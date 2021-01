Offerte Amazon 9 gennaio fino al 44%: Seagate, Vodafone, Samsung, Stanley, Yale

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

Seagate BarraCuda 120 SSD Interna da 250 GB, Unità SATA da 6 Gbit/s, 2,5″ per PC Desktop e PC Portatili, Pacchetto di Facile Apertura (ZA250CM10003) In offerta a 43,99 € – invece di 59,68 €

sconto 26% – fino al 15 gen 2021

Seagate Expansion SSD Unità con Memoria a Stato Solido, USB 3.0 per Computer Desktop, PC Portatili e Mac e 3 Anni di Servizi Rescue (STJD500400), 500 GB In offerta a 69,99 € – invece di 104,99 €

sconto 33% – fino al 15 gen 2021

Seagate BarraCuda Fast SSD, Unità con Memoria a Stato Solido Esterna Portatile da 500 GB, USB-C/USB 3.0 per Computer Desktop, PC Portatili e Mac, 3 Anni di Servizi Rescue (STJM500400) In offerta a 92,99 € – invece di 119,99 €

sconto 23% – fino al 15 gen 2021

Seagate FireCuda 510 M.2 SSD, 500 GB, Unità SSD, con Prestazioni Elevate, 4 porte PCIe Gen3, NVMe 1.3, per PC Desktop da Gioco e PC Portatili da Gioco, 3 anni di servizi Rescue (ZP500GM3A001) In offerta a 94,99 € – invece di 168,36 €

sconto 44% – fino al 15 gen 2021

Seagate FireCuda 510 M.2 SSD, 1 TB, Unità SSD, con Prestazioni Elevate, 4 porte PCIe Gen3, NVMe 1.3, per PC Desktop da Gioco e PC Portatili da Gioco, 3 anni di servizi Rescue (ZP1000GM30011) In offerta a 180,99 € – invece di 326,04 €

sconto 44% – fino al 15 gen 2021

Seagate FireCuda 520M.2 SSD, Unità SSD con Memoria a Stato Solido con Prestazioni Elevate, 4 porte PCIe Gen4, NVMe 1.3. per PC Desktop da Gioco e PC Portatili da Gioco (ZP2000GM3A002), 2 TB In offerta a 379,99 € – invece di 565,00 €

sconto 33% – fino al 15 gen 2021

Seagate Backup Plus Hub, Unità Disco Esterna per Desktop da 8 TB, USB 3.0, per PC Desktop, Workstation, PC Portatili e Mac, 2 porte USB, Abbonamento di 2 Mesi ad Adobe CC Photography (STEL8000200) In offerta a 166,99 € – invece di 209,99 €

sconto 20% – fino al 15 gen 2021

Seagate Backup Plus Hub, Unità Disco Esterna per Desktop da 10 TB, USB 3.0, per PC Desktop, Workstation, PC Portatili e Mac, 2 porte USB, Abbonamento di 2 Mesi ad Adobe CC Photography (STEL10000200) In offerta a 217,99 € – invece di 328,86 €

sconto 34% – fino al 15 gen 2021

Seagate Backup Plus Hub, Unità Disco Esterna per Desktop da 12 TB, USB 3.0, per PC Desktop, Workstation, PC Portatili e Mac, 2 porte USB, Abbonamento di 2 Mesi ad Adobe CC Photography (STEL12000200) In offerta a 243,99 € – invece di 329,99 €

sconto 26% – fino al 15 gen 2021

Seagate Desktop Drive, 8 TB, Nero, Unità Disco Esterna Portatile, USB 3.0 per PC Desktop, PC Portatili e Mac e due Anni di Servizi Rescue (STGY8000400) In offerta a 160,99 € – invece di 219,99 €

sconto 27% – fino al 15 gen 2021

Seagate Expansion Desktop, 12 TB, Unità Disco Esterna Desktop, USB 3.0 per PC Desktop, PC Portatili e Mac e 2 Anni di Servizi Rescue (STEB12000402) In offerta a 222,99 € – invece di 284,99 €

sconto 22% – fino al 15 gen 2021

Seagate IronWolf 125 SSD: Unità NAS SATA (2.5″) e 6 Gbit/s, con Velocità Fino a 560 MB/s, Durata Pari a 0,7 scritture dell?Intera Unità al Giorno, 3 Anni di servizi Rescue (ZA1000NM1A002), 1 TB In offerta a 166,99 € – invece di 237,40 €

sconto 30% – fino al 15 gen 2021

Seagate Technology One Touch da 5 TB, unità disco esterna, nero, USB 3 per computer desktop, portatili e Mac, 1 anno a Mylio Create, 4 mesi al piano Adobe Creative Cloud Photography (STKC5000410) In offerta a 124,99 € – invece di 171,06 €

sconto 27% – fino al 15 gen 2021

Seagate Portable Drive, 1 TB, Unità Disco Esterna Portatile, Grigio, due Anni di Servizi Rescue (STGX1000400) In offerta a 59,99 € – invece di 89,99 €

sconto 33% – fino al 15 gen 2021

Seagate Ultra Touch SSD, Unità con Memoria a Stato Solido Portatile, 2,5″, USB 3.0, PC & Mac, 3 Anni di Servizi Rescue (STJW1000400), Nero, 1 TB In offerta a 139,99 € – invece di 213,05 €

sconto 34% – fino al 15 gen 2021

Vodafone V-Bike Smart, Tracker GPS e Dispositivo di Sicurezza per Biciclette, con 6 Mesi di Servizio Inclusi, nero In offerta a 82,97 € – invece di 99,00 €

sconto 16% – fino al 16 gen 2021

STANLEY FATMAX 1-95-154 Torcia LED in alluminio ricaricabile. In offerta a 36,20 € – invece di 42,80 €

sconto 15% – fino al 18 gen 2021

Lettore MP3 da 16 GB con Bluetooth 4.2, Supereye 2.4 Pollici Portatile Lossless Sound Lettore MP3, con Radio FM/Registratore Vocale, Pulsante di Tocco, Supporto Fino a 64GB,Cuffie Inclusi? In offerta a 21,24 € – invece di 32,99 €

sconto 36% – fino al 10 gen 2021

Samsung Galaxy Buds Live Auricolari True Wireless Open-type senza toppi In-Ear, Tre Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, Cancellazione attiva del rumore, Mystic Black [Versione Italiana] In offerta a 139,90 € – invece di 189,00 €

sconto 26% – fino al 10 gen 2021

SAMSUNG Galaxy Buds+ Auricolari Wireless, 3 Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, Suoni Ambientali, Autonomia 22 Ore, Auricolari 11 Ore e Custodia 11 Ore, 2020 [Versione Italiana], Rosso In offerta a 119,90 € – invece di 169,00 €

sconto 29% – fino al 10 gen 2021

Samsung Galaxy M21, Smartphone, Display 6.4″ Super AMOLED, 3 Fotocamere Posteriori, 64GB Espandibili, RAM 4 GB, Batteria 6000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, 188 g, [Versione Italiana], Blue In offerta a 189,90 € – invece di 229,00 €

sconto 17% – fino al 10 gen 2021

Samsung Galaxy M11, Smartphone, Display 6.4″ HD+ TFT, 3 Fotocamere, 32GB Espandibili, RAM 3GB, Batteria 5000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, 2020 [Versione Italiana], Black In offerta a 139,90 € – invece di 169,90 €

sconto 18% – fino al 10 gen 2021

Samsung Galaxy M51 – Smartphone, Display 6.7″ Super AMOLED Plus, 4 Fotocamere, 128GB Espandibili, RAM 6 GB, Batteria 7000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, [Versione Italiana], Bianco, Esclusiva Amazon In offerta a 339,90 € – invece di 389,90 €

sconto 13% – fino al 10 gen 2021

Powerbank 10400mAh, USB C Caricabatterie Portatile con LED Digitale Display Batteria Esterna Portatile con 2 ingressi e 3 uscite da 5V/3A per iPhone Samsung Galaxy Huawei Smartphone.(Nero) In offerta a 16,99 € – invece di 22,99 €

sconto 26% – fino al 10 gen 2021

Citizen Orologio Analogico Quarzo Donna con Cinturino in Acciaio Inox EQ0601-54AE In offerta a 59,20 € – invece di 89,00 €

sconto 33% – fino al 18 gen 2021

BERING Orologio Analogico Quarzo Donna con Cinturino in Acciaio Inox 10426-367-S In offerta a 148,89 € – invece di 189,00 €

sconto 21% – fino al 17 gen 2021

Cassetta di Sicurezza a Mobile, Rosa, XS In offerta a 29,81 € – invece di 35,90 €

sconto 17% – fino al 10 gen 2021

Sirena Esterna, Grigio In offerta a 85,78 € – invece di 125,90 €

sconto 32% – fino al 10 gen 2021

Sensore di Contatto Porta o Finestra, Bianco In offerta a 28,22 € – invece di 34,00 €

sconto 17% – fino al 10 gen 2021

Trivial Pursuit – Gioco Trivial Pursuit In offerta a 18,53 € – invece di 25,40 €

sconto 27% – fino al 16 gen 2021

Blocco Cuor di Cacao 75%, 1.2kg – Cioccolato Extra Fondente – Senza Glutine, 1.2kg – Cioccolato Extra Fondente – Senza Glutine In offerta a 25,80 € – invece di 46,00 €

sconto 44% – fino al 18 gen 2021

Tractive TRKAT1 – Localizzatore GPS per gatti, a Portata illimitata, Monitoraggio dell’attività, Durata della batteria fino a 5 giorni, Impermeabile, Taglia Unica In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino al 18 gen 2021

Tractive Localizzatore GPS per Cani, a Portata Illimitata, Monitoraggio dell?Attività, Impermeabile In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino al 18 gen 2021

