Offerte Amazon con Anker, Zolo, Aukey, TaoTronics, Choetech, HooToo, Vava

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Lampada da Scrivania LED TaoTronics, Lampada da Tavolo Studio 12W, Porta di Ricarica USB per Smartphone, 7 livelli Dimmerabili, 5 Modalità graduali di Colore, Touch Control, Luce gradevole per Occhi

Click qui per approfondire

AUKEY Dash Cam Doppia Telecamera per Auto 1080p, Obiettivo Grandangolare di 170 Gradi, Visione Notturna, Rilevatore di Movimento, Registrazione in Loop, G-Sensor e 1,5″ Schermo LCD

Click qui per approfondire

CHOETECH Caricatore Wireless, Caricabatterie Wireless per iPhone XS/XS Max/XR/X/8/8 Plus, Galaxy S10/S9/S9 +/S8/S8 +/Nota 8 e Tutti i Dispositivi Qi-Enabled [Classe di efficienza energetica A++] [Classe di efficienza energetica A++] Click qui per approfondire

AUKEY Dash Cam FHD 1080P Telecamera per Auto con Obiettivo Grandangolare di 170° Super-Condensatore WDR Visione Notturna Dashcam con Registrazione in Loop G-Sensor e Caricatore USB da Auto a 2-Porta

Click qui per approfondire

Lampada da Scrivania TaoTronics, Lampada da Tavolo Ufficio LED 12W con 6 Luminosità + 3 Temperature di Colore, Porta di Ricarica USB per Smartphone, LED Occhi-Cura, Funzione Memoria, Grigio Argento

Click qui per approfondire

VAVA Supporto Magnetico Auto Smartphone Universale Porta Cellulare Auto Magnetico per Cruscotto Auto con Calamita Super Potente per iPhone 7/7 Plus / 8/8 Plus/X/XS/Samsung Galaxy S8/S7/ S6

Click qui per approfondire

HooToo Flash Drive per iPhone, 64GB [MFi Certificato] Chiavetta per iPhone USB 3.0, Memoria USB OTG a Superspeed per Trasferimento con Connettore Lightning più Lungo, Espansione Memoria, Connetti per Accesso Immediato, Rivestimento in Lega Metallica Compatibile con Tablet, PC, iPhone XS, X, 8,7,6s,6 plus, iPad Air, iPad Mini, iPod, Mac, Windows, Linux PC

Click qui per approfondire

AUKEY Lampada Notturna LED, 3 Luminosità di Luce Calda+ Luce Muliticolore Regolabile RGB Lampada da Comodino con Panello di Controllo Tattile a 360 Gradi per Casa o Ufficio [Classe di efficienza energetica A] Click qui per approfondire

AUKEY Hub USB 3.0 7 Porte USB SuperSpeed 5Gbps con Adattatore d’Alimentazione 30W, On/Off Switch e Cavo USB 3.3ft/1m USB Hub per Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Linux, ecc.

Click qui per approfondire

AUKEY Hub USB C con Lettore di Scheda SD e MicroSD,3 Porte USB 3.0 Adattatore USB C in Alluminio per MacBook PRO 2018 2017 iMac,ChromeBook Pixelbook,XPS e Molti Altri Modelli e Dispositivi USB Type-C

Click qui per approfondire

CHOETECH Caricatore Wireless 10W Due Bobine Ricarica Wireless per Galaxy S9/S9 +/S8/S8 +/Nota 8/Note 9/S7/S7 Edge, 7.5W Caricabatterie Senza Fili per Apple iPhone XS/XS Max/XR/X/8/8 Plus ECC

Click qui per approfondire

Anker Hub USB 3.0 per Trasferimento Dati a 4 porte Ultra Sottile con Adattatore USB 10W

Click qui per approfondire

AGPTek – Lettore MP3 da 8 GB con Schermo 1,8 Pollici con Radio FM e Registratore e70 ore di riproduzione prolungata, Nero

Click qui per approfondire

TaoTronics Altoparlante Bluetooth Impermeabile da Doccia Casse Portatili IPX 4 Vivavoce Forti Ventose A2DP / AVRCP Microfono Integrato per iPhone e Android Smartphone/Tablet/PC

Click qui per approfondire

ZOLO Auricolari True Wireless Liberty+, Cuffie Bluetooth con Driver in Grafene e Fino a 48 Ore di Autonomia.

Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire visitando la pagina dedicata o seguendoci con(canale notizie e offerte),(canale offerte),e altri aggregatori oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive