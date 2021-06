Offerte Amazon 9 giugno fino al 90%: Meross, Vimar, Neewer, Meliconi, Oral-B, Teccpo

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple Laccetto AirTag – Arancione elettrico In offerta a 29,99 € – invece di 35,00 €

sconto 14% – fino al 09 giugno

F1 2020 – Playstation 4 In offerta a 29,98 € – invece di 69,99 €

sconto 57% – fino al 09 giugno

Misuratore Laser,DTAPE DT50 Metro Laser Telemetro Laser Distanziometro 50M/165ft,Manometro Portatile Strumento di Misurazione Della Portata Digitale,Display LCD a 4 Righe Retroilluminato più IP54 In offerta a 23,49 € – invece di 49,99 €

sconto 53% – fino al 09 giugno

Bose QuietComfort 35 II Noise Cancelling Bluetooth Headphones – Cuffie Over-Ear Wireless con Microfono Integrato e Controllo Vocale Alexa, Nero In offerta a 199,99 € – invece di 217,98 €

sconto 8% – fino al 09 giugno

meross Ciabatta Intelligente Multipresa Wifi Smart 4 Schuko 4 Porte USB, Funzione Timer Protezione da Sovraccarico 2400W 10A, Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT In offerta a 31,44 € – invece di 36,99 €

sconto 15% – fino al 13 giu 21

Neewer 53-In-1 Kit di Accessori per Action Camera Compatibile con GoPro Hero 9 8 Max 7 6 5 4 Black GoPro 2018 Sessione Fusion Argento Bianco Insta360 DJI AKASO APEMAN Campark SJCAM Action Camera ecc In offerta a 23,79 € – invece di 33,99 €

sconto 30% – fino al 13 giu 21

Neewer 2 Kit d?Illuminazione Portatili Luce 66 LED Dimmerabile 5600K a USB con Mini Treppiedi Regolabile & Filtri Colorati, per Riprese Video da Tavolo Angolo Basso In offerta a 45,46 € – invece di 55,99 €

sconto 19% – fino al 13 giu 21

Neewer 58-in-1 Accessori Kit per GoPro Hero Session/5 Hero 1 2 3 3+ 4 5 9 SJ4000 5000 6000 DBPOWER AKASO VicTsing APEMAN WiMiUS Rollei QUMOX Lightdow Campark e Sony Sport Dv In offerta a 27,19 € – invece di 33,99 €

sconto 20% – fino al 13 giu 21

Neewer Luce 1904 LED Professionale con Gestione via APP Intelligente Dimmerabile Bicolore 3200-5600K Kit d?Illuminazione per YouTube Video in Studio con LCD Display & Guscio in Metallo In offerta a 169,14 € – invece di 199,99 €

sconto 15% – fino al 13 giu 21

Neewer Luce Anulare Aggiornata ? 1,8cm Ultra Sottile ? 18″, 3200-5600K, Dimmerabile con Stand, Ruotabile Supporto Clip per Smartphone Adattatore Hotshoe, per Ritratti Trucco Registrazioni Video In offerta a 106,24 € – invece di 125,99 €

sconto 16% – fino al 13 giu 21

Neewer Microfono a Condensatore NW-800 Argento, Alimentazione 48V Phantom NW-35 Stand per Microfono con Supporto Anti-vibrazione, Filtro Pop & Cavo XLR Maschio a Femmina per Registrazioni In offerta a 39,09 € – invece di 47,99 €

sconto 19% – fino al 13 giu 21

Neewer Kit 2pz Luce 660 LED 2,4G Avanzata con Softbox, Luce Dimmerabile Bicolore con 2,4G Telecomando Wireless, LCD Display, Softbox & Cavalletto per Foto di Ritratti Prodotti In offerta a 246,49 € – invece di 289,99 €

sconto 15% – fino al 13 giu 21

NETGEAR Ripetitore WiFi Mesh AC1750 EX6250, Wifi Extender Dual Band, Porta Lan, Ripetitore Wifi wireless Compatibile con Modem Fibra e Adsl In offerta a 49,99 € – invece di 79,90 €

sconto 37% – fino al 20 giu 21

NETGEAR Ripetitore WiFi Mesh AC3000 EX8000, WiFi Extender Tri-Band, 4 porte Lan, Ripetitore WiFi wireless compatibile con modem Fibra e ADSL In offerta a 139,99 € – invece di 169,90 €

sconto 18% – fino al 27 giu 21

NETGEAR Ripetitore WiFi Mesh AC2200 EX7700, WiFi Extender Dual band, 2 Porte Lan, Ripetitore WiFi Wireless Compatibile con Modem Fibra e Adsl In offerta a 89,99 € – invece di 114,90 €

sconto 22% – fino al 27 giu 21

NETGEAR Nighthawk Router 4G LAX20, Modem 4G integrato per Connessione Internet Principale o di Backup, Copertura fino a 100m2, Velocità WiFi 6 fino a 1.8 Gbps In offerta a 269,99 € – invece di 329,99 €

sconto 18% – fino al 13 giu 21

NETGEAR Router 4G con sim AC797, Hotspot con Velocità di Download fino a 400 Mbps, Connetti fino a 15 Dispositivi In offerta a 149,99 € – invece di 189,90 €

sconto 21% – fino al 27 giu 21

VIMAR 8870 Citofono da Parete con Due Pulsanti, applicazione a parete, Semplice, Affidabile, Garantito, con collegamento a 4+1 conduttori, Bianco In offerta a 25,50 € – invece di 38,80 €

sconto 34% – fino al 20 giu 21

Vimar 46239.040A Telecamera IP WiFi motorizzata con rilevatore di movimento, compatibile con assistenti vocali, disponibile VIEW product per Alexa e Google assistant In offerta a 38,70 € – invece di 59,00 €

sconto 34% – fino al 20 giu 21

Vimar 885E Kit citofonico bifam. 4+2 cond. 88TD + 8870 In offerta a 74,00 € – invece di 142,60 €

sconto 48% – fino al 20 giu 21

Vimar 16497 Idea Gateway connesso IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di VIEW Wireless, mediante Cloud e App, 2 moduli In offerta a 56,00 € – invece di 101,60 €

sconto 45% – fino al 20 giu 21

Vimar 0K03906.07 Kit Interruttore senza Fili in Radiofrequenza Philips Friends Of Hue Serie Arké Classic,Nero In offerta a 54,20 € – invece di 77,30 €

sconto 30% – fino al 20 giu 21

Meliconi Flag tv, supporto a bandiera per tv 49-75”, ideale per ruotare qualsiasi tv di 90°, VESA 200-300-400-600, nero In offerta a 195,82 € – invece di 313,95 €

sconto 38% – fino al 19 giu 21

Supporto TV CME ER 100 con braccio, inclinabile (vert. max +25°,orizz. +/- 45°) Ideale per Tv a Schermo Piatto fino a max 25??, VESA (in mm): |50×50|75×75|100×100|, Made in Italy 100%, Nero In offerta a 18,98 € – invece di 29,90 €

sconto 37% – fino al 20 giu 21

Supporto TV CME con Braccio, ER 200, Inclinabile, per Tv a Schermo Piatto da 26??a max 40??, VESA(in mm): |50×50|75×75|100×100|200×100|100×200|200×200|, Made in Italy 100%, Nero In offerta a 22,80 € – invece di 43,04 €

sconto 47% – fino al 20 giu 21

LIFX Mini White E27 Lampadina a LED Wi-Fi Smart, Regolabile, Bianco Caldo, non Richiede un Hub, Funziona con Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant, Set da 1 L3A19MW08E27 In offerta a 25,60 € – invece di 44,16 €

sconto 42% – fino al 20 giu 21

LE Striscia LED 5M 300LED SMD2835 Dimmerabile, 15W 1200lm Luce Nastro Luminoso Bianco Freddo 6000K per Decorazioni Interne, Kit Completo 2 Connettori, Alimentatore e Interruttore Dimmer In offerta a 15,28 € – invece di 20,99 €

sconto 27% – fino al 13 giu 21

LE Striscia LED 5M 300LED SMD2835 Dimmerabile, LED Strisce 15W 1200lm Bianco Caldo 3000K, Luce Nastro Luminoso per Decorazione Interna, Kit Completo 2 Connettori e Alimentatore e Interruttore Dimmer In offerta a 15,28 € – invece di 99,00 €

sconto 85% – fino al 13 giu 21

LE Striscia LED 10M 600 LED SMD 2835 Bianco Diurno 6000K, Luce Nastro Luminoso 18W 1200lm, Strisce LED 12V per Illuminazione Domestica, Magazzino, Negozio, Confezione da 2 Pezzi (5M/ Pezzo) In offerta a 14,44 € – invece di 99,00 €

sconto 85% – fino al 13 giu 21

LE Striscia LED 5m 300 LED SMD 2835 Bianco Diurno 6000K, 18W 1200lm Luce Nastro Luminoso Flessibile, Strisce LED 12V per Illuminazione Domestica, Magazzino, Negozio, ecc. In offerta a 10,19 € – invece di 99,00 €

sconto 90% – fino al 13 giu 21

Avvitatore ad Impulsi, Brushless 350Nm Avvitatori a Massa Battente 18V, Regolabile in 3 Posizioni, 4,0Ah Batteria, Mandrino 13mm (1/2″), 3 Velocità(0-1500-1800-2200RM), Valigetta Rigida – BHD850B In offerta a 118,82 € – invece di 189,99 €

sconto 37% – fino al 13 giu 21

Trapano Avvitatore Batteria, TECCPO Avvitatore Batteria 180Nm Trapani Combinati 18V (2×2.0Ah Batteries+30min Caricatore Rapido+13mm Mandrino Metallico Autoserrante+35 Accessori) In offerta a 135,99 € – invece di 199,99 €

sconto 32% – fino al 13 giu 21

Seghetto Alternativo a Batteria, TECCPO 2 × 2.0Ah Batterie 18V, 1 Ora Ricarica Rapida, Illuminazione LED, 0~2300 RPM, Angolo di Taglio da ±45°, Sega Elettrico con 6 Lame, Scatola Rubusta – TDJA22P In offerta a 94,34 € – invece di 149,99 €

sconto 37% – fino al 13 giu 21

Oral-B iO Ultimate Clean Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, 4 Pezzi, Nero, per una Pulizia dei Denti Accurata e in Profondità In offerta a 24,99 € – invece di 34,99 €

sconto 29% – fino al 22 giu 21

Oral-B Smart 4 4000N Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Nero Connesso con Bluetooth, 2 Testine di Ricambio In offerta a 59,99 € – invece di 134,90 €

sconto 56% – fino al 22 giu 21

Oral-B Genius X Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Bianco con Intelligenza Artificiale, 1 Testina, 1 Custodia da Viaggio con Caricatore In offerta a 139,99 € – invece di 148,67 €

sconto 6% – fino al 22 giu 21

Oral-B Pro-Expert Clinic Line, 12 pezzi, Filo Interdentale per Denti Sensibili, 40 m In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino al 22 giu 21

Oral-B Complete Collutorio Antibatterico Senza Alcol, Combatte L’Alito Cattivo, Maxi Pacco da 6 x 500 ml In offerta a 13,99 € – invece di 19,99 €

sconto 30% – fino al 22 giu 21

Oral-B Kids Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico con Personaggi Star Wars, Confezione da 10, Testina Pensata Appositamente per i Bambini, dai 3 Anni in Su In offerta a 27,99 € – invece di 49,99 €

sconto 44% – fino al 22 giu 21

Oral-B Sensitive Clean Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Confezione da 10 Pezzi, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino al 8 giu 21

Oral-B Testine di Ricambio KIDS Frozen per Spazzolino Elettrico Ricaricabile, Confezione da 8 In offerta a 24,99 € – invece di 39,90 €

sconto 37% – fino al 22 giu 21

Oral-B Genius X Special Edition Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Rosa con Intelligenza Artificiale, 1 Testina, 1 Custodia da Viaggio con Caricatore, Rosa In offerta a 142,99 € – invece di 269,99 €

sconto 47% – fino al 22 giu 21

Oral-B Junior Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Manico con Personaggi di Star Wars, 1 Testina, 1 Custodia da Viaggio, per Età da 6 anni In offerta a 39,99 € – invece di 55,00 €

sconto 27% – fino al 22 giu 21

Oral-B Pro 1-790 Black Edition Spazzolino Elettrico Ricaricabile, Confezione Doppia con 2 Spazzolini Neri e 2 Testine di Ricambio In offerta a 44,70 € – invece di 74,99 €

sconto 40% – fino al 20 giu 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).