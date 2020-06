Offerte Amazon 9 giugno fino al 47%: Olympus, TomTom, Einhell, TCL, Ugreen

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

TCL | 40ES561 | Smart TV, Android TV: Risoluzione HDR, Assistente Google integrato, Dolby Audio per suoni chiari e dinamici. Colore: Nero, 40 Pollici (Classe energetica A+) [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a € 229,99 – sconto 34%

– fino al 09 giugno

Click qui per approfondire

1byone Bilancia Digitale Pesapersone Bluetooth, App per Dispositivi iOS e Android, Bilancia Impedenziometrica per Peso Corporeo, Massa Grassa, Massa Muscolare, BMI, BMR, Massa Ossea-180kg/400lb In offerta a € 25,39 – sconto 25%

– fino al 09 giugno

Click qui per approfondire

Einhell GH-EH 4245 Tagliasiepi Elettrico, 420 W, 230 V In offerta a € 36,63 – sconto 27%

– fino al 09 giugno

Click qui per approfondire

Einhell 4257211 Trapano Avvitatore e Smerigliatrice Angolare a Batteria, Nero, Grigio, Rosso In offerta a € 112,64 – sconto 37%

– fino al 09 giugno

Click qui per approfondire

Einhell 1002225 Caricabatteria, Rosso, Nero In offerta a € 31,99 – sconto 8%

– fino al 09 giugno

Click qui per approfondire

Einhell 3410370 Forbici e sfoltirami a Batteria, 18 V, Rosso In offerta a € 47,96 – sconto 20%

– fino al 09 giugno

Click qui per approfondire

Einhell 2342188 Bidone Aspiratutto TC-VC 1930 S, 30 L, 1500 W In offerta a € 80,89 – sconto

– fino al 09 giugno

Click qui per approfondire

einhell GE-CL 36 Li E-Solo Soffiatore/Aspiratore a Batteria, Rosso/Nero In offerta a € 80,39 – sconto 33%

– fino al 09 giugno

Click qui per approfondire

Einhell 4513861 Te-CD 18 Li-I Bl, Trapano a Percussione 2X2.0 Ah, Aluminio, Nero, Rosso – In offerta a € 131,89 – sconto 37%

– fino al 09 giugno

Click qui per approfondire

Einhell 3411320 Tagliabordi a Batteria, 36 V In offerta a € 129,76 – sconto 13%

– fino al 09 giugno

Click qui per approfondire

Einhell 4513870 Trapano Avvitatore Te-CD 18 Li-E Solo Power X-Change, Ioni di Litio, 47 NM, Mandrino da 13 mm, Senza Batteria e Caricabatterie, 18 V In offerta a € 47,99 – sconto 20%

– fino al 09 giugno

Click qui per approfondire

Multimetro Digitale Classico, Tacklife DM02A Multi Tester con Rilevamento di Voltaggio Senza Contatto, Display LCD Retroilluminato, Test per Tensione, Corrente, Resistenza e Continuità (Nero) [Classe di efficienza energetica A] In offerta a € 15,99 – sconto 47%

– fino al 09 giugno

Click qui per approfondire

Antimi Cuffie Bluetooth 5.0 Wireless Auricolari Bluetooth Senza Fili Sportivi In Ear IPX7 Impermeabile Cuffia con 3000mAh Custodia da Ricarica e Microfono per Samsung iPhone Huawei… (black1) In offerta a € 26,13 – sconto

– fino al 09 giugno

Click qui per approfondire

Auricolari Bluetooth Sport HolyHigh Bluetooth 5.0 Cuffie Senza Fili IPX7 Impermeabili 6+30H Riproduzione Auto-On Auto Pairing Cancellazione di Rumore Siri Stereo con Mic, per iOS Android In offerta a € 31,99 – sconto

– fino al 09 giugno

Click qui per approfondire

Auricolari Bluetooth, UMIDIGI Upods Cuffie Bluetooth Senza Fili Auricolari Wireless Sportivi in Ear con Custodia da Ricarica Microfono Leggeri Stereo Cuffie per iOS Android In offerta a € 13,59 – sconto

– fino al 09 giugno

Click qui per approfondire

Full HD 1080p Webcam con Microfono PC Laptop Videocamera USB 2.0 Fotocamera per Videochiamate, Studio, Lezioni Online, Conferenze, Registrazione, Giochi In offerta a € 25,49 – sconto

– fino al 09 giugno

Click qui per approfondire

TaoTronics Bluetooth 5.0 Trasmettitore e Ricevitore 2-in-1 per TV, aptX a Bassa Latenza Adattatore Audio da 3,5 mm AUX, SPDIF in/out, Doppio Collegamento, 24 Ore di Riproduzione In offerta a € 27,19 – sconto

– fino al 09 giugno

Click qui per approfondire

ORICO Custodia da 2,5 pollici USB3.0 a SATA con custodia rigida esterna con griglia Design Tool gratuito per HDD da 7 mm / 9.5 mm HDD e SSD fino a 2 TB-Nero In offerta a € 9,89 – sconto

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

ORICO USB 3.0 Involucro Esterno Hard Drive in Alluminio 4 bay per 3.5 pollici SATA Supporto 64 TB Drive Installazione senza attrezzi – Nero (64TB USB 3.0, Nero) In offerta a € 179,99 – sconto

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Romoss Caricabatterie Portatile 5000mAh, Powerbank Piccolo Sottile Batteria Esterna USB Elevata Velocità Power Bank Tascabile Compatible con Tutti i Telefoni Cellulari(Verde) In offerta a € 11,69 – sconto

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

TomTom GO 5200 Navigatore Satellitare per Auto – 5 Pollici, Chiamata in Vivavoce, Siri & Google Now, Aggiornamenti da Wi-Fi, Traffic tramite SIM inclusa, Mappe del Mondo, Messaggi dello Smartphone In offerta a € 259,99 – sconto

– fino a 14 giugno

Click qui per approfondire

TomTom GO 6200 Navigatore Satellitare per Auto – 6”, 800 x 480 Pixel, Chiamata in Vivavoce, Siri & Google Now, Aggiornamenti Wi-Fi, Nero In offerta a € 239,90 – sconto

– fino a 14 giugno

Click qui per approfondire

TomTom GO Essential Navigatore Satellitare per Auto – 6 Pollici, Chiamata in Vivavoce, Siri & Google Now, Aggiornamenti Tramite Wi-Fi, Traffic a Vita e Mappe UE, Messaggi dello Smartphone In offerta a € 199,90 – sconto

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

TomTom GO Premium Navigatore Satellitare per Auto – 5 Pollici, Aggiornamenti Tramite Wi-Fi, Mappe del Mondo, Traffico e Autovelox a Vita (SIM Inclusa), Last Mile Navigation e IFTTT In offerta a € 259,90 – sconto

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

TomTom Start 42 Navigatore Satellitare per Auto – Mappe a vita Europa 49 Paesi, Display da 4.32 Pollici, Indicatore di Corsia Avanzato, 3 Mesi Tutor & Autovelox, Aggiornamenti Software Gratuiti In offerta a € 89,90 – sconto

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

TomTom Start 62 Navigatore Satellitare per Auto – Mappe a vita Europa 49 Paesi, 8 GB, Display da 6 Pollici, Indicatore di Corsia Avanzato, 3 Mesi Tutor & Autovelox, Aggiornamenti Software Gratuiti In offerta a € 119,90 – sconto

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

TomTom Via 53 Navigatore Satellitare per Auto – Display da 5″, Mappe a Vita, Aggiornamento Tramite Wi-Fi, Nero In offerta a € 119,90 – sconto

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

UGREEN Lettore Schede SD TF USB C Card Reader OTG 2 in 1 USB 3.0 5Gbps Alluminio Compatible with Schede di Memoria per MacBook PRO Huawei P30 P20 Lite Mate 20, Samsung A50 S10, Xiaomi Redmi Note 7 In offerta a € 12,99 – sconto

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Olympus E-M5 Mark III 1442EZ Black In offerta a € 1.219,99 – sconto

– fino al 30 giugno

Click qui per approfondire

Olympus E-M5 Mark III Black 12-40 F2.8 PRO. In offerta a € 1.659,99 – sconto

– fino al 30 giugno

Click qui per approfondire

Olympus E-M5 Mark Iii Silver Fotocamera In offerta a € 1.009,99 – sconto

– fino al 30 giugno

Click qui per approfondire

Olympus OM-D E-M5 Mark III Kit Fotocamera Micro 4/3 (20 MP, Stabilizzatore di Immagine 5 Axes, AF potente, Video 4K, WLAN), Argento + Obiettivo M.Zuiko 14-42 mm In offerta a € 1.169,99 – sconto

– fino al 30 giugno

Click qui per approfondire

Olympus Om-D E-M5 Mark Iii Silver + 12-40 F2.8 Pro Fotocamera, Argento In offerta a € 1.629,99 – sconto

– fino al 30 giugno

Click qui per approfondire

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”