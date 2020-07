Offerte Amazon 9 luglio: Sennheiser, Philips, Belkin, D-Link, Ecovacs

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Belkin BSV604VF2M Surge Stripe Protezione dalle Sovracorrenti fino a 650 Joules con 6 Prese, Cavo da 2 m e 2 Porte di Ricarica Condivisa, USB da 2.4 A, Bianco In offerta a € 26,99 – sconto 23%

– fino al 09 luglio

Click qui per approfondire

Philips Macchine da caffè Automatiche Serie 5000 EP5365/10 Macchina Automatica da Caffè, con Macine in ceramica, Filtro AquaClean, Caraffa Latte Integrata, Argento In offerta a € 419,99 – sconto 43%

– fino al 09 luglio

Click qui per approfondire

D-Link DIR-882 Router Wi-Fi AC2600 Dual band, 5 Porte Gigabit, 1 Porta USB 3.0 e 1 Porta 2.0, AC SmartBeam, Tecnologia MIMO, Rete Ospiti, Parental Control, Configurazione Semplice, WPS/Reset, Nero In offerta a € 99,90 – sconto 38%

– fino al 09 luglio

Click qui per approfondire

D-Link DCS-8525LH Telecamera di Sorveglianza Full HD, Wi-Fi N, Audio a Due Vie, Motorizzata, Funziona con Alexa In offerta a € 99,99 – sconto 33%

– fino al 09 luglio

Click qui per approfondire

Auricolari Bluetooth HolyHigh Cuffie Wireless In Ear Portatile Custodia di Ricarica con Display Digitale Bluetooth 5.0 6H Playtime Prolungato Hi-Fi Stereo Auto-Pairing Tocco Controllo Attivazione Siri In offerta a € 15,99 – sconto 45%

– fino al 09 luglio

Click qui per approfondire

Bilancia Pesa Persona Digitale Vigorun Bilancia Pesapersone Impedenziometrica 17 Dati di Misurazione del Corpo Peso/Muscolo/Massa Grassa/BMI/BMR/Tasso di Proteine/Massa Ossea In offerta a € 31,99 – sconto 36%

– fino al 09 luglio

Click qui per approfondire

Zanzariera Letto, opamoo Zanzariera Baldacchino Pieghevole Universale Baldacchino Letto matrimoniale Facile da Installare leggero e traspirante Grande Zanzariera-200 * 210*220cm(Bianca) In offerta a € 15,29 – sconto 15%

– fino al 09 luglio

Click qui per approfondire

Powerbank 10000mAh, Caricabatteria Portatile QC3.0 Batteria Esterna Portatile Carica Veloce con 2 Ingressi e Uscite Porte 4 Indicatori LED ABS Materiale Compatibile per iPad Samung Galaxy Android In offerta a € 15,19 – sconto 20%

– fino al 09 luglio

Click qui per approfondire

Bluefin Fitness Kick 2.0, Innovativo Tapis roulant ad Alta velocità. Unisex-Adulto, Nero, High-Speed Folding Treadmill In offerta a € 479,00 – sconto 20%

– fino al 09 luglio

Click qui per approfondire

Aspirapolvere Robot, ECOVACS DEEBOT OZMO 905, Laser, Aspira e Lava 2 in1, Incremento aspirazione, Barriere virtuali, modalità Personalizzata, Comando Tramite App e Alexa In offerta a € 297,48 – sconto 15%

– fino al 09 luglio

Click qui per approfondire

VANKYO Proiettore, Videoproiettore 4500 Lumen con 236″ Display, Supporta 1080P, HiFi Speaker, con Borsa Portatile, per TV Stick iOS/Android/Entry-Level/Regalo, Leisure 430 In offerta a € 67,99 – sconto 15%

– fino al 09 luglio

Click qui per approfondire

AUKEY Cuffie Bluetooth Sport Bassi Potenziati, Auricolari Wireless in Ear con 8 Ore di Tempo di Utilizzo, Resistente al Sudore, Microfono Incorporato, per iPhone, Huawei, Samsung In offerta a € 16,99 – sconto 15%

– fino al 09 luglio

Click qui per approfondire

UGREEN Hub USB C Multiporta 7 in 1, Adattatore MacBook HDMI 4K, 3 Porte USB3.0, Lettore Schede SD/TF, Compatibile per MacBook PRO MacBook Air 2018 2019 Surface Go dell XPS Samsung Dex S20 Huawei P40 In offerta a € 22,99 – sconto 18%

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

Beats Solo Pro Wireless Cuffie con cancellazione del rumore – Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza, 22 ore di ascolto – Nero In offerta a € 214,90 – sconto 28%

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

Jam Double Chill Altoparlante Bluetooth, 12 Ore di Riproduzione, 30 m di Raggio, Impermeabile, Certificazione Ip67, Driver 5W, Porta Aux In, Blu In offerta a € 19,99 – sconto

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

Echo Plus (2ª generazione) – Hub per Casa Intelligente integrato e suono di ottima qualità – Tessuto grigio chiaro In offerta a € 79,99 – sconto 47%

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

Echo Plus (2ª generazione) – Tessuto antracite + Philips Hue White Lampadina In offerta a € 79,99 – sconto 46%

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

AKASO Action Cam 4K WiFi Angolo Variabile Doppio Schermo 5 Volte Zoom Telecomando Caricabatterie con 2 Batterie Fotocamera Subacquea 30m, Accessori multipli per Bicicletta Casco Sport (Brave4) In offerta a € 65,99 – sconto 18%

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

AKASO Action Cam 4K WiFi,Touch Screen,Telecomando,Angolo Variabile,Giroscopio Antitremore,Fotocamera Subacquea 40m,Caricabatterie con 2 Batterie 1050mAh x2 e Kit di Accessori(EK7000Pro). In offerta a € 62,04 – sconto 15%

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

AKASO Dash Cam, Telecamera per Auto HD 1080P, Registratore di guida da 2 pollici con doppia Anteriore e Posteriore, Doppia Camera Registra con Visione a 340 °, Visione Notturna, Modalità Parcheggio In offerta a € 64,59 – sconto 15%

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

Audio-Technica ATH-DSR9BT – Cuffie over-ear wireless con Pure Digital DriveTM In offerta a € 399,99 – sconto

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

Marshall Mid Active Noise Cancelling (A.N.C.) Cuffie Bluetooth, Nero – In offerta a € 178,20 – sconto 5%

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

Panasonic Lumix DMC-GX80KEGS Fotocamera Digitale Mirrorless, 16 Megapixel, Dual I.S., Kit 12-32 mm, Silver In offerta a € 445,95 – sconto 26%

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

Sennheiser M2 IEBT Black Cuffia Microfonica senza Fili Nero/Rosso In offerta a € 140,59 – sconto 29%

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

Sennheiser Momentum Auricolari, Bluetooth 4.2, Supporto Codec AAC, Supporto Qualcomm APT-X ,Edizione Speciale, Rosso/Nero In offerta a € 199,00 – sconto

– fino al 12 luglio

Click qui per approfondire

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”