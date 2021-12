Offerte Amazon 9 dicembre fino al 73% su Apple, Xiaomi, Amazon, Keter, Epson

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Auricolari Apple EarPods con connettore Lightning

In offerta a 15,99 € – invece di 19,00 €

sconto 16% – fino al scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (3ª generazione)

In offerta a 875,00 € – invece di 899,00 €

sconto 3% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore duo MagSafe

In offerta a 109,90 € – invece di 149,00 €

sconto 26% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Pencil (seconda generazione)

In offerta a 109,00 € – invece di 135,00 €

sconto 19% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Pencil (Prima Generazione)

In offerta a 89,00 € – invece di 99,00 €

sconto 10% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic, Cuffie Wireless Senza Cavi, Cancellazione Rumore con dual-Mic, Quick Paring, Compatibile con iOS e Android, Versione Italiana

In offerta a 26,50 € – invece di 39,00 €

sconto 32% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Watch Lite – Smartwatch Black Touch screen da 1,4 pollici, 5 ATM resistente all’acqua, 9 giorni di durata della batteria, GPS, 11 modalità sport

In offerta a 45,99 € – invece di 54,50 €

sconto 16% – fino al scadenza sconosciuta

Amazon Basics Batterie industriali alcaline AA, confezione da 40

In offerta a 12,72 € – invece di 12,72 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite

In offerta a 44,99 € – invece di 84,99 €

sconto 47% – fino al scadenza sconosciuta

PreSonus Eris E3.5 Altoparlanti multimediali Monitor da studio (coppia)

In offerta a 98,00 € – invece di 105,00 €

sconto 7% – fino al scadenza sconosciuta

TP-Link TL-MR6400 Router 4G LTE fino a 150 Mbps/Wireless N fino a 300Mbps, Porta LAN/WAN, Senza configurazione, Antenne Staccabili, Versione 5.0

In offerta a 57,90 € – invece di 67,25 €

sconto 14% – fino al scadenza sconosciuta

Amazfit Smartwatch GTR 47mm Orologio Intelligente Sportivo Fitness Tracker 1,39 Pollici Touch Control Impermeabile 5 ATM Cronometro con GPS, Contapassi, Tempo di Durata Fino a 24 Giorni per Sport

In offerta a 98,42 € – invece di 129,99 €

sconto 24% – fino al scadenza sconosciuta

TOSHIBA HDTB410EK3AA Canvio Basics, Disco Rigido Esterno Portatile, USB 3.0, 1 TB, Nero

In offerta a 39,40 € – invece di 41,00 €

sconto 4% – fino al scadenza sconosciuta

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in tempo reale del sensore di movimento(Tapo C200)

In offerta a 27,90 € – invece di 39,90 €

sconto 30% – fino al scadenza sconosciuta

Kingston Canvas Select Plus SDCS2/128GB Scheda microSD Classe 10 con Adattatore SD Incluso, 128 GB

In offerta a 14,44 € – invece di 18,99 €

sconto 24% – fino al scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Dual Drive Go, Unità USB Flash Type-C, 128 GB, Nero

In offerta a 19,98 € – invece di 36,99 €

sconto 46% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech Z213 Multimedia Speakers 2.1, Nero/Antracite

In offerta a 19,99 € – invece di 30,99 €

sconto 35% – fino al scadenza sconosciuta

Lamicall Supporto Tablet, Collo Oca Supporto Regolabile – Universale Supporto Stand per 2020 iPad PRO 10.5, iPro 9.7, iPad Air Mini 2 3 4, iPhone, Switch, Samsung Tab, Altri Tablets – Grigio

In offerta a 19,99 € – invece di 24,99 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Mksutary Supporto PC Portatile Pieghevole Tavolo per PC, Tavolino per Laptop Foro di Raffreddamento, Adatto a Letto/Sofà/Tavola, Supporto PC Regolabile e Pieghevole

In offerta a 19,25 € – invece di 35,00 €

sconto 45% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Logitech MX Master 3 Mouse Wireless Avanzato, Ricevitore Bluetooth o USB 2.4 GHz, Scorrimento Rapido, 4000 DPI Qualsiasi Superficie, Ergonomico, 7 Pulsanti, PC/Mac/Laptop/iPadOS, Grigio (Scuro)

In offerta a 65,98 € – invece di 114,99 €

sconto 43% – fino al scadenza sconosciuta

Gritin Supporto Telefono/Tablet, Regolabile Porta Cellulare da Tavolo, Antiscivolo e Pieghevole Dock Telefono

In offerta a 9,34 € – invece di 10,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

meross Presa Intelligente Italiana Smart Plug(Type L), Spina WiFi, Compatibile con HomeKit Siri, Alexa, Google Assistant e SmartThings, Nessun Hub Richiesto (1)

In offerta a 23,99 € – invece di 36,99 €

sconto 35% – fino al scadenza sconosciuta

Netatmo Starter Pack Valvole Termostatiche Wifi Intelligenti, Kit di Base per Riscaldamento Centralizzato, NVP-IT, 5 – 30 Gradi Celsius

In offerta a 132,99 € – invece di 199,99 €

sconto 34% – fino al scadenza sconosciuta

Neetto Tavolino da Letto Regolabile (Grande Taglia), Desk Porta Computer, Tavolino per Colazione a Letto, Tavolinetto per Divano, Porta Computer Porta Libri, Utilizzabile Anche per Ragazzi – TB101L

In offerta a 37,49 € – invece di 79,99 €

sconto 53% – fino al scadenza sconosciuta

Batterie VARTA Power on Demand AAA Micro (adatte per accessori PC, dispositivi di domotica o torce) confezione da 40, (4003311391)

In offerta a 13,99 € – invece di 13,99 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Decoder DVB-T2 HD 1080p SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA Digitale terrestre Nuova Generazione HDMI HEVC Main 10 Bit H265 riceve TUTTI i canali gratuiti,USB,SCART,ETHERNET (GX1 (Senza Tasti sul display))

In offerta a 24,99 € – invece di 29,99 €

sconto 17% – fino al scadenza sconosciuta

Bosch Set da 103 Pezzi di Punte e Bit V-Line in Titanio , per Legno, Pietra e Metallo, Accessori per Utensili di Foratura e Avvitamento

In offerta a 36,04 € – invece di 36,04 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Livella Laser Verde 45M, HYCHIKA USB Ricarica, Livella Laser Autolivellante a Croce, IP54 per Esterno, 2 Modulo Linea Verticale/Orizzontale Laser, Borsa per Trasporto, Supporto Magnetico, 360° Rotante

In offerta a 51,29 € – invece di 56,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Epson EcoTank ET-2720 Stampante Inkjet 3-in-1, Display LCD 3.7 cm, Stampa da Mobile, Riduci i Costi del 90%, Flaconi di Inchiostro ad Alto Rendimento

In offerta a 199,90 € – invece di 299,99 €

sconto 33% – fino al 15 dic 21

Epson EcoTank ET-5800, Stampante Multifunzione, Stampa Fronte/Retro, Scansione, Copia, Fax, Formato A4, ADF, 2 Vassoi Frontali da 250 Fogli, Wi-Fi, LCD 10.9 cm

In offerta a 789,90 € – invece di 1099,99 €

sconto 28% – fino al 15 dic 21

Epson WorkForce ES-580W, Scanner A4 WiFi con Alimentazione Automatica dei Fogli, Scansione Fronte-Retro,Wireless e Facile da Usare,TouchScreen da 10.9 cm,Scansione Diretta senza PC,ScanSmart Intuitivo

In offerta a 499,90 € – invece di 691,99 €

sconto 28% – fino al 15 dic 21

Epson WorkForce ES-500WII, Scanner A4 WiFi Fronte/Retro ad Alta Velocità su Smartphone, Tablet, PC o Mac, Duplex Automatico e ADF, Funzioni Automatiche di Ritaglio e Rimozione di Pagine Bianche/Sfondi

In offerta a 399,90 € – invece di 559,16 €

sconto 28% – fino al 15 dic 21

Trust Verto Mouse Verticale Wireless, Mouse Ergonomico senza Filo, 800/1200/1600 DPI, Microricevitore USB, 2.4GHz, 6 Pulsanti per PC, Computer, Portatile, Mac – Nero

In offerta a 18,49 € – invece di 29,99 €

sconto 38% – fino al 23 dic 21

Trust Bayo Mouse Wireless Ergonomico Ricaricabile, 800-2400 DPI, RF 2.4GHz, 6 Pulsanti, Ricevitore USB, Portata 10 m, RGB, per PC/Laptop/Mac – Nero

In offerta a 21,99 € – invece di 34,99 €

sconto 37% – fino al 11 dic 21

Trust Siero Mouse Wireless con Pulsanti Silenziosi, Mause Senza Filo, 1000/1600/2400 DPI, Ottico, Microricevitore USB Riponibile, Ambidestro, PC/Laptop/Portatile/Mac/Chromebook – Nero

In offerta a 14,49 € – invece di 25,99 €

sconto 44% – fino al 16 dic 21

Trust Gaming Gxt 256 Exxo Microfono Streaming USB per PC, PS4 e PS5, Nero

In offerta a 91,99 € – invece di 134,99 €

sconto 32% – fino al 23 dic 21

Nilox, E-Bike J5, Bici Elettrica con Pedalata Assistita, Motore Bafang a 3 velocità da 250 W e Batteria Removibile Samsung da 36 V, 8 Ah, Ruote da 26″ e Cambio Shimano a 6 Marce

In offerta a 599,00 € – invece di 799,95 €

sconto 25% – fino al 21 dic 21

Marvel’s Avengers – PlayStation 4

In offerta a 19,99 € – invece di 74,99 €

sconto 73% – fino al 13 dic 21

Marvel’s Guardians of The Galaxy [Esclusiva Amazon.It] – PlayStation 5

In offerta a 49,99 € – invece di 74,99 €

sconto 33% – fino al 13 dic 21

BOSS Orologio Analogico Quarzo Donna con Cinturino in Acciaio Inox, 1502570

In offerta a 174,30 € – invece di 249,00 €

sconto 30% – fino al 15 dic 21

BOSS Orologio da Donna, 1502407

In offerta a 160,30 € – invece di 229,00 €

sconto 30% – fino al 15 dic 21

Lacoste Orologio Analogico Quarzo Uomo con Cinturino in Pelle 2010872

In offerta a 82,52 € – invece di 139,00 €

sconto 41% – fino al 15 dic 21

Lacoste Orologio Analogico Quarzo Donna con Cinturino in Pelle 2000822

In offerta a 107,65 € – invece di 179,00 €

sconto 40% – fino al 15 dic 21

Scuderia Ferrari Orologio Analogico Quarzo Uomo con Cinturino in Silicone 840004

In offerta a 80,50 € – invece di 115,00 €

sconto 30% – fino al 15 dic 21

Scuderia Ferrari Orologio Cronografo Quarzo Uomo con Cinturino in Silicone 830621

In offerta a 174,30 € – invece di 249,00 €

sconto 30% – fino al 15 dic 21

Tommy Hilfiger Orologio Multi-quadrante Quarzo Uomo con Cinturino in Pelle 1791508

In offerta a 97,30 € – invece di 139,00 €

sconto 30% – fino al 15 dic 21

Cybex Gold Pallas S Fix Seggiolino Auto 2 in 1 con e senza ISOFIX, Bambini Gruppo 1/2/3/9-36 kg, dai 9 Mesi ai 12 Anni, Blu (River Blue)

In offerta a 222,99 € – invece di 329,95 €

sconto 32% – fino al 20 dic 21

KETER Armadio Alto Stilo 3 Ripiani Regolabili, Grigio, 68 x 39 x 173 cm

In offerta a 49,22 € – invece di 89,99 €

sconto 45% – fino al 20 dic 21

Keter 14647255 Baule, Marrone, 155×72.4×64.4 cm

In offerta a 165,61 € – invece di 219,90 €

sconto 25% – fino al 20 dic 21

Keter Porta Attrezzi da Giardino, Store it out Midi Colore Beige, 133cm x 82cm x 24cm

In offerta a 118,15 € – invece di 149,00 €

sconto 21% – fino al 20 dic 21

Keter Baule da esterno Pool Box In Resina capacità 570 Litri, Bianco, 155 x 72.4 x 64.4 centimetri

In offerta a 185,09 € – invece di 249,90 €

sconto 26% – fino al 20 dic 21

Keter Armadio Alto Titan con Ripiani Regolabili, Grigio, 80 x 44 x 182 cm

In offerta a 84,52 € – invece di 139,99 €

sconto 40% – fino al 20 dic 21

Keter Armadio Titan Multispace con 8 Ripiani Regolabili 80 x 44 x 182 cm

In offerta a 99,77 € – invece di 149,99 €

sconto 33% – fino al 20 dic 21

Keter Armadio in plastica Stilo basso con ripiani regolabili, 68 x 39 x 90 centimentri

In offerta a 32,27 € – invece di 59,99 €

sconto 46% – fino al 20 dic 21

Keter Armadio Portascope Jolly Adatto sia per Interno ed Esterni, Bianco/Grigio, 68 x 39 x166 centimetri

In offerta a 56,80 € – invece di 66,90 €

sconto 15% – fino al 20 dic 21

Keter Jaipur ALLIBERT Lettino/Sdraio in Rattan, Grafite, 58 x 187.5 x 29 cm

In offerta a 66,22 € – invece di 94,90 €

sconto 30% – fino al 20 dic 21

Keter Logico XL Basso 2 Ripiani Regolabili – 89X54X93H Grigio

In offerta a 67,61 € – invece di 89,90 €

sconto 25% – fino al 20 dic 21

Keter California Tavolo da Esterno in Rattan 68 X 69 X 35 Centimetri, Grafite

In offerta a 69,25 € – invece di 89,90 €

sconto 23% – fino al 20 dic 21

Keter California Divano da Giardino 2 Posti, Divano in Rattan Cuscino Incluso Color Grafite

In offerta a 193,12 € – invece di 249,90 €

sconto 23% – fino al 20 dic 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).