sconto 25% – fino al 10 ott 21

Bosch Unlimited Serie 6, Scopa Elettrica Ricaricabile, Aspirapolvere Multifunzione senza Fili e senza Sacco, 18V, Bianco In offerta a 249,00 € – invece di 312,95 €

sconto 20% – fino al 16 ott 21

Bosch MUM4 Impastatrice Planetaria – Robot da Cucina Multifunzione, 500 W, 4 Velocità, Ciotola da 3,9 l, Gancio Impasti Duri, Frusta Impasti Morbidi e Frusta in Acciaio Inox per Montare In offerta a 69,00 € – invece di 82,89 €

sconto 17% – fino al 16 ott 21

Bosch MUM4407 – Robot da Cucina, Bianco, 500 Watt In offerta a 79,99 € – invece di 103,99 €

sconto 23% – fino al 16 ott 21

Bosch TAT7403 – Tostapane compatto con funzione scongelamento/scongelamento, centraggio automatico del pane, spegnimento automatico, 800 W, colore: Nero In offerta a 29,00 € – invece di 39,99 €

sconto 27% – fino al 16 ott 21

Bosch CleverMixx – Sbattitore Elettrico con Ciotola da 3 L a Rotazione Automatica, 400 W, 4 Velocità e Turbo, Fruste e Ganci in Acciaio Inox per Impasti Morbidi e Duri In offerta a 39,99 € – invece di 53,93 €

sconto 26% – fino al 16 ott 21

Miele Classic C1 Junior Ecoline Aspirapolvere, 550 watts, 4.5 litri, 78 decibels, raggio d’azione di 9 m, Blu In offerta a 99,00 € – invece di 159,99 €

sconto 38% – fino al 16 ott 21

Miele Compact C2 Allergy Ecoline Aspirapolvere, 550 watts, 3.5 litri, 71 decibels, Bianco Loto In offerta a 219,00 € – invece di 266,35 €

sconto 18% – fino al 16 ott 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).