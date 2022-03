Offerte Amazon 9 marzo fino al % su Apple, Logitech, Yeti, Lifeproof, AVM, Beurer

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD)

In offerta a 699,00 € – invece di 819,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione)

In offerta a 379,00 € – invece di 389,00 €

sconto 3% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128GB) – Rosa

In offerta a 816,89 € – invece di 939,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag in confezione da 4

In offerta a 98,90 € – invece di 119,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

ASUS VivoBook 15 K513EA#B099FHD26R, Notebook con Monitor 15,6″ FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma gen i5-1135G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe Graphics, Windows 10 Home, Argento

In offerta a 599,00 € – invece di 799,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech MX Master Mouse Wireless Amz, Bluetooth/2.4 GHz Con Mini Ricevitore USB Unifying, Tracciamento Laser 1000 DPI Qualsiasi Superficie, 5 Pulsanti, Versione Amazon, PC/Mac/Laptop, Nero Grafite

In offerta a 49,99 € – invece di 92,99 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech K380 Tastiera Bluetooth Multidispositivo per Windows, Apple iOS, Bluetooth Wireless, Design Compatto, PC/Mac/Laptop/Smartphone/Tablet, Layout Italiano QWERTY, Nero

In offerta a 26,38 € – invece di 46,99 €

sconto 44% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Decoder DVB-T2 HD Dongle EDISION NANO T265+ Ricevitore Digitale Terrestre, Full HD, DVB-T2, H265 HEVC, 10 Bit, FTA, USB, HDMI, Sensore IR, Supporto USB WiFi, Telecomando Universale 2in1, Main 10

In offerta a 32,90 € – invece di 32,90 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Switch HDMI [email protected] HDR, Sdoppiatore HDMI Alluminio HDMI Switch Bidirezionale 2 in 1 out o 1 in 2 out, Supporta HDCP 2.2 4K 3D e 1080P,HDMI Splitter Per TV,Fire Stick,Decoder DVB-T2, PS5/4/3,SKYQ,Xbox

In offerta a 9,99 € – invece di 9,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Box 7590 International Modem Router, Wireless Veloce AC+N 2533 Mbit/s, Telefonia Analogica e VoIP, Base DECT, Media Server, Interfaccia in Italiano

In offerta a 199,00 € – invece di 269,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Box 7530 AX WI-FI 6 International Modem Router, Wi-Fi AX Veloce 1.800 MBit/s(5GHz)& 600 MBit/s(2,4 GHz), velocità internet fino a 300 MBit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano

In offerta a 135,99 € – invece di 179,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

AVM Fritz!Box 6850 LTE International Modem Router 4G/3G, Slot per SIM, Wi-Fi N 450 Mbit/s, 1 Porta LAN Gigabit, Interfaccia in Italiano, Bianco/Rosso

In offerta a 156,99 € – invece di 199,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!DECT 500 Edition International Lampada LED intelligente E27 per luce colorata e bianca, dimmerabile, 2700K, 9W, 806 lumen

In offerta a 36,99 € – invece di 39,99 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

MATEIN Zaino Uomo Zaino per PC Portatile, 15,6 Pollici Zaino Porta PC con Caricatore USB Zaino da lavoro, Impermeabile Zaino per Laptop, Computer, Notebook, Scuola, Viaggio Regalo Uomo & Donna – Nero

In offerta a 29,74 € – invece di 39,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Little Tikes – First Sink e Stove Interattivo, Realistico e con Suoni, Elettrodomestico Giocattolo per Bambini

In offerta a 24,50 € – invece di 30,99 €

sconto 21% – fino a 20 mar 22

Logitech Folio Touch Custodia iPad, Layout Inglese UK ?Qwerty

In offerta a 157,37 € – invece di 217,74 €

sconto 28% – fino a 18 mar 22

Logitech MX Master Mouse Wireless Amz, Bluetooth/2.4 GHz Con Mini Ricevitore USB Unifying, ?Tracciamento Laser 1000 DPI Qualsiasi Superficie, 5 Pulsanti, Versione Amazon, PC/Mac/Laptop, ?Nero Grafite

In offerta a 49,99 € – invece di 92,99 €

sconto 46% – fino a 13 mar 22

Logitech K780 Tastiera Wireless ??2.4 GHz e Bluetooth Multidispositivo per Windows, Apple, Android o Chrome, PC/Mac/Laptop/Smartphone/Tablet, Layout Italiano QWERTY, Grigio Scuro/Bianco/Puntinato

In offerta a 69,99 € – invece di 124,99 €

sconto 44% – fino a 13 mar 22

Logitech Custodia con Tastiera per iPad 7a Gen, Modelli A2197/A2200/A2198/A2270/A2428/A2429/A2430, Slim Folio con Tastiera Wireless Integrata, Layout Italiano ?QWERTY, Grigio (Grafite)

In offerta a 54,99 € – invece di 103,99 €

sconto 47% – fino a 13 mar 22

Logitech M220 SILENT Mouse Wireless, 2,4 GHz con Ricevitore USB, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Durata Batteria di 18 Mesi, Ambidestro, Compatibile con PC, Mac, Laptop – Rosso

In offerta a 11,99 € – invece di 25,99 €

sconto 54% – fino a 13 mar 22

Logitech R400 Puntatore Laser per Presentazioni Wireless, 2.4 GHz e Bluetooth, Ricevitore USB, ?Puntatore Laser Rosso, Portata 15 m, 6 Pulsanti, Controllo Intuitivo, Indicatore ?Batteria, PC, Nero

In offerta a 19,99 € – invece di 49,95 €

sconto 60% – fino a 13 mar 22

Logitech Rugged Folio per iPad (7ª, 8ª e 9ª generazione) Custodia con tastiera protettiva con Smart Connector e tastiera resistente agli schizzi, Layout Italiano QWERTY – Nero

In offerta a 84,99 € – invece di 139,99 €

sconto 39% – fino a 13 mar 22

Logitech K360 Tastiera Wireless Compatta per Windows, 2,4GHz Wireless, Ricevitore USB Unifying, 12 Tasti F, Durata Batteria di 3 Anni, Compatibile con PC, Laptop, Layout Italiano QWERTY – Nero

In offerta a 32,99 € – invece di 39,90 €

sconto 17% – fino a 13 mar 22

Logitech Keys-To-Go Tastiera Wireless Bluethoot per iPhone, iPad, Apple TV, layout QWERTY Italiano, Blu

In offerta a 44,99 € – invece di 71,99 €

sconto 38% – fino a 13 mar 22

Logitech Slim Folio Pro, Custodia Bluetooth con Tastiera Retroilluminata ?per iPad Pro da 11 Pollici 1a/2a Gen A1980/A2013/A1934/A1979/A2228/A2068/A2230/A2231, Layout Italiano ?Qwerty, Nero (Grafite)

In offerta a 79,99 € – invece di 124,99 €

sconto 36% – fino a 13 mar 22

Logitech K800 Tastiera Wireless 2.4 GHz Retroilluminata per Windows, con Mini Ricevitore ?USB Unifying, Tasti Illuminati Laser PerfectStroke, Ricaricabile, PC/Laptop, Layout Italiano QWERTY, Nero

In offerta a 84,99 € – invece di 99,99 €

sconto 15% – fino a 13 mar 22

Logitech M590 Multi-Device Silent Mouse Wireless, Bluetooth, 2,4 GHz Ricevitore USB Unifying, Tracking Ottico 1000 DPI, 5 Tasti Personalizzabili, Compatibile con PC, Mac, Laptop – Grigio

In offerta a 29,99 € – invece di 51,99 €

sconto 42% – fino a 13 mar 22

Logitech R700 Puntatore Laser Per Presentazioni Wireless, 23 x 7.5 x 4 cm

In offerta a 64,99 € – invece di 87,69 €

sconto 26% – fino a 13 mar 22

Logitech Z207 Altoparlanti per PC Wireless Bluetooth, Audio Stereo, 10 Watt, Ingresso Audio 3.5 mm, Jack per Cuffie, Multidispositivo, Easy Switch , Presa UK, ?PC/TV/Smartphone/Tablet, Bianco

In offerta a 40,99 € – invece di 71,99 €

sconto 43% – fino a 13 mar 22

Logitech M325 Mouse Wireless, 2,4 GHz con Ricevitore USB Unifying, Rilevamento Ottico 1 ??000 DPI, Batteria Lunga Durata 18 Mesi, PC/Mac/Laptop/Chromebook – Grigio Chiaro

In offerta a 21,99 € – invece di 30,24 €

sconto 27% – fino a 13 mar 22

Logitech Keys-To-Go È Una Tastiera Sottile e Leggera da Portare con Te per Tutto Il Giorno, Perfetta per Lavorare o Studiare in Giardino ma Anche per L’Ufficio

In offerta a 48,00 € – invece di 71,99 €

sconto 33% – fino a 20 mar 22

Blue Yeti X Microfono Professionale USB a Condensatore per Registrazione, Streaming, Gaming, Podcasting su PC e Mac, Mic ad Alta risoluzione, Illuminazione LED, Effetti Blue VO!CE, Nero

In offerta a 149,81 € – invece di 179,99 €

sconto 17% – fino a 13 mar 22

Blue Yeti Microfono Professionale USB a Condensatore Multi-Pattern, per la registrazione, Streaming, Podcasting, Broadcasting, Gaming, Voiceover e altro, Plug ‘n Play su PC e Mac, Blu Scuro

In offerta a 114,33 € – invece di 139,99 €

sconto 18% – fino a 13 mar 22

Blue Yeti Microfono Professionale USB a Condensatore Multi-Pattern, per la registrazione, Streaming, Podcasting, Broadcasting, Gaming, Voiceover e altro, Plug ‘n Play su PC e Mac – Argento

In offerta a 118,99 € – invece di 139,99 €

sconto 15% – fino a 13 mar 22

Blue Yeti Nano Microfono USB Premium per Registrazione, Streaming, Gaming, Podcast su PC e Mac, Mic a Condensatore, Effetti Blue VO!CE, Cardioide e Omni, Monitoraggio Senza Latenza – Nero

In offerta a 102,77 € – invece di 119,99 €

sconto 14% – fino a 13 mar 22

LifeProof per Apple iPhone 12/iPhone 12 Pro, Custodia sottile resistente a cadute, polvere e neve, gamma Next , Trasparente/Nero

In offerta a 29,90 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino a 27 mar 22

LifeProof per Apple iPhone 13 mini / iPhone 12 mini, Custodia sottile resistente a cadute con Magsafe, gamma SEE con MagSafe, Nero

In offerta a 24,90 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino a 27 mar 22

LifeProof per Apple iPhone 11 Pro Max, Custodia resistente a cadute in plastica riciclata proveniente da oceani, gamma Wake, Nero

In offerta a 5,90 € – invece di 29,99 €

sconto 80% – fino a 27 mar 22

LifeProof per Apple iPhone 12 Pro Max, Custodia resistente a cadute in plastica riciclata proveniente da oceani, gamma Wake, Nero

In offerta a 8,90 € – invece di 29,99 €

sconto 70% – fino a 27 mar 22

LifeProof per Apple iPhone 12 Pro Max, Custodia resistente a cadute in plastica riciclata proveniente da oceani, gamma Wake, Blu

In offerta a 8,90 € – invece di 29,99 €

sconto 70% – fino a 27 mar 22

Lifeproof Custodia per iPhone 11 Pro Wallet Anti Caduta con Cover Posteriore, Grigio

In offerta a 9,90 € – invece di 49,99 €

sconto 80% – fino a 27 mar 22

LifeProof per Apple iPhone 12 Pro Max, Custodia sottile e trasparente resistente a cadute, Gamma SEE, Emoceanal – Trasparente/Viola

In offerta a 21,90 € – invece di 34,99 €

sconto 37% – fino a 27 mar 22

LifeProof per Apple iPhone 12 mini, Custodia resistente a cadute in plastica riciclata proveniente da oceani, gamma Wake, Blu

In offerta a 9,90 € – invece di 29,99 €

sconto 67% – fino a 27 mar 22

LifeProof per iPhone 12 mini, Custodia resistente a acqua e cadute, gamma Fre, Viola

In offerta a 49,90 € – invece di 79,99 €

sconto 38% – fino a 27 mar 22

Beurer PO 45 Saturimetro per il Monitoraggio della Saturazione di Ossigeno nel Sangue, del Battito Cardiaco e Indice di Perfusione

In offerta a 43,99 € – invece di 59,99 €

sconto 27% – fino a 15 mar 22

Beurer HA 85 Coppia di Amplificatori Acustici Digitali RIC con Batterie Aggiuntive e Custodia con Funzione di Ricarica

In offerta a 174,99 € – invece di 203,99 €

sconto 14% – fino a 22 mar 22

Beurer PO 80 Saturimetro con Funzione di Registrazione Dati 24 h, Funzione Allarme e Batteria Ricaricabile agli Ioni di Litio

In offerta a 84,99 € – invece di 157,49 €

sconto 46% – fino a 22 mar 22

Beurer PO 60 Saturimetro Bluetooth a Lettura Istantanea con Visualizzazione Grafica del Battito Cardiaco e 100 Posizioni di Memoria

In offerta a 63,99 € – invece di 89,99 €

sconto 29% – fino a 22 mar 22

Beurer HA 80 Amplificatore Acustico Digitale con Batteria Aggiuntiva e Custodia con Funzione di Ricarica

In offerta a 89,99 € – invece di 101,99 €

sconto 12% – fino a 15 mar 22

Beurer BF Limited Edition Bilancia Diagnostica con Ampio Display LCD Retroilluminato

In offerta a 25,99 € – invece di 39,99 €

sconto 35% – fino a 22 mar 22

Beurer Ft 95 Bluetooth Termometro senza Contatto a Raggi Infrarossi, Facile Monitoraggio dei Dati su Smartphone Tramite App

In offerta a 45,99 € – invece di 59,99 €

sconto 23% – fino a 15 mar 22

Beurer LR 210 Purificatore d’Aria con Filtro HEPA H13 e Funzione Ioni, Capacita Filtrante del 99.95%

In offerta a 119,99 € – invece di 173,99 €

sconto 31% – fino a 22 mar 22

Beurer BY 90 Bilancia Pesaneonati con Connessione Bluetooth e Portata Fino a 20 Kg

In offerta a 67,99 € – invece di 79,99 €

sconto 15% – fino a 22 mar 22

Panasonic EW1411 idropulsore 0, 13 L

In offerta a 52,99 € – invece di 85,00 €

sconto 38% – fino a 22 mar 22

Panasonic WES9012Y1361 Testina di ricambio per rasoi elettricI uomo, Set Lamina Esterna + Lama Interna Originale

In offerta a 23,99 € – invece di 31,99 €

sconto 25% – fino a 22 mar 22

Panasonic EW-DM81-W503 Spazzolino Elettrico, 2 Testine Incluse, Timer, 2 Modalità di Funzionamento, Design Ergonomico, 31000 Movimenti al Minuto, Bianco

In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino a 22 mar 22

Panasonic EW-DM81-G503 Spazzolino Elettrico, 2 Testine Incluse, Timer, 2 Modalità di Funzionamento, Design Ergonomico, 31.000 Movimenti al Minuto, Vibrazioni Soniche, Verde

In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 22 mar 22

Sanitas SBC 22 Misuratore di Pressione da Polso

In offerta a 17,99 € – invece di 39,99 €

sconto 55% – fino a 22 mar 22

Shark Scopa Elettrica senza Fili (IZ201EU), con Anti Hair Wrap, 40 Minuti, Batteria Singola, Arancione e Bianco

In offerta a 279,99 € – invece di 349,99 €

sconto 20% – fino a 12 apr 22

Shark IZ320EU, Aspirapolvere Senza Fili, Nero e Argento, 59.22 W, 0.7 Litri, 80 decibeles

In offerta a 429,99 € – invece di 499,99 €

sconto 14% – fino a 5 apr 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).