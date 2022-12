Offerte Amazon 9 dicembre fino al 61% su Apple, One Plus, Anker, Tractive, Ecovacs, Crucial, Yale

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

E non dimenticate queste ancora valide.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple iPhone 13 (128 GB) – verde In offerta a 799,00 € – invece di 939,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (256GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 864,58 € – invece di 959,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 256GB) – Argento (4ª generazione) In offerta a 1119,99 € – invece di 1199,99 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 20,00 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Lettore per fotocamere da Lightning a scheda SD In offerta a 28,99 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 489,00 € – invece di 549,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 1099,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 128,99 € – invece di 159,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB‑C da 96W In offerta a 72,99 € – invece di 85,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 13 mini) – Giallo Marigold In offerta a 26,99 € – invece di 59,00 €

sconto 54% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 489,00 € – invece di 549,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in acciaio inossidabile color argento con Cinturino Sport bianco In offerta a 549,00 € – invece di 789,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

OnePlus 10T 5G 16GB RAM 256GB Smartphone con 150W SUPERVOOC Endurance Edition e Sistema con tripla fotocamera 50MP – 2 anni di garanzia – Moonstone Black In offerta a 653,79 € – invece di 819,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Anker 633 Power Bank Magnetico 10.000mAh, caricabatterie portatile wireless magnetico pieghevole, solo per iPhone 13/13 Pro/13 Pro Max/12/12 Pro e 12 Pro Max In offerta a 55,99 € – invece di 79,99 €

sconto 30% – fino a 22 dic 22

Tractive – GPS per cani, Localizzazione in tempo reale con raggio illimitato, Compatibile con tutti i collari (bianco) In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 22 dic 22

ECOVACS Robot aspirapolvere DEEBOT T9AIVI 3000Pa, OZMO PRO 3.0, elusione degli Ostacoli 3D AIVI, Doppia Spazzola, 5200 mAh,200 min? In offerta a 399,00 € – invece di 599,00 €

sconto 33% – fino a 22 dic 22

Crucial RAM 16GB Kit (2x8GB) DDR5 4800MHz CL40 Memoria Desktop CT2K8G48C40U5 In offerta a 86,99 € – invece di 146,39 €

sconto 41% – fino a 22 dic 22

Soundcore di Anker Life Note 3S Auricolari True Wireless, Suono Potente, 4 microfoni per chiamate nitide, Comfort Superiore,Ricarica Wireless, 35 ore di riproduzione con Ricarica Rapida, App Soundcore In offerta a 38,99 € – invece di 69,99 €

sconto 44% – fino a 22 dic 22

Yale Spioncino elettronico 45-0500-1432-00-55-01 Nero, visualizzazione dal vivo , telecamera di alta qualità In offerta a 50,40 € – invece di 60,00 €

sconto 16% – fino a 22 dic 22

TP-Link VX220-G2v Modem Router EVDSL fino a 300Mbps, Wi-Fi 6 AX1500 Mbps 2,4/5GHz, Telefonia fissa e VoIP, 5 Porte Gigabit, 1 USB 2.0 (Verifica compatibilità con la tua linea) In offerta a 74,99 € – invece di 149,00 €

sconto 50% – fino a 22 dic 22

TP-Link WiFi 6 Mesh AX3000Mbps, 3 Porte Ethernet Gigabit, Controllo Parental, Collega Fino a 150 Dispositivi, 3 Pezzi con Copertura Fino a 650 ?, Mercusys Halo H80X(3-pack) In offerta a 169,99 € – invece di 259,99 €

sconto 35% – fino a 22 dic 22

D-Link DAP-1610 Range Extender Ripetitore Wi-Fi AC1200 Dual Band, 1200 Mbps,1 Porta LAN, Fast Ethernet, Compatibilità In offerta a 20,99 € – invece di 49,99 €

sconto 58% – fino a 22 dic 22

D-Link Dwr-933 Hotspot Wi-Fi Cat 6 4G/Lte-Avanzato, 300 Mbps, Nero In offerta a 79,90 € – invece di 161,00 €

sconto 50% – fino a 22 dic 22

D-Link DUB-M810 Hub USB di Tipo C 8 in 1, Adattatore USB C con HDMI 4K e 1080 p, 2 Porte USB 3.0 e USB 2.0, Lettore di Schede SD e MicroSD, Porta Rete RJ45 1 Gbps, Un USB C di Ricarica fino a 100 W In offerta a 39,99 € – invece di 80,00 €

sconto 50% – fino a 22 dic 22

D-Link DHP-P601AV Starter Kit di 2 Adattatori Powerline con Presa Passante, Porta Gigabit, AV1000, Velocità fino a 1000Mbps, per Streaming HD e Gioco Online, Plug&Play (Facile Configurazione), Bianco In offerta a 34,49 € – invece di 77,00 €

sconto 55% – fino a 22 dic 22

D-Link DWR-953V2 Router LTE Wireless AC1200 Cat4, Download fino a 150 Mbps, 4 Porte Gigabit, Porta Internet Gigabit, Antenne Esterne, Sbloccato In offerta a 98,99 € – invece di 167,00 €

sconto 41% – fino a 22 dic 22

D-Link DWR-2101 Hotspot Mobile 5G Wi-Fi 6, Download Super Veloce Fino a 1,6 Gbps, Wi-Fi AX1800, Porta Gigabit, Batteria Fino a 14 Ore, Portatile, Touch Screen a Colori, Sbloccato per Tutte Le Reti In offerta a 469,99 € – invece di 655,00 €

sconto 28% – fino a 22 dic 22

SteelSeries Mouse da gioco wireless Aerox 5 – Ultra leggero 74g – 9 pulsanti – Bluetooth/2,4 GHz – 180 ore di durata della batteria – IP54 resistente all’acqua – PC/MAC – FPS, MOBA, Battle Royale In offerta a 99,99 € – invece di 149,99 €

sconto 33% – fino a 22 dic 22

SteelSeries Aerox 5 Mouse da gaming – Ultra leggero da 66 g – 9 pulsanti programmabili – IP54 resistente all’acqua – PC/MAC – FPS, MOBA, Battle Royale, MMO, RPG In offerta a 59,99 € – invece di 80,00 €

sconto 25% – fino a 22 dic 22

ECOVACS ROBOTICS DEEBOT N8 PRO CARE (2022), robot aspirapolvere lavapavimenti + accessori e 3 panni di pulizia, rilevamento ostacoli 3D, funzione laser, potenza di aspirazione 2600 PA, Alexa, bianco In offerta a 242,78 € – invece di 569,00 €

sconto 57% – fino a 18 dic 22

ECOVACS DEEBOT T10, aspirapolvere robot spazzole vibranti (OZMO 3.0), potenza di aspirazione 3000PA, rilevamento degli ostacoli IA (AIVI 3.0), mappatura 3D, batteria 5200 mAh, assistente vocale YIKO In offerta a 486,53 € – invece di 699,00 €

sconto 30% – fino a 18 dic 22

ECOVACS ROBOTICS T10 Plus Robot Aspirapolvere Con Lavapavimenti E Stazione Con Svuotamento Automatico 3000 Pa, Bianco In offerta a 699,00 € – invece di 899,00 €

sconto 22% – fino a 22 dic 22

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI, Robot aspirapolvere con funzione lavaggio, stazione di pulizia multifunzionale, autopulizia automatica, 5000pa, rilevamento ostacoli 3D, batteria 260min, assistente vocale Yiko In offerta a 1012,99 € – invece di 1499,00 €

sconto 32% – fino a 18 dic 22

LG CordZero A9K-ULTRA1B Aspirapolvere Senza Fili Potente 200W, Autonomia 120 Minuti, con Wi-Fi, 4 Spazzole e 4 Accessori, Scopa Elettrica e Lavapavimenti con Tubo Telescopico e 2 Batterie Ricaricabili In offerta a 529,99 € – invece di 899,00 €

sconto 41% – fino a 22 dic 22

LG CordZero A9K-ULTRA1V Aspirapolvere Senza Fili Potente 200W, Autonomia 120 Minuti, con Wi-Fi, 4 Spazzole e 4 Accessori, Scopa Elettrica e Lavapavimenti con Tubo Telescopico e 2 Batterie Ricaricabili In offerta a 599,99 € – invece di 999,00 €

sconto 40% – fino a 22 dic 22

LG GSXV91MCAE Frigorifero Americano Side by Side InstaView Total No Frost con Congelatore, 635 L, Dispenser Acqua e Ghiaccio UV Nano, Door Cooling, Linear Cooling – Frigo Smart con Wi-Fi e Freezer In offerta a 1599,99 € – invece di 4099,00 €

sconto 61% – fino a 22 dic 22

Hisense MCF142F Congelatore a pozzo, Illuminazione Led, Super silenzioso 40 db, 142 Litri, Dimensioni 62.5 x 55.9 x 85.4 cm, Classe F In offerta a 199,00 € – invece di 253,99 €

sconto 22% – fino a 22 dic 22

Hisense MUZ48060F Congelatore monoporta verticale da libera installazione, 3 Cassetti, Classe F, Capacità netta 65 Litri, Bianco In offerta a 155,00 € – invece di 207,00 €

sconto 25% – fino a 22 dic 22

Hisense MUR52150SF Frigorifero Monoporta Linea POP, Capacità 150 Litri, Altezza 113 cm, Compatto con congelatore in alto, Silver In offerta a 219,99 € – invece di 264,99 €

sconto 17% – fino a 22 dic 22

Hisense MUR52169SF – Frigorifero Monoporta con Scomparto Congelatore, 165 L, Grigio In offerta a 259,00 € – invece di 314,99 €

sconto 18% – fino a 22 dic 22

Hisense MUTM70381IE Frigorifero Doppia Porta a libera installazione, Total No Frost, Classe energetica E, Sistema di ventilazione Multi Air Flow, Larghezza 70 cm, Inox, Capacità netta 381 Litri In offerta a 464,00 € – invece di 569,00 €

sconto 18% – fino a 22 dic 22

Hisense RT641N4WIE Frigorifero Combinato con due cassetti freezer separati, Total No Frost, Capacità 493 L, Classe E, Dispenser Acqua, Inox In offerta a 849,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 17% – fino a 22 dic 22

Miele KFN 29283 D EDT/CS Freestanding 242L 101L Stainless steel fridge-freezer – fridge-freezers (Freestanding, Bottom-placed, D, Stainless steel, SN-T, LED) In offerta a 1499,00 € – invece di 1699,00 €

sconto 12% – fino a 22 dic 22

Tecnoware UPS ERA PLUS 1100, Gruppo di Continuità, Uscite Schuko, Autonomia fino a 17min/PC o 60min/Modem, Stabilizzazione AVR e USB con Software TecnoManager per Gestione UPS, Potenza 1100 VA In offerta a 69,90 € – invece di 109,99 €

sconto 36% – fino a 22 dic 22

Tecnoware UPS ERA PLUS 900 Gruppo di Continuità – 2 Uscite Schuko – Autonomia fino a 13min/PC o 50min/Modem – Stabilizzazione AVR – Potenza 900 VA In offerta a 57,99 € – invece di 89,99 €

sconto 36% – fino a 22 dic 22

Tecnoware Batteria Ermetica al Piombo 12 V Capacità 7 Ah – per UPS, Sistemi di Videosorveglianza e Allarme – Attacco Faston 6.3 mm – Dimensioni 15,1 x 9,4 x 6,5 cm In offerta a 19,99 € – invece di 28,99 €

sconto 31% – fino a 22 dic 22

Tecnoware Batteria Ermetica al Piombo 12 V Capacità 5 Ah, per UPS, Sistemi di Videosorveglianza e Allarme, Attacco Faston 6.3 mm , Dimensioni 9 x 10 x 7 cm In offerta a 17,99 € – invece di 23,99 €

sconto 25% – fino a 22 dic 22

Tecnoware Power Reg 3000VA, Stabilizzatore Elettronico Office Monofase, Stabilizzazione ± 6%, Ingresso Cavo con Spina SCHUKO, 2 Uscite (1 SCHUKO/ITALIA e 1 IEC) In offerta a 120,99 € – invece di 188,99 €

sconto 36% – fino a 22 dic 22

Tecnoware Batterie Stilo Ultra Alcaline AA – 1.5 Volt – Ideali per giocattoli, controller, telecomandi, torce, orologi, console e altri dispositivi a batteria. Confezione da 40 pezzi In offerta a 10,49 € – invece di 13,99 €

sconto 25% – fino a 22 dic 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).