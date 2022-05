Offerte Amazon 9 maggio fino al 67% su Apple, Duronic, Meross, LG, Sandisk, Xiaomi – aggiornato

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

ESR HaloLock Portafoglio in Pelle Vegana con Supporto, Supporto Regolabile, Compatibile con iPhone 13/13 Pro/13 PRO Max/12/12 Pro/12 PRO Max, MagSafe, 3 Porta Carte, Non per iPhone Mini, Nero

In offerta a 19,54 € – invece di 25,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Microsoft 365 Family | fino a 6 persone | 1 abbonamento annuale |12+3 Mesi | PC/Mac | Codice d’attivazione via email + NORTON 360 Deluxe |15 Mesi – Codice d’attivazione via email

In offerta a 54,99 € – invece di 188,95 €

sconto 71% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Runner, Faretto Led Smart, Lampadina GU10 Inclusa, Telecomando Dimmer Switch Incluso, Dimmerabile, con Bluetooth, 5.5 W, Bianco [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 59,70 € – invece di 68,52 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento

In offerta a 1299,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Microsoft Surface Laptop Studio, 14,4″ Processore Intel Core H35 i7-11370H 16GB/512GB Wi-Fi Platino Grafica NVIDIA GeForce RTX️3050 Ti

In offerta a 1899,00 € – invece di 2199,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021)

In offerta a 195,99 € – invece di 279,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

yeedi vac max, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 2 in 1 Aspira e Lava Aspirapolvere Robot, Autonomia 200min, Potenza 3000Pa, Mappatura avanzata, ideale per Pulizia Domestica, Peli Animali

In offerta a 259,99 € – invece di 349,99 €

sconto 26% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular

In offerta a 419,00 € – invece di 469,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Pencil (seconda generazione)

In offerta a 116,99 € – invece di 135,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy A22 5G Smartphone 6,6 Pollici , Display Infinity-V FHD+, Telefono Cellulare Android 11, Tripla fotocamera posteriore, 4GB RAM e 64GB, Batteria 5.000 mAh, Gray [Versione Italiana] 2021

In offerta a 156,67 € – invece di 249,90 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Duronic FPS100 /43 schermo di proiezione 100” formato 4:3 / 203 X 152 cm – telo proiettore retrattile auto-portante per videoproiettore Full HD 3D 4K – Home cinema home theater ufficio

In offerta a 174,79 € – invece di 183,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Duronic FPS60 /43 schermo di proiezione 80” formato 4:3 / 122 X 91 cm – telo proiettore retrattile auto-portante per videoproiettore Full HD 3D 4K – Home cinema home theater ufficio

In offerta a 125,39 € – invece di 131,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Duronic FPS80 /43 schermo di proiezione 80” formato 4:3 / 163 X 122 cm – telo proiettore retrattile auto-portante per videoproiettore Full HD 3D 4K – Home cinema home theater ufficio

In offerta a 179,54 € – invece di 188,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Duronic EPS92 /169 Schermo di proiezione 92” formato 16:9 / 203 X 114 cm telo proiettore motorizzata a sviluppo elettrico Fissaggio a muro o a soffitto Full HD 3D 4K – Home cinema home theater ufficio

In offerta a 172,89 € – invece di 181,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Duronic MPS100 /169 Schermo di proiezione 100” formato 16:9 / 221 X 125 cm telo proiettore da proiezione a sviluppo manuale – Fissaggio a muro o a soffitto – Full HD 3D 4K – Home cinema theater ufficio

In offerta a 147,24 € – invece di 154,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 128 GB con Velocità fino a 130 MB/sec,Tradizionale,Nero,128 GB

In offerta a 19,25 € – invece di 57,99 €

sconto 67% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra microSDXC 64GB 100MB/s Class 10 UHS-I

In offerta a 10,99 € – invece di 13,20 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG 27UL500 Monitor 27″ UltraHD 4K LED IPS HDR 10, 3840×2160, 1 Miliardo di Colori, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco

In offerta a 269,99 € – invece di 349,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG 32MN500M Monitor 32″ FULL HD LED IPS, 1920×1080, AMD FreeSync 75Hz, 2x HDMI (HDCP 1.4), Uscita Audio, Flicker Safe, Nero

In offerta a 199,99 € – invece di 279,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG 29WL50S Monitor 29″ UltraWide 21:9 LED IPS HDR, 2560×1080, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, 2x HDMI (HDCP 2.2),Uscita Audio, Flicker Safe, Nero

In offerta a 199,99 € – invece di 259,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG 34WN650 Monitor 34″ UltraWide 21:9 LED IPS HDR 400, 2560×1080, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 14W, HDMI (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Altezza Regolabile, Flicker Safe, Bianco

In offerta a 329,99 € – invece di 399,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG 38WP85C Monitor 38″ QuadHD+ UltraWide Curvo 21:9 LED IPS HDR 10, 3840×1600, 1 Miliardo di Colori, AMD FreeSync, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB-C, Audio Stereo 20W, Flicker Safe, Bianco

In offerta a 999,99 € – invece di 1399,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG 27EP950 Monitor 27″ UltraFine OLED Pro HDR 400 TrueBlack, 3840×2160, AdobeRGB 99%, 10bit, True Color Pro, Contrasto Infinito, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB-C, USB 3.0, AUX, Nero

In offerta a 1999,99 € – invece di 2999,00 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Buds 3T Pro (Carbon Black) con cavo USB-C 1m, Connessione Bluetooth 5.2, Cancellazione del Rumore fino a 40dB, Ricarica Wireless, Resistente a polvere e acqua, Versione Italiana

In offerta a 135,99 € – invece di 169,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

HAISSKY Fascia da Braccio Portacellulare con Titolare Airpods per Correre Sweatproof per iPhone 12 Pro Max/iPhone 11 Pro Max/11 Pro/XS Max,Galaxy S10+S10/S10e/S9 fino a 6.8″

In offerta a 12,59 € – invece di 13,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Hoppac Kit Pulizia Airpods, Multifunzione Penna per La Pulizia,Kit 3 in 1 per Pulizia Airpods,Airpods Pro Accessori Per Pulire Gli Auricolari Bluetooth,Airpods Cleaning Kit,per Una Pulizia Profonda

In offerta a 6,99 € – invece di 6,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Wifi Apriporta Garage Door Opener Apricancello Smart Intelligente, Compatibile con Smart HomeKit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant, APP Controllo Remoto, Nessun Hub Richiesto

In offerta a 37,80 € – invece di 59,99 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

meross Presa Intelligente Italiana Smart Plug (Type L), Spina WiFi, Compatibile con Apple HomeKit Siri, Alexa, Google Assistant e SmartThings, Nessun Hub Richiesto, 16A, 2,4GHz, 2 Pezzi

In offerta a 30,15 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Tecnoware Power Systems Batteria Ermetica Al Piombo 12 V, Capacità 7 Ah, Dimensioni 15.1 x 9.4 x 6.5 Cm, Nero

In offerta a 22,90 € – invece di 30,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, Controllo Vocale, Design Elegante, Controllo Touch, Bianco, Versione Italiana [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Navigazione LDS, Potenza d’Aspirazione da 2.200Pa, Batteria da 2600mAh, 3 Modalità di Pulizia, Controllo tramite App, Versione Italiana

In offerta a 234,99 € – invece di 299,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9, Scopa Elettrica Senza Fili, Aspirazione A 120 AW, Bianco

In offerta a 189,99 € – invece di 229,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Zaino Uomo 17 Pollici Grande 50L Impermeabile Zaino Porta PC Lavoro Antifurto Zaino Laptop Computer Notebook Borse Zaini per PC Portatili con Caricatore USB per Viaggio Ufficio Scuola Regalo – Nero

In offerta a 42,99 € – invece di 42,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Nastro Per Riparare Zanzariere Nastro Adesivo in Fibra Di Vetro Finestre Schermo Patch Adesivo Forte Riparazione Di Finestre E Porte Anti Zanzara Insetto Finestre Insetto Per Tenda Finestra Ripara

In offerta a 6,99 € – invece di 6,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

BLACK+DECKER Punte Trapano, Set Titanium per Forare e Avvitare, 109 pezzi, A7200-XJ

In offerta a 20,90 € – invece di 24,95 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Black+Decker St1823-Qw Tagliabordi a Batteria Litio 18V-1.5Ah, Taglio 25 Cm & A6485-Xj Set 3 Rocchetti Filo Nylon Reflex, 3 X 10M, 1.5Mm

In offerta a 100,41 € – invece di 110,89 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Il Più Potente Stura Lavandini e Scarichi Professionale mai Prodotto. Pompa Sturalavandini e Stura WC Facile da Usare e da Pulire – Ventosa Sturalavandini e Stura Doccia Realizzata da Luigi’s

In offerta a 15,99 € – invece di 15,99 €

sconto 0% con Coupon Speciale = 10% comprandone 2 – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).