Offerte Amazon 9 settembre fino al 58%: WD, Samsung, HP, Razer, Duracell, Oral-B

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

Western Digital WD Black SN750 SSD NVMe Interna per Gaming con Dissipatore di Calore, PCIe Gen3, M.2 2280, 3D NAND, 1 TB, Nero – In offerta a € 213,77 – invece di € 307,99

sconto 31% – fino al 9 set 2020

Samsung Galaxy M21, Smartphone, Display 6.4″ Super AMOLED, 3 Fotocamere Posteriori, 64GB Espandibili, RAM 4 GB, Batteria 6000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, 188 g, [Versione Italiana], Black In offerta a € 209,90 – invece di € 229,00

sconto 8% – fino al 9 set 2020

Razer Hammerhead True Wireless, Cuffie Senza Fili Bluetooth 5.0, Airdots Bluetooth, Earbuds con Driver da 13 mm, Bassi Estesi e Connessione a Latenza Bassa, Nero In offerta a € 97,05 – invece di 119,99

sconto 19% – fino al 9 set 2020

HP Sprocket Select Stampante Fotografica Portatile, Bluetooth 5.0, Foto Istantanea Adesiva 5.8 x 8.7 cm, Carta Fotografica HP Zink, Compatibile con Android e iOS tramite App HP Sprocket, Eclipsi In offerta a € 99,00 – invece di € 139,90

sconto 29% – fino al 9 set 2020

Linksys WRT1900ACS Router Wi-Fi AC 1900 Gigabit Dual Band, Processore Dual-Core da 1.6 GHz, 512 MB RAM, Mappa di Rete per Dispositivi Connessi, Nero, V2 In offerta a € 161,99 – invece di € 229,99

sconto 30% – fino al 9 set 2020

Linksys LRT214-EU Router VPN Cablato Gigabit per Aziende, Supporto Open VPN, Firewall Integrato, Interfaccia Web di Gestione Semplificata, IP Sec, Nero In offerta a € 123,99 – invece di € 145,00

sconto 14% – fino al 9 set 2020

Linksys LGS124P-EU Gigabit Unmanaged Switch a 24 Port 12x PoE+, Velocità fino a 1000 Mbps, Connessione Plug&Play, QoS, Conformità Standard EEE In offerta a € 149,99 – invece di € 165,28

sconto 9% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics – Batterie AA ricaricabili, ad alta capacità, pre-caricate, confezione da 4 (l?aspetto potrebbe variare dall?immagine) In offerta a € 8,49 – invece di € 10,99

sconto 23% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics – Batterie AAA ricaricabili, pre-caricate, confezione da 4 (l?aspetto potrebbe variare dall?immagine) In offerta a € 6,79 – invece di € 8,49

sconto 20% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics – Batterie AA ricaricabili, pre-caricate, confezione da 8 (l?aspetto potrebbe variare dall?immagine) In offerta a € 16,91 – invece di € 16,91

sconto 0% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics – Batterie AA ricaricabili, ad alta capacità, 2400 mAh (confezione da 12), pre-caricate In offerta a € 17,84 – invece di € 20,99

sconto 15% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics – Tastiera wireless, con touchpad per Smart TV, Layout IT (QWERTY) In offerta a € 25,49 – invece di € 29,99

sconto 15% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics – Cavo HDMI ad alta velocità con tecnologia RedMere, 15.3 m In offerta a € 29,43 – invece di € 36,64

sconto 20% – fino al 9 set 2020

Duracell – Plus AAA, Batterie Ministilo Alcaline, confezione da 18 ad apertura semplificata, 1.5 volt LR03 MN2400 In offerta a € 12,52 – invece di € 14,99

sconto 16% – fino al 9 set 2020

Duracell – Plus AA, Batterie Stilo Alcaline, Confezione da 18 ad Apertura Semplificata, 1.5 Volt LR06 MX1500 In offerta a € 12,69 – invece di € 14,99

sconto 15% – fino al 9 set 2020

Duracell – Rechargeable AAA 900mAh Prericaricate, Batterie Ministilo Ricaricabili 900 mAh, confezione da 4 In offerta a € 12,12 – invece di € 16,19

sconto 25% – fino al 9 set 2020

Duracell – Rechargeable AA 2500mAh Prericaricate, Batterie Stilo Ricaricabili 2500 mAh, confezione da 4 In offerta a € 12,15 – invece di € 16,00

sconto 24% – fino al 9 set 2020

Bosch Professional Distanziometro laser GLM 40 (con funzione di memorizzazione, campo di misurazione: 0,15 ? 40 m, 2 pile da 1,5 V, custodia protettiva) – In offerta a € 69,67 – invece di € 127,10

sconto 45% – fino al 9 set 2020

Buono Regalo Amazon.it – ?40 (Cofanetto Compleanno Pop Up) In offerta a € 34,00 – invece di € 40,00

sconto 15% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics – Borsa a tracolla grande per fotocamera e accessori, Nero con interno grigio In offerta a € 23,20 – invece di € 27,29

sconto 15% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics – Custodia per fotocamera compatta, misura media In offerta a € 6,37 – invece di € 7,89

sconto 19% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics – Treppiede leggero, in alluminio, 213 cm, con borsa per il trasporto, confezione da 1 In offerta a € 16,14 – invece di € 18,99

sconto 15% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics – Borsa a tracolla media per macchina fotografica reflex e accessori, Nero con interno grigio In offerta a € 19,63 – invece di € 23,09

sconto 15% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics – Borsa a tracolla grande per fotocamera reflex e accessori, Nero con interno arancione In offerta a € 25,75 – invece di € 30,29

sconto 15% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics – Impugnatura galleggiante per telecamere sportive GoPro In offerta a € 13,59 – invece di € 15,99

sconto 15% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics – Monopiede, 170 cm In offerta a € 14,54 – invece di € 14,54

sconto 0% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics Mouse USB, 3 pulsanti In offerta a € 7,64 – invece di 8,99

sconto 15% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics – Cavo USB Type-C a Micro-B 3.1 Gen2, 0.9 metri, colore bianco In offerta a € 7,30 – invece di € 8,59

sconto 15% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics, custodia protettiva per laptop con dimensioni dello schermo di 38,1-39,6 cm (15-15,6 pollici) In offerta a € 11,13 – invece di € 13,09

sconto 15% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics, custodia per laptop per laptop da 33,8 cm (13,3 pollici, MacBook Air, MacBook Pro Retina Display) nero In offerta a € 10,02 – invece di € 11,79

sconto 15% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics, custodia per laptop per laptop da 29,5 cm (11,6 pollici, Chromebook, MacBook Air) In offerta a € 8,58 – invece di € 10,09

sconto 15% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics, custodia per laptop, 13,3 pollici, marina In offerta a € 9,51 – invece di € 11,19

sconto 15% – fino al 9 set 2020

Beurer Sanitas SBM 03 Misuratore di Pressione da Polso In offerta a € 16,99 – invece di € 39,99

sconto 58% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics – Zaino ultra leggero pieghevole In offerta a € 13,85 – invece di € 16,29

sconto 15% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics Ultralight Packable Day Pack, Orange, 35L In offerta a € 16,99 – invece di € 19,99

sconto 15% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics – Lucchetto ad alta sicurezza per bicicletta, a forma di D, con cavo flessibile di 1,21 m, staffa da 18 mm In offerta a € 49,29 – invece di € 57,99

sconto 15% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics – Mini lucchetto per bicicletta, a forma di D, con cavo flessibile di 1,21 m, staffa da 15 mm In offerta a € 42,49 – invece di € 49,99

sconto 15% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics – Caricabatterie da parete con una porta USB (2,4 A) – Nero In offerta a € 8,92 – invece di € 10,49

sconto 15% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics – Caricabatterie per auto 9,6 A/48 W 4 porte USB per dispositivi Apple e Android, Nero/Rosso In offerta a € 15,83 – invece di € 20,10

sconto 21% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics – Cavo da 30 pin a USB certificato Apple per Apple iPhone 4, iPod e iPad di 3a generazione, 97,2 cm In offerta a € 11,72 – invece di € 13,79

sconto 15% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics ZH1509006, Set da 4 cubi organizzatori , Grigio, Piccola In offerta a € 12,99 – invece di € 16,69

sconto 22% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics – Valigia Trolley rigido, 55 cm (utilizzabile come bagaglio a mano di dimensioni standard), Blu chiaro In offerta a € 39,01 – invece di € 54,99

sconto 29% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics, rotelle per valigie morbide AmazonBasics, Multicolore In offerta a € 12,74 – invece di € 14,99

sconto 15% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics – Valigia Trolley rigido con rotelle girevoli, 78 cm, Blu chiaro In offerta a € 63,72 – invece di € 89,99

sconto 29% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics – Borsone da viaggio con ruote, in Ripstop, 88 cm, 113 litri, Rosso In offerta a € 67,49 – invece di € 89,99

sconto 25% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics – Borsa porta abiti, 100 cm In offerta a € 13,43 – invece di € 16,79

sconto 20% – fino al 9 set 2020

AmazonBasics – Trolley morbido con rotelle girevoli, 74 cm, Nero In offerta a € 52,49 – invece di € 69,99

sconto 25% – fino al 9 set 2020

Oral-B Smart 4 4900 Spazzolino Elettrico Ricaricabile, Rosa e Nero Connesso con Bluetooth, 2 Testine di Ricambio In offerta a € 79,99 – invece di € 169,90

sconto 53% – fino al 9 set 2020

Oral-B Genius X Luxe Edition Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Premium Nero con Intelligenza Artificiale, 4 Testine di Ricambio, 1 Custodia da Viaggio con Caricatore In offerta a € 169,99 – invece di € 319,00

sconto 47% – fino al 9 set 2020

8 1/2 In offerta a € 10,10 – invece di € 19,99

sconto 49% – fino al 9 set 2020

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).