Offerte Amazon 9 ottobre fino al 55% su Apple, iRobot, Samsung, Logitech, Oral-B

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – Grigio siderale (3ª generazione) In offerta a 1176,90 € – invece di 1176,90 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (128GB) – Azzurro In offerta a 819,99 € – invece di 829,00 €

sconto 1% – fino al scadenza sconosciuta

2020 Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 256GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 899,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 22% – fino al scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (3ª generazione) In offerta a 764,15 € – invece di 899,00 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Apple iPhone 12 (128GB) – Azzurro In offerta a 779,00 € – invece di 889,00 €

sconto 12% – fino al scadenza sconosciuta

Apple iPhone 12 (128GB) – nero In offerta a 779,00 € – invece di 889,00 €

sconto 12% – fino al scadenza sconosciuta

AKAI Professional APC40 II – Tastiera MIDI Controller USB con Pad Multicolore, Fader, Potenziometri e Pacchetto di Software con Ableton Live Lite, Effetti e Sample In offerta a 299,00 € – invece di 349,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità di Lettura Fino a 1.050 MB/s e di Scrittura Fino a 1.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 500 GB In offerta a 89,99 € – invece di 111,99 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

LG OLED48A16LA Smart TV 4K 48″, TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 949,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 37% – fino al scadenza sconosciuta

Sony WF-1000XM3 – Auricolari True Wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Alexa e Siri, iOS/Android, Bluetooth, NFC, Batteria fino a 24 ore (Nero) In offerta a 129,99 € – invece di 250,00 €

sconto 48% – fino al scadenza sconosciuta

Samsung Soundbar HW-T420/ZF da 150W, 2.1 Canali, Nero In offerta a 79,99 € – invece di 139,00 €

sconto 42% – fino al scadenza sconosciuta

Marshall Emberton Altoparlante Portatile, Nero In offerta a 99,99 € – invece di 149,99 €

sconto 33% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech G513 Tastiera Gaming Cablata Meccanica con Poggiapolsi, RGB LIGHTSYNC, GX Brown Tactile Switch, Telaio in alluminio spazzolato, Tasti personalizzabili, USB, QWERTY US Layout, Carbon, Nero In offerta a 99,99 € – invece di 184,99 €

sconto 46% – fino al scadenza sconosciuta

Panasonic KX-TG6811JTS Telefono Cordless DECT, Schermo LCD da 1,8”, Base Design Sottile e Compatto, Argento/ Bianco In offerta a 25,99 € – invece di 29,99 €

sconto 13% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic, Cuffie Wireless Senza Cavi, Cancellazione Rumore con dual-Mic, Quick Paring, Compatibile con iOS e Android, Versione Italiana In offerta a 23,99 € – invece di 27,80 €

sconto 14% – fino al scadenza sconosciuta

Samsung MB-MC128HA/EU – Scheda di memoria MicroSD EVO Plus 128 GB Con adattatore SD per MicroSD In offerta a 16,94 € – invece di 18,79 €

sconto 10% – fino al scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!WLAN Repeater 3000 International – Ripetitore / extender WiFi AC + N, Triband (1.733 Mbps e 886 Mbps / 5 GHz), WiFi N, Mesh, WiFi Access Point, 2 porte Gigabit LAN, WPS, interfaccia italiano In offerta a 99,99 € – invece di 174,00 €

sconto 43% – fino al scadenza sconosciuta

LOGITUBO HD Webcam 1080P Telecamera Live Streaming con Doppio Microfono Web Cam Funziona con Xbox One/PC/MacBook Supporto OBS/Facebook/Youtube In offerta a 26,98 € – invece di 59,99 €

sconto 55% – fino al scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, fino a 120 MB/s, Prestazioni dell’App A1, Clase 10, U1, 64 GB In offerta a 10,06 € – invece di 18,99 €

sconto 47% – fino al scadenza sconosciuta

Ciabatta Intelligente Multipresa Wifi Smart 3 Prese AC 4 Porte USB, Funzione Timer Protezione da Sovraccarico 2500W 10A, Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT In offerta a 27,19 € – invece di 31,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Interruttore Smart Switch Wifi Intelligente Relé Wireless Universale, Funzione Timer, APP Controllo Remoto, Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Home e IFTTT, 4 Pezzi meross In offerta a 23,99 € – invece di 31,99 €

sconto 25% – fino al 23 ott 21

Samsung Smart Monitor M7 (S32AM702), Flat 32″, 3840×2160 (UHD 4K), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB Type C In offerta a 299,90 € – invece di 469,00 €

sconto 36% – fino al 10 ott 21

Samsung Smart Monitor M5 (S27AM502), Flat 27″, 16:9, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB In offerta a 199,90 € – invece di 248,56 €

sconto 20% – fino al 10 ott 21

PicoPix Micro Proiettore tascabile proiezione delle immagini fino a 80″, Mirroring del monitor, Altoparlante incorporato e batteria, nero In offerta a 189,99 € – invece di 224,28 €

sconto 15% – fino al 23 ott 21

iRobot Roomba 981 Robot aspirapolvere WiFi, Power-Lifting, 2 spazzole in gomma multi-superficie, Adatto per peli, Tecnologia Dirt Detect, pulizia a 3 fasi, programmabile con app, Compatibile Alexa In offerta a 379,90 € – invece di 509,90 €

sconto 25% – fino al 18 ott 21

iRobot Braava 390T Lavapavimenti 2 in 1, Pulizia a Secco e a Umido, Adatto per Pulire Stanze e Grandi Spazi, Fino a 92 Mq, con Panni Usa e Getta e Lavabili, Silenzioso, Bianco In offerta a 189,90 € – invece di 215,87 €

sconto 12% – fino al 18 ott 21

iRobot Roomba 692 Robot Aspirapolvere con Connessione Wi-Fi, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Sistema di Pulizia ad Alte Prestazioni con Dirt Detect, Smart Home e Controllo con App, Grigio Scuro In offerta a 199,90 € – invece di 249,00 €

sconto 20% – fino al 24 ott 21

Miele Complete C3 Parquet Ecoline 41GDF348, Aspirapolvere a Traino con Sacco, Nero Ossidiana, 890 W, 4.5 Litri, 78 decibeles In offerta a 259,00 € – invece di 299,00 €

sconto 13% – fino al 23 ott 21

Varta Energy 4103229224 AAA Ministilo LR03 Batterie Alcaline, Confezione da 24 Pile, Blister risparmio In offerta a 8,80 € – invece di 10,49 €

sconto 16% – fino al 17 ott 21

Logitech Custodia con Tastiera per iPad 7a Gen, Modelli A2197/A2200/A2198/A2270/A2428/A2429/A2430, Slim Folio con Tastiera Wireless Integrata, Layout Italiano In offerta a 59,99 € – invece di 72,98 €

sconto 18% – fino al 10 ott 21

Logitech Spotlight Presenter, Puntatore Laser per Presentazioni Wireless, 2,4 GHz e Bluetooth, In offerta a 74,99 € – invece di 95,44 €

sconto 21% – fino al 10 ott 21

Logitech M590 Mouse Wireless Silenzioso, Multidispositivo, Bluetooth o Wireless 2.4 GHz In offerta a 29,99 € – invece di 38,99 €

sconto 23% – fino al 10 ott 21

Logitech MX Master Mouse Wireless Amz, Bluetooth/2.4 GHz Con Mini Ricevitore USB Unifying, In offerta a 49,99 € – invece di 58,74 €

sconto 15% – fino al 10 ott 21

Logitech M220 Mouse Wireless, Pulsanti Silenziosi, 1000 DPI, Durata Della Batteria 18 Mesi, In offerta a 12,99 € – invece di 16,99 €

sconto 24% – fino al 10 ott 21

Oral-B CrossAction Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico con Tecnologia CleanMaximiser, Confezione da 10 Pezzi, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere In offerta a 24,99 € – invece di 36,72 €

sconto 32% – fino al 17 ott 21

Oral-B iO 8 Go Electric Edizione Limitata Spazzolino Elettrico Ricaricabile Nero, Con Tecnologia Magnetica, Display A Colori, 1 Testina, 1 Custodia Da Viaggio Con Cerniera In offerta a 169,99 € – invece di 249,99 €

sconto 32% – fino al 17 ott 21

Oral-B Io 9 Go Electric Edizione Speciale Spazzolino Elettrico Ricaricabile, Con Tecnologia Magnetica, Display A Colori, Testina, Custodia Da Viaggio Con Caricatore, Astuccio Magnetico, Nero In offerta a 219,99 € – invece di 299,99 €

sconto 27% – fino al 17 ott 21

Oral-B Design Edition Smart 4-4500 Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Bianco Connesso con Bluetooth, 1 Testina, 1 Custodia da Viaggio In offerta a 59,99 € – invece di 79,10 €

sconto 24% – fino al 17 ott 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).