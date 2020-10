Offerte Amazon 9 ottobre fino al 56%: Eastpak, Oral-B, Panasonic, Philips, Belkin, Xiaomi

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Vi ricordiamo le altre offerte ancora attive:

Xiaomi Redmi Airdots 2 Cuffie Wireless Bluetooth 5,0,[2020 Nuovo Versione] Auricolari Senza Fili Hi-Fi IPX5 Custodia di Ricarica Magnetica,con Microfono 15 Ore Autonomia 4.1g Originale-Certificato CE – In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino al 11 ott 2020

Belkin Cavo HDMI ad Alta Velocità Ultra HD (2018), 4K da 1 metro, Supporto 4K/120 Hz e 8K/60 Hz e Dolby Vision/HDR 10, 48 Gbps, Nero In offerta a 40,99 € – invece di 64,99 €

sconto 37% – fino al 14 ott 2020

Belkin Surge Stripe Protezione dalle Sovracorrenti fino a 650 Joules con 6 Prese, Cavo da 2 m, Bianco In offerta a 19,99 € – invece di 24,99 €

sconto 20% – fino al 14 ott 2020

Belkin BSV401VF2M Surge Stripe Protezione dalle Sovracorrenti fino a 525 Joules con 4 Prese, Cavo da 2 m e 2 Porte di Ricarica Condivisa, USB da 2.4 A, Bianco In offerta a 23,88 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino al 14 ott 2020

Belkin Hub Multimediale USB-C con Cavo USB-C Attaccato (Dock USB-C per Laptop Mac OS e Windows Dotati di USB-C, 1 Porta HDMI, 1 Porta Gigabit Ethernet) In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino al 18 ott 2020

Presa Intelligente Alexa, Maxcio Mini Presa Smart Compatibile con Android iOS Alexa e Google Home, funzione con APP Smart Life, alimentazione 16A con Controllo Vocale/Remoto, Family Share (2 packs) In offerta a 22,94 € – invece di 26,99 €

sconto 15% – fino al 11 ott 2020

Kenwood FDP643WH MultiPro Home Food Processor, Robot da Cucina con Frullatore, 1000 W, 3 Litri, Plastica, Bianco In offerta a 89,99 € – invece di 150,00 €

sconto 40% – fino al 11 ott 2020

Kenwood KAX720PL, Accessorio Centrifuga Estrattore di Succo Slow Juicer per Impastatrice Planetaria, Metallo/Plastica, Grigio Argento In offerta a 114,01 € – invece di 140,00 €

sconto 19% – fino al 13 ott 2020

Impastatrice Planetaria, Aicok Robot da Cucina con Doppia Gancio Impastatore, Basso Rumore Multifunzione Mixer, Protezione da Spruzzi, Contenitore in Acciaio Inox da 5 Litri, 6 Velocità, Senza BPA In offerta a 106,25 € – invece di 125,99 €

sconto 16% – fino al 11 ott 2020

TACKLIFE Seghetto Alternativo 850W con LED e 6 Lame, Valigetta da Trasporto, Velocità Variabile 800-3000SPM, Cavo da 3M, Motore in Rame Puro | PJS05A In offerta a 33,14 € – invece di 39,99 €

sconto 17% – fino al 11 ott 2020

TACKLIFE Chiodatrice Pneumatica, Scarico dell’aria Orientabile a 360°, Chiodatrice e Graffatrice 2 in 1 con Chiodi 200 pezzi e Graffette 200 pezzi, Graffatrice Ad Aria Compressa con Valigetta TK5040 In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 11 ott 2020

Etekcity Presa Telecomandata Intelligente Elettrica, Presa Muro Parete Smart 300W, Portata Raggio Massimo 30M, 5 Prese e 2 Telecomandi, Bianco In offerta a 29,99 € – invece di 43,99 €

sconto 32% – fino al 11 ott 2020

Philips LED Classic, 60W, E14 WW, B35 CL ND SRT4 In offerta a 4,96 € – invece di 5,99 €

sconto 17% – fino al 11 ott 2020

Luce Notturna LED, Lampada da Comodino Smart Touch con Caricatore Wireless Veloce, Luci LED Portatile Magnetica Separata con Gancio per Bambini, Camera da Letto, per iPhone/Airpods/Huawei/Samsung In offerta a 17,57 € – invece di 21,99 €

sconto 20% – fino al 11 ott 2020

Panasonic LITHIUM 3V BATTERY Ioni di Litio 3V batteria non-ricaricabile, Blister da 20 pezzi In offerta a 8,86 € – invece di 10,49 €

sconto 16% – fino al 14 ott 2020

Mpow Sveglia con Proiettore, Sveglia Digitale con Adattatore e Porta USB, 5” Grandi Schermo LED, 4 Luminosità di Proiezione Regolabile, Numeri Rossi Ultra Chiari, Facile da Usare, Snooze,12/24 Ore In offerta a 22,94 € – invece di 28,99 €

sconto 21% – fino al 11 ott 2020

Cuffie Cancellazione Attiva Rumore Ibrida, Mpow H12 Cuffie Bluetooth 5.0, Cuffie Wireless Over Ear, Autonomia 30 Ore, Audio Hi-Fi e Ricchi Bassi, Cuffie Active Noise Cancelling Per TV/Cellullari/PC In offerta a 41,09 € – invece di 69,99 €

sconto 41% – fino al 11 ott 2020

Mpow Cuffie per bambini,Cuffie cablate per bambini adolescenti,Cuffie per bambini con limite di volume85dB-94dB,Cuffie regolabili pieghevoli per scuola, viaggi,compatibili con cellulari, tablet,PC – In offerta a 12,74 € – invece di 14,99 €

sconto 15% – fino al 11 ott 2020

Mpow H12 Cuffie Noise Cancelling Ibrida, Cuffie Bluetooth 5.0 Con Autonomia 30 Ore, Audio Hi-Fi e Ricchi Bassi, Chimata in Vivavoce e CVC6.0, Cuffie Cancellazione Attiva Rumore Per Cellullari/TV-Rosa In offerta a 50,14 € – invece di 58,99 €

sconto 15% – fino al 11 ott 2020

Eono by Amazon – Supporto TV Parete Girevole Inclinabile, Staffa TV per Molti Televisori da 42-70 Pollici a LED, LCD, OLED e Plasma Fino a 45,5kg, Max. VESA 600x400mm, con Tasselli Fischer, PL2126 In offerta a 50,99 € – invece di 59,99 €

sconto 15% – fino al 11 ott 2020

Eono by Amazon – Supporto TV Parete Girevole Inclinabile, Staffa TV per Monitor e Televisori da 10-26 Pollici con VESA 50×50-100×100 mm Fino a 15 kg, rotabile a 360° Staffa Monitor PL2463 In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino al 11 ott 2020

Duracell Plus Power Alcalino 1.5V batteria non-ricaricabile In offerta a 15,48 € – invece di 21,42 €

sconto 28% – fino al 14 ott 2020

AUKEY Supporto Auto Smartphone Magnetico (2 Pezzi) del Ventilatore Porta Cellulare Auto per iPhone 7 / 6s / 6 / 5s / 5, Samsung Note 8 / Galaxy S8 ed Altri Cellulari (Grigio) In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% – fino al 11 ott 2020

AUKEY Porta Cellulare Auto Magnetico (2 Pezzi) del Ventilatore Supporto Auto Smartphone per iPhone 7 / 6s / 6 / 5s / 5, Samsung Note 8 / Galaxy S8 ed Altri Cellulari – Nero In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% – fino al 11 ott 2020

AFAITH Treppiede Monopiede con testa della sfera per DSLR SLR Canon Nikon Pentax Sony Foto Treppiede Cavalletto Reflex Portatile in lega di alluminio Q-555 In offerta a 47,51 € – invece di 55,90 €

sconto 15% – fino al 11 ott 2020

Wireless Snake Camera Pancellent WiFi Inspection Camera 1200P HD Endoscopio con 8 LED luce rigida periscopio cavo per iPhone Android Smartphone Tavolo Ipad PC (16.5FT, ultima versione) In offerta a 24,64 € – invece di 28,99 €

sconto 15% – fino al 11 ott 2020

Outsunny HOMCOM Cavalletto Supporto Manutenzione per Bicicletta Riparazione Bici qualità 5 Stelle! In offerta a 42,36 € – invece di 49,95 €

sconto 15% – fino al 9 ott 2020

Outsunny HOMCOM Canestro da Basket da Esterno con Supporto e Altezza Regolabile in Acciaio 73 × 49 × 190-250 cm In offerta a 55,96 € – invece di 62,95 €

sconto 11% – fino al 9 ott 2020

homcom Tavolo da Ping Pong Professionale Pieghevole Interno Esterno con 8 Ruote 152.5 × 274 × 76cm In offerta a 217,46 € – invece di 369,95 €

sconto 41% – fino al 9 ott 2020

Oral-B PRO 2 2950N CrossAction Spazzolino Elettrico Ricaricabile con 2 Manici Connessi, di cui 1 Rosa e 1 Nero, 2 Testine di Ricambio e 2 Modalità, tra cui Protezione Gengive In offerta a 59,99 € – invece di 134,90 €

sconto 56% – fino al 9 ott 2020

Eastpak Padded Pak’r Zaino, 40 cm, 24 L, Blu (Blakout Strip Icy) In offerta a 44,24 € – invece di 50,00 €

sconto 12% – fino al 14 ott 2020

Eastpak Springer Marsupio Portasoldi, 23 cm, 2 L, Blu (Midnight) In offerta a 17,50 € – invece di 25,00 €

sconto 30% – fino al 15 ott 2020

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).