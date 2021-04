Offerte Amazon 9 aprile fino al 52%: Tp-Link, Sandisk, Amazfit, TackLife, Apple, Eufy

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Novità Apple MacBook Air (13″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, 8GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 1279,90 € – invece di 1429,00 €

sconto 10% – fino al 09 aprile

TP-Link Tapo P100 Presa Intelligente WiFi Smart Plug, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto tramite APP Tapo, Supporta Amazon Frustration-Free Setup (FFS), V1.2 In offerta a 9,99 € – invece di 12,99 €

sconto 23% – fino al 09 aprile

TP-Link Lampadina Wi-Fi E27, Funziona con Amazon Alexa e Google Home, 806 lumen, 8.7W, Giallo caldo dimmerabile dall’ 1% al 100%, 2700 K, Controllo da remoto, confezione da 2 pezzi (Tapo L510E) In offerta a 18,32 € – invece di 22,90 €

sconto 20% – fino al 09 aprile

TP-Link Lampadina WiFi Intelligente LED Smart Multicolore, E27 Lampadina Compatibile con Alexa e Google Home, 806 lumen, 8.7W, Senza hub richiesto, Controllo Remoto tramite APP Tapo, 2pz (Tapo L530E) In offerta a 19,92 € – invece di 24,90 €

sconto 20% – fino al 09 aprile

Xiaomi Mi 65W Fast Charger con GaN Tech, Caricatore per Smartphone e Notebook, Compatibile con Notebook Xiaomi/Apple/Huawei/Asus/HP/Lenovo/Dell, Cavo USB-C Incluso In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 09 aprile

Telecamera wifi esterno, eufy Security sistema sicurezza kit 2 eufyCam 2C Pro, risoluzione 2K, batteria durata di 180 giorni, compatibilità HomeKit, IP67, visione notturna e zero costi mensili. In offerta a 209,99 € – invece di 299,99 €

sconto 30% – fino al 09 aprile

Telecamera con fari eufy Security, 1080p, audio a 2 vie, 0 costi mensili, 2.500 lumen, resistente agli agenti atmosferici, (necessari cablaggio esterno e scatola di giunzione) In offerta a 127,99 € – invece di 159,99 €

sconto 20% – fino al 09 aprile

Xiaomi Mi Smart Compact Projector, Proiettore LED portatile per Home Cinema, 1080P Full HD, Comando vocale, Assistente Google e Chromecast integrati, Dolby DTS, Bianco, Versione Italiana In offerta a 399,00 € – invece di 499,99 €

sconto 20% – fino al 09 aprile

Neewer Kit di Microfono a Condensatore Professionale per Registrazioni Trasmissioni Stand Asta di Sospensione Regolabile per Micirofono con Supporto Anti-vibrazione Serratura da Tavolo In offerta a 34,64 € – invece di 38,49 €

sconto 10% – fino al 09 aprile

1 BY ONE Tastiera Bluetooth Ultra Sottile con Multi Touch Integrato Touch Pad e Batteria Ricaricabile per Android e Windows, Tastiera Wireless, Nera In offerta a 22,09 € – invece di 23,99 €

sconto 8% – fino al 09 aprile

Cacciavite Elettrico 6N.m, HYCHIKA Avvitatore Elettrico (Par max 6 N.m, 3.6 V, 2.0 Ah) Luce a LED come Chiave a Cricchetto, Caricatore Cavo CC, 20 PCS Accessori,per DIY, Assemblaggio Mobili In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino al 09 aprile

Gritin Supporto Telefono/Tablet, Regolabile Porta Cellulare da Tavolo, Antiscivolo e Pieghevole Dock Telefono In offerta a 7,64 € – invece di 9,99 €

sconto 24% – fino al 09 aprile

IDOIT 3 in 1 Saturimetro Professionale Pulsossimetro da dito con Letture Immediate Ossimetro per Saturazione di Ossigeno(SpO2), Frequenza Del Polso(PR) e Indice di Perfusione(PI) In offerta a 18,26 € – invece di 29,99 €

sconto 39% – fino al 09 aprile

VEVICE Luce ad Anello LED con Stativo Treppiede, 10 pollice Selfie Ring Light con Supporto Telefonico, Telecomando, 3 Modalità Colore e 10 Luminosità Lampada Anulare per TikTok Live Streaming YouTube In offerta a 25,49 € – invece di 37,99 €

sconto 33% – fino al 09 aprile

SanDisk Ultra Chiavetta USB 3.0 da 64 GB, Fino a 130 MB/s, Nero In offerta a 16,10 € – invece di 31,99 €

sconto 50% – fino al 09 aprile

Hama – Convertitore USB 3.0/Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 In offerta a 20,30 € – invece di 27,99 €

sconto 27% – fino al 18 apr 2021

Atolla USB 3.0 Lettore di Schede,Lettore Micro SD/TF, con 3 Porta USB 3.0 Card Reader/Trasmissione Dati,con Interruttori Individuali e LEDs,Compatibile con Windows, OS X In offerta a 9,34 € – invece di 14,99 €

sconto 38% – fino al 11 apr 2021

Lenovo IdeaPad Creator 5 Notebook, Display 15.6″ Full HD IPS, Processore Intel Core i5-10300H, 512 GB SSD, RAM 16 GB, Scheda Grafica GTX 1650 4 GB GDDR6, Windows 10, Dark Moss In offerta a 999,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 33% – fino al 9 apr 2021

Arlo Pro3 VMC4040B Telecamera Aggiuntiva 2K HDR, per Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi, Audio 2 Vie, Visione Notturna a Colori, Faro e Sirena Integrati, Visione 160°, Interno/Esterno, Nero In offerta a 145,90 € – invece di 299,99 €

sconto 51% – fino al 18 apr 2021

Amazfit GTS Smartwatch Orologio Intelligente Sport 14 Giorni Autonomia GPS + Glonass BioTracker PPG 5 ATM Impermeabile IOS e Android In offerta a 110,41 € – invece di 129,99 €

sconto 15% – fino al 11 apr 2021

Amazfit T-Rex Smartwatch Braccialetto Orologio Sportivo Sonno Monitor Notifica Chiamata e Messaggio 14 modalità Sport per Andriod iOS In offerta a 118,91 € – invece di 139,99 €

sconto 15% – fino al 11 apr 2021

Amazfit Smartwatch GTR 42mm Orologio Intelligente Fitness Tracker 1,2 Pollici Touch Control Display a Ccolori Impermeabile 5 ATM Cronometro con GPS, Contapassi,12 Modalità Sport per Sport In offerta a 101,91 € – invece di 139,99 €

sconto 27% – fino al 11 apr 2021

Amazfit T-Rex Smartwatch Braccialetto Orologio Sportivo Sonno Monitor Notifica Chiamata e Messaggio 14 modalità Sport per Andriod iOS In offerta a 118,91 € – invece di 139,99 €

sconto 15% – fino al 11 apr 2021

Amazon Basics, lampadine LED professionali, attacco Edison E27, equivalenti 100W, luce Bianca Fredda, Regolabile – confezione da 6 In offerta a 34,20 € – invece di 43,98 €

sconto 22% – fino al 18 apr 2021

Electraline 01354 Prolunga giardino, 20 m, Arancione In offerta a 17,10 € – invece di 22,99 €

sconto 26% – fino al 18 apr 2021

Artemide Come Together Lampada, Bianco In offerta a 107,30 € – invece di 190,00 €

sconto 44% – fino al 18 apr 2021

FIBARO Dimmer 2 / Modulo di Illuminazione Intelligente, Z-Wave Plus, FGD-212 In offerta a 48,20 € – invece di 59,99 €

sconto 20% – fino al 18 apr 2021

TACKLIFE Trapano Avvitatore Batteria 18V, Trapano Elettrico con Percussione 35N.m Max, 43 Accessori, 2 Batterie 2000mAh, Mandrino Autoserrante 13mm, PCD04B In offerta a 76,49 € – invece di 109,99 €

sconto 30% – fino al 11 apr 2021

TACKLIFE RTD35ACL Strumento Multifunzione,Utensile Rotante con 83 Accessori, Mini Drill con Velocita’ Variabile per Incidere, Tagliare, Trapanare ecc In offerta a 30,59 € – invece di 38,97 €

sconto 22% – fino al 11 apr 2021

Tacklife DM01M Multimetro Digitale Avanzato TRMS 6000 Conti Senza Contatto di Tensione, Rileva Amp Ohm Volt e Temperature, Filo Vivo, Test di Continuità con Display Retroilluminato In offerta a 28,89 € – invece di 58,99 €

sconto 51% – fino al 11 apr 2021

TACKLIFE Rivettatrice, con M3, M4, M5, M6, M8, M10, Dado a Rivetto M12, Impugnatura in TPR, Risparmio Energetico, Adatta per Acciaio Spessore 2-3 mm, Chiave Incorporata, 7 Mandrini, HHNP1A In offerta a 50,99 € – invece di 61,99 €

sconto 18% – fino al 11 apr 2021

Diadora Run High S3, Scarpe da Lavoro Unisex ? Adulto, Marrone (Marrone Scuro/Blu Maiolica), 44 EU In offerta a 69,20 € – invece di 83,00 €

sconto 17% – fino al 18 apr 2021

Diadora Run High S3, Scarpe da Lavoro Unisex ? Adulto, Grigio (Grigio Castello), 45 EU In offerta a 57,80 € – invece di 83,00 €

sconto 30% – fino al 18 apr 2021

Braun HC5030, Tagliacapelli, Regolabarba Uomo, Rasoio Elettrico Barba Con 17 Impostazioni Di Lunghezza, Idea Regalo Festa del Papà In offerta a 29,99 € – invece di 54,99 €

sconto 45% – fino al 9 apr 2021

Braun Series 5 5147s Rasoio da Barba Elettrico Ricaricabile a Lamina Wet&Dry senza Fili da Uomo, con Motore AutoSense e Rifinitore di Precisione Estraibile, Nero/Blu/Cromato In offerta a 99,99 € – invece di 209,99 €

sconto 52% – fino al 9 apr 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).