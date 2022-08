Offerte Amazon 9 agosto fino al 53% su Apple, TP-Link, Tronsmart, Bontec, Samsung – aggiornate

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Gli spazzolini elettrici Oral-B sono in sconto per l’estate fino al 17 agosto

Logitech MX Master 3S – Mouse Wireless ad Alte Prestazioni, Scorrimento Ultraveloce, Ergo, 8K DPI, Tracciamento su Vetro, Clic Silenziosi, USB C, Bluetooth, Windows, Linux, Chrome – Grigio scuro

In offerta a 101,37 € – invece di 134,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (128GB) – Azzurro

In offerta a 864,00 € – invece di 939,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi – Cuffie wireless Bluetooth Smart Wear, con cancellazione del rumore, con microfono

In offerta a 39,99 € – invece di 44,90 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial BX500 480 GB CT480BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Nero

In offerta a 43,99 € – invece di 59,69 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi Note 11 – Smartphone 4+128GB, Display AMOLED FHD+ 6.43” 90Hz, Snapdragon 680, quadrupla fotocamera 50MP, 5000mAh, Graphite Grey (IT + 2 anni garanzia) Alexa mani libere

In offerta a 180,70 € – invece di 249,99 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Max con CPU 10-core e GPU 32‑core, 32GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 3603,00 € – invece di 3949,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia trasparente (per iPhone 12 mini) – 5.4 pollici In offerta a 26,90 € – invece di 55,00 €

sconto 51% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 123,99 € – invece di 159,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 146,99 € – invece di 185,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Cavo da USB‑C a Magsafe 3 (2 m) In offerta a 46,75 € – invece di 55,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Cavo di ricarica USB-C (2m) In offerta a 21,25 € – invece di 25,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech MX Keys Mini Tastiera Illuminata Wireless, Minimal, Compatta, Bluetooth, Retroilluminata, USB-C, Compatibile con Apple macOS, iOS, Windows, Linux, Android, in Metallo – Grigio scuro In offerta a 81,99 € – invece di 114,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Lexar Chiavetta USB 64 GB, Pen Drive USB 3.0, USB Flash Drive Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV In offerta a 7,99 € – invece di 10,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial CT1000X8SSD9 X8 1TB Portable SSD, Fino a 1050MB/s, USB 3.2, Unità A Stato Solido Esterno, Nero In offerta a 98,99 € – invece di 145,63 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kingston DataTraveler Exodia DTX/64GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con cappuccio protettivo e anello portachiavi in colori multipli In offerta a 6,65 € – invece di 9,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

AVM FRITZ!Repeater 600 International, ripetitore/estensore segnale WiFi N fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz), WPS, design compatto, interfaccia in italiano In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Interruttore Della Luce Intelligente, SONOFF DUAL R3 2-Gang 2-Way Smart Interruttore Wi-Fi Sostieni Alexa e Siri, Misurazione della potenza, 3 modalità di lavoro,controllo di persiane e tapparelle In offerta a 22,09 € – invece di 25,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Catena Luminosa Esterno,Qxmcov Luci Stringa Luminose con 25+4 G40 Lampadine Impermeabile IP44 Luci da Esterno Decorazione per Giardino, Feste, Terrazza, Balcone, Cortili (7.5M) In offerta a 17,91 € – invece di 27,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Catena Luminosa Esterno 18M, G40 Luci a Festone da Giardino 30+1 Lampadine a LED in Plastica Infrangibile G40, Luci a Sospensione IP44 Impermeabili per Feste, Natale, Cortile, Terrazza FARNY In offerta a 43,34 € – invece di 50,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno Tapo C210, Videocamera sorveglianza 3MP, Visione Notturna, Notifiche in Tempo Reale, archivio su storage locale Micro SD fino a 256GB, compatibile con Alexa In offerta a 33,98 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 9 set 22

Click qui per approfondire

TP-Link Tapo L900-5 Striscia LED Smart 5m, WiFi Strisce LED RGB Compatibile con Alexa e Google Assistant, Sync-to-Sound, Luci LED Adatto per Casa, Bar, Festa, Accorciabile e Controllo dall’APP In offerta a 19,99 € – invece di 39,90 €

sconto 50% – fino a 9 set 22

Click qui per approfondire

TP-Link Lampadina Wi-Fi E27, Funziona con Amazon Alexa e Google Home, 806 lumen, 8.7W, Giallo caldo dimmerabile dall’ 1% al 100%, 2700 K, Controllo da remoto (Tapo L510E) In offerta a 7,98 € – invece di 14,99 €

sconto 47% – fino a 9 set 22

Click qui per approfondire

TP-Link Lampadina WiFi Intelligente LED Smart Multicolore, E27 Lampadina Compatibile con Alexa e Google Home, 806 lumen, 8.7W, Senza hub richiesto, Controllo Remoto tramite APP Tapo (Tapo L530E) In offerta a 9,97 € – invece di 14,99 €

sconto 33% – fino a 9 set 22

Click qui per approfondire

TP-Link M7350 Mobile Router Hotspot Portatile, 4G LTE Cat4 150Mbps, ?Nero In offerta a 69,68 € – invece di 79,99 €

sconto 13% – fino a 9 set 22

Click qui per approfondire

TP-Link VX220-G2v Modem Router EVDSL fino a 300Mbps, Wi-Fi 6 AX1500 Mbps 2,4/5GHz, Telefonia fissa e VoIP, 5 Porte Gigabit, 1 USB 2.0 (Verifica compatibilità con la tua linea) In offerta a 84,90 € – invece di 149,00 €

sconto 43% – fino a 9 set 22

Click qui per approfondire

TP-Link Archer A8 Router Ethernet Wi-Fi Dual Band AC1900 Wireless, 5 Porta Gigabit, MU-MIMO, Parental Control, Tecnologia Beamforming, Supporto IPTV, IPv6, IGMP Snooping, VLAN, Rete Ospiti, WPS In offerta a 40,00 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 9 set 22

Click qui per approfondire

TP-Link Archer AX53 Router WiFi 6 Dual-Band AX3000, 2402Mbps su 5 GHz e 574 Mbps su 2,4 GHz, WPA3, Tecnologia TP-Link HomeShield, OneMesh, Compatibile con Alexa In offerta a 70,00 € – invece di 149,00 €

sconto 53% – fino a 9 set 22

Click qui per approfondire

TP-Link Ripetitore Mesh WiFi 6 (RE605X), Amplificatore WiFi AX1800, WiFi Extender, WiFi Booster, 1 Porta Gigabit Ethernet, Nuovo Prodotto con Tecnologia TP-Link Onemesh In offerta a 69,19 € – invece di 89,90 €

sconto 23% – fino a 9 set 22

Click qui per approfondire

TP-Link Ripetitore Mesh WiFi 6, Amplificatore WiFi AX1800, WiFi Extender, WiFi Booster, 1 Porta Gigabit Ethernet, Compatibile con Tutti i Box Internet (RE600X) In offerta a 64,90 € – invece di 89,90 €

sconto 28% – fino a 9 set 22

Click qui per approfondire

TP-Link TL-WA1201 AC1200 Dual-Band Access Point, Range Extender, Multi-SSID e Client, PoE Passivo, Captive Portal, Tecnologia MU-MIMO In offerta a 39,92 € – invece di 59,90 €

sconto 33% – fino a 9 set 22

Click qui per approfondire

TP-Link Ripetitore WiFi Wireless, Velocità Dual Band AC1750, WiFi Extender e Access Point, Compatibile con Modem Fibra e ADSL, 1 Porta Gigabit(RE455) In offerta a 45,99 € – invece di 59,90 €

sconto 23% – fino a 9 set 22

Click qui per approfondire

TP-Link Deco X20 Wi-Fi 6 Wi-Fi Mesh, Dual Band AX1800, Modalità Router e Access Point, 2 Porte Ethernet Gigabit, sostituisce router e extender, 2 pezzi con copertura fino a 350?, compatibile con Alexa In offerta a 132,14 € – invece di 199,00 €

sconto 34% – fino a 9 set 22

Click qui per approfondire

TP-Link Deco WiFi 6 Mesh AX 3000Mbps Deco X50(2 Pack) – Sistema WiFi 6 per tutta la casa – Copertura WiFi da 400 – Facile installazione – Controllo Parental – Compatibile con tutti i Box in fibra In offerta a 195,30 € – invece di 279,00 €

sconto 30% – fino a 9 set 22

Click qui per approfondire

TP-Link Deco X60 WiFi 6 Mesh WiFi, AX3000 Sistema wifi per tutta la casa, Copertura fino a 650m2, Sostituisci router e extender wifi tradizionali, Funziona con Alexa (confezione da 3) In offerta a 299,15 € – invece di 399,99 €

sconto 25% – fino a 9 set 22

Click qui per approfondire

BONTEC Universale Supporto TV da pavimento per TV da 30-70 pollici LED OLED LCD, Porta TV da Terra Regolabile in Altezza con Ripiani in Vetro Temperato a 2 Livelli Max VESA 600x400mm, Fino a 40KG In offerta a 70,54 € – invece di 86,99 €

sconto 19% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto Doppio Monitor per Schermi LED LCD da 13 a 27 Pollici, Inclinazione e Rotazione Braccio Monitor Scrivania fino a 8kg, 2 Opzioni di Montaggio, VESA 75/100 In offerta a 42,49 € – invece di 52,99 €

sconto 20% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto TV da Pavimento con 4 Ruote per Schermo 13-42 pollici LED LCD Plasma, Carrello Staffa Porta Mobile Supporto TV Fino a 20 kg, Max VESA 200 x 200 mm In offerta a 52,69 € – invece di 65,99 €

sconto 20% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

Invision Supporto TV Parete da Staffa per 26-42 Pollici LED, LCD, HDR, 4K Schermi – Ultra Sottile Inclinabile e Girevole con Braccio Estensibile – VESA 100x100mm a 200x200mm – Carico Max 40kg (HDTV-M) In offerta a 25,49 € – invece di 36,99 €

sconto 31% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

Invision Supporto Monitor Braccio per 17-27″ PC Schermi – Supporto da Tavolo a Braccio Singolo, Movimento Completo, Girevole Regolabile con Morsetto VESA 75x75mm-100x100mm da 2kg a 6.5kg (MX150) In offerta a 38,24 € – invece di 49,99 €

sconto 24% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

Invision Supporto Monitor Doppio – Ergonomico Altezza Regolabile (Assistenza Gas) per Schermi 17 a 27 Pollici – Inclinazione e Girevole VESA 75x75mm e 100x100mm Peso 2-6,5 kg (MX300) In offerta a 59,49 € – invece di 75,99 €

sconto 22% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

Supporto TV Universale per Televisori tra 10 e 32 pollici, Orientare, Inclinare, Ruotare ? Adatto per TV LCD/LED a Schermo Piatto ? Estendibile di 44cm ? Sostiene fino a 20kg ? Max. VESA 100X100mm In offerta a 19,54 € – invece di 33,99 €

sconto 43% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

Supporto TV Parete con Braccio Girevole ed Estendibile, Staffa TV Parete per Televisore da 37-70 Pollici, Supporto TV Regge fino a 60kg, Max VESA 600×400 In offerta a 43,00 € – invece di 74,99 €

sconto 43% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

Perlegear Supporto TV Tavolo per 26-55 pollici – Altezza Regolabile Piedistallo per TV da LCD/LED/Plasma,che Regge fino a 40 Kg,VESA Max 400×400 mm In offerta a 27,14 € – invece di 39,99 €

sconto 32% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

Perlegear Supporto TV Inclinabile – Staffa da Parete per TV da 26″-55″, Max VESA 400×400, Staffa Ultra Resistente 45kg In offerta a 15,99 € – invece di 33,68 €

sconto 53% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

PERLESMITH Supporto TV con Snodi e Prolunghe Inclinabili – Staffa da Parete per TV da 32 a 55 pollici, fino a 40 kg, Max VESA 400×400 In offerta a 23,99 € – invece di 42,98 €

sconto 44% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, 360° Suono Stereo, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0 e NFC In offerta a 67,99 € – invece di 79,99 €

sconto 15% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

Tronsmart T6 Mini Cassa Bluetooth 15W, 24 Ore Riproduzione, Audio Stereo 360°, IPX6 Impermeabile, Altoparlante Wireless Portatile 5.0, Supporto Scheda di Memoria USB 64G e Assistente Vocale In offerta a 29,74 € – invece di 35,99 €

sconto 17% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

Tronsmart T6 Mini Cassa Bluetooth 15W, 24 Ore Riproduzione, Audio Stereo 360°, IPX6 Impermeabile, Altoparlante Wireless Portatile 5.0, Supporto Scheda di Memoria USB 64G e Assistente Vocale -Rosso In offerta a 30,59 € – invece di 39,99 €

sconto 24% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

Tronsmart T2 Plus Cassa Bluetooth 20W, Altoparlante Bluetooth Portatile Impermeabile IPX7,True Wireless Stereo, Speaker Bluetooth 5.0, per Casa, Festa, Auto, Viaggio In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

Tryone Porta Cellulare, Supporto Cellulare Letto – Collo Oca Supporto Regolabile per iPhone, Telefono, Samsung, Huawei, Switch, Google Pixel e Smartphone, Lunghezza Complessiva 90cm/35 Pollic In offerta a 14,39 € – invece di 22,99 €

sconto 37% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

Tryone Supporto Tablet Letto: Collo Oca Supporto Regolabile per iPad Pro 12.9, 10.5, 9.7, iPad Air Mini, Switch, Galaxy Tab, Huawei Mediapad, Altri Tablets, Lunghezza Complessiva 100cm/39.4 Pollici In offerta a 19,19 € – invece di 24,99 €

sconto 23% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

LEDVANCE Pannello luminoso LED intelligente con tecnologia WiFi per interni, colore della luce modificabile (3000-6500K), colori RGB modificabili, 450 mm x 450 mm, SMART+ PLANON PLUS MULTICOLOR In offerta a 41,30 € – invece di 69,99 €

sconto 41% – fino a 21 ago 22

Click qui per approfondire

LEDVANCE Lampada Smart LED con Wifi, base E27, dimmerabile, colori RGB e cambio di colore della luce, Globeform, opaco, controllabile con Alexa, Google e App, 1 confezione In offerta a 22,80 € – invece di 27,99 €

sconto 19% – fino a 21 ago 22

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).