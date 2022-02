Offerte Amazon 9 febbraio fino al 55% su Apple, Tronsmart, Realme, Kindle, Xiaomi, Hue

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple iPhone 13 (128GB) – Azzurro In offerta a 829,00 € – invece di 939,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2020 Apple iPad Air (10,9″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (4ª generazione) In offerta a 599,00 € – invece di 669,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sandisk Ultra Flair 64 GB, Chiavetta USB 3.0, Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Blu In offerta a 19,40 € – invece di 32,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Acer Nitro VG270bmiifx Monitor Gaming PC 27″, Display IPS FHD, 75 Hz, 1 ms, 16:9, FreeSync, Lum 250 cd/m2, HDMI 1.4, VGA, ZeroFrame, Speaker Integrati, Cavo VGA Incluso In offerta a 159,99 € – invece di 204,50 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech B100 Mouse USB Cablato, 3 Pulsanti, Rilevamento Ottico, Ambidestro, PC / Mac / Laptop/Chromebook – Nero In offerta a 6,99 € – invece di 8,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Caricabatterie USB C, Adattatore di Alimentazione PD da 30W USB C Caricabatterie da Parete con Doppie Porte USB Adattatore di Ricarica, Compatibile per iPhone 13/12/13 Pro / 13 Pro Max In offerta a 19,99 € – invece di 19,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Lamicall Supporto Tablet, Collo Oca Supporto Regolabile – Universale Supporto Stand per 2020 iPad PRO 10.5, iPro 9.7, iPad Air Mini 2 3 4, iPhone, Switch, Samsung Tab, Altri Tablets – Grigio In offerta a 19,99 € – invece di 24,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ROSI Emilia Flat, Bianco, 1-A In offerta a 2,85 € – invece di 3,31 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Philips Hue Lampadina Smart LED, White & Color Ambiance, Dimmerabili, Bluetooth, 4 pezzi, E27, 6.5W, 800 lm In offerta a 119,99 € – invece di 179,90 €

sconto 33% – fino a 14 feb 22

Click qui per approfondire

Tronsmart T6 Mini Cassa Bluetooth 15W, 24 Ore Riproduzione, Audio Stereo 360°, IPX6 Impermeabile, Altoparlante Wireless Portatile 5.0, Supporto Scheda di Memoria USB 64G e Assistente Vocale -Rosso In offerta a 31,44 € – invece di 36,99 €

sconto 15% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Tronsmart Mega Pro Cassa Altoparlante Bluetooth 60W Wireless Waterproof Speaker Bluetooth con Deep Stereo, IPX5 Impermeabile, 10400mAh Batteria Power Bank, NFC e Pannello Touch LED In offerta a 93,49 € – invece di 115,99 €

sconto 19% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Razer Arctech Pro Mercury Case per iPhone 11 Pro Max, Bianco (Mercury/White) In offerta a 22,50 € – invece di 49,99 €

sconto 55% – fino a 14 feb 22

Click qui per approfondire

Razer Arctech Pro Quartz Case per iPhone 11, Rosa (Quartz/Pink) In offerta a 22,50 € – invece di 49,99 €

sconto 55% – fino a 14 feb 22

Click qui per approfondire

realme GT Master Edition Smartphone, Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Samsung AMOLED Fullscreen 120Hz, Ricarica SuperDart da 65W, Fotocamera principale da 64MP, Dual Sim, NFC, 6+128GB, Luna White In offerta a 269,00 € – invece di 349,00 €

sconto 23% – fino a 14 feb 22

Click qui per approfondire

realme GT Neo 2 Smartphone, Processore Qualcomm Snapdragon 870 5G, Display AMOLED E4 120 Hz, Ricarica SuperDart da 65W, Tripla Fotocamera da 64MP, Dual Sim, NFC, 8GB+128GB, Nero NEO In offerta a 359,00 € – invece di 449,00 €

sconto 20% – fino a 14 feb 22

Click qui per approfondire

realme C21Y Smartphone, Mega batteria da 5.000 mAh, Display mini-drop da 6,5″, Tripla fotocamera da 13 MP con AI, Processore UNISOC T610, Dual Sim, 4+64GB, Cross Black In offerta a 129,00 € – invece di 149,99 €

sconto 14% – fino a 14 feb 22

Click qui per approfondire

realme 8 Smartphone, Quad camera da 64 MP con AI, Display Super AMOLED da 6.4?, Ricarica rapida da 30W, Grande batteria da 5.000mAh, Dual Sim, NFC, 8+128GB, Punk Black In offerta a 199,00 € – invece di 259,00 €

sconto 23% – fino a 14 feb 22

Click qui per approfondire

realme C21Y Smartphone, Mega batteria da 5.000 mAh, Display mini-drop da 6,5″, Tripla fotocamera da 13 MP con AI, Processore UNISOC T610, Dual Sim, 4+64GB, Cross Blue In offerta a 129,00 € – invece di 149,99 €

sconto 14% – fino a 14 feb 22

Click qui per approfondire

realme Buds Air 2 Cuffie Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, TWS Auricolari Senza Fili con Latenza ultra bassa a 88 ms, Driver Bass Boost Hi-Fi da 10 mm, IPX5 Impermeabili, 25H Playtime In offerta a 35,00 € – invece di 49,90 €

sconto 30% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Kindle, ora con luce frontale integrata – senza pubblicità – Nero In offerta a 74,99 € – invece di 89,99 €

sconto 17% – fino a 16 feb 22

Click qui per approfondire

Kindle, ora con luce frontale integrata – Con pubblicità – Bianco In offerta a 64,99 € – invece di 79,99 €

sconto 19% – fino a 16 feb 22

Click qui per approfondire

Kindle, ora con luce frontale integrata ? senza pubblicità – Bianco In offerta a 74,99 € – invece di 89,99 €

sconto 17% – fino a 16 feb 22

Click qui per approfondire

Nuovo Kindle Paperwhite (8 GB) – Ora con schermo da 6,8?? e tonalità della luce regolabile, con pubblicità In offerta a 109,99 € – invece di 139,99 €

sconto 21% – fino a 16 feb 22

Click qui per approfondire

Nuovo Kindle Paperwhite (8 GB) – Ora con schermo da 6,8?? e tonalità della luce regolabile, senza pubblicità In offerta a 119,99 € – invece di 149,99 €

sconto 20% – fino a 16 feb 22

Click qui per approfondire

Ti presentiamo Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB) – Ora con uno schermo da 6,8??, ricarica wireless e luce frontale con regolazione automatica, senza pubblicità In offerta a 159,99 € – invece di 189,99 €

sconto 16% – fino a 16 feb 22

Click qui per approfondire

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) Tablet – Display 10.3″ Full HD (MediaTek Helio P22T, Storage 64GB Espandibile fino ad 1TB, RAM 4GB, WiFi+Bluetooth, 2 Speaker,Android 9 Pie) Grigio – Esclusiva Amazon In offerta a 189,00 € – invece di 219,00 €

sconto 14% – fino a 14 feb 22

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi 360° Camera (1080p), Videocamera di Sorveglianza, Visuale a 360°, Risoluzione 1080p, Rilevamento Umano AI, Controllo Vocale, Supporto Tecnologia WDR, Bianco, Versione Italiana In offerta a 31,99 € – invece di 39,99 €

sconto 20% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p, Set di Videocamera di Sorveglianza per Esterni, IP65, Ampio Angolo di Visione da 130°, 90 Giorni di Durata della Batteria, Set Version In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5″, Tavoletta Grafica LCD da 13.5″, Scrittura Sensibile alla Pressione, Stilo Magnetico, Scrittura Ultra-Chiara, Basso Consumo Energetico, Versione Italiana In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Xiaomi RA82, Sistema Mesh AX3000, Fino a 4.000 mq di Copertura Wi-Fi, Wi-Fi 6 Dual Band, Velocità Wireless Fino a 2.976 Mbps, Ram da 256 MB, Banda da 2.4 GHz e 5 GHz, Versione Italiana, 2 Pezzi In offerta a 119,99 € – invece di 149,99 €

sconto 20% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Xiaomi Sistema Mesh AX3000, Fino a 4.000 mq di Copertura Wi-Fi, Wi-Fi 6 Dual Band, Velocità Wireless Fino a 2.976 Mbps, Ram da 256 MB, Banda da 2.4 GHz e 5 GHz, Versione Italiana, 1 Pezzo In offerta a 63,99 € – invece di 79,99 €

sconto 20% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Polti Vaporetto SV460_Double Scopa Vapore Doppia Funzione con Pulitore Portatile, Spazzola Vaporforce, 17 Accessori, Uccide ed Elimina Il 99,9% di Virus, Germi e Batteri, 1500 W, 0.3 L, Blu/Bianco In offerta a 129,00 € – invece di 169,00 €

sconto 24% – fino a 19 feb 22

Click qui per approfondire

Proscenic M8 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti , Robot Navigazione Laser LDS con Mappatura Multipiano, Controllo Smart APP & Alexa per Pulizia Domestica/Peli Animali/Capelli/Polvere/Lavapavimenti In offerta a 263,20 € – invece di 329,00 €

sconto 20% – fino a 14 feb 22

Click qui per approfondire

Proscenic M8 PRO Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Robot Navigazione Laser LDS con Svuotamento Automatico, Controllo Smart APP & Alexa per Pulizia Domestica/Peli Animali/Capelli/Polvere/Lavapavimenti In offerta a 439,20 € – invece di 499,00 €

sconto 12% – fino a 14 feb 22

Click qui per approfondire

Proscenic M6 PRO Robot Aspirapolvere, con Tecnologia Navigazione Laser LDS, Robotino Lavapavimenti con APP & Alexa Contenitore 2-in-1 per Pulizia Domestica/Peli Animali/Capelli/Polvere/Lavapavimenti In offerta a 295,20 € – invece di 369,00 €

sconto 20% – fino a 14 feb 22

Click qui per approfondire

LEVOIT Purificatore Aria Smart con APP e ALEXA, Depuratore Filtro HEPA H13, CADR 400m³/h, 83m², Elimina 99.97% di Allergi Polline Polvere Odori, 24dB Silenziosa Modalità Sonno, Display PM2.5 per Casa In offerta a 186,99 € – invece di 219,99 €

sconto 15% – fino a 21 feb 22

Click qui per approfondire

Vaporella Express 3010 2200 W 8 bar 140 g/min In offerta a 99,00 € – invece di 179,00 €

sconto 45% – fino a 19 feb 22

Click qui per approfondire

uvex Legend, Casco da Sci Unisex Adulto, White Mat, 59-62 cm In offerta a 69,97 € – invece di 99,95 €

sconto 30% – fino a 20 feb 22

Click qui per approfondire

uvex Primo, Casco da Sci Unisex Adulto, Navyblue Mat, 55-59 cm In offerta a 110,46 € – invece di 129,95 €

sconto 15% – fino a 20 feb 22

Click qui per approfondire

Razer Barracuda X – Wireless Multi-Platform Gaming and Mobile Headset – Mercury White – FRML Packaging In offerta a 84,99 € – invece di 99,99 €

sconto 15% – fino a 14 feb 22

Click qui per approfondire

Razer Huntsman Mini Mercury (Rosso Switch) – Tastiera da Gaming con Fattore di Forma al 60% (Tasti in PBT, Memoria Integrata, Cavo Type-C Rimovibile, Struttura in Alluminio), Qwerty US-Layout, Bianco In offerta a 118,99 € – invece di 139,99 €

sconto 15% – fino a 14 feb 22

Click qui per approfondire

Razer Seiren X Mercury – PC Gaming USB Microfono a Condensatore per Streaming, Resistente Agli Urti, Porta di Monitoraggio Cuffie da 3.5 mm a Latenza Zero, Shock Mount Incorporata, Bianco In offerta a 87,99 € – invece di 109,99 €

sconto 20% – fino a 14 feb 22

Click qui per approfondire

Razer Huntsman Mini Mercury (Viola Switch) – Tastiera da Gaming con Fattore di Forma al 60% (Tasti in PBT, Memoria integrata, Cavo Type-C Rimovibile, Struttura in Alluminio), Qwerty US-Layout, Bianco In offerta a 110,49 € – invece di 129,99 €

sconto 15% – fino a 14 feb 22

Click qui per approfondire

Razer BlackWidow V3, Tastiera da gaming con illuminazione Chroma RGB, Rotella digitale multi-funzione e tasti multimediali, Poggia polsi ergonomico, Rosa(Quartz), Americano Layout In offerta a 127,49 € – invece di 149,99 €

sconto 15% – fino a 14 feb 22

Click qui per approfondire

Razer Kraken Bluetooth Kitty Cuffie Wireless con Orecchie da Gatto Personalizzate e Illuminazione RGB, Latenza da 40Ms, Driver da 40 Mm, Microfono Beamforming, Rosa/Grigio (Quarzo) In offerta a 93,49 € – invece di 109,99 €

sconto 15% – fino a 14 feb 22

Click qui per approfondire

Razer Goliathus Tappetino per il Mouse con Superficie Testurizzata Alimentato da Razer Chroma, Estesa, Mercury (Bianco) In offerta a 50,99 € – invece di 59,99 €

sconto 15% – fino a 14 feb 22

Click qui per approfondire

Razer Goliathus Estesa Chroma Tappetino per il Mouse, Quartz (Rosa) In offerta a 50,99 € – invece di 59,99 €

sconto 15% – fino a 14 feb 22

Click qui per approfondire

Razer Kit di upgrade dei tasti in PBT + cavo spiralato, 120 Numero di tasti, USB-C a USB-A, Cavo a spirale, Stabilizzatori, US- & UK-Layout, Quartz Rosa In offerta a 50,99 € – invece di 59,99 €

sconto 15% – fino a 14 feb 22

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).